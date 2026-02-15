sports betsson
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026
15.02.2026 | 13:22
Αναστάτωση στον Πειραιά: Ακυβέρνητο κρουαζιερόπλοιο λόγω βλάβης – Το προσέδεσαν ρυμουλκά
Γουόκαπ: «Κατάκτηση του Κυπέλλου και «χτίσιμο» νέου σερί»
Μπάσκετ 15 Φεβρουαρίου 2026, 18:05

Γουόκαπ: «Κατάκτηση του Κυπέλλου και «χτίσιμο» νέου σερί»

Ο Τόμας Γουόκαπ αναφέρθηκε στον στόχο που έχει ο Ολυμπιακός στοFinal 8 του Κυπέλλου Ελλάδος, αρχής γενομένης από το παιχνίδι με την ΑΕΚ, κάνοντας λόγο για ένα νέο σερί που θέλει να χτίσει η ομάδα του.

Ο Ολυμπιακός ρίχνεται την ερχόμενη Τρίτη (17/1) στη μάχη του Κυπέλλου Ελλάδος, αντιμετωπίζοντας την ΑΕΚ στο πλαίσιο των προημιτελικών του Final 8 που διεξάγεται στην Κρήτη.

Ο Τόμας Γουόκαπ μίλησε για τους στόχους των Ερυθρόλευκων, για την πρώτη αναμέτρηση με την Ένωση, αλλά και για την παρουσία φιλάθλων από όλους τους συλλόγους.

Οι δηλώσεις του Τόμας Γουόκαπ:

– Ποιος είναι ο στόχος σας στο Allwyn Final 8;

«Ο στόχος του Ολυμπιακού δεν μπορεί να είναι άλλος πέρα από την κατάκτηση του τροπαίου. Επί τρία συνεχόμενα χρόνια κατακτήσαμε το Κύπελλο, ωστόσο πέρυσι δεν τα καταφέραμε. Στόχος μας, λοιπόν, είναι, με αφετηρία το φετινό Κύπελλο, να χτίσουμε ένα νέο σερί».

– Τι είναι αυτό που περιμένετε από την πρώτη σας αναμέτρηση στους προημιτελικούς;

«Όλα τα νοκ άουτ παιχνίδια είναι δύσκολα, πόσω μάλλον όταν καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε μια δυνατή ομάδα με ιστορία, όπως είναι η ΑΕΚ. Γνωρίζουμε ότι το έργο μας δεν θα είναι εύκολο, όμως ξέρουμε καλά πως η πρόκριση είναι στα χέρια μας. Αν πιάσουμε τα υψηλά στάνταρ απόδοσής μας, θεωρώ ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα».

– Πιστεύετε ότι πλέον μπορούμε να λέμε ότι η τελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας είναι γιορτή, με την παρουσία φιλάθλων όλων των ομάδων;

«Ναι! Το Ηράκλειο είναι μια υπέροχη, φιλόξενη πόλη και η παρουσία φιλάθλων από όλες τις ομάδες κάνει αυτή τη διοργάνωση πολύ ξεχωριστή. Είναι μια πραγματική γιορτή του μπάσκετ!».

Μπάσκετ 15.02.26

Ποδόσφαιρο 15.02.26

Ποδόσφαιρο 15.02.26

