Σερβία: Στις κλήσεις για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 ο Άντζουσιτς του Άρη

H Εθνική Σερβίας ανακοίνωσε τους παίκτες που θα συνθέσουν την αποστολή της ενόψει των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027 (η τελική φάση θα διεξαχθεί από τις 27 έως τις 12 Σεπτεμβρίου στο Κατάρ).

Ειδικότερα ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς έχει καλέσει 22 παίκτες, ανάμεσα στους οποίους συμπεριλήφθηκε ο φόργουορντ του Άρη, Ντανίλο Άντζουσιτς, ενώ έχει κληθεί και ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και νυν της Ντουμπάι BC Φίλιπ Πετρούσεφ.

Η Σερβία πρόκειται να αντιμετωπίσει την Τουρκία του Έργκιν Άταμαν ο οποίος μεταξύ των επιλογών του έχει καλέσει τους παίκτες του και στον Παναθηναϊκό Τσέντι Όσμαν και Ομέρ Γιουρτσεβέν.

Οι δύο προγραμματισμένες αναμετρήσεις ανάμεσα στην Σερβία και την Τουρκία θα γίνουν στο Βελιγράδι (27/02) και την Κωνσταντινούπολη (02/03).

Τέλος να αναφέρουμε ότι στον Γ’ προκριματικό όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 εκτός από τις δύο αυτές ομάδες βρίσκονται και η Βοσνία Ερζεγοβίνη με την Ελβετία

Εθνική Σερβίας: Αναλυτικά οι κλήσεις: