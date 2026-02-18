newspaper
18.02.2026
Κρατούμενος απέδρασε από την Ευελπίδων
Κόντρα Λαζαρίδη-Μάντζου για τον ΟΠΕΚΑ: «Τι γνωρίζατε και δεν μας λέγατε;»- «Κάνετε σόου, την ευθύνη των ελέγχων την έχει η κυβέρνηση»
18 Φεβρουαρίου 2026

Κόντρα Λαζαρίδη-Μάντζου για τον ΟΠΕΚΑ: «Τι γνωρίζατε και δεν μας λέγατε;»- «Κάνετε σόου, την ευθύνη των ελέγχων την έχει η κυβέρνηση»

Στο επίκεντρο της κόντρας των δύο κοινοβουλευτικών εκπροσώπων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ βρέθηκε η ελεγχόμενη προϊσταμένη του ΟΠΕΚΑ Αναστασία Χατζηδάκη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Σε ανοιχτή προσωπική αντιπαράθεση μεταξύ του Μακάριου Λαζαρίδη και του Δημήτρη Μάντζου, για τον ρόλο του πρώην κομματικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Αναστασίας Χατζηδάκη, στην υπόθεση των «μαϊμού» επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΑ, εξελίχθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας για την «Κύρωση της Συμφωνίας για συνεργασία στον τομέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας».

Την αρχή έκανε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, ο οποίος έκανε λόγο για εύλογα ερωτηματικά που προκαλεί η υπόθεση της κ. Χατζηδάκη.

«Θέλω λίγο να χαλάσω την καλή διάθεση που είδα ότι έχει ο καλός συνάδελφος και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ με την κ. Κωνσταντοπούλου», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι «πρόκειται για ένα πρόσωπο που δεν ήταν απλό μέλος, αλλά επί χρόνια στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, είχε διατελέσει προϊσταμένη του ΟΠΕΚΑ και το σημαντικό – ήταν γραμματέας οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ από τον Νοέμβριο του 2022 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2025».

Ο κ. Λαζαρίδης δεν σταμάτησε εκεί, αλλά αφού εξήγησε πως γνωρίζει τα οργανωτικά των κομμάτων, επισήμανε πως η θέση του γραμματέα οργανωτικού είναι κοντά και σε στενή συνεργασία με τον πρόεδρο. Μάλιστα, άφησε αιχμές ρωτώντας αν «γνώριζε ο κ. Ανδρουλάκης για τη στενή του συνεργάτιδα; Και πριν από ένα χρόνο γιατί την απομακρύνατε από τη θέση αυτή; Τι άλλαξε τότε; Τι γνωρίζατε κ. Μάντζο, τι γνώριζε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ και δεν μας έλεγε;».

«Ποιος κυβερνά τον τόπο τα τελευταία επτά χρόνια; Ποιος τον κυβερνά;»

«Ποιος κυβερνά τον τόπο τα τελευταία επτά χρόνια;», αναρωτήθηκε απαντώντας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, ο οποίος σημείωσε πως την ευθύνη για τους ελέγχους στο Δημόσιο την έχει η κυβέρνηση.

«Τη λογοδοσία την έχει η ΝΔ. Δεν μπορείτε να συγκρίνετε περιστατικά τα οποία αναδεικνύονται μέσα από έρευνα με τα δικά σας σκάνδαλα. Εσείς ο ίδιος έχετε παραβιάσει πολλαπλώς το τεκμήριο αθωότητας. Ναι, εδώ κάνατε ένα σόου. Καταδικάσατε έναν άνθρωπο κανονικά και μετά λέτε ‘ισχύει το τεκμήριο αθωότητας’. Εγώ, επειδή είμαι δικηγόρος, γνωρίζω τη διαφορά. Γνωρίζω τι σημαίνει ισχυρό τεκμήριο αθωότητας. Και γνωρίζω τη διαφορά ανάμεσα σε αυτά που ισχυριστήκατε σήμερα και σε αυτά που έχουμε ισχυριστεί εμείς από αυτά εδώ τα έδρανα για τους υπουργούς σας».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ προσέθεσε χαρακτηριστικά πως «όταν έρχονται δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τις πετάτε από το παράθυρο, όταν εδώ έρχεται δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πάτε στις αίθουσες της Επιτροπής για να συγκαλύψετε τους υπουργούς σας, έρχεστε εδώ – ο ίδιος άνθρωπος – να κάνετε μαθήματα διαφάνειας και εντιμότητας στο ΠΑΣΟΚ».

«Εμείς τι κάναμε και σήμερα; Ό,τι κάναμε σε όλες τις περιπτώσεις: αναστολή της κομματικής ιδιότητας μέχρι περατώσεως της έρευνας, προκειμένου αυτή η ιδιότητα να μην επηρεάσει την έρευνα και προκειμένου να μην διαρραγεί ο αξιακός μας κώδικας», σημείωσε για να τονίσει χαρακτηριστικά: «Εσείς τι κάνατε; ‘Αυτοματοποιημένες διαγραφές’, μας λέγατε – ο κ. Μαρινάκης και η κ. Σδούκου – και τις διαγραφές τις ψάχνουμε ακόμη», ενώ ρώτησε καταληκτικά «γιατί δεν εφαρμόζει ο κ. Μητσοτάκης την απόφαση του ΣτΕ να ενημερώσει τον κ. Ανδρουλάκη για την παράνομη παρακολούθηση από την ΕΥΠ;».

