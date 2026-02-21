Έμπλεξε ο Αστέρας Τρίπολης: Στο -4 και με πρόγραμμα-φωτιά ως το τέλος

Η νίκη επί του Βόλου πριν από δύο εβδομάδες φαίνεται πως ήταν παρένθεση για τον Αστέρα Τρίπολης. Πώς αλλιώς να χαρακτηριστεί εκείνο το αποτέλεσμα βλέποντας όσα ακολούθησαν; Ήττα με κάτω τα χέρια από τον Παναιτωλικό (3-1) στο Αγρίνιο και ήττα από τον Ατρόμητο (1-2) εντός έδρας. Η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς απέτυχε να πάρει κάτι σε δύο ματς από αυτά που κρίνονται ως… εξάποντα και πλέον έχει μπλέξει για τα καλά.

Για την ακρίβεια, όσο ποτέ άλλοτε τα τελευταία χρόνια. Είναι στο -4 με 16 βαθμούς από τις θέσεις που οδηγούν στην παραμονή, έχοντας αυτή την στιγμή παιχνίδι περισσότερο από την ΑΕΛ Novibet των 20 βαθμών και δύο ματς περισσότερα από την Κηφισιά που επίσης έχει 20 βαθμούς. Είναι στα ίδια ματς ωστόσο με τον Παναιτωλικό που είναι πάνω από αυτό το γκρουπ με 21 βαθμούς.

Ασφαλώς και υπάρχει πολύς δρόμος ακόμη καθώς ακολουθούν και τα πλέι άουτ, με τον Αστέρα όμως να κινδυνεύει να μπει σε αυτή τη διαδικασία ως το απόλυτο αουτσάιντερ για την παραμονή του. Με δεδομένο ότι ο Πανσερραϊκός ψάχνει πλέον ένα θαύμα για να τη γλιτώσει, τα βλέμματα έχουν πέσει στους Αρκάδες που θέτουν σοβαρή υποψηφιότητα για την απογοήτευση της σεζόν στη Super League.

Αν δει κανείς πώς κλείνει ο Αστέρας την κανονική περίοδο, μπορεί εύκολα να καταλάβει γιατί τα πράγματα μπορεί να γίνουν ακόμη πιο δύσκολα για εκείνον. Την επόμενη αγωνιστική η ομάδα του Ράσταβατς παίζει στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ, στη συνέχεια υποδέχεται τον Πανσερραϊκό, για να παίξει στη Λάρισα με την ΑΕΛ Novibet και να κλείσει την κανονική περίοδο με τον Παναθηναϊκό στην Τρίπολη.

Με λίγα λόγια, αν δεν πάρει έξι βαθμούς στα δύο παιχνίδια με Πανσερραϊκό και ΑΕΛ Novibet, θα είναι έως και αδύνατο να γυρίσει την κατάσταση στα πλέι άουτ. Στο σημείο που έχει φτάσει βέβαια το πράγμα για τον Αστέρα, είναι υποχρεωμένος να παλέψει για βαθμούς και στα άλλα δύο ματς, έστω κι αν δεν είναι υπέρ του οι πιθανότητες.

Η βαθμολογία αυτή την στιγμή: