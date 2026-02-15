Η προσκείμενη στο ΠΑΜΕ παράταξη της ΔΑΣ είναι η κερδισμένη του 33ου συνεδρίου του Εργατικού Κέντρου Αθήνας (ΕΚΑ) αυξάνοντας το ποσοστό της (34%) και καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση με 11 έδρες (έναντι εννέα που είχε).

Η διάσπαση στην ΠΑΣΚΕ θεωρείται δεδομένη, όπως δεδομένο είναι και το γεγονός ότι ο νυν πρόεδρος της ΓΣΕΕ θα είναι επικεφαλής της παράταξης στο ερχόμενο συνέδριο της Συνομοσπονδίας τον Απρίλιο

Διατήρησε τη δεύτερη θέση η ΠΑΣΚΕ (15,78%) παρ’ ότι βγήκε «λαβωμένη». Το ψηφοδέλτιο ανέδειξε πέντε έδρες αντί έξι που είχε στο προηγούμενο συνέδριο. Η δεύτερη παράταξη που προέρχεται από τον ίδιο χώρο έλαβε 10,28%.

Ψήφισαν 1.393 αντιπρόσωποι

Ποσοστό 9,43 % συγκεντρώνει η ΔΑΚΕ και 12,31% η προερχόμενη από τον ίδιο πολιτικό χώρο «Ενότητα». Το προσκείμενο στον ΣΥΡΙΖΑ «Μέτωπο», συγκέντρωσε 13,90%, ενώ η προσκείμενη στην εξωκοινοβουλευτική αριστερά Αγωνιστική Ταξική Ενότητα συγκέντρωσε 2,97% % και η παράταξη «ΜΑΧΗ» 1,23%.

Στις εκλογές ψήφισαν 1.393 αντιπρόσωποι, με 1.381 έγκυρες ψήφους.

Εκτός από τη νέα διοίκηση, οι σύνεδροι εξέλεξαν και αντιπροσώπους για το συνέδριο της ΓΣΕΕ.

«Αυτό το αποτέλεσμα είναι ένα σημαντικό βήμα για όλους τους εργαζόμενους και τα σωματεία της Αθήνας, για να δυναμώσει ο αγώνας όσων παλεύουν καθημερινά για τη ζωή και την αξιοπρέπεια τους. Με ενισχυμένη τη ΔΑΣ ανοίγει ο δρόμος για πιο δυνατά σωματεία στους χώρους δουλειάς, για ζωντανές συλλογικές διαδικασίες, για αγώνα με διάρκεια ενάντια στην κυβέρνηση και τους επιχειρηματικούς ομίλους και προσανατολισμό ενάντια στην πολιτικής της εκμετάλλευσης, της φτώχειας και του πολέμου, που θα έχει στόχο την αντεπίθεση», αναφέρει μεταξύ άλλων ΔΑΣ στην ανακοίνωση που εξέδωσε.