Νέοι ισχυρισμοί ΗΠΑ για κινεζική πυρηνική δοκιμή – Αμφιβάλλει ο αρμόδιος διεθνής οργανισμός
Κόσμος 18 Φεβρουαρίου 2026, 14:27

Νέοι ισχυρισμοί ΗΠΑ για κινεζική πυρηνική δοκιμή – Αμφιβάλλει ο αρμόδιος διεθνής οργανισμός

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επαναλαμβάνει τον ισχυρισμό Τραμπ για μυστική πυρηνική δοκιμή. Αμφιβολίες για το επίμαχο σεισμικό σήμα.

Σύνταξη
Νέες λεπτομέρειες για πυρηνική δοκιμή που φέρεται να πραγματοποίησε η Κίνα έδωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αν και ο αρμόδιος διεθνής οργανισμός εξέφρασε αμφιβολίες.

Τον περασμένο Νοέμβριο, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα ξαναρχίσουν τις πυρηνικές δοκιμές επειδή, όπως ισχυρίστηκε, η Κίνα, η Ρωσία και το Πακιστάν πραγματοποιούν υπόγειες πυρηνικές δοκιμές «αλλά δεν μιλούν γι’ αυτό».

Σε οργάνωση της συντηρητικής δεξαμενής σκέψης Hudson Institute, ο αμερικανός υφυπουργός Εξωτερικών Κρίστοφερ Γιόου υποστήριξε την Τρίτη πως η δοκιμή πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουνίου 2020.

Όπως είπε, σεισμογράφος στο Καζακστάν κατέγραψε «έκρηξη» ισχύος 2,75 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στο πεδίο βολής Λοπ Νορ της Δυτικής Κίνας, περίπου 720 χιλιόμετρα από την τοποθεσία του οργάνου.

«Από τότε έχω εξετάσει πρόσθετα δεδομένα. Θα έλεγα ότι η πιθανότητα να πρόκειται για κάτι άλλο πέρα από έκρηξη, μια μεμονωμένη έκρηξη, είναι πολύ μικρή» δήλωσε ο Γιόου. Τα δεδομένα δεν βρίσκονται σε συμφωνία με την υπόθεση της ελεγχόμενης έκρηξης σε ορυχείο, είπε.

«Επίσης, δεν συνάδει καθόλου με σεισμό» δήλωσε ο υφυπουργός, πρώην αναλυτής πληροφοριών και αξιωματούχος άμυνας, ο οποίος κατέχει διδακτορικό στη πυρηνική μηχανική. «Είναι αυτό που θα περίμενε κανείς από μια δοκιμή πυρηνικού εκρηκτικού μηχανισμού» υποστήριξε.

Τα διαθέσιμα δεδομένα δεν επαρκούν για να επιβεβαιωθεί να διαψευστεί με βεβαιότητα ο ισχυρισμός του Γιόου, ανέφερε o Οργανισμός της Συνθήκης για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών (CTBTO).

Διαψεύδει το Πεκίνο

Εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον δήλωσε ότι ο ισχυρισμός της αμερικανικής κυβέρνησης ή είναι «εντελώς αβάσιμος» και αποτελεί προσπάθεια «κατασκευής προσχημάτων για την επανέναρξη» των πυρηνικών δοκιμών στις ΗΠΑ.

«Η Κίνα καλεί τις ΗΠΑ να επαναβεβαιώσουν τη δέσμευση των πέντε κρατών που διαθέτουν πυρηνικά όπλα για αποχή από πυρηνικές δοκιμές, να διαφυλάξουν την παγκόσμια συναίνεση κατά των πυρηνικών δοκιμών και να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία του διεθνούς καθεστώτος πυρηνικού αφοπλισμού και μη διάδοσης» δήλωσε εκπρόσωπος της πρεσβεία.

Όπως επισημαίνει το Reuters, ο Τραμπ πιέζει το Πεκίνο να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας για μια συμφωνία που θα διαδεχθεί το New Start, την τελευταία συμφωνία ΗΠΑ-Ρωσίας για τον περιορισμό των πυρηνικών όπλων, η οποία έληξε στις 5 Φεβρουαρίου.

Η λήξη της τροφοδότησε φόβους για νέα κούρσα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων.

Η Κίνα αρνείται να διαπραγματευτεί συνθήκη, υποστηρίζοντας ότι το πυρηνικό οπλοστάσιό της ωχριά μπροστά στα αποθέματα των ΗΠΑ και της Ρωσίας,

Οι ΗΠΑ και η Κίνα έχουν υπογράψει αλλά δεν έχουν επικυρώσει τη διεθνή συνθήκη απαγόρευσης των πυρηνικών δοκιμών του 1996. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, και οι δύο χώρες είναι υποχρεωμένες να τηρήσουν τη δέσμευση.

Σεισμικό σήμα

Το επίμαχο σεισμικό σήμα καταγράφηκε από τον σταθμό παρακολούθησης PS23 του CTBTO, ο οποίος βρίσκεται στο Καζακστάν και αποτελεί μέρος ενός παγκόσμιου δικτύου σεισμογράφων για την καταγραφή πυρηνικών εκρήξεων.

Σε ανακοίνωσή του, ο εκτελεστικός γραμματέας του οργανισμού, Ρόμπερτ Φλόιντ, ανέφερε ότι στις 22 Ιουνίου 2022 ο σταθμός κατέγραψε «δύο πολύ μικρά σεισμικά συμβάντα» με διαφορά 12 δευτερολέπτων.

Το δίκτυο του CTBTO, εξήγησε, μπορεί να καταγράφει «συμβάντα» ισχύος τουλάχιστον 550 τόνων TNT.

«Τα δύο συμβάντα ήταν πολύ χαμηλότερα από αυτό το επίπεδο. Ως εκ τούτου, με βάση αυτά τα δεδομένα δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί με βεβαιότητα η αιτία τους» είπε ο Floyd.

To μικρότερο πυρηνικό όπλο που έχει πυροδοτηθεί μέχρι σήμερα είχε ισχύ 10-20 τόνους TNT και δοκιμάστηκε στις ΗΠΑ το 1962.

Όπως υποστήριξε ο Γιόου, η Κίνα προσπάθησε να κρύψει την πυρηνική δοκιμή πυροδοτώντας τη συσκευή μέσα σε έναν μεγάλο υπόγειο θάλαμο, προκειμένου να περιορίσει την ένταση του ωστικού κύματος που πέρασε στο υπέδαφος.

Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, η Κίνα διαθέτει σήμερα περισσότερες από 600 πυρηνικές κεφαλές και μέχρι το 2030 θα έχει αυξήσει τον αριθμό πάνω από τις χίλιες.

Τσικουνγκούνια: Επώδυνη τροπική ασθένεια απειλεί να εξαπλωθεί στην Ελλάδα
Ιός τσικουνγκούνια 18.02.26

«Είναι θέμα χρόνου» - Επώδυνη τροπική ασθένεια απειλεί να εξαπλωθεί στην Ελλάδα

Ο ιός τσικουνγκούνια μεταδίδεται από το ασιατικό κουνούπι τίγρη, τροπικό είδος που έχει εδραιωθεί στην Ευρώπη. Η κλιματική αλλαγή ευνοεί την επιβίωσή του.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
«Θεραπεία που χορεύει» αποκατέστησε τραυματισμό σε νωτιαίο μυελό εργαστηρίου
Επιστήμες 17.02.26

Ελπίδες κατά της παράλυσης λόγω τραυματισμών - Τι είναι η «θεραπεία που χορεύει»

Δημιουργήθηκε το πιο λεπτομερές ως σήμερα μοντέλο νωτιαίου μυελού στο εργαστήριο στο οποίο προκλήθηκε τραυματισμός που στη συνέχεια θεραπεύθηκε με χρήση… μορίων που χορεύουν.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Επιβατιδίνη – Τι γνωρίζουμε για το «δηλητήριο βατράχου» που φέρεται να σκότωσε τον Αλεξέι Ναβάλνι
Επιστήμες 15.02.26

Επιβατιδίνη – Τι γνωρίζουμε για το «δηλητήριο βατράχου» που φέρεται να σκότωσε τον Αλεξέι Ναβάλνι

Η επιβατιδίνη προκαλεί θάνατο λόγω παράλυσης των αναπνευστικών μυών. Ανιχνεύθηκε σε δείγματα που φέρονται να συλλέχθηκαν από το πτώμα του Αλεξέι Ναβάλνι.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ερευνητής δοκίμασε στον εαυτό του μυστικό όπλο που φέρεται να προκαλεί «σύνδρομο της Αβάνας»
Επιστήμες 15.02.26

