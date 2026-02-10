Καρδίτσα – ΑΕΚ 62-90: Πρόκριση για την «Ένωση», με «30άρα» του Νάναλι! (vid)
Η ΑΕΚ πραγματοποίησε σούπερ πρώτο ημίχρονο (σκορ 28-53) νίκησε με σαρωτικό τρόπο στην Καρδίτσα (90-62) κι έκανε το 4Χ4 στη φάση των «16» του BCL. Παρέμεινε χωρίς νίκη η ομάδα της Θεσσαλίας.
- Βουλγαρία: Έξι μυστηριώδεις θάνατοι στα βουνά ζητούν απαντήσεις – Δολοφονίες ή αυτοκτονίες;
- Σοκαριστικό τροχαίο - Αυτοκίνητο χτυπά γυναίκα και την εκτοξεύει μέτρα μακριά
- Τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών - Το κάλεσμα για μαζικές συγκεντρώσεις
- Χάρις Αλεξίου: Αν ζούσες συνέχεια με τον έρωτα θα ήσουν ένας παλαβός, πρέπει να πάμε παρακάτω, να αγαπήσουμε και αλλιώς
Η ΑΕΚ έκανε ένα σχεδόν τέλειο πρώτο ημίχρονο απέναντι στην Καρδίτσα και πέτυχε τεράστια νίκη με 90-62 κάνοντας το 4/4 στη φάση των 16 του BCL. Έτσι παραμένει πρώτη στον όμιλο και είναι η μοναδική ομάδα με το απόλυτο των νικών, έχοντας ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή της. Χωρίς επιτυχία η Καρδίτσα (0/4) η οποία αποκλείστηκε από τη συνέχεια και μαθηματικά
Κι αυτό καθώς λίγο αργότερα, η Άλμπα νίκησε στην έδρα της την Τόφας (69-60) φτάνοντας το 3-1. Πλέον, με δύο αγωνιστικές να απομένουν, ΑΕΚ και Άλμπα κλείδωσαν την πρόκριση, ενώ η πρωτιά, εκτός απροόπτου, θα κριθεί στις 18 Μαρτίου όταν η γερμανική ομάδα υποδεχτεί την ελληνική.
Θυμίζουμε πως το συγκρότημα του Σάκατο είχε επικρατήσει των Γερμανών με 88-80 στη SUNEL Arena.
Οι παίκτες του Σάκοτα καθάρισαν το παιχνίδι από τα πρώτα 20′ πηγαίνοντας στην ανάπαυλα με 28-53, ενώ είχαν 9/14 τρίποντα, που είναι κάτι παραπάνω από ικανοποιητική συγκομιδή.
Σπουδαία εμφάνιση από τον Νάναλι που ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 32 πόντους (5/6 δίποντα, 5/7 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 37 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
Πολύ καλός και ο Φρανκ Μπάρτλεϊ που τελείωσε το ματς με 17 πόντους (3/4 δίποντα, 3/5 τρίποντα), 4 ασίστ και 21 βαθμούς, με τον Νάναλι ωστόσο να κλέβει την παράσταση λόγω της… εξωγήινης εμφάνισής του.
Το πρώτο ημίχρονο ήταν ιδανικό για την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα, καθώς προηγήθηκε 28-53 χάρη στην αποτελεσματική επιθετική λειτουργία, την εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας (13 ασίστ για μόλις 2 λάθη) και την ασφυκτική άμυνα, κυρίως στο δεύτερο δεκάλεπτο όταν κράτησε τους Θεσσαλούς στους 9 πόντους.
Στο δεύτερο μέρος η Ένωση διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο, με τους γηπεδούχους να μην μπορούν να ακολουθήσουν τον ρυθμό. Η νίκη επιβεβαίωσε την κυριαρχία της Ένωσης στον όμιλο, που πλέον μετρά 4-0 και κρατάει στα χέρια της τόσο την πρώτη θέση, όσο και την πρόκριση στην επόμενη φάση.
Ο Τζέιμς Νάναλι έκλεψε την παράσταση με 32 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ ο Φρανκ Μπάρτλεϊ τον ακολούθησε σε απόδοση με 17 πόντους.
Από την Καρδίτσα ξεχώρισε ο Άαρον Εστράδα με 11 πόντους, ενώ ήταν και ο μοναδικός παίκτης των Θεσσαλών με διψήφιο αριθμό πόντων.
Διαιτητές: Ροσό, Καλατράβα, Μπαρκάουσκας
Τα δεκάλεπτα: 19-26, 28-53, 47-71, 62-90
Καρδίτσα (Παπανικολόπουλος): Εστράδα 11 (5 ασίστ), Τζέφερσον Μπ. 9 (4 ασίστ), Λιάπης, Ζευγαράς, Καμαριανός 3 (4 ριμπάουντ), Κασελάκης (3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ουάσινγκτον 6 (7 ριμπάουντ), Τζέφερσον Ντ. 8, Χόρχλερ 9 (5 ριμπάουντ), Δίπλαρος 2, Καμπερίδης 8, Μάντσεν 9
ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 8 (4/6 δίποντα), Σκορδίλης 2, Μπράουν 3 (6 ριμπάουντ), Φλιώνης (3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Φίζελ 7 (7 ριμπάουντ), Λεκαβίτσιους 6 (2/2 τρίποντα), Μπάρτλεϊ 17 (3/4 δίποντα, 3/5 τρίποντα), Κουζμίνσκας 8 (2/3 τρίποντα), Χαραλαμπόπουλος 7, Νάναλι 32 (5/6 δίποντα, 5/7 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ιωάννου
- Θα μπορούσε να είναι ο… Ρόκι Φέρντιναντ – Η πυγμαχία, ο Τζόσουα και… 100 εκατ. λίρες
- Πανιώνιος – Μπεσίκτας 74-114: Ολοκλήρωσε τα παιχνίδια του στο EuroCup με βαριά ήττα…
- Ερασιτέχνης Ολυμπιακός: Τα εισιτήρια των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων
- Καρδίτσα – ΑΕΚ 62-90: Πρόκριση για την «Ένωση», με «30άρα» του Νάναλι! (vid)
- LIVE: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
- Οι δίδυμες κόρες της Μαντόνα παίζουν ποδόσφαιρο στην Τότεναμ – Η στενή σχέση της ποπ σταρ με το άθλημα
- Μεγάλες αλλαγές στο «Ντιέγκο Μαραντόνα», για λόγους ασφαλείας
- LIVE: Έβερτον – Μπόρνμουθ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις