Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
21.02.2026 | 12:51
Αλλαγές στο νυχτερινό ωράριο της κόκκινης γραμμής του Μετρό
Έμπλεξε ο Αστέρας Τρίπολης: Στο -4 και με πρόγραμμα-φωτιά ως το τέλος
Ποδόσφαιρο 21 Φεβρουαρίου 2026, 21:11

Έμπλεξε ο Αστέρας Τρίπολης: Στο -4 και με πρόγραμμα-φωτιά ως το τέλος

Με την πλάτη στον τοίχο ο Αστέρας Τρίπολης μετά και την ήττα από τον Ατρόμητο που τον «βύθισε» ακόμη περισσότερο στη βαθμολογία.

Σύνταξη
A
A
Η νίκη επί του Βόλου πριν από δύο εβδομάδες φαίνεται πως ήταν παρένθεση για τον Αστέρα Τρίπολης. Πώς αλλιώς να χαρακτηριστεί εκείνο το αποτέλεσμα βλέποντας όσα ακολούθησαν; Ήττα με κάτω τα χέρια από τον Παναιτωλικό (3-1) στο Αγρίνιο και ήττα από τον Ατρόμητο (1-2) εντός έδρας. Η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς απέτυχε να πάρει κάτι σε δύο ματς από αυτά που κρίνονται ως… εξάποντα και πλέον έχει μπλέξει για τα καλά.

Για την ακρίβεια, όσο ποτέ άλλοτε τα τελευταία χρόνια. Είναι στο -4 με 16 βαθμούς από τις θέσεις που οδηγούν στην παραμονή, έχοντας αυτή την στιγμή παιχνίδι περισσότερο από την ΑΕΛ Novibet των 20 βαθμών και δύο ματς περισσότερα από την Κηφισιά που επίσης έχει 20 βαθμούς. Είναι στα ίδια ματς ωστόσο με τον Παναιτωλικό που είναι πάνω από αυτό το γκρουπ με 21 βαθμούς.

Ασφαλώς και υπάρχει πολύς δρόμος ακόμη καθώς ακολουθούν και τα πλέι άουτ, με τον Αστέρα όμως να κινδυνεύει να μπει σε αυτή τη διαδικασία ως το απόλυτο αουτσάιντερ για την παραμονή του. Με δεδομένο ότι ο Πανσερραϊκός ψάχνει πλέον ένα θαύμα για να τη γλιτώσει, τα βλέμματα έχουν πέσει στους Αρκάδες που θέτουν σοβαρή υποψηφιότητα για την απογοήτευση της σεζόν στη Super League.

Αν δει κανείς πώς κλείνει ο Αστέρας την κανονική περίοδο, μπορεί εύκολα να καταλάβει γιατί τα πράγματα μπορεί να γίνουν ακόμη πιο δύσκολα για εκείνον. Την επόμενη αγωνιστική η ομάδα του Ράσταβατς παίζει στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ, στη συνέχεια υποδέχεται τον Πανσερραϊκό, για να παίξει στη Λάρισα με την ΑΕΛ Novibet και να κλείσει την κανονική περίοδο με τον Παναθηναϊκό στην Τρίπολη.

Με λίγα λόγια, αν δεν πάρει έξι βαθμούς στα δύο παιχνίδια με Πανσερραϊκό και ΑΕΛ Novibet, θα είναι έως και αδύνατο να γυρίσει την κατάσταση στα πλέι άουτ. Στο σημείο που έχει φτάσει βέβαια το πράγμα για τον Αστέρα, είναι υποχρεωμένος να παλέψει για βαθμούς και στα άλλα δύο ματς, έστω κι αν δεν είναι υπέρ του οι πιθανότητες.

Η βαθμολογία αυτή την στιγμή:

World
Αναπτυσσόμενες χώρες: Μεταξύ σφύρας και άκμονος καθώς μια νέα παγκόσμια τάξη έχει έρθει

Αναπτυσσόμενες χώρες: Μεταξύ σφύρας και άκμονος καθώς μια νέα παγκόσμια τάξη έχει έρθει

World
Τραμπ: Ανέβασε το παγκόσμιο δασμό από 10% σε 15%

Τραμπ: Ανέβασε το παγκόσμιο δασμό από 10% σε 15%

Αθλητική Ροή
Οσασούνα – Ρεάλ Μαδρίτης 2-1: Σοκ για τη «βασίλισσα», ευκαιρία να περάσει πρώτη η Μπαρτσελόνα!
Ποδόσφαιρο 21.02.26

Οσασούνα – Ρεάλ Μαδρίτης 2-1: Σοκ για τη «βασίλισσα», ευκαιρία να περάσει πρώτη η Μπαρτσελόνα!