Ερευνητής δοκίμασε στον εαυτό του μυστικό όπλο που προκαλεί «σύνδρομο της Αβάνας» - Συναγερμός στη CIA

Εκατοντάδες αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύεται ότι έχουν εμφανίσει «σύνδρομο της Αβάνας». Η συσκευή που δοκιμάστηκε στη Νορβηγία φέρεται ικανή να προκαλεί παρόμοια συμπτώματα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Αλτσχάιμερ: Η γραφή και η ανάγνωση μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο για άνοια κατά σχεδόν 40%
Πνευματικά ερεθίσματα 12.02.26

Αλτσχάιμερ: Η γραφή και η ανάγνωση μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο για άνοια κατά σχεδόν 40%

Απλές συνήθειες, όπως η καθημερινή γραφή και ανάγνωση, αλλά και η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, μπορούν να προστατέψουν τη γνωστική υγεία. Και να προφυλάξουν από την άνοια.

Σύνταξη
Κυτταρικό εμφύτευμα εναντίον της Πάρκινσον δοκιμάζεται σε ανθρώπους
Τόνωση ντοπαμίνης 10.02.26

Κυτταρικό εμφύτευμα εναντίον της Πάρκινσον δοκιμάζεται σε ανθρώπους

Ερευνητές εξετάζουν αν η εισαγωγή βλαστοκυττάρων που παράγουν ντοπαμίνη στον εγκέφαλο ασθενών με Πάρκινσον μπορεί να επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου και να βελτιώσει την κινητικότητα.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Οι πλαστικοί χειρουργοί στις ΗΠΑ τάσσονται κατά των επεμβάσεων φυλομετάβασης σε ανηλίκους 
Αναβολή μέχρι τα 19 04.02.26

Οι πλαστικοί χειρουργοί στις ΗΠΑ τάσσονται κατά των επεμβάσεων φυλομετάβασης σε ανηλίκους 

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι το όφελος των επεμβάσεων φυλομετάβασης δικαιολογεί το ρίσκο, λέει η Αμερικανική Ένωση Πλαστικών Χειρουργών.

Σύνταξη
Κικίλιας: Το λιμενικό σώζει ζωές – Περιμένουμε τα αποτελέσματα της ΕΔΕ και της Δικαιοσύνης για το ναυάγιο στη Χίο
Πολιτική Γραμματεία 18.02.26

Κικίλιας: Το λιμενικό σώζει ζωές – Περιμένουμε τα αποτελέσματα της ΕΔΕ και της Δικαιοσύνης για το ναυάγιο στη Χίο

Σε συνέντευξή του ο Βασίλης Κικίλιας αναφέρθηκε στο ζήτημα της μετανάστευσης, στον ρόλο του λιμενικού για την προστασία των συνόρων και για την ανάγκη αναβάθμισης των υποδομών στα λιμάνια της χώρας

Σύνταξη
Δημιουργούνται οκτώ νέες φυλακές – Η φυλακή Κορυδαλλού θα μεταφερθεί στον Ασπρόπυργο
Το χρονοδιάγραμμα 18.02.26

Δημιουργούνται οκτώ νέες φυλακές – Η φυλακή Κορυδαλλού θα μεταφερθεί στον Ασπρόπυργο

«Ετοιμάζουμε και άλλα καταστήματα στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας, στα Γιάννενα, στη Μεγαλόπολη και επίσης στη Δυτική Μακεδονία. Αυτά όλα τρέχουν πολύ γρήγορα», ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Σύνταξη
Επίθεση Γεωργιάδη σε δημοσιογράφο της ΕΡΤ για την κόντρα με Κωνσταντοπούλου – Οι αντιδράσεις
Παρασκήνιο 18.02.26

Επίθεση Γεωργιάδη σε δημοσιογράφο της ΕΡΤ για την κόντρα με Κωνσταντοπούλου – Οι αντιδράσεις

Ο κ. Γεωργιάδης, εμφανίστηκε ενοχλημένος από ερώτηση για την κόντρα του με την κ. Κωνσταντοπούλου και σε υψηλούς τόνους κατηγόρησε τον δημιοσιογράφο για «ισαποστακισμό», παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως θύμα - Έντονη αντίδραση από τον ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Από την Ντόρτμουντ, στη Λεβερκούζεν και στο «repeat»: Τι κάνει ο Ολυμπιακός εντός έδρας με… Γερμανούς (vids)
Champions League 18.02.26

Από την Ντόρτμουντ, στη Λεβερκούζεν και στο «repeat»: Τι κάνει ο Ολυμπιακός εντός έδρας με… Γερμανούς (vids)

Ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους «16» του Champions League κόντρα στη Λεβερκούζεν, ένα μήνα περίπου μετά τη σπουδαία νίκη απέναντι στις «ασπιρίνες» - Τι κάνουν εντός έδρας με Γερμανούς οι ερυθρόλευκοι.

Σύνταξη
Καθαρά Δευτέρα με ήλιο: 5 ιδέες για εκδρομή που θα σου μείνουν αξέχαστες
Τα Νέα της Αγοράς 18.02.26

Καθαρά Δευτέρα με ήλιο: 5 ιδέες για εκδρομή που θα σου μείνουν αξέχαστες

Η ζωή είναι καλύτερη όταν τη μοιράζεσαι κάτω από το φως. Ανακάλυψε τους πιο φωτεινούς προορισμούς της Σαρακοστής και μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις ηλιόλουστες εμπειρίες.

Σύνταξη
Βιολάντα: Με παρέμβαση της εργοδοσίας η συγκέντρωση υποστήριξης στον ιδιοκτήτη – Τι λέει το Εργατικό Κέντρο
Ελλάδα 18.02.26

«Με παρέμβαση της εργοδοσίας η συγκέντρωση υποστήριξης στον ιδιοκτήτη» - Κάλεσμα του ΕΚ Τρικάλων στους εργαζόμενους της Βιολάντα

Μιλώντας στο in, ο Γιώργος Λιατίφης, πρόεδρος του Συνδικάτου Γάλακτος, Τροφίμων, Ποτών Τρικάλων και Γενικός Γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων σημείωσε πως τα στελέχη που σχεδίασαν και καθοδήγησαν τις συγκεντρώσεις υποστήριξης του Τζιωρτζιώτη της Βιολάντα είναι πρόσωπα που στο παρελθόν έχουν βάλει εμπόδια στη δράση του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων

Σύνταξη
Συνταξιούχοι: Παναττική κινητοποίηση ενάντια στις περικοπές και για πραγματικές αυξήσεις στις συντάξεις
Φωτογραφίες και βίντεο 18.02.26

Στους δρόμους οι συνταξιούχοι για πραγματικές αυξήσεις - «Θα παλεύουμε όσο είμαστε όρθιοι»

Συγκέντρωση στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης και πορεία στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, από τους συνταξιούχους, απαιτώντας «πραγματικές λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που έχουν τσακίσει τη ζωή μας»

Σύνταξη
Ερντογάν: Ανεπαρκής η προσπάθεια νέας αρχιτεκτονικής άμυνας στην ΕΕ χωρίς την Τουρκία
Μήνυμα σε Βρυξέλλες 18.02.26

Ερντογάν: Ανεπαρκής η προσπάθεια νέας αρχιτεκτονικής άμυνας στην ΕΕ χωρίς την Τουρκία

Επιστρέφοντας στην Τουρκία από την Αιθιοπία ο Ερντογάν υπογράμμισε για μία ακόμα φορά ότι η ΕΕ έχει ανάγκη την Άγκυρα στη νέα αρχιτεκτονική άμυνας και ασφάλειας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΑ: Η ΝΔ δημιούργησε το «βαθύ κράτος», το συντηρεί και τρέφεται από αυτό
Πυρά 18.02.26

Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΑ: Η ΝΔ δημιούργησε το «βαθύ κράτος», το συντηρεί και τρέφεται από αυτό

«Η Νέα Δημοκρατία έχει χτίσει ένα κράτος που λειτουργεί με πελατειακές λογικές, με πολιτική εποπτεία που κάνει τα στραβά μάτια σε κάθε παρατυπία», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην κοπή πίτας της Επιτροπής Ναυτιλίας του Δήμου Πειραιά
Πυλώνας ανάπτυξης 18.02.26

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην κοπή πίτας της Επιτροπής Ναυτιλίας του Δήμου Πειραιά

Στην εκδήλωση, η οποία έλαβε χώρα στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος, κύριο μέρος συζήτησης αποτέλεσε ο κεντρικός ρόλος που διαδραματίζει ο Πειραιάς ως διεθνές ναυτιλιακό κέντρο.

Σύνταξη
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026
