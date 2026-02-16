Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
16.02.2026 | 15:48
Έμφραγμα σε Κηφισό και Αθηνών από Χαϊδάρι ως Ασπρόπυργο – Καθυστερήσεις λόγω έργων στην Αττική Οδό
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η γη της ελιάς: Οι εξελίξεις που αλλάζουν τα δεδομένα
Media 16 Φεβρουαρίου 2026, 15:11

Η γη της ελιάς: Οι εξελίξεις που αλλάζουν τα δεδομένα

Συναρπαστικές οι εξελίξεις στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς Η γη της ελιάς. Απόψε, στις 22.20, στο MEGA.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αγώνας μακροζωίας: Τα 7 superfoods που διεκδικούν τη νίκη

Αγώνας μακροζωίας: Τα 7 superfoods που διεκδικούν τη νίκη

Spotlight

Στο αποψινό επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA «Η γη της ελιάς» οι ήρωες δοκιμάζονται.

Η εκδρομή του Κωνσταντίνου με τη Φρύνη στην Αθήνα, από τη μία, και η προσωρινή απομάκρυνση του Κουράκου από το Σώμα, από την άλλη, φέρνουν νέα σύννεφα στη Μάνη.

Την ίδια στιγμή, μια αχτίδα ελπίδας από την εντατική και ένα αναπάντεχο τηλεφώνημα έρχονται να αλλάξουν πάλι τα δεδομένα.

Αναλυτικά η περίληψη του σημερινού επεισοδίου της σειράς Η γη της ελιάς που θα μεταδοθεί στις 22:20:

Η Φρύνη κι ο Κωνσταντίνος ετοιμάζονται για την εκδρομή τους στην Αθήνα κι ενημερώνουν μόνο τον Στέφανο και τον Τζον. Ο Κουράκος είναι απαρηγόρητος από τη στιγμή που τέθηκε σε διαθεσιμότητα και η Αριάδνη κάνει ό,τι μπορεί για να του συμπαρασταθεί, ενώ επιστρατεύει τον Στάθη και τον Τζον για να του κάνουν παρέα. Ο Μανώλης επισκέπτεται τον Παυλή στην εντατική.

Ο Πότης ακολουθεί πιστά την καθοδήγηση της Κούλας και προσπαθεί να φλερτάρει τη Μυρτώ. Ο Λεοντιάδης επισκέπτεται την Ασπασία και παλεύει να της ανεβάσει την ψυχολογία. Ο Μιχάλης μαθαίνει τι συνέβη με τον Κουράκο κι αποφασίζει να πάει νωρίτερα στη Μάνη. Την ίδια ώρα, ο Κουράκος συναντά έναν προκλητικό συγχωριανό του ο οποίος τον αποκαλεί «πουλημένο» και πιάνονται στα χέρια.

Ο Παυλής δείχνει τα πρώτα σημάδια βελτίωσης, σκορπίζοντας χαρά σε όλους. Ο Στέφανος δέχεται ένα αναπάντεχο τηλεφώνημα από τον πατέρα του.

Δείτε το trailer:

YouTube thumbnail

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου
Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη
Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ
Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου
Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος
Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης
Ορέστης, ο Νίκος Νικολάου

Και οι:
Στέλα Φυρογένη
Βάσια Παναγοπούλου
Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου
Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου
Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη
Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου
Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA

#GiTisElias

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Επενδύσεις 790 εκατ. ευρώ ανοίγουν στην Ελλάδα Chevron και ExxonMobil

Υδρογονάνθρακες: Επενδύσεις 790 εκατ. ευρώ ανοίγουν στην Ελλάδα Chevron και ExxonMobil

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αγώνας μακροζωίας: Τα 7 superfoods που διεκδικούν τη νίκη

Αγώνας μακροζωίας: Τα 7 superfoods που διεκδικούν τη νίκη

Ναυτιλία
Capital Clean Energy Carriers: Τελική ευθεία για το ομολογιακό

Capital Clean Energy Carriers: Τελική ευθεία για το ομολογιακό

inWellness
inTown
Media
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΑΠΘ: Κατατέθηκε το πόρισμα της ΕΔΕ για τα επεισόδια – «Οποιαδήποτε εκδήλωση θα πραγματοποιείται κατόπιν άδειας»
Ελλάδα 16.02.26

ΑΠΘ: Κατατέθηκε το πόρισμα της ΕΔΕ για τα επεισόδια – «Οποιαδήποτε εκδήλωση θα πραγματοποιείται κατόπιν άδειας»

Οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εκδήλωση - πέραν των ακαδημαϊκών και ερευνητικών - θα πραγματοποιείται κατόπιν αδείας, τα Σαββατοκύριακα, οι Σχολές θα παραμένουν κλειστές.

Σύνταξη
Ιράν: Η Τεχεράνη πιστεύει ότι η θέση των ΗΠΑ στο ζήτημα των πυρηνικών έχει γίνει πιο «ρεαλιστική»
Δηλώσεις Μπαγαΐ 16.02.26

Η Τεχεράνη πιστεύει ότι η θέση των ΗΠΑ στο ζήτημα των πυρηνικών έχει γίνει πιο «ρεαλιστική»

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν διεξάγουν γυμνάσια στα Στενά του Ορμούζ - Ο υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί βρίσκεται στη Γενεύη για τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Σύνταξη
Στη Βουλή η ΚΕΔΕ: Στρατηγικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας
Σχέδιο νόμου 16.02.26

Στη Βουλή η ΚΕΔΕ: Στρατηγικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας

Διαβούλευση στη Βουλή με ουσιαστική συμβολή από την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση για την πολιτική προστασία, την πρόληψη των φυσικών καταστροφών και την καλύτερη αντιμετώπιση τους.

