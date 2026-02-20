Νταλίκα εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κιγκλιδώματα στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας
Λόγω του τροχαίου διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη ΛΕΑ και στην δεξιά λωρίδα
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (20/2) στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας στο ύψος του Κάστρου Βοιωτίας, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες μία νταλίκα εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κιγκλιδώματα κοντά στη ΛΕΑ.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το lamiareport.gr, το μεγάλο όχημα πιθανόν από ρήξη ελαστικού, εξετράπη της πορείας του στο 113ο χλμ ρεύμα προς Αθήνα και προσέκρουσε στα κιγκλιδώματα πέραν της ΛΕΑ, όπου και ακινητοποιήθηκε με ελαφρώς γυρισμένη την πίσω ρυμούλκα,
Από το τροχαίο δεν υπήρξε τραυματισμός, ενώ ο δρόμος δεν έκλεισε τελείως παρά μόνο η ΛΕΑ και η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.
