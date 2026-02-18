Μεξικό: Ένας νεκρός και οκτώ παιδιά τραυματισμένα μετά από επίθεση σε πάρκο

Μια επίθεση που σημειώθηκε σε ένα πάρκο στην πολιτεία Γκουαναχανάτο, στο κεντρικό Μεξικό, είχε ως αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και να τραυματιστούν τουλάχιστον 8 παιδιά, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Η επίθεση, που διαπράχθηκε το βράδυ της Τρίτης, στοίχισε τη ζωή σε έναν 36χρονο άνδρα. Η κυβερνήτρια της Γκουαναχουάτο, Λιμπία Ντενίζ Γκαρσία, κατήγγειλε μια πράξη «απολύτως απαράδεκτη», η οποία, σύμφωνα με την ίδια, είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν «μικρά κορίτσια, αγόρια και έφηβοι».

Είπε ότι η κυβέρνησή της συνεργάζεται με το γραφείο του γενικού εισαγγελέα «για να διευκρινιστούν τα γεγονότα και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι, ενώ υποσχέθηκε στήριξη στις πληγείσες οικογένειες.

Η Γουαναχουάτο είναι ένα ακμάζον βιομηχανικό κέντρο και φιλοξενεί αρκετούς δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, αλλά είναι και η πιο θανατηφόρα πολιτεία του Μεξικού λόγω των πολέμων μεταξύ των συμμοριών, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά για τις ανθρωποκτονίες.

Επίσης, έχει περίπου 3.600 υποθέσεις αγνοούμενων προσώπων, σε συνολικά πάνω από 120.000 σε όλη το Μεξικό.

Πόλεμος συμμοριών και πτώματα σε σακούλες

Τον προηγούμενο μήνα, 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση σε ποδοσφαιρικό γήπεδο στην πόλη Σαλαμανκά, στην ίδια πολιτεία.

Η πολιτεία αποτελεί επίσης το σκηνικό για συχνές ανακαλύψεις διαμελισμένων πτωμάτων μέσα σε πλαστικές σακούλες.

Μεγάλο μέρος της βίας στο Γουαναχουάτο συνδέεται με τη σύγκρουση μεταξύ της συμμορίας Santa Rosa de Lima και του καρτέλ Jalisco New Generation, ενός από τα πιο ισχυρά στη λατινοαμερικανική χώρα.

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σάινμπαουμ, δήλωσε στις αρχές του έτους ότι το ποσοστό ανθρωποκτονιών της χώρας το 2025 είχε μειωθεί στο χαμηλότερο επίπεδο της δεκαετίας, λόγω της στρατηγικής εθνικής ασφάλειας της κυβέρνησής της.