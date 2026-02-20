newspaper
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
Γερμανία: Το ZDF απέλυσε δημοσιογράφο που χρησιμοποίησε βίντεο – προϊόν AI σε ρεπορτάζ για την ICE
20 Φεβρουαρίου 2026

Γερμανία: Το ZDF απέλυσε δημοσιογράφο που χρησιμοποίησε βίντεο – προϊόν AI σε ρεπορτάζ για την ICE

Το δεύτερο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης στην Γερμανία τονίζει πως το θέμα αφορά «στην αξιοπιστία της δημοσιογραφίας μας»

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Το δεύτερο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης στην Γερμανία, το ZDF, ανακοίνωσε την Παρασκευή την απόλυση της ανταποκρίτριάς του στη Νέα Υόρκη, καθιστώντας την υπεύθυνη για την προβολή εικόνων κατασκευασμένων από σύστημα τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ανταποκρίτρια του καναλιού στη Νέα Υόρκη, Νίκολα Άλμπρεχτ, σε ρεπορτάζ σχετικό με τη δράση της αμερικανικής αστυνομίας μετανάστευσης ICE, χρησιμοποίησε βίντεο τα οποία «περιέχουν παραβιάσεις των κατευθυντήριων γραμμών και των δημοσιογραφικών προτύπων του ZDF».

Πρόκειται για ένα βίντεο το οποίο χρονολογείται από το 2022 και για ένα άλλο το οποίο ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

«Το θέμα αφορά στην αξιοπιστία της δημοσιογραφίας μας»

«Το υλικό που δημιουργήθηκε από την τεχνητή νοημοσύνη δεν θα έπρεπε να είχε χρησιμοποιηθεί χωρίς δημοσιογραφική αιτιολόγηση και χωρίς να προσαρμοστεί σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες του ZDF για τη χρήση τέτοιου υλικού. Δεν πραγματοποιήθηκε αναθεώρηση της άλλης σκηνής βίντεο και της προέλευσής της, όπως απαιτείται από τα δημοσιογραφικά πρότυπα», ανακοίνωσε το ZDF.

Επιπλέον, η αρχισυντάκτρια του δελτίου ειδήσεων του καναλιού, Μπετίνα Σάουστεν, τόνισε ότι  «η ζημιά που προκλήθηκε από την παραβίαση των δημοσιογραφικών κανόνων είναι εκτεταμένη, καθώς στην ουσία, το θέμα αφορά στην αξιοπιστία της δημοσιογραφίας μας».

Επιχειρήσεις της ICE με εικόνες AI

Το ρεπορτάζ της ανταποκρίτριας του ZDF εξετάζει τις «βάρβαρες επιχειρήσεις του ICE», μεταδίδοντας ότι «παίρνουν τα παιδιά μακριά από τους γονείς τους», με μια ακολουθία βίντεο που δείχνει ξεκάθαρα το υδατογράφημα της AI Sora του OpenAI.

Εκτός από το υδατογράφημα, η σκηνή, στην οποία φερόμενοι υπάλληλοι του ICE φαίνεται να χωρίζουν μια μητέρα από τα παιδιά της, περιέχει πολυάριθμες ενδείξεις για τη χρήση AI, όπως ένα κατασκευασμένο επίσημο έμβλημα, μια στολή και το γεγονός ότι ο φερόμενος υπάλληλος του ICE δείχνει το πρόσωπό του.

World
Τραμπ: «Στοπ» του Ανώτατου Δικαστηρίου στους δασμούς – Ο ίδιος μιλά για «ντροπή»

Τραμπ: «Στοπ» του Ανώτατου Δικαστηρίου στους δασμούς – Ο ίδιος μιλά για «ντροπή»

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
