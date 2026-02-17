Σερβία: Στις κλήσεις για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 ο Άντζουσιτς του Άρη
Ο προπονητής της Εθνικής Σερβίας Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς γνωστοποίησε τα ονόματα των παικτών του ενόψει των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.
- Ηράκλειο: Πώς δρούσε το κύκλωμα που εξαπατούσε ηλικιωμένους – Έφτασαν από Αθήνα και αγόρασαν μέχρι και μηχανή
- Κούκλες του σεξ που μοιάζουν με παιδιά και όπλα: Η ΕΕ ξεκινάει έρευνα στη Shein για παράνομα προϊόντα
- Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη: Την Τετάρτη στο Α’ Νεκροταφείο η κηδεία της
- Τσίπρας από τη Λάρισα: Ξεκάθαρος όσο ποτέ για τη «ζωή που δικαιούμαστε» απέναντι στην καθημερινότητα του φόβου και της ανασφάλειας
H Εθνική Σερβίας ανακοίνωσε τους παίκτες που θα συνθέσουν την αποστολή της ενόψει των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027 (η τελική φάση θα διεξαχθεί από τις 27 έως τις 12 Σεπτεμβρίου στο Κατάρ).
Ειδικότερα ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς έχει καλέσει 22 παίκτες, ανάμεσα στους οποίους συμπεριλήφθηκε ο φόργουορντ του Άρη, Ντανίλο Άντζουσιτς, ενώ έχει κληθεί και ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και νυν της Ντουμπάι BC Φίλιπ Πετρούσεφ.
Η Σερβία πρόκειται να αντιμετωπίσει την Τουρκία του Έργκιν Άταμαν ο οποίος μεταξύ των επιλογών του έχει καλέσει τους παίκτες του και στον Παναθηναϊκό Τσέντι Όσμαν και Ομέρ Γιουρτσεβέν.
Οι δύο προγραμματισμένες αναμετρήσεις ανάμεσα στην Σερβία και την Τουρκία θα γίνουν στο Βελιγράδι (27/02) και την Κωνσταντινούπολη (02/03).
Τέλος να αναφέρουμε ότι στον Γ’ προκριματικό όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 εκτός από τις δύο αυτές ομάδες βρίσκονται και η Βοσνία Ερζεγοβίνη με την Ελβετία
Εθνική Σερβίας: Αναλυτικά οι κλήσεις:
- Ντανίλο Άντζουσιτς
- Αλέκσα Αβράμοβιτς
- Φίλιπ Πετρούσεφ
- Νεμάνια Ντάνγκουμπιτς
- Ντέγιαν Νταβίντοβατς
- Όγκνιεν Ντόμπριτς
- Σάβο Ρέζιτς
- Ασίμ Τζούλοβιτς
- Στραχίνια Γκαβρίλοβιτς
- Νίκολα Κάλινιτς
- Μπάλασα Κοπρίβιτσα
- Αριγιάν Λάκιτς
- Μπόγκολιουμπ Μάρκοβιτς
- Ντούσαν Μιλέτιτς
- Λούκα Μίτροβιτς
- Στέφαν Μομίροβ
- Πάβλε Νίκολιτς
- Γιόβαν Νόβακ
- Αλέξέι Ποκουσέφσκι
- Ντούσαν Ρίστιτς
- Νίκολα Τάντσκοβιτς
- Ούρος Τριφούνοβιτς
- Euroleague: Κεκλεισμένων των θυρών το Μπαρτσελόνα – Χάποελ Τελ Αβίβ στις 13/3 – Αυτός είναι ο λόγος
- Οι φίλαθλοι γυρνούν την πλάτη στο Μουντιάλ και η FIFA προβληματίζεται: Περιορισμένη η ζήτηση για τα εισιτήρια
- Η Ρεάλ Μαδρίτης πάει για το μεταγραφικό «μπαμ» με τον Χίφι
- «Έδεσε» στο Λιμάνι: Ανανέωσε με τον Ολυμπιακό ο Τσικίνιο (pic)
- Ρόλφες (αθλητικός διευθυντής Λεβερκούζεν): «Τα θεμέλια της πρόκρισης με τον Ολυμπιακό θα μπουν στον Πειραιά»
- Γι αυτό διαφέρει από όλους ο Ολυμπιακός
- Σερβία: Στις κλήσεις για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 ο Άντζουσιτς του Άρη
- Άνετα στον δεύτερο γύρο του Qatar Open o Τσιτσιπάς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις