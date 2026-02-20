Πάτρα: Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό 44χρονου που αγνοείται – Είχε πάει για ψάρεμα στις εκβολές του Γλαύκου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό αγνοούμενου 44χρονου στη θαλάσσια περιοχή των εκβολών του ποταμού Γλαύκου, στον νομό Αχαΐας.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Ειδικότερα, στις έρευνες μετέχουν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, ειδική ομάδα διάσωσης με drone, ένα σκάφος του Ερυθρού Σταυρού με δύτη, ένα περιπολικό όχημα του Λιμενικού που πραγματοποιεί έρευνες στην ξηρά, μαζί με όχημα της Πυροσβεστικής, καθώς και ομάδα της 6ης ΕΜΑΚ.

Μεγάλη κινητοποίηση

Οι δυνάμεις επιχειρούν στην ευρύτερη θαλάσσια και παράκτια ζώνη της περιοχής, πραγματοποιώντας εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του άνδρα.

Oι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές, γεγονός που διευκολύνει το έργο των σωστικών συνεργείων.

Έμπλεξε ο εξοπλισμός

Σύμφωνα με το thebest ο 44χρονος είχε πάει για ψάρεμα. Φαίνεται να προέκυψε εμπλοκή στον εξοπλισμό του και, στην προσπάθειά του να την αποκαταστήσει μπήκε στο νερό και πιθανότατα παρασύρθηκε.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας, είχε πάει για ψάρεμα μαζί με τον ανήλικο γιό του, περίπου 13 ετών, ο οποίος ήταν και αυτός που ενημέρωσε αμέσως την μητέρα του και στη συνέχεια το Λιμενικό Σώμα.