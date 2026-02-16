Ο κατηγορούμενος για την αντισημιτική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ τον Δεκέμβριο εμφανίστηκε για πρώτη φορά σήμερα Δευτέρα, για περίπου πέντε λεπτά, μέσω βιντεοσύνδεσης, ενώπιον δικαστηρίου της Αυστραλίας, μετέδωσε η δημόσια ραδιοτηλεόραση ABC (εικόνα, επάνω, από ABC News: Rocco Fazzari).

Ενώ η υπόθεση έχει αναφερθεί ενώπιον δικαστηρίου τον Δεκέμβριο, είναι η πρώτη φορά από τη σύλληψή του που ο κατηγορούμενος εμφανίζεται στην οθόνη και μιλάει.

Φορώντας ένα πράσινο πουλόβερ φυλακής με τα χέρια του στα γόνατά του, ο Ακραμ κάθισε μπροστά σε ένα τραπέζι και μίλησε μόνο όταν η αναπληρώτρια αρχιδικαστής Σάρον Φρόιντ τον ρώτησε αν άκουσε κάποια συζήτηση σχετικά με την παράταση των εντολών απόκρυψης.

«Ναι», απάντησε. Οι δικαστικές εντολές εκδόθηκαν για πρώτη φορά λίγο πριν τα Χριστούγεννα και καλύπτουν τις ταυτότητες δεκάδων επιζώντων των πυροβολισμών.

Αλλά περιέχουν μια εξαίρεση που τους επιτρέπει να αυτοπροσδιοριστούν εάν επιθυμούν να πουν τις ιστορίες τους δημόσια.

Ο Ναβίντ Ακράμ και ο πατέρας του Σατζίντ Ακράμ — αυτός ο τελευταίος σκοτώθηκε από πυρά της αστυνομίας κατά τη διάρκεια της επίθεσης — κατηγορούνται πως πυροβολούσαν επί δέκα λεπτά την Κυριακή 14η Δεκεμβρίου εναντίον πλήθους που είχε συγκεντρωθεί για την εβραϊκή γιορτή Χάνουκα στην πασίγνωστη παραλία, σκοτώνοντας 15 ανθρώπους.

Πιστοί στο Ισλαμικό Κράτος

Στον Ναβίντ Ακράμ απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τρομοκρατία και 15 ανθρωποκτονίες από πρόθεση με επιβαρυντικές περιστάσεις. Σύμφωνα με τις αρχές, είναι προσήλυτος στην ιδεολογία της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Τον Δεκέμβριο, δημοσιοποιήθηκαν δικαστικά έγγραφα που περιέγραφαν λεπτομερώς τους ισχυρισμούς της αστυνομίας στην υπόθεση, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι οι Ναβίντ και Σατζίντ Ακράμ φέρονται να πραγματοποίησαν εκπαίδευση στη χρήση πυροβόλων όπλων στην περιφερειακή Νέα Νότια Ουαλία τον Οκτώβριο.