ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 71-88: Επιβλητική η «Ένωση», απέκτησε προβάδισμα για την 3η θέση (vid)

Δεν σταματάει πουθενά το «τρένο» του Ντράγκαν Σάκοτα! Αν και είχε σημαντικές απουσίες, με τους Φλιώνη, Κατσίβελη να είναι νοκ-άουτ, η ΑΕΚ (13-4)«πάτησε» τον ΠΑΟΚ (11-5) με 88-71 στο «Παλατάκι» για τη 19η αγωνιστική του πρωταθλήματος και έχει πλέον τον πρώτο λόγο για την τρίτη θέση στην κανονική περίοδο της GBL.

Αυτή ήταν η δωδέκατη σερί νίκη για την Ένωση σε όλες τις διοργανώσεις, με τον Νάναλι να είναι και πάλι ο κορυφαίος. Ο Αμερικανός γκαρντ είχε 22 πόντους με 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ ενώ ο πρώην «ασπρόμαυρος» Μπάρτλεϊ σταμάτησε στους 18 πόντους με 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Για τον ΠΑΟΚ ο Ταϊρί είχε 16 πόντους και ο Μέλβιν 15.

Με Λεκαβίτσιους και Γκρέι η ΑΕΚ ξεκίνησε καλά το ματς (7-10, 3′), αλλά με Κόνιαρη και Άλεν ο ΠΑΟΚ πήρε προβάδισμα στο τέλος της πρώτης περιόδου με 21-14. Η Ένωση μπήκε μεταμορφωμένη στο δεύτερο δεκάλεπτο όπου με ένα 11-0 βρέθηκε μπροστά με +4 (21-25, 13′). Με καλάθι του Νάναλι προηγήθηκε ακόμη και με +6 (31-37, 18′), για να κλείσει το ημίχρονο στο 35-37.

Στην τρίτη περίοδο οι δύο ομάδες πήγαιναν μαζί μέχρι το 52-51 στο 27′. Στο τελευταίο τρίλεπτο η ΑΕΚ… πάτησε γκάζι, ξέφυγε με +7 (55-62, 30′) και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Με σερί καλάθια του Μπράουντ έφτασε στο +15 (65-80, 37′) και ουσιαστικά «καθάρισε» το παιχνίδι παίρνοντας εύκολα τη νίκη με 88-71.

Τα δεκάλεπτα: 21-14, 35-37, 55-62, 71-88