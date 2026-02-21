ΠΑΣΟΚ: Μπλόκο σε υποψήφιους με offshore, στον «αέρα» η πλατφόρμα digitalsociety

Σε ρυθμούς προσυνεδριακού διαλόγου κινείται πλέον το ΠΑΣΟΚ, που φαίνεται πως βαδίζει στο δρόμο του… ψηφιακού μετασχηματισμού. Πέρα από τα στελέχη που «οργώνουν» τις οργανώσεις πανελλαδικά, συζητώντας με «παραδοσιακό» τρόπο το πρόγραμμα και τη γραμμή του κόμματος με τα μέλη του ΠΑΣΟΚ, στη Χαριλάου Τρικούπη φιλοδοξούν να προσαρμοστούν στα δεδομένα της εποχής. Πλέον, η ψηφιακή ζωή μπαίνει στο επίκεντρο της κομματικής καθημερινότητας. Εξ ου και το digitalsociety.gr, μέσω του οποίου η αξιωματική αντιπολίτευση φιλοδοξεί να εμπλέξει όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη και φίλους του Κινήματος στο επικείμενο συνέδριο.

Κατάθεση υποψηφιοτήτων για τις εκλογές

Πέρα από την διαβούλευση επί του προγράμματος και της διακήρυξης, στην διαδικτυακή πλατφόρμα μπορεί κάποιος να καταθέσει το βιογραφικό του, προκειμένου να θέσει υποψηφιότητα στις βουλευτικές εκλογές. Στη συνέχεια, τα στοιχεία που θα συμπληρώσει θα «ελεγχθούν» από την αρμόδια επιτροπή με επικεφαλής τον Πέτρο Λάμπρου.

Τα 27 σημεία που καλούνται να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι περιλαμβάνουν κλασικές ερωτήσεις για το βιογραφικό και την πορεία ενός πολίτη, πολιτική και επαγγελματική. Αξιοσημείωτη βέβαια είναι η ερώτηση στο σημείο 16. Συγκεκριμένα, η σχετική ερώτηση αναφέρει: «Έχετε συμμετοχή σε εξωχώριες εταιρείες εσείς ή συγγενικά σας πρόσωπα Α` βαθμού;». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απαντήσουν με «Ναι ή Όχι».

Κομματικές πηγές σημείωσαν ότι πρόκειται για μία επιλογή που προστατεύει το κύρος του ψηφοδελτίου και κατ’ επέκταση της Παράταξης. Προφανώς, η Χαριλάου Τρικούπη δεν είναι εταιρεία ορκωτών λογιστών, ωστόσο, το μήνυμα που εκπέμπεται είναι σαφές. Σε μία περίοδο με καταγεγραμμένη δημοσκοπικά την έλλειψη αξιοπιστίας προς το πολιτικό σύστημα, σύμφωνα με πληροφορίες, τα ζητήματα οικονομικής διαφάνειας ιεραρχούνται πολύ ψηλά από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Επί της ουσίας, πρόκειται για μία «δικλίδα ασφαλείας», όπως σημειώνουν από το ΠΑΣΟΚ, που «μπλοκάρει» υποψηφιότητες προσώπων με οικονομικές σκιές στο βιογραφικό τους.

Συνεδριάζει η ΚΟΕΣ

Μετά τα Κούλουμα και αφού ο Νίκος Ανδρουλάκης επιστρέψει από την Καλαβρία, όπου θα παραστεί ως επίσημος προσκεκλημένος στο 1ο Φεστιβάλ Ελλάδας-Μεγάλης Ελλάδας στο Καταντζάρο, ακολουθεί νέα συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (ΚΟΕΣ). Πρόκειται για τη δεύτερη συνεδρίαση του οργάνου που πραγματοποιείται σε μία κρίσιμη περίοδο πολιτικά. Η ακούνητη βελόνα στις δημοσκοπήσεις παραμένει, ενώ η Χαριλάου Τρικούπη δέχεται πίεση με φόντο την υπόθεση του ΟΠΕΚΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο της νέας συνεδρίασης του οργάνου θα τεθούν οι τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις και οι επόμενες κινήσεις του κόμματος. Στόχος είναι η δημοσκοπική ανάκαμψη, η εξωστρέφεια και το μονομέτωπο «πρέσινγκ» προς το κυβερνητικό στρατόπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Νίκος Ανδρουλάκης επανακατέθεσε την επίκαιρη ερώτηση προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για την κυβερνητική πολιτική στον τομέα της ενέργειας.

Από την πλευρά του, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισημαίνει ότι η ενεργειακή κρίση είναι αποτέλεσμα των κυβερνητικών επιλογών, που «μετέτρεψαν την ενέργεια από βασικό κοινωνικό αγαθό σε μηχανισμό διαρκούς ακρίβειας και ανασφάλειας για τα νοικοκυριά, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τον αγροτικό κόσμο».