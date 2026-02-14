ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 71-88: Επιβλητική η «Ένωση», απέκτησε προβάδισμα για την 3η θέση (vid)
Νίκη τριάδας για την ΑΕΚ, κέρδισε με επιβλητικό τρόπο τον ΠΑΟΚ στην Πυλαία (88-71), Αυτή ήταν η δωδέκατη σερί νίκη για την Ένωση σε όλες τις διοργανώσεις, που είχε κορυφαίο τον Νάναλι με 22 πόντους.
- Εικόνες ντροπής και εγκατάλειψης στον αρχαιολογικό χώρο της Ήλιδας
- Αποκολλήθηκε βράχος 40 τόνων στο Κατάκολο – Κινδυνεύουν σπίτια
- Από τη Θεσσαλονίκη στην Ευρώπη με ένα σκούτερ – 12 χώρες, 18 ημέρες και 4.586 χιλιόμετρα
- Αρχαία Ολυμπία: Νεκρός 54χρονος σε χωράφι στην Νεράιδα – Τον καταπλάκωσε το τρακτέρ του
Δεν σταματάει πουθενά το «τρένο» του Ντράγκαν Σάκοτα! Αν και είχε σημαντικές απουσίες, με τους Φλιώνη, Κατσίβελη να είναι νοκ-άουτ, η ΑΕΚ (13-4)«πάτησε» τον ΠΑΟΚ (11-5) με 88-71 στο «Παλατάκι» για τη 19η αγωνιστική του πρωταθλήματος και έχει πλέον τον πρώτο λόγο για την τρίτη θέση στην κανονική περίοδο της GBL.
Αυτή ήταν η δωδέκατη σερί νίκη για την Ένωση σε όλες τις διοργανώσεις, με τον Νάναλι να είναι και πάλι ο κορυφαίος. Ο Αμερικανός γκαρντ είχε 22 πόντους με 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ ενώ ο πρώην «ασπρόμαυρος» Μπάρτλεϊ σταμάτησε στους 18 πόντους με 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Για τον ΠΑΟΚ ο Ταϊρί είχε 16 πόντους και ο Μέλβιν 15.
Με Λεκαβίτσιους και Γκρέι η ΑΕΚ ξεκίνησε καλά το ματς (7-10, 3′), αλλά με Κόνιαρη και Άλεν ο ΠΑΟΚ πήρε προβάδισμα στο τέλος της πρώτης περιόδου με 21-14. Η Ένωση μπήκε μεταμορφωμένη στο δεύτερο δεκάλεπτο όπου με ένα 11-0 βρέθηκε μπροστά με +4 (21-25, 13′). Με καλάθι του Νάναλι προηγήθηκε ακόμη και με +6 (31-37, 18′), για να κλείσει το ημίχρονο στο 35-37.
Στην τρίτη περίοδο οι δύο ομάδες πήγαιναν μαζί μέχρι το 52-51 στο 27′. Στο τελευταίο τρίλεπτο η ΑΕΚ… πάτησε γκάζι, ξέφυγε με +7 (55-62, 30′) και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Με σερί καλάθια του Μπράουντ έφτασε στο +15 (65-80, 37′) και ουσιαστικά «καθάρισε» το παιχνίδι παίρνοντας εύκολα τη νίκη με 88-71.
Τα δεκάλεπτα: 21-14, 35-37, 55-62, 71-88
- Λίβερπουλ – Μπράιτον 3-0: Στους «16» του FA Cup με σούπερ Σαλάχ
- Ίντερ – Γιουβέντους 3-2: Οι Νερατζούρι πήραν το derby d’ Italia
- Ρεάλ Μαδρίτης – Σοσιεδάδ 4-1: Στην κορυφή η «Βασίλισσα» και περιμένει…
- Χιμένεθ: «Δεν μπορώ να καταλάβω πώς παρουσιάσαμε αυτή την εικόνα μετά από τον ΠΑΟΚ»
- Μαρούσι – Καρδίτσα 78-77: Τεράστια ανάσα για τους Αμαρουσιώτες με μεγάλο τρίποντο του Κινγκ! (vid)
- Η μεγάλη «μάχη» του καλοκαιριού θα είναι για τον Λουκεμπά
- Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Κηφισιά 3-0: Τέταρτη σερί των «ερυθρόλευκων»
- ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-3 σετ: Νίκη για τις ερυθρόλευκες, με 16 μπλοκ και πρώτη σκόρερ την Κούμπουρα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις