Ραγδαία επιδείνωση παρουσίασε 38χρονη λεχώνα που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο, που ακολούθησε τη γέννηση του τρίτου παιδιού της.

Το πρωί της Δευτέρας, έπειτα από μία εβδομάδα νοσηλείας, η κατάσταση της 38χρονης επιδεινώθηκε ραγδαία

Μάλιστα η αλλαγή της κλινικής της εικόνας ήταν τόσο ξαφνική που οι γιατροί δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή.

Η μικρή κοινωνία της Σκιάθου παραμένει σοκαρισμένη με την είδηση, η οποία έρχεται λίγες μέρες μετά τον θάνατο άλλης λεχώνας στην Άρτα, η οποία κατέρρευσε την ώρα που θήλαζε το μωρό της.

Η νεαρή μητέρα τριών παιδιών, δύο αγοριών και ενός βρέφους μόλις 20 ημερών, είχε διακομισθεί με βαρύ εγκεφαλικό στο Νοσοκομείο Βόλου πριν από μία εβδομάδα, όπου και παρέμενε για νοσηλεία.

Τραγωδία με λεχώνα: Από τη βελτίωση στη ραγδαία επιδείνωση

Παρότι η κατάσταση της υγεία της είχε βελτιωθεί δίνοντας ελπίδες στην οικογένειά της που αγωνιούσε, ακολούθησε το πρωί της Δευτέρας ραγδαία επιδείνωση. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η 38χρονη μητέρα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε, αφήνοντας απαρηγόρητους τους οικείους της.

Οι κοινωνία της Σκιάθου δεν μπορεί να πιστέψει ότι η αξιαγάπητη και χαμογελαστή «Κωνσταντίνα», η οποία ήταν ιδιαίτερα δραστήρια κοινωνικά και συμμετείχε στα κοινά λαμβάνοντας μέρος σε εκλογικές διαδικασίες, έσβησε για πάντα.