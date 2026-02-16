Ερευνητής που αμφισβητούσε το «σύνδρομο της Αβάνας» δοκίμασε μυστικό όπλο στον εαυτό του – Δεν πήγε καλά

Δουλεύοντας υπό αυστηρή μυστικότητα, ένας κυβερνητικός ερευνητής στη Νορβηγία κατασκεύασε ένα μηχάνημα ικανό να εκπέμπει ισχυρούς παλμούς μικροκυματικής ενέργειας και, σε μια προσπάθεια να αποδείξει ότι τέτοιες συσκευές είναι αβλαβείς για τον άνθρωπο, το 2024 το δοκίμασε στον εαυτό του. Το αποτέλεσμα; Υπέφερε από νευρολογικά συμπτώματα παρόμοια με εκείνα του «συνδρόμου της Αβάνας», της ανεξήγητης ασθένειας που έχει χτυπήσει εκατοντάδες κατασκόπους και διπλωμάτες των ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο.

Η παράξενη ιστορία, που περιγράφεται στην Washington Post από τέσσερα άτομα που γνωρίζουν τα γεγονότα, είναι η πιο πρόσφατη εξέλιξη στη δεκαετή αναζήτηση των αιτιών του συνδρόμου της Αβάνας, του οποίου οι πάσχοντες αντιμετωπίζουν μακροχρόνιες επιπτώσεις, όπως γνωστικές αδυναμίες, ζάλη και ναυτία. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ τα περιστατικά «Ανώμαλα Περιστατικά Υγείας» (AHIs).

Η μυστική δοκιμή στη Νορβηγία δεν έχει αναφερθεί στο παρελθόν. Η νορβηγική κυβέρνηση ενημέρωσε τη CIA για τα αποτελέσματα, είπαν δύο από τις πηγές, προκαλώντας τουλάχιστον δύο επισκέψεις το 2024 στο Όσλο από αξιωματούχους του Πενταγώνου και του Λευκού Οίκου.

Όσοι γνωρίζουν τη δοκιμή λένε ότι δεν αποδεικνύει πως τα AHI είναι έργο ξένου αντιπάλου, που χρησιμοποιεί ένα μυστικό όπλο παρόμοιο με το πρωτότυπο που δοκιμάστηκε στη Νορβηγία. Ένας από αυτούς σημείωσε ότι τα αποτελέσματα που υπέστη ο Νορβηγός ερευνητής, του οποίου η ταυτότητα δεν αποκαλύφθηκε από τους οικείους του, δεν ήταν τα ίδια όπως σε μια «κλασική» περίπτωση AHI.

Αλλά τα γεγονότα ενίσχυσαν την περίπτωση εκείνων που υποστηρίζουν ότι «συσκευές παλμικής ενέργειας» – μηχανές που εκπέμπουν ισχυρές δέσμες ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας, όπως τα μικροκύματα σε σύντομες εκρήξεις – μπορούν να επηρεάσουν την ανθρώπινη βιολογία και πιθανότατα αναπτύσσονται από αντιπάλους των ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση Τραμπ αγόρασε μια παρόμοια συσκευή

«Πιστεύω πως υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία ότι πρέπει να ανησυχούμε για την ικανότητα κατασκευής ενός όπλου κατευθυνόμενης ενέργειας που μπορεί να προκαλέσει διάφορους κινδύνους για τους ανθρώπους», δήλωσε ο Paul Friedrichs, συνταξιούχος στρατιωτικός χειρουργός και στρατηγός της Πολεμικής Αεροπορίας, που επέβλεπε τις βιολογικές απειλές στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου υπό τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Ο Φρίντριχς αρνήθηκε να σχολιάσει το πείραμα της Νορβηγίας.

Η κυβέρνηση Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντά της υποσχόμενη να αντιμετωπίσει επιθετικά το ζήτημα του AHI. Αλλά υπήρξε ελάχιστη εμφανής πρωτοβουλία. Μια αναθεώρηση που διατάχθηκε από τον δευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Τούλσι Γκάμπαρντ αναμένεται να επικεντρωθεί κυρίως στον χειρισμό του θέματος από την κυβέρνηση Μπάιντεν και η δημοσίευσή της έχει καθυστερήσει, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Σε μια ξεχωριστή εξέλιξη που έγινε δημόσια τις τελευταίες εβδομάδες, η κυβέρνηση των ΗΠΑ αγόρασε κρυφά στο τέλος της διακυβέρνησης Μπάιντεν μια διαφορετική ξένης κατασκευής συσκευή, που παράγει παλμικά ραδιοκύματα και την οποία ορισμένοι ειδικοί υποπτεύονται ότι μπορεί να συνδέεται με περιστατικά AHI.

Η συσκευή δοκιμάζεται από το υπουργείο Άμυνας. Έχει κάποια στοιχεία ρωσικής προέλευσης, αλλά η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει ακόμη καθορίσει οριστικά ποιος το κατασκεύασε. Η απόκτηση της συσκευής από τις ΗΠΑ αναφέρθηκε για πρώτη φορά τον περασμένο μήνα από την ανεξάρτητη δημοσιογράφο Sasha Ingber και το CNN, το οποίο ανέφερε ότι είχε αγοραστεί για εκατομμύρια δολάρια από την Homeland Security Investigations του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Ο Νορβηγός έφτιαξε το «όπλο» από κλεμένα σχέδια

Η συσκευή που κατασκεύασε ο επιστήμονας στη Νορβηγία δεν ήταν πανομοιότυπη με αυτήν που απέκτησε κρυφά η κυβέρνηση των ΗΠΑ, πάντως. Η νορβηγική συσκευή κατασκευάστηκε με βάση «διαβαθμισμένες πληροφορίες», υποδηλώνοντας ότι προήλθε από σχέδια ή άλλα υλικά που είχαν κλαπεί από ξένη κυβέρνηση, τόνισε μία από τις πηγές.

Η πλειονότητα των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της CIA και τεσσάρων άλλων, είπε ότι συνέχισαν να κρίνουν «πολύ απίθανο» πως διάφορες επιθέσεις ήταν αποτέλεσμα ξένου αντιπάλου ή ότι ένας ξένος είχε αναπτύξει ένα νέο όπλο. Σε συνομιλίες που υπέκλεψαν οι υπηρεσίες κατασκοπείας των ΗΠΑ, ακούστηκαν αντίπαλοι της χώρας να εκφράζουν τη δική τους έκπληξη για τα περιστατικά AHI και να αρνούνται ανάμειξη, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Ορισμένοι πρώην αξιωματούχοι και θύματα AHI έχουν δείξει» την Ρωσία ως τον κύριο ύποπτο για τα περιστατικά AHI, λόγω του έργου της επί δεκαετίες σε συσκευές κατευθυνόμενης ενέργειας. Μέχρι στιγμής, καμία οριστική απόδειξη δεν έχει προκύψει δημόσια και η Μόσχα έχει αρνηθεί την ανάμειξη.

Συνολικά, οι δύο γνωστές συσκευές κατευθυνόμενης ενέργειας, μαζί με άλλες έρευνες, φαίνεται ότι προκάλεσαν επανεξέταση ορισμένων από τις αιτίες του συνδρόμου της Αβάνας, που ονομάστηκε έτσι λόγω της μυστηριώδους εστίας συμπτωμάτων το 2016 που αναφέρθηκε από το προσωπικό της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αβάνα.

Τα επόμενα χρόνια, το προσωπικό των ΗΠΑ ανέφερε εκατοντάδες κρούσματα παγκοσμίως, στην Κίνα, την Ανατολική Ευρώπη και αλλού. Ένας κορυφαίος βοηθός του τότε διευθυντή της CIA Ουίλιαμ Μπερνς ανέφερε συμπτώματα ενώ ταξίδευε στην Ινδία το 2021.

«Ήταν λίγο εκκεντρικός»

Πολλά στοιχεία σχετικά με το πείραμα της Νορβηγίας παραμένουν συγκαλυμμένα, λόγω της εξαιρετικά ταξινομημένης φύσης του. Άτομα που ήταν εξοικειωμένα με τα γεγονότα αρνήθηκαν να ταυτοποιήσουν τον επιστήμονα ή τη νορβηγική κυβερνητική υπηρεσία στην οποία εργαζόταν.

Τα αποτελέσματα ήταν ακόμη πιο σοκαριστικά, επειδή ο Νορβηγός ερευνητής είχε κερδίσει τη φήμη ως κορυφαίος αντίπαλος της θεωρίας ότι τα όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας μπορούν να προκαλέσουν τον τύπο των συμπτωμάτων που σχετίζονται με τους AHI, είπαν όσοι γνωρίζουν τα γεγονότα. Προσπαθώντας να αποδείξει δραματικά την άποψή του, με τον εαυτό του ως ανθρώπινο ινδικό χοιρίδιο, πέτυχε το αντίθετο.

«Δεν ξέρω τι τον έκανε να πάει να το κάνει αυτό», είπε μία από τις πηγές της Post, προσθέτοντας: «Ήταν λίγο εκκεντρικός».

Από το Πεντάγωνο στο Όσλο

Αντιπροσωπεία αξιωματούχων του Πενταγώνου ταξίδεψε στη Νορβηγία το 2024 για να εξετάσει τη συσκευή. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, μια ομάδα αξιωματούχων του Λευκού Οίκου μετέβη επίσης στη Νορβηγία για να συζητήσει το θέμα. Μέχρι τα τέλη του 2024, ανώτεροι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου στην κυβέρνηση Μπάιντεν είχαν καταλήξει να αμφισβητήσουν τη θέση που είχαν οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ στην αξιολόγησή τους για το 2023.

Υπήρχαν ορισμένοι αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένης της κοινότητας μυστικών υπηρεσιών, που επέμεναν ότι «δεν υπήρχε τίποτα εδώ» – ότι κάθε αναφερόμενη περίπτωση θα μπορούσε να εξηγηθεί από κάποιο περιβαλλοντικό ή ιατρικό παράγοντα.

Η πιο «υπεύθυνη» άποψη, είπε μία πηγή, ήταν να παραδεχτούμε πως «δεν γνωρίζουμε τις απαντήσεις» και ότι ήταν «εύλογο πως η παλμική ηλεκτρομαγνητική ενέργεια θα μπορούσε να ευθύνεται για κάποιο υποσύνολο περιπτώσεων».

«Σας πιστεύουμε»

Μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου 2024, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου, που εργάζονταν σε μια ενημέρωση AHI για την επερχόμενη κυβέρνηση Τραμπ, κάλεσαν πολλά θύματα σε μια συνάντηση για να διατυπώσουν τη γνώμη τους.

Κάποια στιγμή, ένας αξιωματούχος στράφηκε στα θύματα που είχαν συγκεντρωθεί στην αίθουσα και τόνισε: «Σας πιστεύουμε». Ο Λευκός Οίκος δεν ήταν ακόμη σίγουρος ότι επρόκειτο για ξένο δάκτυλο, αλλά πίστευε πως ήταν εύλογο ότι τα συμπτώματα είχαν προκληθεί από εξωτερικούς παράγοντες.