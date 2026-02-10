Καρδίτσα – ΑΕΚ 62-90: Πρόκριση για την «Ένωση», με «30άρα» του Νάναλι! (vid)

Η ΑΕΚ έκανε ένα σχεδόν τέλειο πρώτο ημίχρονο απέναντι στην Καρδίτσα και πέτυχε τεράστια νίκη με 90-62 κάνοντας το 4/4 στη φάση των 16 του BCL. Έτσι παραμένει πρώτη στον όμιλο και είναι η μοναδική ομάδα με το απόλυτο των νικών, έχοντας ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή της. Χωρίς επιτυχία η Καρδίτσα (0/4) η οποία αποκλείστηκε από τη συνέχεια και μαθηματικά

Κι αυτό καθώς λίγο αργότερα, η Άλμπα νίκησε στην έδρα της την Τόφας (69-60) φτάνοντας το 3-1. Πλέον, με δύο αγωνιστικές να απομένουν, ΑΕΚ και Άλμπα κλείδωσαν την πρόκριση, ενώ η πρωτιά, εκτός απροόπτου, θα κριθεί στις 18 Μαρτίου όταν η γερμανική ομάδα υποδεχτεί την ελληνική.

Θυμίζουμε πως το συγκρότημα του Σάκατο είχε επικρατήσει των Γερμανών με 88-80 στη SUNEL Arena.

Οι παίκτες του Σάκοτα καθάρισαν το παιχνίδι από τα πρώτα 20′ πηγαίνοντας στην ανάπαυλα με 28-53, ενώ είχαν 9/14 τρίποντα, που είναι κάτι παραπάνω από ικανοποιητική συγκομιδή.

Σπουδαία εμφάνιση από τον Νάναλι που ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 32 πόντους (5/6 δίποντα, 5/7 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 37 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Πολύ καλός και ο Φρανκ Μπάρτλεϊ που τελείωσε το ματς με 17 πόντους (3/4 δίποντα, 3/5 τρίποντα), 4 ασίστ και 21 βαθμούς, με τον Νάναλι ωστόσο να κλέβει την παράσταση λόγω της… εξωγήινης εμφάνισής του.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν ιδανικό για την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα, καθώς προηγήθηκε 28-53 χάρη στην αποτελεσματική επιθετική λειτουργία, την εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας (13 ασίστ για μόλις 2 λάθη) και την ασφυκτική άμυνα, κυρίως στο δεύτερο δεκάλεπτο όταν κράτησε τους Θεσσαλούς στους 9 πόντους.

Στο δεύτερο μέρος η Ένωση διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο, με τους γηπεδούχους να μην μπορούν να ακολουθήσουν τον ρυθμό. Η νίκη επιβεβαίωσε την κυριαρχία της Ένωσης στον όμιλο, που πλέον μετρά 4-0 και κρατάει στα χέρια της τόσο την πρώτη θέση, όσο και την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Ο Τζέιμς Νάναλι έκλεψε την παράσταση με 32 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ ο Φρανκ Μπάρτλεϊ τον ακολούθησε σε απόδοση με 17 πόντους.

Από την Καρδίτσα ξεχώρισε ο Άαρον Εστράδα με 11 πόντους, ενώ ήταν και ο μοναδικός παίκτης των Θεσσαλών με διψήφιο αριθμό πόντων.

Διαιτητές: Ροσό, Καλατράβα, Μπαρκάουσκας

Τα δεκάλεπτα: 19-26, 28-53, 47-71, 62-90

Καρδίτσα (Παπανικολόπουλος): Εστράδα 11 (5 ασίστ), Τζέφερσον Μπ. 9 (4 ασίστ), Λιάπης, Ζευγαράς, Καμαριανός 3 (4 ριμπάουντ), Κασελάκης (3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ουάσινγκτον 6 (7 ριμπάουντ), Τζέφερσον Ντ. 8, Χόρχλερ 9 (5 ριμπάουντ), Δίπλαρος 2, Καμπερίδης 8, Μάντσεν 9

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 8 (4/6 δίποντα), Σκορδίλης 2, Μπράουν 3 (6 ριμπάουντ), Φλιώνης (3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Φίζελ 7 (7 ριμπάουντ), Λεκαβίτσιους 6 (2/2 τρίποντα), Μπάρτλεϊ 17 (3/4 δίποντα, 3/5 τρίποντα), Κουζμίνσκας 8 (2/3 τρίποντα), Χαραλαμπόπουλος 7, Νάναλι 32 (5/6 δίποντα, 5/7 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ιωάννου