ΠΑΣΟΚ: Στη «δίνη» των διαγραφών

Έναν ακόμη «πονοκέφαλο» καλείται να διαχειριστεί το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τα «μαϊμού» επιδόματα του ΟΠΕΚΑ και την φερόμενη εμπλοκή ενός πρώην στελέχους του κόμματος στην υπόθεση. Και σε αυτή την περίπτωση, η Χαριλάου Τρικούπη έδειξε άμεσα αντανακλαστικά και ανέστειλε την κομματική ιδιότητα της Αναστασίας Χατζηδάκη. Βέβαια, στελέχη παραδέχονται κατ’ ιδίαν ότι η υπόθεση δημιουργεί πλήγμα στην εικόνα του Κινήματος, δεδομένου ότι πρόκειται για την δεύτερη υπόθεση μέσα σε ελάχιστες εβδομάδες που «λερώνει» την Αξιωματική Αντιπολίτευση.

Από την άλλη, δεν μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι η υπαλληλική ιδιότητα ενός προσώπου συνδέεται με την κομματική του ιδιότητα. Πάντως, από το ΠΑΣΟΚ κατηγορούν την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να διαμορφώσει μία επίπλαστη συνθήκη σκανδάλου, «ξεχνώντας» ότι την ευθύνη για τους ελέγχους στο δημόσιο τους έχει η ίδια. Η κόντρα που ξέσπασε μεταξύ του Μακάριου Λαζαρίδη και του Δημήτρη Μάντζου στη Βουλή είναι ενδεικτική του πολιτικού κλίματος και των κυβερνητικών στοχεύσεων.

Στελέχη της παράταξης σχολιάζουν με καυστικό τρόπο «τη ζέση της ΝΔ να κρεμάσει έναν άνθρωπο στα μανταλάκια» τη στιγμή που τον τελικό λόγο θα τον έχει η δικαιοσύνη. Άλλωστε, το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει είτε λέγεσαι Χατζηδάκη είτε Παναγόπουλος, όπως σημειώνουν στελέχη του κόμματος.

Ποια είναι η Αναστασία Χατζηδάκη

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αναστασία Χατζηδάκη βρέθηκε σε θέση ευθύνης στον κομματικό μηχανισμό του ΠΑΣΟΚ από τον Νοέμβριο του 2022 οπότε και ανέλαβε επικεφαλής του οργανωτικού του κόμματος έως τον Φεβρουάριο του 2025. Τότε, αντικαταστάθηκε από τον Ηρακλή Δρούλια. Η ίδια είχε αποσπαστεί στο ΠΑΣΟΚ τον Ιούλιο του 2022. Όσον αφορά την περίοδο για την οποία ερευνάται δεν κατείχε κάποια θέση στη δομή της Χαριλάου Τρικούπη ενώ σύμφωνα με τα λεγόμενά της βρίσκεται «απολύτως στη διάθεσή κάθε αρμόδιας αρχής για την παροχή οποιασδήποτε διευκρίνισης ή στοιχείου ζητηθεί».

Δύο διαφορετικές περιπτώσεις

Τόσο στην υπόθεση του ΟΠΕΚΑ όσο και σε αυτή των προγραμμάτων κατάρτισης, οι αρχές έχουν βάλει στο «στόχαστρό» τους πρόσωπα τα οποία έχουν κομματικό παρελθόν. Βέβαια, η στάση της Αναστασίας Χατζηδάκη με αυτή του Γιάννη Παναγόπουλου δεν ήταν ίδια.

Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΑ η κ. Χατζηδάκη ζήτησε από μόνη της την αναστολή της κομματικής της ιδιότητας. Μάλιστα, σε σχετική της ανακοίνωσή ανέφερε μεταξύ άλλων ότι κατά την άσκηση των υπηρεσιακών της καθηκόντων ενήργησε με πλήρη συναίσθηση ευθύνης και σε όλη τη διάρκεια της δημοσιοϋπαλληλικής της πορείας υπηρέτησε, όπως υποστηρίζει, «με εντιμότητα και διαφάνεια». Στο ίδιο μήκος κύματος, επισήμανε ότι « για λόγους προσωπικής και πολιτικής ευθιξίας» ζήτησε την αναστολή της κομματικής της ιδιότητας έως ότου διαλευκανθεί η υπόθεση.

Στην υπόθεση των προγραμμάτων κατάρτισης, ο Γιάννης Παναγόπουλος επέλεξε να έρθει σε ευθεία ρήξη με το κόμμα του. Μάλιστα, παρά το αίτημα των συντρόφων του να αποσυρθεί από τις θέσεις ευθύνης στη ΓΣΕΕ και την παράταξη του ΠΑΣΟΚ ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηματικά.