Ουάσιγκτον: Διαρροή 240 εκατ. γαλονιών λυμμάτων στον ποταμό Ποτόμακ – Παρέμβαση Τραμπ για την προστασία του
Ο ποταμός Ποτόμακ έχει μολυνθεί από περίπου 240 εκατομμύρια γαλόνια ακατέργαστων λυμάτων, έπειτα από την πρόσφατη διαρροή από το δίκτυο αποχέτευσης στην περιοχή της Ουάσιγκτον.
- Καταστροφολογία ή προφητεία; Γιατί οι ειδικοί μας προειδοποιούν για την AI
- «Τα παιδιά είχαν πάει για ψάρεμα» - Η κατάθεση ηλικιωμένου στη δίκη Βαλυράκη ανατρέπει τον ισχυρισμό των κατηγορουμένων
- Προληπτική εκκένωση οικισμών του Δήμου Καλαμάτας-Αποκαλυπτικές φωτογραφίες
- Χάος στην έναρξη της Συνόδου AI στην Ινδία – Ουρές, σύγχυση και αιφνίδια εκκένωση
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Δευτέρα ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα παρέμβει για «να προστατεύσει» τον ποταμό Ποτόμακ μετά την πρόσφατη διαρροή λυμάτων από το δίκτυο αποχέτευσης στην περιοχή της Ουάσιγκτον, και κατηγόρησε τοπικούς αξιωματούχους για κακό χειρισμό των συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Ken Cedeno, επάνω, ο ποταμός Ποτόμακ και στο βάθος το κτίριο του Καπιτωλίου).
Περίπου 240 εκατομμύρια γαλόνια ακατέργαστων λυμάτων έχουν μολύνει τον ποταμό Ποτόμακ
Hundreds of millions of gallons of waste has spilled into the Potomac River causing extreme levels of bacteria.
On January 19th, crews noticed unusual activity in security cameras monitoring an odor control facility along the C&O Canal. Upon inspection, they discovered the… pic.twitter.com/DJNd9QUHDC
— Wid Lyman (@Wid_Lyman) February 13, 2026
«Δίνω εντολή στις ομοσπονδιακές αρχές να παράσχουν αμέσως την απαιτούμενη διαχείριση, διεύθυνση και συντονισμό (ενεργειών) για την προστασία του Ποτόμακ, της υδροδότησης στην περιοχή της πρωτεύουσας και των πολύτιμων εθνικών πόρων στην πρωτεύουσα της χώρας μας», αναφέρει ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.
☄️#BREAKING: The Potomac River is in crisis.
— Galaxy News United(GNU) (@GalaxyNewsUnit) February 16, 2026
Σύμφωνα με δημοσίευμα των Washington Times, περίπου 240 εκατομμύρια γαλόνια ακατέργαστων λυμάτων έχουν μολύνει τον ποταμό Ποτόμακ μετά τη διαρροή της 19ης Ιανουαρίου.
Τουλάχιστον 9 μήνες
Η υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης της περιφέρειας Κολούμπια (DC Water) εκτιμά ότι οι επιχειρήσεις απορρύπανσης θα διαρκέσουν τουλάχιστον εννέα μήνες.
Πηγή: ΑΠΕ
- Ουάσιγκτον: Διαρροή 240 εκατ. γαλονιών λυμμάτων στον ποταμό Ποτόμακ – Παρέμβαση Τραμπ για την προστασία του
- Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Πότε αποκληρώνονται σύζυγοι και παιδιά
- Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στην Αρκαδία έγινε αισθητός στην Αττική
- Κούβα: Ανθρωπιστική βοήθεια θα παράσχει η Ισπανία μέσω του ΟΗΕ
- Εξαφανίστηκε 47χρονη από τα Μέγαρα – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»
- Walmart: Οι Walton στο Τοπ 10 των πλουσιότερων παγκοσμίως
- Συνελήφθη ο Χρήστος Μαυρίκης μετά το επεισόδιο με πυροβολισμούς – Εντοπίστηκε σε θάμνους κοντά στο σπίτι του
- ΗΠΑ: Διώχνουν τους CEOs όταν γεράσουν – Ρεκόρ αντικατάστασης με νεότερους
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις