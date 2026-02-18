Νέες λεπτομέρειες για πυρηνική δοκιμή που φέρεται να πραγματοποίησε η Κίνα έδωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αν και ο αρμόδιος διεθνής οργανισμός εξέφρασε αμφιβολίες.

Τον περασμένο Νοέμβριο, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα ξαναρχίσουν τις πυρηνικές δοκιμές επειδή, όπως ισχυρίστηκε, η Κίνα, η Ρωσία και το Πακιστάν πραγματοποιούν υπόγειες πυρηνικές δοκιμές «αλλά δεν μιλούν γι’ αυτό».

Σε οργάνωση της συντηρητικής δεξαμενής σκέψης Hudson Institute, ο αμερικανός υφυπουργός Εξωτερικών Κρίστοφερ Γιόου υποστήριξε την Τρίτη πως η δοκιμή πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουνίου 2020.

Όπως είπε, σεισμογράφος στο Καζακστάν κατέγραψε «έκρηξη» ισχύος 2,75 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στο πεδίο βολής Λοπ Νορ της Δυτικής Κίνας, περίπου 720 χιλιόμετρα από την τοποθεσία του οργάνου.

«Από τότε έχω εξετάσει πρόσθετα δεδομένα. Θα έλεγα ότι η πιθανότητα να πρόκειται για κάτι άλλο πέρα από έκρηξη, μια μεμονωμένη έκρηξη, είναι πολύ μικρή» δήλωσε ο Γιόου. Τα δεδομένα δεν βρίσκονται σε συμφωνία με την υπόθεση της ελεγχόμενης έκρηξης σε ορυχείο, είπε.

«Επίσης, δεν συνάδει καθόλου με σεισμό» δήλωσε ο υφυπουργός, πρώην αναλυτής πληροφοριών και αξιωματούχος άμυνας, ο οποίος κατέχει διδακτορικό στη πυρηνική μηχανική. «Είναι αυτό που θα περίμενε κανείς από μια δοκιμή πυρηνικού εκρηκτικού μηχανισμού» υποστήριξε.

Τα διαθέσιμα δεδομένα δεν επαρκούν για να επιβεβαιωθεί να διαψευστεί με βεβαιότητα ο ισχυρισμός του Γιόου, ανέφερε o Οργανισμός της Συνθήκης για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών (CTBTO).

Διαψεύδει το Πεκίνο

Εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον δήλωσε ότι ο ισχυρισμός της αμερικανικής κυβέρνησης ή είναι «εντελώς αβάσιμος» και αποτελεί προσπάθεια «κατασκευής προσχημάτων για την επανέναρξη» των πυρηνικών δοκιμών στις ΗΠΑ.

«Η Κίνα καλεί τις ΗΠΑ να επαναβεβαιώσουν τη δέσμευση των πέντε κρατών που διαθέτουν πυρηνικά όπλα για αποχή από πυρηνικές δοκιμές, να διαφυλάξουν την παγκόσμια συναίνεση κατά των πυρηνικών δοκιμών και να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία του διεθνούς καθεστώτος πυρηνικού αφοπλισμού και μη διάδοσης» δήλωσε εκπρόσωπος της πρεσβεία.

Όπως επισημαίνει το Reuters, ο Τραμπ πιέζει το Πεκίνο να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας για μια συμφωνία που θα διαδεχθεί το New Start, την τελευταία συμφωνία ΗΠΑ-Ρωσίας για τον περιορισμό των πυρηνικών όπλων, η οποία έληξε στις 5 Φεβρουαρίου.

Η λήξη της τροφοδότησε φόβους για νέα κούρσα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων.

Η Κίνα αρνείται να διαπραγματευτεί συνθήκη, υποστηρίζοντας ότι το πυρηνικό οπλοστάσιό της ωχριά μπροστά στα αποθέματα των ΗΠΑ και της Ρωσίας,

Οι ΗΠΑ και η Κίνα έχουν υπογράψει αλλά δεν έχουν επικυρώσει τη διεθνή συνθήκη απαγόρευσης των πυρηνικών δοκιμών του 1996. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, και οι δύο χώρες είναι υποχρεωμένες να τηρήσουν τη δέσμευση.

Σεισμικό σήμα

Το επίμαχο σεισμικό σήμα καταγράφηκε από τον σταθμό παρακολούθησης PS23 του CTBTO, ο οποίος βρίσκεται στο Καζακστάν και αποτελεί μέρος ενός παγκόσμιου δικτύου σεισμογράφων για την καταγραφή πυρηνικών εκρήξεων.

Σε ανακοίνωσή του, ο εκτελεστικός γραμματέας του οργανισμού, Ρόμπερτ Φλόιντ, ανέφερε ότι στις 22 Ιουνίου 2022 ο σταθμός κατέγραψε «δύο πολύ μικρά σεισμικά συμβάντα» με διαφορά 12 δευτερολέπτων.

Το δίκτυο του CTBTO, εξήγησε, μπορεί να καταγράφει «συμβάντα» ισχύος τουλάχιστον 550 τόνων TNT.

«Τα δύο συμβάντα ήταν πολύ χαμηλότερα από αυτό το επίπεδο. Ως εκ τούτου, με βάση αυτά τα δεδομένα δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί με βεβαιότητα η αιτία τους» είπε ο Floyd.

To μικρότερο πυρηνικό όπλο που έχει πυροδοτηθεί μέχρι σήμερα είχε ισχύ 10-20 τόνους TNT και δοκιμάστηκε στις ΗΠΑ το 1962.

Όπως υποστήριξε ο Γιόου, η Κίνα προσπάθησε να κρύψει την πυρηνική δοκιμή πυροδοτώντας τη συσκευή μέσα σε έναν μεγάλο υπόγειο θάλαμο, προκειμένου να περιορίσει την ένταση του ωστικού κύματος που πέρασε στο υπέδαφος.

Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, η Κίνα διαθέτει σήμερα περισσότερες από 600 πυρηνικές κεφαλές και μέχρι το 2030 θα έχει αυξήσει τον αριθμό πάνω από τις χίλιες.