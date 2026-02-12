newspaper
Χρέη: Προχωρά η ψηφιακή χαρτογράφηση οφειλών σε Δημόσιο και τράπεζες
Οικονομία 12 Φεβρουαρίου 2026, 08:08

Χρέη: Προχωρά η ψηφιακή χαρτογράφηση οφειλών σε Δημόσιο και τράπεζες

Σύστημα παρακολούθησης για τα χρέη στήνει το Υπουργείο Οικονομικών - Ποιες οφειλές θα καταγράφονται

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
A
A
Spotlight

Σε μια νέα φάση περνά η διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στήνει ένα τριπλό ψηφιακό σύστημα καταγραφής και διασταύρωσης οφειλών.

Ο στόχος είναι σαφής: πλήρης εικόνα για τα χρέη κάθε φυσικού προσώπου και κάθε νομικής οντότητας, είτε αυτά αφορούν τράπεζες και servicers είτε το Δημόσιο.

Η αρχή έχει ήδη γίνει με το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων της Τράπεζα της Ελλάδος, το οποίο συγκεντρώνει σε μηνιαία βάση στοιχεία για κάθε μορφής πίστωση από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Καταγράφονται δάνεια, εξασφαλίσεις, υπόλοιπα, αλλά και το ιστορικό εξυπηρέτησης. Το Μητρώο δεν αποδίδει βαθμολογία αλλά λειτουργεί ως κεντρική βάση δεδομένων στην οποία έχουν πρόσβαση, πέρα από τον ίδιο τον οφειλέτη, οι συνδεδεμένοι πιστωτές για σκοπούς αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου. Το όριο καταγραφής έχει τεθεί στα 2.000 ευρώ ανά πιστωτή και ανά οφειλέτη για φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις και στα 5.000 ευρώ για νομικά πρόσωπα.

Τα δεδομένα ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, δημιουργώντας μια διαρκή «ακτινογραφία» της πιστωτικής κατάστασης της χώρας.

Για τους χρηματοπιστωτικούς φορείς, η νέα αρχιτεκτονική σημαίνει πληρέστερη εικόνα κινδύνου και δυνατότητα διαμόρφωσης εξατομικευμένων προϊόντων χρηματοδότησης

Η μεγάλη εικόνα, ωστόσο, δεν σταματά εκεί. Το επόμενο βήμα είναι το Μητρώο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (ΜΠΑ), που θα τηρείται στη Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και θα συγκεντρώνει όλες τις οφειλές προς το Δημόσιο ,από φόρους και πρόστιμα έως ασφαλιστικές εισφορές. Το σύστημα αυτό θα προχωρά και σε διαδικασία credit scoring για τις υποχρεώσεις προς το κράτος, δημιουργώντας βαθμολογία συνέπειας.

Τα χρέη ιδιωτών στο μικροσκόπιο τραπεζών, servicers και Δημοσίου

Στη συνέχεια, θα ενεργοποιηθεί και το Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους (ΜΠΙΧ), το οποίο θα διαλειτουργεί τόσο με τα δεδομένα της Τράπεζας της Ελλάδος όσο και με εκείνα της Γενικής Γραμματείας. Στόχος είναι η συγκεντρωτική αποτύπωση του συνολικού ιδιωτικού χρέους, ώστε να υπάρχει ενιαία και επικαιροποιημένη εικόνα για το σύνολο των υποχρεώσεων κάθε πολίτη και επιχείρησης.

Για τους χρηματοπιστωτικούς φορείς, η νέα αρχιτεκτονική σημαίνει πληρέστερη εικόνα κινδύνου και δυνατότητα διαμόρφωσης εξατομικευμένων προϊόντων χρηματοδότησης.

Για την Πολιτεία, σημαίνει καλύτερο σχεδιασμό πολιτικών πρόληψης και διαχείρισης. Για τους πολίτες, προβλέπεται δικαίωμα δωρεάν πρόσβασης στα στοιχεία που τους αφορούν, καθώς και δυνατότητα ηλεκτρονικής αμφισβήτησης σε περίπτωση λαθών.

Η ενεργοποίηση των μητρώων εντάσσεται στην Εθνική Στρατηγική Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και συνδέεται με την αναβάθμιση του εξωδικαστικού μηχανισμού και του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης. Η κατεύθυνση είναι σαφής: λιγότερα «τυφλά σημεία» στην αγορά πίστωσης και μεγαλύτερη διαφάνεια στο σύστημα.

Με τη διαλειτουργικότητα των τριών βάσεων, η χώρα θα αποκτήσει για πρώτη φορά ολιστική εικόνα των ιδιωτικών οφειλών. Ένα ψηφιακό δίχτυ που απλώνεται σε τράπεζες, servicers και Δημόσιο, επιχειρώντας να περιορίσει τη συσσώρευση νέων ληξιπρόθεσμων χρεών και να ενισχύσει τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού περιβάλλοντος.

Business
Λειψυδρία: Ανοίγει ο «πόλεμος» για το νερό – Το σχέδιο, το σχήμα AKTOR – SUEZ και οι άλλοι όμιλοι

Λειψυδρία: Ανοίγει ο «πόλεμος» για το νερό – Το σχέδιο, το σχήμα AKTOR – SUEZ και οι άλλοι όμιλοι

Business
Αγορά: Και η ΑΑΔΕ στη μάχη κατά της ακρίβειας

Αγορά: Και η ΑΑΔΕ στη μάχη κατά της ακρίβειας

inWellness
inTown
Ακαθάριστα οικόπεδα: Ανατροπές σε προθεσμίες, δηλώσεις, πρόστιμα
Οι νέες διατάξεις 12.02.26

Ανατροπές σε προθεσμίες, δηλώσεις, πρόστιμα για τα ακαθάριστα οικόπεδα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες για τα ακαθάριστα οικόπεδα και τι προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που κατατέθηκε στη Βουλή

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Χρέη: Διπλή η παραγραφή οφειλών προς ΕΦΚΑ
Οι παλαιές οφειλές 12.02.26

Διπλή η παραγραφή οφειλών προς ΕΦΚΑ

Με απόφαση του ΣτΕ από 20ετής έγινε 10ετής - Πώς διαμορφώνονται οι απαιτήσεις του Φορέα για χρέη που θα βεβαιωθούν για πρώτη φορά από 1/1/2026 και μετά, καθώς ο χρόνος κατεβαίνει στην πενταετία

Ηλίας Γεωργάκης
ΕΛΣΤΑΤ: Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της ακρίβειας – Πώς η στατιστική υπηρεσία θα «μετράει» το «καλάθι» μας
Οικονομικές Ειδήσεις 12.02.26

Η ΕΛΣΤΑΤ αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού της ακρίβειας - Πώς θα «μετράει» το «καλάθι» μας

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) αναθεωρεί τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, ενσωματώνοντας τα τυχερά παιχνίδια στον υπολογισμό του πληθωρισμού. Πρεμιέρα κάνει την 12η Φεβρουαρίου ο νέος τρόπος υπολογισμού της ακρίβειας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ύστατη προσπάθεια για να σωθεί το οικονομικό μοντέλο στην Ευρώπη
Αίσθημα αυτοσυντήρησης 12.02.26

Ύστατη προσπάθεια για να σωθεί το οικονομικό μοντέλο στην Ευρώπη

Τι διακυβεύεται στη σύνοδο κορυφής των «27» της Πέμπτης στο ιστορικό κάστρο Άλντεν Μπίεσεν του Βελγίου - Η έκθεση Ντράγκι, η Κίνα, οι ΗΠΑ και η οικονομία στην Ευρώπη

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Ευρωομόλογα: Ο Μακρόν δείχνει τον δρόμο – Η Bundesbank το σκέφτεται, η Ιταλία υπαναχωρεί
Η συζήτηση άνοιξε 11.02.26

Ευρωομόλογα: Ο Μακρόν δείχνει τον δρόμο – Η Bundesbank το σκέφτεται, η Ιταλία υπαναχωρεί

Ο επικεφαλής της Bundesbank είπε ότι ευρωομόλογα δεν σημαίνει απομάκρυνση από υγιείς δημοσιονομικές πολιτικές. Αλλά «η δράση είναι απαραίτητη». Η Ρώμη όμως κάνει πίσω.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τρόφιμα: Το κόστος, κεντρική ανησυχία το 2026 – Από το Λας Βέγκας μέχρι τη Γερμανία και από εκεί στην Ελλάδα
Οικονομία 11.02.26

Από το Λας Βέγκας μέχρι τη Γερμανία και από εκεί στην Ελλάδα - Το κόστος των τροφίμων, κεντρική ανησυχία το 2026

Το αυξανόμενο κόστος των τροφίμων αναδιαμορφώνει τις καταναλωτικές συνήθειες στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, με πολλούς να στρέφονται σε κουπόνια και σε γεύματα με περιορισμένο προϋπολογισμό

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ενοίκια: Ράλι στις τιμές και στεγαστική ασφυξία για τους νέους – Η ελληνική αγορά στο μικροσκόπιο του Reuters
Αβάσταχτο κόστος 11.02.26

Ράλι στις τιμές ενοικίων και στεγαστική ασφυξία για τους νέους - Η ελληνική αγορά στο μικροσκόπιο του Reuters

Καθώς τα ενοίκια αυξάνονται με ταχύτερους ρυθμούς από τα εισοδήματα, τα νοικοκυριά περιορίζουν δαπάνες και καταφεύγουν σε μεγαλύτερο δανεισμό

Σύνταξη
Τσικνοπέμπτη: Πώς επηρεάζουν το παραδοσιακό τραπέζι οι ανατιμήσεις στο κρέας
Προτιμήσεις καταναλωτών 11.02.26

Πώς επηρεάζουν το τραπέζι της Τσικνοπέμπτης οι ανατιμήσεις στο κρέας - Πού κινούνται μοσχάρι και αρνί

Οι τιμές σε μοσχαρίσιο κρέας και αμνοερίφια είναι οι πιο τσιμπημένες, οπότε οι καταναλωτές στρέφονται σε χοιρινό και κοτόπουλο για την Τσικνοπέμπτη

Σύνταξη
Οικονομική ασφυξία: Το μετέωρο βήμα του συνταξιούχου με απώλειες 3,5 δισ. ευρώ φέτος
Οικονομία 11.02.26

Οικονομική ασφυξία: Το μετέωρο βήμα του συνταξιούχου με απώλειες 3,5 δισ. ευρώ φέτος

Η κυβέρνηση από τη μια αυξάνει κατά ένα μικρό ποσοστό τις συντάξεις και από την άλλη εισπράττει υπερδιπλάσια από φόρους και «εισφορές» που έχουν θεσπίσει μνημονιακοί νόμοι οι οποίοι ισχύουν έως σήμερα

Ηλίας Γεωργάκης
Μητσοτάκης – Ερντογάν έμειναν σε «ήρεμα νερά» και τήρησαν τα συμφωνηθέντα σε μία ακόμα «εθιμοτυπική» συνάντηση
Διπλωματία 12.02.26

Μητσοτάκης – Ερντογάν έμειναν σε «ήρεμα νερά» και τήρησαν τα συμφωνηθέντα σε μία ακόμα «εθιμοτυπική» συνάντηση

Η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν έγινε ακολουθώντας προσχεδιασμένα βήματα και ειπώθηκαν όσα οι δύο ηγέτες ήθελαν να ακούσουν τα ακροατήρια τους σε δύο παράλληλους μονόλογους.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γιατί οι δημοκρατικοί ηγέτες του κόσμου αποφεύγουν το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ… όπως ο διάολος το λιβάνι
«Ειρηνοποιός» 12.02.26

Γιατί οι δημοκρατικοί ηγέτες του κόσμου αποφεύγουν το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ… όπως ο διάολος το λιβάνι

Είτε λόγω του κόστους του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων είτε λόγω της υπερβολικής εξουσίας του Ντόναλντ Τραμπ, οι βασικοί σύμμαχοι αποφεύγουν το συμβούλιο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕΕ: Σήμερα η άτυπη Σύνοδος Κορυφής – Στο τραπέζι η ανταγωνιστικότητα και η στρατηγική αυτονομία της Ένωσης
Συγκλίσεις και αποκλίσεις 12.02.26

Σήμερα η άτυπη Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ - Στο τραπέζι η ανταγωνιστικότητα και η στρατηγική αυτονομία της Ένωσης

Σε ένα χωριό του Βελγίου συναντώνται σήμερα οι ηγέτες της ΕΕ ώστε να συζητήσουν, σε απομονωμένο περιβάλλον, το οικονομικό μέλλον της Ένωσης -

Σύνταξη
Τραμπ: Καλεί σε δείπνο όλους τους κυβερνήτες των ΗΠΑ εκτός από δύο «ανάξιους» Δημοκρατικούς
Κόσμος 12.02.26

Ο Τραμπ καλεί σε δείπνο όλους τους κυβερνήτες των ΗΠΑ εκτός από δύο «ανάξιους» Δημοκρατικούς

Ο Τραμπ δήλωσε ότι κάλεσε όλους τους κυβερνήτες εκτός από τον Γουές Μουρ και τον Τζάρεντ Πόλις, τους Δημοκρατικούς κυβερνήτες του Μέριλαντ και του Κολοράντο

Σύνταξη
Συναγερμός για έντονα φαινόμενα την Τσικνοπέμπτη – Σε δύο φάσεις θα χτυπήσει το κύμα κακοκαιρίας
Ελλάδα 12.02.26

Συναγερμός για έντονα φαινόμενα την Τσικνοπέμπτη – Σε δύο φάσεις θα χτυπήσει το κύμα κακοκαιρίας

Ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις αλλά και θυελλώδεις άνεμοι θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας που θα σαρώσει τη χώρα την Τσικνοπέμπτη. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Σύνταξη
Ακαθάριστα οικόπεδα: Ανατροπές σε προθεσμίες, δηλώσεις, πρόστιμα
Οι νέες διατάξεις 12.02.26

Ανατροπές σε προθεσμίες, δηλώσεις, πρόστιμα για τα ακαθάριστα οικόπεδα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες για τα ακαθάριστα οικόπεδα και τι προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που κατατέθηκε στη Βουλή

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Από τα βιομηχανικά απόβλητα σε παγκόσμιο φαινόμενο: Είναι το γκλίτερ πολιτικό statement;
Art 12.02.26

Από τα βιομηχανικά απόβλητα σε παγκόσμιο φαινόμενο: Είναι το γκλίτερ πολιτικό statement;

Υποτιμημένο ως κιτς και επιφανειακό, το γκλίτερ είναι υλικό σύγκρουσης. Από τη βιομηχανική του προέλευση έως την queer κουλτούρα και τη σύγχρονη τέχνη, μετατρέπει τη λάμψη σε πολιτικό εργαλείο ορατότητας και αντίστασης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η επιστήμη μίλησε: Αυτή είναι η πιο εξουθενωτική ηλικία στη ζωή του ανθρώπου
Υγεία 12.02.26

Η επιστήμη μίλησε: Αυτή είναι η πιο εξουθενωτική ηλικία στη ζωή του ανθρώπου

Η επιστήμη αποκαλύπτει ότι η έντονη κόπωση που βιώνουν πολλοί άνθρωποι στη μέση της ενήλικης ζωής δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα μιας κρίσιμης σύγκλισης βιολογικών αλλαγών και απαιτήσεων της ζωής

Σύνταξη
Χρέη: Διπλή η παραγραφή οφειλών προς ΕΦΚΑ
Οι παλαιές οφειλές 12.02.26

Διπλή η παραγραφή οφειλών προς ΕΦΚΑ

Με απόφαση του ΣτΕ από 20ετής έγινε 10ετής - Πώς διαμορφώνονται οι απαιτήσεις του Φορέα για χρέη που θα βεβαιωθούν για πρώτη φορά από 1/1/2026 και μετά, καθώς ο χρόνος κατεβαίνει στην πενταετία

Ηλίας Γεωργάκης
Πόσους επισκέπτες αντέχουν τα μουσεία;
InCulture 12.02.26

Πόσους επισκέπτες αντέχουν τα μουσεία;

Η εικόνα στα μεγάλα και μικρότερα ελληνικά μουσεία, με αφορμή τους προβληματισμούς των ιδρυμάτων στο εξωτερικό, όπου γίνεται λόγος για «κορεσμό»

Μαίρη Αδαμοπούλου
«Κλείδωσε» η ημερομηνία: Οι Μπρένταν Φρέιζερ και Ρέιτσελ Βάις έτοιμοι να επιστρέψουν στον κόσμο του The Mummy
Επιτέλους 12.02.26

«Κλείδωσε» η ημερομηνία: Οι Μπρένταν Φρέιζερ και Ρέιτσελ Βάις έτοιμοι να επιστρέψουν στον κόσμο του The Mummy

Μετά από 25 χρόνια, οι βραβευμένοι με Όσκαρ Μπρένταν Φρέιζερ και Ρέιτσελ Βάις θα βρεθούν ξανά δίπλα - δίπλα, για την 4η ταινίας του επιτυχημένου franchise The Mummy.

Σύνταξη
Κιρ Στάρμερ – O Σερ, το βρετανικό Game of Thrones και ο «πρίγκιπας του σκότους»
Πολιτικό ψυχόδραμα 12.02.26

Κιρ Στάρμερ – O Σερ, το βρετανικό Game of Thrones και ο «πρίγκιπας του σκότους»

Με την ηγεσία του ήδη υπό αμφισβήτηση, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ κινδυνεύει να γίνει η πρώτη πολιτική παράπλευρη απώλεια του σκανδάλου Έπσταϊν, τελώντας πια υπό προθεσμία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
ΕΛΣΤΑΤ: Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της ακρίβειας – Πώς η στατιστική υπηρεσία θα «μετράει» το «καλάθι» μας
Οικονομικές Ειδήσεις 12.02.26

Η ΕΛΣΤΑΤ αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού της ακρίβειας - Πώς θα «μετράει» το «καλάθι» μας

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) αναθεωρεί τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, ενσωματώνοντας τα τυχερά παιχνίδια στον υπολογισμό του πληθωρισμού. Πρεμιέρα κάνει την 12η Φεβρουαρίου ο νέος τρόπος υπολογισμού της ακρίβειας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κόσοβο: Εξελέγη κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Αλμπιν Κούρτι
Πρίστινα 12.02.26

Νέα κυβέρνηση στο Κόσοβο με επικεφαλής τον Αλμπιν Κούρτι

Την τρίτη κυβερνητική θητεία του αναλαμβάνει ο Αλμπιν Κούρτι, καθώς το κοινοβούλιο του Κοσόβου εξέλεξε τη νέα κυβέρνησή του, βάζοντας τέλος στην πολιτική κρίση που διήρκησε περίπου έναν χρόνο.

Σύνταξη
Ο Τραμπ συγκαλεί σύνοδο στο Μαϊάμι με αρχηγούς κρατών της Λατινικής Αμερικής
Μαϊάμι 12.02.26 Upd: 05:47

Σύνοδο με αρχηγούς κρατών της Λατινικής Αμερικής συγκαλεί ο Τραμπ

Ο Τραμπ συγκαλεί σύνοδο με αρχηγούς κρατών της Λατινικής Αμερικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Μαϊάμι, και μέχρι στιγμής έχουν προσκληθεί πρόεδροι που διατηρούν καλές σχέσεις με τον ρεπουμπλικάνο.

Σύνταξη
Δυτική Οχθη: Ισραηλινοί έποικοι καταστρέφουν 15 σπίτια Παλαιστινίων σε χωριό κοντά στην Ιεριχώ
Δυτική Οχθη 12.02.26

Ισραηλινοί έποικοι καταστρέφουν σπίτια Παλαιστινίων κοντά στην Ιεριχώ

Σπίτια Παλαιστινίων σε χωριό κοντά στην Ιεριχώ της κατεχόμενης από το Ισραήλ Δυτικής Οχθης κατέστρεψαν ή κατεδάφισαν ισραηλινοί έποικοι, και «κατόπιν τα άρπαξαν όλα, ακόμα και τις κότες».

Σύνταξη
