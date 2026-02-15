Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Νοvibet: Ο Τούπτα κάνει το 0-1 και «παγώνει» τη Λεωφόρο (vid)
Ο Τούπτα έφυγε εξαιρετικά στην πλάτη της πράσινης άμυνας, για να βγει τετ α τετ με τον Λαφόν και με υποδειγματικό πλασέ θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Παναθηναϊκού για το 1-0.
Με γκολ του Τούπτα στο 46’, η ΑΕΛ Novibet έκανε το 1-0 στην Λεωφόρο απέναντι στον Παναθηναϊκό, για την 21η αγωνιστική της Super League.
Ο Τούπτα βγήκε ταχύτατα στην κόντρα, βρέθηκε απέναντι από τον Λαφόν και με εξαιρετικό πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Παναθηναϊκού για το 1-0.
Δείτε το γκολ:
