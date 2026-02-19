Κλείσιμο διαφορών με κούρεμα έως 75% στα πρόστιμα

Την ευκαιρία να κλείσουν οριστικά τους ανοιχτούς λογαριασμούς με την Εφορία μακριά από τις δικαστικές αίθουσες, κερδίζοντας κούρεμα έως 75% σε πρόσθετους φόρους και πρόστιμα, έχουν οι φορολογούμενοι που θα προσφύγουν στην Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έως το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου.

Σύμφωνα με απόφαση που υπογράφουν οι υφυπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς και Γιώργος Κώτσηρας, από την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου η Επιτροπή πιάνει ξανά δουλειά και θα αρχίσει να δέχεται τα αιτήματα των φορολογουμένων οι οποίοι έχουν ελεγχθεί και τους καταλογίστηκαν φόροι και πρόστιμα, τα οποία αμφισβητούν.

Αίτημα για εξώδικη επίλυση της διαφοράς μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά έως τις 24 Ιουλίου 2026 όσοι έχουν εκκρεμείς φοροϋποθέσεις ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων αλλά και οι φορολογούμενοι με υποθέσεις που εκκρεμούν και δεν θα έχουν συζητηθεί, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, έως τις 23 Ιουλίου 2026.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η Επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις έως 31 Δεκεμβρίου 2026 και θα εκδώσει αποφάσεις έως 31 Μαρτίου 2027. Αν η υπόθεση γίνει δεκτή, η δίκη στα δικαστήρια αναστέλλεται.

Η διαδικασία

Η Επιτροπή εξετάζει τους ισχυρισμούς του αιτούντος και μπορεί να προτείνει πλήρη, μερική ή μη αποδοχή του αιτήματος και σε κάθε περίπτωση καταρτίζει συγκεκριμένη πρόταση όπου αναγράφονται αναλυτικά τα ποσά του κύριου φόρου, των πρόσθετων φόρων, των τόκων, των προσαυξήσεων και των προστίμων. Η πρόταση συνοδεύεται από επαρκή αιτιολογία και κοινοποιείται στον φορολογούμενο.

Ο φορολογούμενος έχει προθεσμία πέντε εργάσιμων ημερών για να αποδεχθεί την πρόταση. Με την αποδοχή, υπογράφει το σχετικό έγγραφο και επιλέγει τον επιθυμητό αριθμό δόσεων, κοινό για όλα τα ποσά (κύριος φόρος, πρόσθετοι φόροι, τόκοι, προσαυξήσεις και πρόστιμα). Συντάσσεται τότε πρακτικό εξώδικης επίλυσης, το οποίο δημοσιεύεται στον ιστοìτοπο του υπουργείου. Το πρακτικό αποτελεί εκτελεστό τίτλο, το ποσό που αναγράφεται βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο και η αρχική βεβαίωση διαγράφεται.

Για να καταστεί αμετάκλητη η επίλυση, ο φορολογούμενος πρέπει να καταβάλει εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την υπογραφή του συμβιβασμού τουλάχιστον το 30% του κύριου φόρου ή το 25% του αυτοτελούς προστίμου, ενώ τυχόν ήδη καταβληθέντα ποσά συμψηφίζονται. Το αποδεικτικό της πληρωμής πρέπει να αναρτηθεί στον ιστότοπο www.eefdd.gr.

Το κούρεμα

1. Η καταβολή του ποσού του κύριου φόρου, το οποίο προκύπτει από τον συμβιβασμό μετά την αφαίρεση του 30%, πραγματοποιείται σε 1 έως 24 δόσεις. Πρόσθετοι φόροι, τόκοι, προσαυξήσεις και πρόστιμα καταβάλλονται με κλιμακούμενο ποσοστό έκπτωσης, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που έχει επιλέξει ο φορολογούμενος, ως εξής:

– 75% για εξόφληση σε 1 δόση

– 65% για αποπληρωμή σε 2-4 δόσεις

– 55% για 5-8 δόσεις

– 50% για 9-12 δόσεις

– 45% για 13-16 δόσεις

– 40% για 17-20 δόσεις

– 35% για 21-24 δόσεις

2. Αν δεν τηρηθούν οι όροι καθώς και εάν δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει η καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, ο συμβιβασμός ανατρέπεται αναδρομικά, θεωρείται ότι δεν επήλθε ποτέ και καταβληθέντα ποσά θεωρείται ότι καταβλήθηκαν έναντι της οφειλής του αρχικού τίτλου, ο οποίος βεβαιώνεται εκ νέου ως δημόσιο έσοδο.

3. Σε περίπτωση μη αποδοχής από τον αιτούντα της πρότασης της Επιτροπής και σύνταξης πρακτικού ματαίωσης της εξώδικης επίλυσης, η ανασταλείσα δίκη συνεχίζεται κατόπιν αίτησης οιουδήποτε εκ των διαδίκων. Αν δεν ζητηθεί συνέχιση εντός 60 ημερών η δίκη καταργείται.

Premium έκδοση ΤΑ ΝΕΑ