Η Ρεάλ κόλλησε στην Παμπλόνα, η Οσασούνα τη νίκησε με 2-1 και πλέον η Μπαρτσελόνα που υποδέχεται τη Λεβάντε την Κυριακή (22/2) έχει την ευκαιρία να περάσει ξανά στην κορυφή!

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Νιουκάστλ
Ποδόσφαιρο 21.02.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Νιουκάστλ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Νιουκάστλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Νιουκάστλ για την 27η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Βαλκανικό Πρωτάθλημα: Χρυσές Αδαμοπούλου και Ρούσσου – 11 μετάλλια για την Ελλάδα, 2ος ο Τεντόγλου
Βαλκανικό Πρωτάθλημα στίβου 21.02.26

Χρυσές Αδαμοπούλου και Ρούσσου – 11 μετάλλια για την Ελλάδα, 2ος ο Τεντόγλου

Η Αδαμοπούλου στο επί κοντώ και η Ρούσσου στα 1.500 μέτρα χάρισαν στην Ελλάδα δύο χρυσά μετάλλια από τα συνολικά 11 της χώρας μας στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου. Δεύτερος ο Τεντόγλου στο μήκος με καλύτερο άλμα στα 8,14μ.

Σύνταξη
Το… σημάδι του Πιρόλα: «Χαρούμενος για το πρώτο μου γκολ»
Ποδόσφαιρο 21.02.26

Το… σημάδι του Πιρόλα: «Χαρούμενος για το πρώτο μου γκολ»

Την ώρα των δηλώσεών του μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναιτωλικού, ήταν εμφανές και το μέγεθος του χτυπήματος στο μέτωπο του Λορέντσο Πιρόλα. Χαρούμενος για το πρώτο του γκολ και που άκουσε το όνομά του από την εξέδρα, δήλωσε ο Ιταλός.

Σύνταξη
Αίγιο: Συνελήφθη 46χρονος που φέρεται να είναι ο δράστης της επίθεσης με όπλο εναντίον των τεσσάρων ανηλίκων
Ελλάδα 21.02.26

Αίγιο: Συνελήφθη 46χρονος που φέρεται να είναι ο δράστης της επίθεσης με όπλο εναντίον των τεσσάρων ανηλίκων

Οι τέσσερις νεαροί, ένας 15χρονος και τρεις 16χρονοι, τραυματίστηκαν στα πόδια και την πλάτη έπειτα από πυροβολισμούς που δέχθηκαν την ώρα που περπατούσαν στο Αίγιο

Σύνταξη
Βίντεο από το Γενικό Κρατικό διαψεύδει τους ισχυρισμούς Γεωργιάδη για επίθεση Ζιαζιά
Ελλάδα 21.02.26

Βίντεο από το Γενικό Κρατικό διαψεύδει τους ισχυρισμούς Γεωργιάδη για επίθεση Ζιαζιά

Ο υπουργός Υγείας «έταξε» βίντεο με την επίθεση που δέχθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όμως περιορίστηκε σε ένα screenshot - Για «σκευωρία και δολοφονία χαρακτήρα» κάνει λόγο ο συνδικαλιστής γιατρός

Σύνταξη
Παρίσι: Διαδήλωση υποστήριξης στην Ουκρανία, ενόψει της συμπλήρωσης τεσσάρων ετών από την έναρξη του πολέμου
Κόσμος 21.02.26

Παρίσι: Διαδήλωση υποστήριξης στην Ουκρανία, ενόψει της συμπλήρωσης τεσσάρων ετών από την έναρξη του πολέμου

«Στηρίζουμε την Ουκρανία απέναντι στον Πούτιν που την δολοφονεί», φώναζαν οι διαδηλωτές στο Παρίσι, ζητώντας επίσης να αποδοθούν τα «παγωμένα» ρωσικά κεφάλαια στο Κίεβο

Σύνταξη
Τα BAFTA σε κρίση ταυτότητας – Οδηγός για τα Όσκαρ, βρετανικά βραβεία ή και τα δύο;
«Όσκαρ: Υποκατάστημα Λονδίνου» 21.02.26

Τα BAFTA σε κρίση ταυτότητας - Οδηγός για τα Όσκαρ, βρετανικά βραβεία ή και τα δύο;

Λίγες υποψηφιότητες από το Ηνωμένο Βασίλειο φέτος στα BAFTA, καθώς η βιομηχανία προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ της προσέλκυσης παγκόσμιας προσοχής και της ανάδειξης εγχώριων έργων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γεροβασίλη: Μια ισχυρή κοινωνική αντιπολίτευση προϋπόθεση για την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων
Πολιτική Γραμματεία 21.02.26

