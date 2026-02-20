newspaper
Ζελένσκι: Η Ουκρανία δεν χάνει τον πόλεμο, ο στρατός απελευθέρωσε 300 km2 στο νότο
Κόσμος 20 Φεβρουαρίου 2026, 22:27

Ζελένσκι: Η Ουκρανία δεν χάνει τον πόλεμο, ο στρατός απελευθέρωσε 300 km2 στο νότο

«Το ερώτημα είναι εάν θα κερδίσουμε, ναι, αυτό είναι το ερώτημα, αλλά ένα ερώτημα που έχει πολύ υψηλό τίμημα», τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Η Ουκρανία δεν χάνει τον πόλεμο, δήλωσε την Παρασκευή ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Δεν μπορούμε να πούμε ότι χάνουμε τον πόλεμο, ειλικρινά, σίγουρα δεν τον χάνουμε. Το ερώτημα είναι εάν θα κερδίσουμε, ναι, αυτό είναι το ερώτημα, αλλά ένα ερώτημα που έχει πολύ υψηλό τίμημα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η Ουκρανία ανακατέλαβε τις τελευταίες ημέρες μεγάλα τμήματα του εδάφους της από τις ρωσικές δυνάμεις στον νότο, ανέφερε ο Ζελένσκι, την ώρα που οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις παραμένουν σε αδιέξοδο, λόγω της απαίτησης της Μόσχας να αποχωρήσει το Κίεβο από το Ντονμπάς.

«Μέχρι σήμερα, 300 τετραγωνικά χιλιόμετρα έχουν απελευθερωθεί» σε αυτή την αντεπίθεση που συνεχίζεται, είπε ο Ζελένσκι, μόλις λίγες ημέρες πριν από την επέτειο της έναρξης της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου 2022, τη χειρότερη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να παρέχουν πληροφορίες στο Κίεβο «στο ίδιο επίπεδο» όπως πριν, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

«Λαμβάνουμε τις πληροφορίες που ζητάμε από την Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και λαμβάνουμε πληροφορίες από τους Αμερικανούς στο ίδιο επίπεδο όπως και πριν», τόνισε, διευκρινίζοντας ότι ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες «έδιναν πάντα πολλές πληροφορίες», δεν απαντούσαν πάντα σε όλα τα αιτήματα του Κιέβου.

Ο ουκρανικός στρατός αντιμετωπίζει επίσης προβλήματα συνδεσιμότητας με το δίκτυο Starlink, προσέθεσε ο Ζελένσκι, από τότε που ο Έλον Μασκ δέχτηκε στις αρχές Φεβρουαρίου να απενεργοποιήσει τους τερματικούς σταθμούς Starlink που χρησιμοποιεί η Ρωσία στη γραμμή του μετώπου. «υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν προκλήσεις. Έχω ζητήσει από τον υπουργό Άμυνας να κάνει ό,τι μπορεί», υπογράμμισε ο Ζελένσκι, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν στο επίπεδο αυτό «πολύ πιο σοβαρά προβλήματα».

Σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός με την Ρωσία, η Ουκρανία θα ήθελε να δει τα διεθνή στρατεύματα να εγγυώνται τη διατήρηση της ανάπτυξής τους «πιο κοντά στη γραμμή του μετώπου», επισήμανε. «Θα θέλαμε να δούμε τη (στρατιωτική) δύναμη να είναι πιο κοντά στη γραμμή του μετώπου. Ασφαλώς, κανείς δεν θέλει να είναι στην πρώτη γραμμή», παρότι «οι Ουκρανοί θα ήθελαν οι εταίροι μας να βρίσκονται στο πλευρό μας στη γραμμή».

ΗΠΑ και Ρωσία ζητούν από την Ουκρανία να εγκαταλείψει το Ντονμπάς

Σε σχέση με το Ντονμπάς, οι πρόσφατες απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, υπό αμερικανική διαμεσολάβηση, βρίσκουν εμπόδια στο θέμα της τύχης που θα έχει το Ντονμπάς, αυτή η μεγάλη λεκάνη με τα ορυχεία στο ανατολικό τμήμα της χώρας που σήμερα έχει καταληφθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις δυνάμεις της Μόσχας και την οποία το Κίεβο αρνείται να εγκαταλείψει.

«Οι Αμερικανοί όπως και οι Ρώσοι δηλώνουν ότι εάν θέλετε ο πόλεμος να τελειώσει αύριο, βγείτε από το Ντονμπάς», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, ο οποίος πιστεύει ότι η Ουάσινγκτον ασκεί περισσότερη πίεση στην Ουκρανία καθώς αυτή βρίσκεται «σε πολύ δύσκολη θέση».

Κατά τη γνώμη του, η Ουάσινγκτον το «βλέπει αυτό ως λύση του προβλήματος», ενώ για την Ρωσία είναι ένας τρόπος «να πάρει γρήγορα το Ντονμπάς χωρίς να χάσει άνδρες».

Το Ντονμπάς περιλαμβάνει τις περιοχές Λουγκάνσκ και Ντονέτσκ. Λιγότερο από το 20% αυτής της δεύτερης περιοχής παραμένει υπό τον έλεγχο των ουκρανικών στρατευμάτων.

«Αν υποχωρήσουμε εμείς, να υποχωρήσουν και οι Ρώσοι»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι λέει ότι θέλει αρχικά εγγυήσεις ασφαλείας από την Ουάσινγκτον και «μετά μπορούμε να μιλήσουμε για συμβιβασμό με τους Ρώσους, ξεκινώντας από μια πιο ισχυρή θέση – οποιονδήποτε συμβιβασμό, συμπεριλαμβανομένου του εδαφικού».

Ωστόσο, τυχόν υποχώρηση του Κιέβου πρέπει, κατά τη γνώμη του, να συνοδεύεται από μια υποχώρηση της Μόσχας. «Εάν υποχωρήσουμε 10, 20, 30, 40 χιλιόμετρα, τότε θα υποχωρήσουν και αυτοί», όπως είπε.

Σύμφωνα με την Ουκρανία, το Ντονμπάς περιλαμβάνει πολλές στρατιωτικές άμυνες που εμποδίζουν τον στρατό του Κρεμλίνου να προωθηθεί περισσότερο σε βάθος στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Η αποχώρηση από την περιοχή αυτή θα είχε επίσης μεγάλο πολιτικό και συμβολικό κόστος για τις ουκρανικές αρχές, καθώς δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες σκοτώθηκαν για να υπερασπιστούν αυτό το έδαφος, που παραμένει στο επίκεντρο των μαχών.

Το Κίεβο ζητεί εγγυήσεις ασφαλείας για να αποτραπεί οποιαδήποτε νέα ρωσική εισβολή στο μέλλον, κυρίως η ανάπτυξη, μετά την εκεχειρία, μιας δύναμης ευρωπαϊκών στρατευμάτων κοντά στη γραμμή του μετώπου, ανέφερε ο Ζελένσκι στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο Ζελένσκι δεν έχει αποφασίσει αν θα είναι ξανά υποψήφιος

Η Μόσχα από την πλευρά της δεν δείχνει σημάδια ότι είναι έτοιμη για έναν συμβιβασμό, έπειτα από τέσσερα χρόνια μαχών, με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, να υπόσχεται ότι η Ρωσία θα εκπληρώσει τους στόχους της δια της ισχύος εάν η διπλωματική οδός δεν επιτύχει.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας είπε ότι η Μόσχα εργαλειοποιεί την ιδέα της διεξαγωγής εκλογών στην Ουκρανία, ως πρόσχημα για να τον διώξει από την εξουσία. «Ας είμαστε ειλικρινείς, οι Ρώσοι θέλουν απλά να με αντικαταστήσουν. Κανείς (στην Ουκρανία) δεν θέλει εκλογές κατά τη διάρκεια ενός πολέμου. Όλοι φοβούνται ένα καταστροφικό αποτέλεσμα, έναν διχασμό της κοινωνίας», πρόσθεσε, αναφέροντας πως δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα είναι υποψήφιος σε μελλοντικές εκλογές.

