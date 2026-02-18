newspaper
Σημαντική είδηση:
18.02.2026 | 14:54
Κρατούμενος απέδρασε από την Ευελπίδων
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις: «Κούρεμα» προστίμων έως 75%
Οικονομικές Ειδήσεις 18 Φεβρουαρίου 2026, 13:57

Εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις: «Κούρεμα» προστίμων έως 75%

Νέα ευκαιρία για τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις – Πόσες περιπτώσεις βρίσκονται στα διοικητικά δικαστήρια

Σύνταξη
Nordic diet: Η διατροφή που «αγαπά» τον πλανήτη και την υγεία σου

Nordic diet: Η διατροφή που «αγαπά» τον πλανήτη και την υγεία σου

Spotlight

Άλλη μια ευκαιρία ανοίγει για χιλιάδες φορολογούμενους για να κλείσουν τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις τους.

Στόχος είναι να προχωρήσουν πιο γρήγορα οι εκκρεμότητες, να αποσυμφορηθούν τα διοικητικά δικαστήρια και να μπορέσουν οι φορολογούμενοι να κλείσουν τις υποθέσεις τους με πιο ευέλικτους και ευνοϊκούς όρους.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 24 Ιουλίου 2026 και αφορά υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων

Οι εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις

Με απόφαση των υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνου Πετραλιά και Γιώργου Κώτσηρα, η Επιτροπή τίθεται σε πλήρη λειτουργία από τις 20 Φεβρουαρίου 2026, ξεκινώντας την παραλαβή αιτήσεων από φορολογούμενους που έχουν ελεγχθεί, τους έχουν καταλογιστεί φόροι και πρόστιμα και έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη αμφισβητώντας τα ποσά.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 24 Ιουλίου 2026 και αφορά υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και εκείνες που, παρότι έχουν προσδιοριστεί, δεν θα συζητηθούν έως τις 23 Ιουλίου 2026. Στόχος του μέτρου είναι η αποσυμφόρηση των δικαστηρίων από μεγάλο όγκο φορολογικών διαφορών.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η Επιτροπή θα εξετάσει όλες τις αιτήσεις έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ οι σχετικές αποφάσεις θα πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2027.

Η Επιτροπή εξετάζει τους ισχυρισμούς του φορολογούμενου και διατυπώνει πρόταση πλήρους, μερικής ή μη αποδοχής του αιτήματος. Στην πρόταση αποτυπώνονται αναλυτικά ο κύριος φόρος, οι πρόσθετοι φόροι, οι τόκοι, οι προσαυξήσεις και τα πρόστιμα, με πλήρη αιτιολόγηση. Ο φορολογούμενος έχει προθεσμία πέντε εργάσιμων ημερών για να την αποδεχτεί και να επιλέξει τον αριθμό των δόσεων, κοινό για όλα τα ποσά.

Με την αποδοχή, συντάσσεται πρακτικό εξώδικης επίλυσης, το οποίο αποτελεί εκτελεστό τίτλο: το νέο ποσό βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο και η αρχική οφειλή διαγράφεται. Για να καταστεί ο συμβιβασμός αμετάκλητος, απαιτείται η καταβολή εντός δέκα εργάσιμων ημερών τουλάχιστον του 30% του κύριου φόρου ή του 25% του αυτοτελούς προστίμου, με συμψηφισμό τυχόν ήδη καταβληθέντων ποσών.

Οι εκπτώσεις στα πρόστιμα

Ο κύριος φόρος, μετά την αφαίρεση του 30%, μπορεί να εξοφληθεί σε 1 έως 24 δόσεις. Για πρόσθετους φόρους, τόκους και πρόστιμα προβλέπονται κλιμακωτές εκπτώσεις, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων: από 75% για εφάπαξ εξόφληση έως 35% για αποπληρωμή σε 21-24 δόσεις.

Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων, ιδίως αν χαθούν δύο συνεχόμενες δόσεις, ο συμβιβασμός ανατρέπεται αναδρομικά και η αρχική οφειλή βεβαιώνεται εκ νέου. Αν, τέλος, ο φορολογούμενος δεν αποδεχθεί την πρόταση της Επιτροπής, η ανασταλείσα δίκη μπορεί να συνεχιστεί, διαφορετικά καταργείται μετά την παρέλευση 60 ημερών.

Τράπεζες
Goldman Sachs: Ο αντίκτυπος στις τράπεζες από το Νόμο Κατσέλη

Goldman Sachs: Ο αντίκτυπος στις τράπεζες από το Νόμο Κατσέλη

Vita.gr
Nordic diet: Η διατροφή που «αγαπά» τον πλανήτη και την υγεία σου

Nordic diet: Η διατροφή που «αγαπά» τον πλανήτη και την υγεία σου

Ποντοπόρος
Capital Clean Energy Carriers: Από σήμερα η δημόσια προσφορά με εύρος απόδοσης 3,7% έως 4,05%

Capital Clean Energy Carriers: Από σήμερα η δημόσια προσφορά με εύρος απόδοσης 3,7% έως 4,05%

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Καθαρά Δευτέρα: Πού θα ταξιδέψουν οι 'Ελληνες – Oι Top προορισμοί
Οικονομικές Ειδήσεις 18.02.26

Πού θα ταξιδέψουν οι Έλληνες το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας - Αυτοί είναι οι Top προορισμοί

Για την Καθαρά Δευτέρα σημαντικός είναι ο αριθμός Ελλήνων ταξιδιωτών που έχει προγραμματίσει τις αποδράσεις του – Τι δείχνουν τα στοιχεία για την επιβατική κίνηση του τριημέρου

Σύνταξη
Ελβετικό φράγκο: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα ρύθμισης διανείων – Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι servicers
Η προτεινόμενη λύση 18.02.26

Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα ρύθμισης διανείων σε ελβετικό φράγκο - Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι servicers

Τα συγκεκριμένα δάνεια σε ελβετικό φράγκο έχουν επιβαρυνθεί σημαντικά από την υποτίμηση του ευρώ σε σχέση με το ξένο νόμισμα - Συνολικές οφειλές 6 δισ. ευρώ που αφορούν περί τους 40.000 δανειολήπτες

Αγης Μάρκου
Αγης Μάρκου
Σε διπλή μέγγενη τα τρόφιμα: Πληθωριστικές πιέσεις από εσωτερικό και εξωτερικό
ΕΛΣΤΑΤ 18.02.26

Σε διπλή μέγγενη τα τρόφιμα: Πληθωριστικές πιέσεις από εσωτερικό και εξωτερικό

Πρόδρομοι δείκτες ανατιμήσεων στα τρόφιμα είναι οι αυξήσεις στα κόστη και τις τιμές παραγωγού, ιδίως στην κτηνοτροφία, καθώς και η άνοδος των τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Στεγαστική κρίση: Η «τέλεια καταιγίδα» στην αγορά ακινήτων – Η «κληρονομιά» της κρίσης και το γηρασμένο κτιριακό απόθεμα
Τάσεις για το 2026 17.02.26

Η «τέλεια καταιγίδα» στην αγορά ακινήτων - Η «κληρονομιά» της κρίσης και το γηρασμένο κτιριακό απόθεμα

«Γρίφος» για δυνατούς λύτες η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα. Ο «Γόρδιος δεσμός» του στεγαστικού και τα βασικά ερωτήματα που γίνεται προσπάθεια να απαντηθούν.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τέμπη: Οργή συγγενών των θυμάτων στην απόφαση της Εισαγγελίας για τις εκταφές – «Εμπαιγμός και πρόκληση»
Το αίτημά τους 18.02.26

«Εμπαιγμός και πρόκληση»: Προσφεύγουν κατά της εισαγγελικής παραγγελίας για τις εκταφές οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών

Οι εξειδικευμένες βιοχημικές και χημικές εξετάσεις που ζητούν οι συγγενείς των θυμάτων στα Τέμπη δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα, όπως ζητά η εισαγγελία

Σύνταξη
Καθαρά Δευτέρα: Πού θα ταξιδέψουν οι ‘Ελληνες – Oι Top προορισμοί
Οικονομικές Ειδήσεις 18.02.26

Πού θα ταξιδέψουν οι Έλληνες το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας - Αυτοί είναι οι Top προορισμοί

Για την Καθαρά Δευτέρα σημαντικός είναι ο αριθμός Ελλήνων ταξιδιωτών που έχει προγραμματίσει τις αποδράσεις του – Τι δείχνουν τα στοιχεία για την επιβατική κίνηση του τριημέρου

Σύνταξη
ΕΛ.ΑΣ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομης διακίνησης δεκάδων χιλιάδων φαρμάκων
Ελλάδα 18.02.26

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομης διακίνησης δεκάδων χιλιάδων φαρμάκων

Εναντίον των μελών του κυκλώματος σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή, επιβλαβή φάρμακα, ναρκωτικά και παραβίαση δικαστικής απόφασης - Ένας συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ, οι δύο ταυτοποιήθηκαν

Σύνταξη
Φάμελλος: Να υπάρξει άμεσα θετική τοποθέτηση για ένα κοινό προοδευτικό σχήμα
«Προοδευτικό ψηφοφέλτιο» 18.02.26

Φάμελλος: Να υπάρξει άμεσα θετική τοποθέτηση για ένα κοινό προοδευτικό σχήμα

«Η κοινωνία μάς λέει πλειοψηφικά 'βρείτε τα' και η πρόταση που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ ανταποκρίνεται ακριβώς σε αυτό», είπε ο Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος παραδέχθηκε ωστόσο ότι «υπάρχει σοβαρό ζήτημα με την ανταπόκριση των άλλων κομμάτων»

Σύνταξη
Ο Φίτσο προειδοποιεί τον Ζελένσκι με αντίποινα αν δεν επαναλειτουργήσει ο πετρελαιαγωγός Ντρούζμπα
Σλοβακία - Ουκρανία 18.02.26

Ο Φίτσο προειδοποιεί τον Ζελένσκι με αντίποινα αν δεν επαναλειτουργήσει ο πετρελαιαγωγός Ντρούζμπα

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός απείλησε να τερματίσει τη συνεργασία για προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία - που αντιμετωπίζει διακοπές ηλεκτροδότησης που προκλήθηκαν από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές

Σύνταξη
Μπενίτεθ: «Ξέρω ότι όλοι περιμένουν πιο πολλά από εμάς – Οι παίκτες δεν θα παίξουν καλύτερα υπό πίεση»
Ποδόσφαιρο 18.02.26

Μπενίτεθ: «Ξέρω ότι όλοι περιμένουν πιο πολλά από εμάς – Οι παίκτες δεν θα παίξουν καλύτερα υπό πίεση»

O Ράφα Μπενίτεθ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για το ματς με την Πλζεν αλλά και για την προσπάθεια που κάνει στους πράσινους, ώστε να αρχίσουν να διεκδικούν τίτλους.

Σύνταξη
Κ. Θ. Δημαράς: Εκείνοι που τον βοήθησαν
Δάσκαλοι 18.02.26

Κ. Θ. Δημαράς: Χειροθεσία

Τι παιδεία ποτίστηκε από τους δασκάλους του ένας νεαρός Αθηναίος στις δεκαετίες 1910 και 1920

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
«Πριν ή μετά την κοκαΐνη;» – Ο Υπουργός Υγείας των ΗΠΑ Κένεντι και ο Kid Rock σε καμπάνια για πολύ ιδρώτα
«Τι στο διάολο;» 18.02.26

«Πριν ή μετά την κοκαΐνη;» – Ο Υπουργός Υγείας των ΗΠΑ Κένεντι και ο Kid Rock σε καμπάνια για πολύ ιδρώτα

Μια ασυνήθιστη και άκρως αμφιλεγόμενη πρωτοβουλία για κάλεσμα σε εκγύμναση έλαβε ο Υπουργός Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, δημοσιεύοντας ένα βίντεο γυμναστικής στο πλευρό του MAGA μουσικού Kid Rock

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ποιοι θα επιβιώσουν στην εποχή της AI – Το προφίλ του «35% των αναντικατάστατων» σύμφωνα με τους ειδικούς
Τα δεδομένα και ο φόβος 18.02.26

Ποιοι θα επιβιώσουν στην εποχή της AI - Το προφίλ του «35% των αναντικατάστατων» σύμφωνα με τους ειδικούς

Συναισθηματικό βάθος, κριτική σκέψη, σύνθετη και πολυεπίπεδη αφήγηση, προσωπική σύνδεση είναι στοιχεία που λείπουν από τα συστήματα AI, λέει ο σύμβουλος στρατηγικής δεξιοτήτων, Γκραντ Φέλερ

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Θεσσαλονίκη: Τραυματίστηκε πυροσβέστης κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε βιοτεχνία
Στα Διαβατά 18.02.26

Θεσσαλονίκη: Τραυματίστηκε πυροσβέστης κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε βιοτεχνία

Η φωτιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες περί τις 11:30, ενώ κατακαίει μπογιές και χαρτόκουτα σε χώρο της επιχείρησης που βρίσκεται στη δυτική Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Ουκρανία: Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες – Κίεβο και Μόσχα συμφώνησαν… ότι διαφωνούν
Δύσκολες και τεταμένες 18.02.26

Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες για την Ουκρανία - Κίεβο και Μόσχα συμφώνησαν... ότι διαφωνούν

Χωρίς ουσιαστική πρόοδο ολοκληρώθηκε ο νέος γύρος συνομιλιών για την Ουκρανία στη Γενεύη - Το μόνο στο οποίο φαίνεται να κατέληξαν Κίεβο και Μόσχα είναι να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις

Σύνταξη
Being Gordon Ramsay – Χρειαζόμασταν πραγματικά έξι ώρες παρακολουθώντας τον σεφ να ανοίγει εστιατόρια;
Κακή κριτική 18.02.26

Being Gordon Ramsay – Χρειαζόμασταν πραγματικά έξι ώρες παρακολουθώντας τον σεφ να ανοίγει εστιατόρια;

Αυτή η εκτεταμένη διαφήμιση υπό τη μορφή σειράς έξι επεισοδίων ακολουθεί την προσπάθεια του τηλεοπτικού σεφ να ανοίξει πολλά εστιατόρια κάτω από την ίδια στέγη. «Είναι πολλά τα δράματα που μπορεί να έχεις στη ζωή σου όταν ασχολείσαι με εστιατόρια» σχολιάζει η Lucy Mangan στον Guardian για τη νέα σειρά του Netflix, Being Gordon Ramsay.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κικίλιας: Το λιμενικό σώζει ζωές – Περιμένουμε τα αποτελέσματα της ΕΔΕ και της Δικαιοσύνης για το ναυάγιο στη Χίο
Πολιτική Γραμματεία 18.02.26

Κικίλιας: Το λιμενικό σώζει ζωές – Περιμένουμε τα αποτελέσματα της ΕΔΕ και της Δικαιοσύνης για το ναυάγιο στη Χίο

Σε συνέντευξή του ο Βασίλης Κικίλιας αναφέρθηκε στο ζήτημα της μετανάστευσης, στον ρόλο του λιμενικού για την προστασία των συνόρων και για την ανάγκη αναβάθμισης των υποδομών στα λιμάνια της χώρας

Σύνταξη
Δημιουργούνται οκτώ νέες φυλακές – Η φυλακή Κορυδαλλού θα μεταφερθεί στον Ασπρόπυργο
Το χρονοδιάγραμμα 18.02.26

Δημιουργούνται οκτώ νέες φυλακές – Η φυλακή Κορυδαλλού θα μεταφερθεί στον Ασπρόπυργο

«Ετοιμάζουμε και άλλα καταστήματα στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας, στα Γιάννενα, στη Μεγαλόπολη και επίσης στη Δυτική Μακεδονία. Αυτά όλα τρέχουν πολύ γρήγορα», ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Σύνταξη
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Απόρρητο