Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Νοvibet: Ο Τούπτα κάνει το 0-1 και «παγώνει» τη Λεωφόρο (vid)

Με γκολ του Τούπτα στο 46’, η ΑΕΛ Novibet έκανε το 1-0 στην Λεωφόρο απέναντι στον Παναθηναϊκό, για την 21η αγωνιστική της Super League.

Ο Τούπτα βγήκε ταχύτατα στην κόντρα, βρέθηκε απέναντι από τον Λαφόν και με εξαιρετικό πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Παναθηναϊκού για το 1-0.

Δείτε το γκολ: