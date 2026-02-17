Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Δευτέρα ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα παρέμβει για «να προστατεύσει» τον ποταμό Ποτόμακ μετά την πρόσφατη διαρροή λυμάτων από το δίκτυο αποχέτευσης στην περιοχή της Ουάσιγκτον, και κατηγόρησε τοπικούς αξιωματούχους για κακό χειρισμό των συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Ken Cedeno, επάνω, ο ποταμός Ποτόμακ και στο βάθος το κτίριο του Καπιτωλίου).

Περίπου 240 εκατομμύρια γαλόνια ακατέργαστων λυμάτων έχουν μολύνει τον ποταμό Ποτόμακ

Hundreds of millions of gallons of waste has spilled into the Potomac River causing extreme levels of bacteria. On January 19th, crews noticed unusual activity in security cameras monitoring an odor control facility along the C&O Canal. Upon inspection, they discovered the… pic.twitter.com/DJNd9QUHDC — Wid Lyman (@Wid_Lyman) February 13, 2026

«Δίνω εντολή στις ομοσπονδιακές αρχές να παράσχουν αμέσως την απαιτούμενη διαχείριση, διεύθυνση και συντονισμό (ενεργειών) για την προστασία του Ποτόμακ, της υδροδότησης στην περιοχή της πρωτεύουσας και των πολύτιμων εθνικών πόρων στην πρωτεύουσα της χώρας μας», αναφέρει ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Washington Times, περίπου 240 εκατομμύρια γαλόνια ακατέργαστων λυμάτων έχουν μολύνει τον ποταμό Ποτόμακ μετά τη διαρροή της 19ης Ιανουαρίου.

Τουλάχιστον 9 μήνες

Η υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης της περιφέρειας Κολούμπια (DC Water) εκτιμά ότι οι επιχειρήσεις απορρύπανσης θα διαρκέσουν τουλάχιστον εννέα μήνες.

Πηγή: ΑΠΕ