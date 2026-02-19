Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026
Stream
Σημαντική είδηση:
19.02.2026 | 07:11
Σεισμός «ταρακούνησε» τους Γαργαλιάνους
Την πρώτη και κύρια ευθύνη την έχει πάντα αυτός που ασκεί κυβερνητική εξουσία
Editorial 19 Φεβρουαρίου 2026, 09:06

Την πρώτη και κύρια ευθύνη την έχει πάντα αυτός που ασκεί κυβερνητική εξουσία

Η κυβέρνηση καλό είναι να μην φορτώνει σε άλλες παρατάξεις τις δικές της πολιτικές ευθύνες

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Όταν κάτι επαναλαμβάνεται, τότε γίνεται μοτίβο. Και στην πολιτική το μοτίβο παραπέμπει πάντα σε έναν πολιτικό σχεδιασμό.

Με αυτό τον τρόπο βλέπω τη σπουδή που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αναζητά διαρκώς να αποδώσει την ευθύνη για υποθέσεις που παραπέμπουν σε κακοδιαχείριση και σκάνδαλα σε άλλες παρατάξεις και πρωτίστως στο ΠΑΣΟΚ, ακόμη και εάν τα κρούσματα έλαβαν χώρα στη δική της βάρδια.

Το είδαμε αυτό στον τρόπο που έσπευσαν να πουν αμέσως «και ο κουμπάρος του Ανδρουλάκη είναι μπλεγμένος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», στον τρόπο που προβλήθηκε η κομματική ιδιότητα του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παπαδόπουλου που ελέγχεται για κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, αλλά και πιο πρόσφατα στο πώς προβλήθηκε η εμπλοκή στελέχους του ΠΑΣΟΚ σε προβληματικές χορηγήσεις επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ.

Μόνο που αυτή η επιμονή στο «κοιτάξετε, δεν είναι δικοί μας οι ‘κακοί’», προσκρούει σε πολύ σημαντικές πλευρές της πραγματικότητας. Και αυτές έχουν να κάνουν με το ότι όλα αυτά τα σκάνδαλα αφορούν περιόδους στις οποίες τη διακυβέρνηση ασκούσε η Νέα Δημοκρατία και άρα αυτή είχε και τον πραγματικό έλεγχο του κυβερνητικού μηχανισμού. Κάτι που σημαίνει ότι ήταν η Νέα Δημοκρατία που είχε την ευθύνη να εξασφαλίζει ότι οι ενισχύσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, τα κονδύλια για την κατάρτιση μέσω ΔΥΠΑ, και τα επιδόματα μέσω ΟΠΕΚΑ χορηγούνταν με βάση τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας και δεν γίνονται «μαϊμουδιές».

Εάν αποδειχτεί ότι έγιναν «μαϊμουδιές» και υπήρξε διασπάθιση των σχετικών κονδυλίων, η πρώτη και κύρια ευθύνη αφορά τη Νέα Δημοκρατία, τους υπουργούς της και όσα στελέχη τοποθέτησε αυτή η κυβέρνηση σε θέσεις ευθύνης σε διάφορους οργανισμούς. Γιατί πάντα σε αυτά τα σκάνδαλα τη μεγαλύτερη ευθύνη δεν την έχει αυτός που αποφάσισε να «βγάλει το κάτι τις του», αλλά αυτός που δεν τον απέτρεψε παρότι δουλειά του ήταν ακριβώς να αποτρέπει το να συμβαίνουν τέτοιες μορφές κακοδιαχείρισης.

Και εάν π.χ. στην περίπτωση του ΟΠΕΚΑ, που ήρθε πολύ πρόσφατα στη δημοσιότητα και δεν έχουμε πλήρη εικόνα, το πρόβλημα εντοπίζεται στο ότι δεν τηρούνταν πλήρως οι διαδικασίες, στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ και των κονδυλίων για την κατάρτιση υπήρξε σαφής κυβερνητική μεθόδευση.

Στο μεν ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σαφές ότι τα κυβερνητικά στελέχη είδαν το καθεστώς που ίσχυε ως έναν τρόπο έμμεσης επιδότησης κτηνοτρόφων, ανεξαρτήτως του εάν τη δικαιούνταν ή όχι, με βασικό σκοπό αυτό να φτιάξει ευνοϊκό οικονομικό και πολιτικό συσχετισμό σε κρίσιμες εκλογικές περιφέρειες όπως η Κρήτη.

Στην περίπτωση των κονδυλίων για την κατάρτιση, όχι μόνο είχε στηθεί ένα πλαίσιο όπου με τις ευλογίες των πολιτικών προϊσταμένων του αρμόδιου υπουργείου Εργασίας ορισμένοι μεγάλοι «παίκτες» έπαιρναν τη μερίδα του λέοντος, απαιτώντας μάλιστα και «φόρο υποτέλειας» από όποιον ήθελε μερίδιο, αλλά και το ίδιο το πλαίσιο που έκανε τη ΓΣΕΕ «συμπράττοντα φορέα» ήταν κυβερνητικής έμπνευσης, ώστε με αυτό τον τρόπο να παραταθεί το καθεστώς άνισης «μοιρασιάς» των σχετικών έργων.

Δηλαδή, ήταν ο κυβερνητικός σχεδιασμός που οδήγησε στη κακοδιαχείριση και όχι απλώς η έλλειψη επαρκούς εποπτείας.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, η κυβέρνηση που τώρα «δείχνει με το δάκτυλο» άλλες παρατάξεις, οι οποίες παρ’ όλα αυτά διέγραψαν αμέσως τα εμπλεκόμενα στελέχη, τα δικά της στελέχη τα αντιμετωπίζει ως να μην έχουν καμία εμπλοκή και ως να είναι «αθώες περιστερές».

Για να μην αναφερθώ στο ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να φτιάξει αφήγημα ότι στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει ενδημική διαφθορά, την ώρα που η ίδια κατεξοχήν στελεχώνεται από στελέχη προερχόμενα από το ΠΑΣΟΚ.

Σε κάθε περίπτωση η ουσία παραμένει: τα σκάνδαλα που συζητάμε είναι κυβερνητικά σκάνδαλα, που αφορούν αποφάσεις ή αμέλειες υπουργών που δεν προστάτευσαν την ακεραιότητα διαδικασιών και κατά περίπτωση μεθόδευσαν μορφές διασπάθισης. Αυτή είναι η πραγματική και κύρια πολιτική – και δυνητικά ποινική – ευθύνη αυτής της κυβέρνησης. Η εμπλοκή ανθρώπων από άλλους χώρους προφανώς και πρέπει να διερευνηθεί και οι ευθύνες να αποδοθούν, αλλά αυτό δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για μια κυβέρνηση που ολοένα και περισσότεροι ταυτίζεται στα μάτια της κοινωνίας με φαινόμενα διαφθοράς.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κόμμα Τσίπρα: Προς Σεπτέμβρη η ανακοίνωση – Από το Πάσχα και μετά σε ετοιμότητα το «πλήρωμα»
Πολιτική Γραμματεία 19.02.26

Κόμμα Τσίπρα: Προς Σεπτέμβρη η ανακοίνωση – Από το Πάσχα και μετά σε ετοιμότητα το «πλήρωμα»

Η πυξίδα έχει δείξει την πορεία, το πρόγραμμα παράγεται, οι πυρήνες δουλεύουν ανά την Ελλάδα, έτοιμο και για εκλογικό αιφνιδιασμό το νέο σκαρί του Τσίπρα.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Μυτιλήνη: Απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά της η νηπιαγωγός που φέρεται να φωνάζει σε παιδιά
Στη Μυτιλήνη 19.02.26

Μυτιλήνη: Απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά της η νηπιαγωγός που φέρεται να φωνάζει σε παιδιά

Ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής αναφέρει ότι δόθηκε οδηγία για τη μετακίνηση της εκπαιδευτικού σε γραφείο εκπαίδευσης εν αναμονή της ολοκλήρωσης ΕΔΕ.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Στη «δίνη» των διαγραφών
Πολιτική Γραμματεία 19.02.26

ΠΑΣΟΚ: Στη «δίνη» των διαγραφών

Νέα πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η υπόθεση με τα «μαϊμού» επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, με το ΠΑΣΟΚ να αναστέλλει άμεσα την κομματική ιδιότητα της Αναστασίας Χατζηδάκη και να καταγγέλλει απόπειρα δημιουργίας εντυπώσεων από την κυβέρνηση.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Κιβωτός του Κόσμου: Ομόφωνα ένοχο έκρινε το δικαστήριο τον ιδρυτή της Οργάνωσης, πατέρα Αντώνιο
Για εννέα πράξεις 19.02.26

Ομόφωνα ένοχο έκρινε το δικαστήριο τον ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου, πατέρα Αντώνιο

Με κενά τα εδώλια των κατηγορουμένων απαγγέλθηκε η καταδικαστική απόφαση για την Κιβωτό - Αναμένεται η απόφαση για τα αιτήματα επί των ελαφρυντικών και για την ποινή για κάθε κατηγορούμενο

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Πολιτικός στις ΗΠΑ «βλέπει» UFO κρυμμένο σε κοινή θέα και το διαδίκτυο ζει εποχές Men in Black
X-Files 19.02.26

Πολιτικός στις ΗΠΑ «βλέπει» UFO κρυμμένο σε κοινή θέα και το διαδίκτυο ζει εποχές Men in Black

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Έρικ Μπέρλισον «αποκάλυψε» ότι υπάρχει ένα UFO κρυμμένο σε κοινή θέα στη Γη, χωρίς να ανακαλύψει την τοποθεσία του και το διαδίκτυο πήρε φωτιά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αυστραλία: Απειλητική επιστολή στάλθηκε στο μεγαλύτερο τζαμί της χώρας
Πριν το Ραμαζάνι 19.02.26

«Σκοτώστε τη μουσουλμανική φυλή»: Απειλητική επιστολή στάλθηκε στο μεγαλύτερο τζαμί της Αυστραλίας

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση που ανατέθηκε από την κυβέρνηση, το αντιμουσουλμανικό κλίμα στην Αυστραλία έχει ενταθεί από τον πόλεμο στη Γάζα στα τέλη του 2023

Σύνταξη
Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 113 ουκρανικά drones – Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου
Κόσμος 19.02.26

Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 113 ουκρανικά drones – Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου

Η ανακοίνωση για την καταστροφή των drones έγινε την επομένη των συνομιλιών στη Γενεύη ανάμεσα στη Μόσχα, το Κίεβο και την Ουάσινγκτον, στόχος των οποίων είναι να βρεθεί κάποια διευθέτηση έπειτα από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Συνεχίζεται για τρίτη ημέρα η απεργία των ταξί στην Αττική – Πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου
Κινητοποιήσεις 19.02.26

Συνεχίζεται για τρίτη ημέρα η απεργία των ταξί στην Αττική - Πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου

Οι οδηγοί ταξί αναμένεται να συγκεντρωθούν σήμερα στις 10:30 έξω από τα γραφεία του ΣΑΤΑ στην οδό Μάρνη και από εκεί θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το Μαξίμου

Σύνταξη
Με το Μαρούσι για μια θέση στον τελικό ο Ολυμπιακός – O Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ηρακλή
Μπάσκετ 19.02.26

Με το Μαρούσι για μια θέση στον τελικό ο Ολυμπιακός – O Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ηρακλή

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το Μαρούσι στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος (19/2, 17:00) και ο Παναθηναϊκός λίγες ώρες μετά (20:00) κοντράρεται με τον Ηρακλή

Σύνταξη
Γενική απεργία στην Αργεντινή ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο Μιλέι
Όχι σε απολύσεις και υπερεργασία 19.02.26

Γενική απεργία στην Αργεντινή ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο Μιλέι

Το νομοσχέδιο Μιλέι στην Αργεντινή διευκολύνει τις απολύσεις εργαζομένων, περιορίζει το δικαίωμα στην απεργία, αυξάνει τις ώρες εργασίας και περιορίζει τις παροχές αδειών

Σύνταξη
Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026