Σύνταξη
Σκόπελος: Αυτό το ελληνικό νησί είναι μεταξύ των κορυφαίων προορισμών του κόσμου για «slow travel»
Planet Travel 16.02.26

Αυτό το ελληνικό νησί είναι μεταξύ των κορυφαίων προορισμών του κόσμου για «slow travel»

Στον κατάλογο του Just One For The Road για το 2026 περιλαμβάνονται συνολικά 13 προορισμοί από όλο τον κόσμο, που ξεχωρίζουν για τη φυσική ομορφιά, τον πολιτισμό και την αυθεντικότητα τους.

Σύνταξη
Τραμπ: Η Κομισιόν θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» ως παρατηρητής
Η ανακοίνωση 16.02.26

Η Κομισιόν θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ ως παρατηρητής

Η ανακοίνωση της Κομισιόν για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ - Η Ντουμπράβκα Σουίτσα, Επίτροπος για τη Μεσόγειο, θα πάει στην Ουάσινγκτον για τη συνεδρίαση

Σύνταξη
Καισαριανή: Πιθανή ταυτοποίηση δύο από τους εκτελεσθέντες που απεικονίζονται στις φωτογραφίες από το ΚΚΕ
Ποιοι είναι 16.02.26

Πιθανή ταυτοποίηση δύο εκτελεσθέντων που απεικονίζονται στις φωτογραφίες της Καισαριανής από το ΚΚΕ

Το ΚΚΕ προσπαθεί να συμβάλει στη διαδικασία ταυτοποίησης των κομμουνιστών που απεικονίζονται στις φωτογραφίες που αποτυπώνουν τις στιγμές πριν από την εκτέλεσή τους στην Καισαριανή

Σύνταξη
Από το παιδικό δωμάτιο στα 30 εκατομμύρια streams: Γιατί όλοι πλαντάζουν στο κλάμα με τα τραγούδια μιας τρίχρονης;
Χρονοκάψουλα 16.02.26

Από το παιδικό δωμάτιο στα 30 εκατομμύρια streams: Γιατί όλοι πλαντάζουν στο κλάμα με τα τραγούδια μιας τρίχρονης;

Όταν ο Στίβεν Σπένσερ αποφάσισε να μελοποιήσει τις αυθόρμητες ιστορίες της τρίχρονης κόρης του, δεν φανταζόταν ότι θα δημιουργούσε έναν παγκόσμιο συναισθηματικό σεισμό, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια ακροάσεις και αγγίζοντας τις πιο ευαίσθητες χορδές γονέων σε κάθε γωνιά του πλανήτη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ιταλία: Κατέρρευσε μέσα στη θάλασσα περίφημη «Αψίδα των Ερωτευμένων» την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου
«Είναι σαν κηδεία» 16.02.26

Κατέρρευσε μέσα στη θάλασσα η περίφημη «Αψίδα των Ερωτευμένων» της Ιταλίας την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Η βραχώδης δομή που χρησίμευε ως φόντο για αμέτρητες προτάσεις γάμου εξαφανίστηκε στην Αδριατική μετά από καταιγίδα που ξέσπασε στην Ιταλία

Σύνταξη
Καισαριανή: Επικοινωνία Κακλαμάνη με Μενδώνη για τα φωτογραφικά ντοκουμέντα – Τι αποφασίστηκε
Αίτημα δήμου Καισαριανής 16.02.26

Επικοινωνία Κακλαμάνη με Μενδώνη για τις φωτογραφίες με τους εκτελεσθέντες στην Καισαριανή - Τι αποφασίστηκε

Η δημοπρασία των φωτογραφιών των εκτελεσθέντων κομμουνιστών στην Καισαριανή διακόπηκε στο eBay με τον κάτοχό τους να δηλώνει ότι είναι διατεθειμένος να συζητήσει με τις ελληνικές αρχές για την απόκτησή τους

Σύνταξη
Ρούμπιο: Ο Τραμπ είναι «βαθιά προσηλωμένος» στην εκλογική νίκη του Όρμπαν – «Η επιτυχίας σας είναι και δική μας»
Ουγγαρία 16.02.26

Ρούμπιο: Ο Τραμπ είναι «βαθιά προσηλωμένος» στην εκλογική νίκη του Όρμπαν – «Η επιτυχίας σας είναι και δική μας»

Ο Μάρκο Ρούμπιο, ταξίδεψε στην Ευρώπη επισκεπτόμενος συντηρητικούς ηγέτες που διατηρούν θερμές σχέσεις με τον Τραμπ και επικρίνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύνταξη
Ερευνητής που αμφισβητούσε το «σύνδρομο της Αβάνας» δοκίμασε μυστικό όπλο στον εαυτό του – Δεν πήγε καλά
Κόσμος 16.02.26

Ερευνητής που αμφισβητούσε το «σύνδρομο της Αβάνας» δοκίμασε μυστικό όπλο στον εαυτό του – Δεν πήγε καλά

Το 2024, ένας Νορβηγός ερευνητής που δεν πίστευε ότι τα όπλα παλμικής ενέργειας θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στον ανθρώπινο εγκέφαλο κατασκεύασε μια συσκευή, τη δοκίμασε στον εαυτό του και πείστηκε...

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις ο Χέιζ-Ντέιβις: Η πρώτη φορά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού (pic)
Euroleague 16.02.26

Πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις ο Χέιζ-Ντέιβις: Η πρώτη φορά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού (pic)

Ο Χέιζ- Ντέιβις πέρασε τα ιατρικά τεστ και το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού αναμένεται να ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις των Πράσινων, ενόψει και του Final 8 του Κυπέλλου.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο