«Λατρεύω τη μυρωδιά της ναπάλμ το πρωί»: Ο Ρόμπερτ Ντιβάλ ήταν ένας δευτεραγωνιστής με τον αέρα ενός σταρ του Χόλιγουντ
17 Φεβρουαρίου 2026

«Λατρεύω τη μυρωδιά της ναπάλμ το πρωί»: Ο Ρόμπερτ Ντιβάλ ήταν ένας δευτεραγωνιστής με τον αέρα ενός σταρ του Χόλιγουντ

Περίπου έξι δεκαετίες στον χώρο του θεάματος, δεκάδες βραβεία και μια σειρά από εμβληματικούς ρόλους, ο Ρόμπερτ Ντιβάλ «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

«Είχα μια υπέροχη καριέρα και ελπίζω να αφήσω πίσω μου μια κληρονομιά που θα αρέσει στον κόσμο. Ωστόσο δεν μπορώ να προβλέψω τι θα πουν». Πολλοί ηθοποιοί μπορούν να το πουν αυτό για την καριέρα τους, αλλά σου προκαλεί εντύπωση όταν αυτές οι λέξεις βγαίνουν από το στόμα του Ρόμπερτ Ντιβάλ.

Μιλάμε για έναν άνθρωπο της μεγάλης οθόνης που συμμετείχε σε μερικές από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές του 20ου αιώνα, που έγραψε το όνομά του με «χρυσά γράμματα» στην Βίβλο της 7ης Τέχνης, που αγαπήθηκε από τον κόσμο, συνεργάστηκε με τα κορυφαία ονόματα της μεγάλης οθόνης και κέρδισε σχεδόν όλα τα μεγάλα βραβεία της βιομηχανίας του θεάματος.

Ένα βραβείο Όσκαρ (αν και άξιζε περισσότερα), ένα BAFTA, ένα Emmy και 4 Χρυσές Σφαίρες κοσμούσαν το παλμαρέ του.

Ωστόσο, αν και είχε όλο τον κόσμο του Χόλιγουντ στα πόδια του, ο Ρόμπερτ Ντιβάλ δεν συμπεριφέρθηκε ποτέ ως A-lister. Κρατούσε χαμηλό προφίλ, απέφευγε τα σκάνδαλα, δεν καβάλησε το καλάμι ακόμα κι αν θα μπορούσε να το κάνει χωρίς δυσκολία, δεν απασχόλησε τον Τύπο με τίποτα άλλο εκτός της δουλειάς του – αν δεν υποστήριζε και με τόσο πάθος τους Ρεπουμπλικάνους θα είχε το τέλειο «πακέτο».

Και εκτός από τη συμπεριφορά του, αυτή η εικόνα «χτίστηκε» και μέσα από τα φιλμ που πρωταγωνίστησε. Αυτοί είναι οι εμβληματικοί ρόλοι που τον μετέτρεψαν σε έναν δευτεραγωνιστή με τον αέρα ενός σταρ του Χόλιγουντ. Ή έναν σταρ του Χόλιγουντ με τη συμπεριφορά ενός δευτεραγωνιστή – διαλέγετε και παίρνετε.

THX 1138

YouTube thumbnail

Η πρώτη σκηνοθετική απόπειρα του Τζορτζ Λούκας, ένας Ρόμπερτ Ντιβάλ που θέλει να αλλάξει τον κόσμο και ένα φιλμ που όταν βγήκε στις αίθουσες θεωρήθηκε αποτυχία, αλλά όσο περνούσαν τα χρόνια κέρδιζε τον σεβασμό που του άξιζε.

The Godfather και The Godfather ΙΙ

YouTube thumbnail

Ο ψύχραιμος και λογικός Τομ Χάγκεν, ο δικηγόρος, consigliere και «γιος» της οικογένειας Κορλεόνε, που καθοδηγούσε πάντα τον Νονό στις δύσκολες αποφάσεις. Ο ρόλος που έκανε τον Ντιβάλ γνωστό σε όλο τον πλανήτη.

Network

YouTube thumbnail

Αδίστακτος και κερδοσκόπος, στέλεχος ενός δικτύου που ετοιμάζεται να αλλάξει τα πάντα, ο Ρόμπερτ Ντιβάλ έβαλε κι αυτός το «λιθαράκι» του ώστε το Network να κερδίσει τέσσερα Όσκαρ το 1977.

Apocalypse Now

YouTube thumbnail

Τρία χρόνια μετά το Godfather II, ο Ρόμπερτ Ντιβάλ ένωσε ξανά τις δυνάμεις του με τον Φράνσις Φορντ Κόπολα, στο αντιπολεμικό δράμα Apocalypse Now – και στον ρόλο ενός παρανοϊκού αξιωματικού, με μια από τις πιο χαρακτηριστικές φράσεις στην ιστορία της 7ης Τέχνης:  «Λατρεύω τη μυρωδιά της ναπάλμ το πρωί».

Tender Mercies

YouTube thumbnail

Αν και ήταν επτά φορές υποψήφιος για ένα Όσκαρ, η μια και μοναδική φορά που το κέρδισε ήταν με τον ρόλο του στο Tender Mercies. Εκεί όπου υποδύθηκε τον αλκοολικό μουσικό της κάντρι, σε έναν ρόλο κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του.

Days of Thunder

YouTube thumbnail

Η ταινία δεν ήταν για να σαρώσει τα βραβεία. Αν δύο πράγματα μας έμειναν από αυτή ήταν η γνωριμία των Τομ Κρουζ – Νικόλ Κίντμαν και ο ρόλος του Ρόμπερτ Ντιβάλ, που χωρίς να προσπαθήσει έδωσε την απαραίτητη στιβαρότητα που χρειαζόταν το φιλμ. Περισσότερο επειδή ήταν αυτός ο ηθοποιός.

The Apostle

YouTube thumbnail

Το φιλμ στο οποίο ξεδίπλωσε όλο το πλούσιο ταλέντο του. Έγραψε το σενάριο, το σκηνοθέτησε και ανέλαβε τον πρωταγωνιστικό ρόλο, για μια ταινία που ο γνωστός κριτικός Ρότζερ Ίμπερτ έγραψε: «Ένα μάθημα για το πώς οι ταινίες μπορούν να ξεφύγουν από τα τετριμμένα και να διεισδύσουν στις καρδιές σπάνιων χαρακτήρων».

Jack Reacher

YouTube thumbnail

Ακόμα ένα φιλμ δίπλα στον Τομ Κρουζ, ακόμα μια ταινία που δεν φημίζεται για την υπόθεσή της αλλά για την δράση της. Ωστόσο, η παρουσία του Ρόμπερτ Ντιβάλ δίνει κάτι το διαφορετικό στην ταινία, έστω κι αν ο ίδιος δεν χρειάστηκε να… παίξει ιδιαίτερα. Και αυτό ήταν ένα από τα ταλέντα του.

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
