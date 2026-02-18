newspaper
Σούπερ μάρκετ: Σε ποια προϊόντα είναι η ακριβότερη η Ελλάδα – Σύγκριση τιμών με άλλες χώρες
Οικονομία 18 Φεβρουαρίου 2026, 12:36

Σούπερ μάρκετ: Σε ποια προϊόντα είναι η ακριβότερη η Ελλάδα – Σύγκριση τιμών με άλλες χώρες

Οι τιμές σε βασικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ ξεπερνούν την Ευρώπη - Το εισόδημα παραμένει έως και 30% χαμηλότερο

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
Η Ελλάδα δεν είναι συνολικά η ακριβότερη χώρα στο σούπερ μάρκετ. Αυτό προκύπτει από τη συγκριτική έρευνα του ΙΕΛΚΑ για τυπικό καλάθι προϊόντων σε εννέα ευρωπαϊκές χώρες (με ΦΠΑ). Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι οριζόντια και κυρίως δεν αποτυπώνεται πλήρως αν δεν συνδεθεί με το εισόδημα.

Στα επιμέρους προϊόντα, καταγράφονται σαφείς αποκλίσεις. Για παράδειγμα, ο καφές (200 γρ.) στην Ελλάδα πωλείται στα 9,67 ευρώ, περίπου 12,7% υψηλότερα από τον μέσο όρο των χωρών της έρευνας (8,58 ευρώ) του ΙΕΛΚΑ . Η Ελλάδα είναι ακριβότερη από Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Γαλλία, Ρουμανία και Βουλγαρία, και συγκρίνεται μόνο με τη Γερμανία που βρίσκεται οριακά υψηλότερα.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η απόκλιση στη ζάχαρη (1 κιλό). Στα 2,66 ευρώ, η τιμή είναι 15,6% πάνω από τον μέσο όρο (2,30 ευρώ), κατατάσσοντας τη χώρα στις ακριβότερες της σύγκρισης. Η Ελλάδα είναι ακριβότερη από όλες σχεδόν τις χώρες της σύγκρισης, συμπεριλαμβανομένων Ισπανίας, Πορτογαλίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Γερμανίας, Ρουμανίας και Βουλγαρίας.

Σε άλλες κατηγορίες, όπως το φρέσκο μοσχάρι και το ελαιόλαδο, η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Εκεί όπου η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο, η εικόνα έχει διαφορετική ανάγνωση. Στο φρέσκο μοσχάρι (1 κιλό), η ελληνική τιμή (17,09 ευρώ) είναι περίπου –12% χαμηλότερη από τον μέσο όρο των 19,42 ευρώ. Ωστόσο, αυτό οφείλεται στις πολύ υψηλές τιμές της Γαλλίας (27,66 ευρώ) και της Γερμανίας (22,95 ευρώ), που ανεβάζουν τον μέσο όρο. Η Ελλάδα παραμένει ακριβότερη από Ισπανία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Βουλγαρία.

Στο ελαιόλαδο (1 λίτρο), η τιμή στην Ελλάδα (7,69 ευρώ) είναι –26,8% χαμηλότερη από τον μέσο όρο (10,51 ευρώ). Όμως ο μέσος όρος διαμορφώνεται από ιδιαίτερα υψηλές τιμές σε Γερμανία (15,65 ευρώ) και Γαλλία (14,38 ευρώ). Η Ελλάδα παραμένει ακριβότερη από Ρουμανία και Βουλγαρία και συγκρίσιμη με χώρες της Νότιας Ευρώπης. Στις πάνες (Νο 4, 30 τεμάχια), η τιμή στην Ελλάδα (10,13 ευρώ) είναι περίπου –9,9% χαμηλότερη από τον μέσο όρο (11,24 ευρώ), καθώς Ιρλανδία και Ρουμανία εμφανίζουν σημαντικά υψηλότερες τιμές. Ωστόσο, η Ελλάδα παραμένει ακριβότερη από Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία.

Η ουσία όμως δεν βρίσκεται μόνο στην τιμή. Βρίσκεται στη σχέση τιμής και εισοδήματος. Σε όρους πραγματικής κατανάλωσης (Actual Individual Consumption σε PPS), η Ελλάδα διαμορφώνεται περίπου στο 70–75% του μέσου όρου της ΕΕ. Η Ισπανία κινείται στο 85–90%, η Πορτογαλία στο 80–85% και η Ιταλία κοντά στο 95–100%. Αυτό σημαίνει ότι το ελληνικό νοικοκυριό έχει αισθητά μικρότερη αγοραστική δυνατότητα. Με απλά λόγια: ακόμη κι αν η τιμή ενός προϊόντος είναι παρόμοια, η επιβάρυνση στο ελληνικό εισόδημα είναι μεγαλύτερη.

Η εικόνα συμπληρώνεται από τη διάρθρωση των μισθών. Οι μέσες ετήσιες αποδοχές στην Ελλάδα παραμένουν χαμηλότερες από Ιταλία και Ισπανία, ενώ η χώρα εμφανίζει και σχετικά υψηλό δείκτη ανισότητας (Gini), κάτι που σημαίνει ότι σημαντικό τμήμα των νοικοκυριών βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο εισοδήματος.

Συνεπώς, η συζήτηση για την ακρίβεια δεν μπορεί να περιορίζεται σε απλές συγκρίσεις τιμών. Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο «πόσο κοστίζει», αλλά «σε σχέση με τι εισόδημα κοστίζει».

Και εκεί ακριβώς βρίσκεται το ελληνικό πρόβλημα: όχι μια γενικευμένη ευρωπαϊκή πρωτιά στις τιμές, αλλά ο συνδυασμός επιλεκτικά υψηλών τιμών με χαμηλότερη αγοραστική δύναμη. Αυτός είναι ο λόγος που η ακρίβεια στην Ελλάδα βιώνεται εντονότερα από ό,τι δείχνουν οι πίνακες.

Πηγή: OT

Τράπεζες
Goldman Sachs: Ο αντίκτυπος στις τράπεζες από το Νόμο Κατσέλη

Goldman Sachs: Ο αντίκτυπος στις τράπεζες από το Νόμο Κατσέλη

Ποντοπόρος
Capital Clean Energy Carriers: Από σήμερα η δημόσια προσφορά με εύρος απόδοσης 3,7% έως 4,05%

Capital Clean Energy Carriers: Από σήμερα η δημόσια προσφορά με εύρος απόδοσης 3,7% έως 4,05%

inWellness
inTown
inTickets 17.02.26

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ελβετικό φράγκο: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα ρύθμισης διανείων – Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι servicers
Η προτεινόμενη λύση 18.02.26

Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα ρύθμισης διανείων σε ελβετικό φράγκο - Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι servicers

Τα συγκεκριμένα δάνεια σε ελβετικό φράγκο έχουν επιβαρυνθεί σημαντικά από την υποτίμηση του ευρώ σε σχέση με το ξένο νόμισμα - Συνολικές οφειλές 6 δισ. ευρώ που αφορούν περί τους 40.000 δανειολήπτες

Αγης Μάρκου
Αγης Μάρκου
Σε διπλή μέγγενη τα τρόφιμα: Πληθωριστικές πιέσεις από εσωτερικό και εξωτερικό
ΕΛΣΤΑΤ 18.02.26

Σε διπλή μέγγενη τα τρόφιμα: Πληθωριστικές πιέσεις από εσωτερικό και εξωτερικό

Πρόδρομοι δείκτες ανατιμήσεων στα τρόφιμα είναι οι αυξήσεις στα κόστη και τις τιμές παραγωγού, ιδίως στην κτηνοτροφία, καθώς και η άνοδος των τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Στεγαστική κρίση: Η «τέλεια καταιγίδα» στην αγορά ακινήτων – Η «κληρονομιά» της κρίσης και το γηρασμένο κτιριακό απόθεμα
Τάσεις για το 2026 17.02.26

Η «τέλεια καταιγίδα» στην αγορά ακινήτων - Η «κληρονομιά» της κρίσης και το γηρασμένο κτιριακό απόθεμα

«Γρίφος» για δυνατούς λύτες η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα. Ο «Γόρδιος δεσμός» του στεγαστικού και τα βασικά ερωτήματα που γίνεται προσπάθεια να απαντηθούν.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κικίλιας: Το λιμενικό σώζει ζωές – Περιμένουμε τα αποτελέσματα της ΕΔΕ και της Δικαιοσύνης για το ναυάγιο στη Χίο
Πολιτική Γραμματεία 18.02.26

Κικίλιας: Το λιμενικό σώζει ζωές – Περιμένουμε τα αποτελέσματα της ΕΔΕ και της Δικαιοσύνης για το ναυάγιο στη Χίο

Σε συνέντευξή του ο Βασίλης Κικίλιας αναφέρθηκε στο ζήτημα της μετανάστευσης, στον ρόλο του λιμενικού για την προστασία των συνόρων και για την ανάγκη αναβάθμισης των υποδομών στα λιμάνια της χώρας

Σύνταξη
Δημιουργούνται οκτώ νέες φυλακές – Η φυλακή Κορυδαλλού θα μεταφερθεί στον Ασπρόπυργο
Το χρονοδιάγραμμα 18.02.26

Δημιουργούνται οκτώ νέες φυλακές – Η φυλακή Κορυδαλλού θα μεταφερθεί στον Ασπρόπυργο

«Ετοιμάζουμε και άλλα καταστήματα στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας, στα Γιάννενα, στη Μεγαλόπολη και επίσης στη Δυτική Μακεδονία. Αυτά όλα τρέχουν πολύ γρήγορα», ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Σύνταξη
Επίθεση Γεωργιάδη σε δημοσιογράφο της ΕΡΤ για την κόντρα με Κωνσταντοπούλου – Οι αντιδράσεις
Παρασκήνιο 18.02.26

Επίθεση Γεωργιάδη σε δημοσιογράφο της ΕΡΤ για την κόντρα με Κωνσταντοπούλου – Οι αντιδράσεις

Ο κ. Γεωργιάδης, εμφανίστηκε ενοχλημένος από ερώτηση για την κόντρα του με την κ. Κωνσταντοπούλου και σε υψηλούς τόνους κατηγόρησε τον δημιοσιογράφο για «ισαποστακισμό», παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως θύμα - Έντονη αντίδραση από τον ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Από την Ντόρτμουντ, στη Λεβερκούζεν και στο «repeat»: Τι κάνει ο Ολυμπιακός εντός έδρας με… Γερμανούς (vids)
Champions League 18.02.26

Από την Ντόρτμουντ, στη Λεβερκούζεν και στο «repeat»: Τι κάνει ο Ολυμπιακός εντός έδρας με… Γερμανούς (vids)

Ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους «16» του Champions League κόντρα στη Λεβερκούζεν, ένα μήνα περίπου μετά τη σπουδαία νίκη απέναντι στις «ασπιρίνες» - Τι κάνουν εντός έδρας με Γερμανούς οι ερυθρόλευκοι.

Σύνταξη
Καθαρά Δευτέρα με ήλιο: 5 ιδέες για εκδρομή που θα σου μείνουν αξέχαστες
Τα Νέα της Αγοράς 18.02.26

Καθαρά Δευτέρα με ήλιο: 5 ιδέες για εκδρομή που θα σου μείνουν αξέχαστες

Η ζωή είναι καλύτερη όταν τη μοιράζεσαι κάτω από το φως. Ανακάλυψε τους πιο φωτεινούς προορισμούς της Σαρακοστής και μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις ηλιόλουστες εμπειρίες.

Σύνταξη
Βιολάντα: Με παρέμβαση της εργοδοσίας η συγκέντρωση υποστήριξης στον ιδιοκτήτη – Τι λέει το Εργατικό Κέντρο
Ελλάδα 18.02.26

«Με παρέμβαση της εργοδοσίας η συγκέντρωση υποστήριξης στον ιδιοκτήτη» - Κάλεσμα του ΕΚ Τρικάλων στους εργαζόμενους της Βιολάντα

Μιλώντας στο in, ο Γιώργος Λιατίφης, πρόεδρος του Συνδικάτου Γάλακτος, Τροφίμων, Ποτών Τρικάλων και Γενικός Γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων σημείωσε πως τα στελέχη που σχεδίασαν και καθοδήγησαν τις συγκεντρώσεις υποστήριξης του Τζιωρτζιώτη της Βιολάντα είναι πρόσωπα που στο παρελθόν έχουν βάλει εμπόδια στη δράση του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων

Σύνταξη
Συνταξιούχοι: Παναττική κινητοποίηση ενάντια στις περικοπές και για πραγματικές αυξήσεις στις συντάξεις
Φωτογραφίες και βίντεο 18.02.26

Στους δρόμους οι συνταξιούχοι για πραγματικές αυξήσεις - «Θα παλεύουμε όσο είμαστε όρθιοι»

Συγκέντρωση στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης και πορεία στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, από τους συνταξιούχους, απαιτώντας «πραγματικές λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που έχουν τσακίσει τη ζωή μας»

Σύνταξη
Ερντογάν: Ανεπαρκής η προσπάθεια νέας αρχιτεκτονικής άμυνας στην ΕΕ χωρίς την Τουρκία
Μήνυμα σε Βρυξέλλες 18.02.26

Ερντογάν: Ανεπαρκής η προσπάθεια νέας αρχιτεκτονικής άμυνας στην ΕΕ χωρίς την Τουρκία

Επιστρέφοντας στην Τουρκία από την Αιθιοπία ο Ερντογάν υπογράμμισε για μία ακόμα φορά ότι η ΕΕ έχει ανάγκη την Άγκυρα στη νέα αρχιτεκτονική άμυνας και ασφάλειας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΑ: Η ΝΔ δημιούργησε το «βαθύ κράτος», το συντηρεί και τρέφεται από αυτό
Πυρά 18.02.26

Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΑ: Η ΝΔ δημιούργησε το «βαθύ κράτος», το συντηρεί και τρέφεται από αυτό

«Η Νέα Δημοκρατία έχει χτίσει ένα κράτος που λειτουργεί με πελατειακές λογικές, με πολιτική εποπτεία που κάνει τα στραβά μάτια σε κάθε παρατυπία», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην κοπή πίτας της Επιτροπής Ναυτιλίας του Δήμου Πειραιά
Πυλώνας ανάπτυξης 18.02.26

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην κοπή πίτας της Επιτροπής Ναυτιλίας του Δήμου Πειραιά

Στην εκδήλωση, η οποία έλαβε χώρα στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος, κύριο μέρος συζήτησης αποτέλεσε ο κεντρικός ρόλος που διαδραματίζει ο Πειραιάς ως διεθνές ναυτιλιακό κέντρο.

Σύνταξη
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

