Σε μια νέα φάση περνά η διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στήνει ένα τριπλό ψηφιακό σύστημα καταγραφής και διασταύρωσης οφειλών.

Ο στόχος είναι σαφής: πλήρης εικόνα για τα χρέη κάθε φυσικού προσώπου και κάθε νομικής οντότητας, είτε αυτά αφορούν τράπεζες και servicers είτε το Δημόσιο.

Η αρχή έχει ήδη γίνει με το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων της Τράπεζα της Ελλάδος, το οποίο συγκεντρώνει σε μηνιαία βάση στοιχεία για κάθε μορφής πίστωση από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Καταγράφονται δάνεια, εξασφαλίσεις, υπόλοιπα, αλλά και το ιστορικό εξυπηρέτησης. Το Μητρώο δεν αποδίδει βαθμολογία αλλά λειτουργεί ως κεντρική βάση δεδομένων στην οποία έχουν πρόσβαση, πέρα από τον ίδιο τον οφειλέτη, οι συνδεδεμένοι πιστωτές για σκοπούς αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου. Το όριο καταγραφής έχει τεθεί στα 2.000 ευρώ ανά πιστωτή και ανά οφειλέτη για φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις και στα 5.000 ευρώ για νομικά πρόσωπα.

Τα δεδομένα ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, δημιουργώντας μια διαρκή «ακτινογραφία» της πιστωτικής κατάστασης της χώρας.

Για τους χρηματοπιστωτικούς φορείς, η νέα αρχιτεκτονική σημαίνει πληρέστερη εικόνα κινδύνου και δυνατότητα διαμόρφωσης εξατομικευμένων προϊόντων χρηματοδότησης

Η μεγάλη εικόνα, ωστόσο, δεν σταματά εκεί. Το επόμενο βήμα είναι το Μητρώο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (ΜΠΑ), που θα τηρείται στη Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και θα συγκεντρώνει όλες τις οφειλές προς το Δημόσιο ,από φόρους και πρόστιμα έως ασφαλιστικές εισφορές. Το σύστημα αυτό θα προχωρά και σε διαδικασία credit scoring για τις υποχρεώσεις προς το κράτος, δημιουργώντας βαθμολογία συνέπειας.

Τα χρέη ιδιωτών στο μικροσκόπιο τραπεζών, servicers και Δημοσίου

Στη συνέχεια, θα ενεργοποιηθεί και το Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους (ΜΠΙΧ), το οποίο θα διαλειτουργεί τόσο με τα δεδομένα της Τράπεζας της Ελλάδος όσο και με εκείνα της Γενικής Γραμματείας. Στόχος είναι η συγκεντρωτική αποτύπωση του συνολικού ιδιωτικού χρέους, ώστε να υπάρχει ενιαία και επικαιροποιημένη εικόνα για το σύνολο των υποχρεώσεων κάθε πολίτη και επιχείρησης.

Για την Πολιτεία, σημαίνει καλύτερο σχεδιασμό πολιτικών πρόληψης και διαχείρισης. Για τους πολίτες, προβλέπεται δικαίωμα δωρεάν πρόσβασης στα στοιχεία που τους αφορούν, καθώς και δυνατότητα ηλεκτρονικής αμφισβήτησης σε περίπτωση λαθών.

Η ενεργοποίηση των μητρώων εντάσσεται στην Εθνική Στρατηγική Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και συνδέεται με την αναβάθμιση του εξωδικαστικού μηχανισμού και του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης. Η κατεύθυνση είναι σαφής: λιγότερα «τυφλά σημεία» στην αγορά πίστωσης και μεγαλύτερη διαφάνεια στο σύστημα.

Με τη διαλειτουργικότητα των τριών βάσεων, η χώρα θα αποκτήσει για πρώτη φορά ολιστική εικόνα των ιδιωτικών οφειλών. Ένα ψηφιακό δίχτυ που απλώνεται σε τράπεζες, servicers και Δημόσιο, επιχειρώντας να περιορίσει τη συσσώρευση νέων ληξιπρόθεσμων χρεών και να ενισχύσει τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού περιβάλλοντος.