Γεροβασίλη: Μια ισχυρή κοινωνική αντιπολίτευση προϋπόθεση για την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων

Η Όλγα Γεροβασίλη σημείωσε ότι με πρωτοβουλία του Σωκράτη Φάμελλου ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε μια δέσμη 10+1 προγραμματικών θέσεων για προγραμματικό διάλογο. «Εισπράξαμε άρνηση, εμείς ωστόσο είμαστε πεπεισμένοι ότι για να υπάρξει πολιτική αλλαγή χρειάζεται συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων», τόνισε

Σύνταξη
Η Liza Minnelli επικρίνει την Lady Gaga για το περιστατικό με το αναπηρικό αμαξίδιο στα Όσκαρ του 2022
«Coda» 21.02.26

Η Liza Minnelli επικρίνει την Lady Gaga για το περιστατικό με το αναπηρικό αμαξίδιο στα Όσκαρ του 2022

Η Liza Minnelli υποστήριξε στα απομνημονεύματά της ότι τόσο η Lady Gaga όσο και η Ακαδημία Κινηματογράφου των Όσκαρ, την ανάγκασαν να χρησιμοποιήσει αναπηρικό αμαξίδιο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αγορά εργασίας: Μεικτή εικόνα βλέπει η ΤτΕ – Στους 923.000 οι άνεργοι τον Ιανουάριο
Προοπτικές απασχόλησης 21.02.26

Αγορά εργασίας: Μεικτή εικόνα βλέπει η ΤτΕ – Στους 923.000 οι άνεργοι τον Ιανουάριο

Ανάμεικτη είναι η εικόνα στην αγορά εργασίας σύμφωνα με την ΤτΕ, με επιδείνωση των προοπτικών απασχόλησης τον Ιανουάριο. Αύξηση ανεργίας καταγράφει η ΔΥΠΑ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΝΑΤΟ: Το τέλος των ψευδαισθήσεων – Τι κλονίζει ολόκληρο το οικοδόμημα της ισχυρότερης συμμαχίας στην ιστορία
Ρωγμές στα θεμέλια 21.02.26

ΝΑΤΟ: Το τέλος των ψευδαισθήσεων – Τι κλονίζει ολόκληρο το οικοδόμημα της ισχυρότερης συμμαχίας στην ιστορία

Η γεωμετρική πρόοδος της κρίσης του ΝΑΤΟ οφείλεται στο γεγονός ότι όλες οι θεμελιώδεις παραδοχές πάνω στις οποίες χτίστηκε καταρρέουν ταυτόχρονα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Βαλκανικό Πρωτάθλημα στίβου 21.02.26

Μετωπική Γεωργιάδη-γιατρών με απειλές για απολύσεις – Σε νοσηρό κλίμα η κουβέντα για το ΕΣΥ
Όλο και χειρότερα 21.02.26

Μετωπική Γεωργιάδη-γιατρών με απειλές για απολύσεις – Σε νοσηρό κλίμα η κουβέντα για το ΕΣΥ

Οι ανεπίτρεπτες εικόνες στο Νοσοκομείο Νίκαιας κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας δίνουν τη θέση τους σε μια ανοιχτή σύγκρουση του Γεωργιάδη με τους γιατρούς, που μόνο αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να έχει για το ΕΣΥ. Με τον υπουργό να μιλά για «τραμπούκους» και να απειλεί με απολύσεις, και τους γιατρούς να συνοδεύουν τις σοβαρές καταγγελίες τους για την πολιτική υγείας και τις ελλείψεις με προσωπική επίθεση κατά του Γεωργιάδη

Σύνταξη
Το περιοδικό George του JFK Jr. που ήθελε να συνδέσει πολιτική και VIP κατέληξε σε αποτυχία – Οι φωτογραφικές του λήψεις ήταν θρυλικές
Μέσα των 90s 21.02.26

Το περιοδικό George του JFK Jr. που ήθελε να συνδέσει πολιτική και VIP κατέληξε σε αποτυχία - Οι φωτογραφικές του λήψεις ήταν θρυλικές

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του George, Ματ Μπέρμαν, θυμάται την αφοσίωση του JFK Jr. στην έκδοση καθώς και τη φωτογραφία εξωφύλλου για την οποία αρνήθηκε κατηγορηματικά να ποζάρει μαζί με την Κάρολιν Μπεσέτ: «Είπε, έλα τώρα, δεν θα εκθέσω τον εαυτό μου και τη γυναίκα μου για το περιοδικό!».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

