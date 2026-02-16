Η γη της ελιάς: Οι εξελίξεις που αλλάζουν τα δεδομένα
Συναρπαστικές οι εξελίξεις στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς Η γη της ελιάς. Απόψε, στις 22.20, στο MEGA.
Στο αποψινό επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA «Η γη της ελιάς» οι ήρωες δοκιμάζονται.
Η εκδρομή του Κωνσταντίνου με τη Φρύνη στην Αθήνα, από τη μία, και η προσωρινή απομάκρυνση του Κουράκου από το Σώμα, από την άλλη, φέρνουν νέα σύννεφα στη Μάνη.
Την ίδια στιγμή, μια αχτίδα ελπίδας από την εντατική και ένα αναπάντεχο τηλεφώνημα έρχονται να αλλάξουν πάλι τα δεδομένα.
Αναλυτικά η περίληψη του σημερινού επεισοδίου της σειράς Η γη της ελιάς που θα μεταδοθεί στις 22:20:
Η Φρύνη κι ο Κωνσταντίνος ετοιμάζονται για την εκδρομή τους στην Αθήνα κι ενημερώνουν μόνο τον Στέφανο και τον Τζον. Ο Κουράκος είναι απαρηγόρητος από τη στιγμή που τέθηκε σε διαθεσιμότητα και η Αριάδνη κάνει ό,τι μπορεί για να του συμπαρασταθεί, ενώ επιστρατεύει τον Στάθη και τον Τζον για να του κάνουν παρέα. Ο Μανώλης επισκέπτεται τον Παυλή στην εντατική.
Ο Πότης ακολουθεί πιστά την καθοδήγηση της Κούλας και προσπαθεί να φλερτάρει τη Μυρτώ. Ο Λεοντιάδης επισκέπτεται την Ασπασία και παλεύει να της ανεβάσει την ψυχολογία. Ο Μιχάλης μαθαίνει τι συνέβη με τον Κουράκο κι αποφασίζει να πάει νωρίτερα στη Μάνη. Την ίδια ώρα, ο Κουράκος συναντά έναν προκλητικό συγχωριανό του ο οποίος τον αποκαλεί «πουλημένο» και πιάνονται στα χέρια.
Ο Παυλής δείχνει τα πρώτα σημάδια βελτίωσης, σκορπίζοντας χαρά σε όλους. Ο Στέφανος δέχεται ένα αναπάντεχο τηλεφώνημα από τον πατέρα του.
Δείτε το trailer:
Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου
Σενάριο: Βάνα Δημητρίου
Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη
Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη
Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ
Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου
Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος
Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης
Ορέστης, ο Νίκος Νικολάου
Και οι:
Στέλα Φυρογένη
Βάσια Παναγοπούλου
Μάριος Αθανασίου
Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου
Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου
Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη
Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου
Guest star, Μάρω Κοντού
Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA
