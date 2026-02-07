ΑΕΚ – Μαρούσι 83-74: Έβγαλε χαρακτήρα και «καθάρισε» η Ένωση

Η ΑΕΚ επικράτησε του μαχητικού Αμαρουσίου με 83-74 στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan Basket League. Η Ένωση βρέθηκε πίσω στο σκορ στην αρχή της τέταρτης περιόδου, ωστόσο με ανατροπή, το σύνολο του Σάκοτα πέρασε μπροστά και «κλείδωσε» τη νίκη. Πρωταγωνιστής της επικράτησης για τους κιτρινόμαυρους ήταν ο Μπάρτλεϊ με 21 πόντους (4/5 δίποντα, 7/7 βολές, 2/8 τρίποντα).

Μετά την αποψινή νίκη, η ΑΕΚ ανέβηκε στην τρίτη θέση με 12-4. Απεναντίας, το Μαρούσι υποχώρησε στο 3-14 και βρίσκεται στην τελευταία θέση της Stoiximan GBL.

Η ΑΕΚ ήταν κυρίαρχη στην έναρξη, γι’ αυτό και προηγήθηκε με 23-15 στο πρώτο δεκάλεπτο. Ωστόσο, στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι παίκτες του Παπαθεοδώρου πάτησαν γκάζι, πέρασαν μπροστά και στην ανάπαυλα είχαν τα ηνία στο σκορ με 41-37.

Στην τρίτη περίοδο οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να κάμψουν την αντίσταση του Αμαρουσίου και πέρασαν μπροστά με 45-44.

Υπήρξαν διαδοχικές εναλλαγές στο προβάδισμα, με το Μαρούσι να κλείνει το δεκάλεπτο στο +5 για το 54-59.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, το Μαρούσι συνέχισε να απειλεί την ΑΕΚ, καθώς βρέθηκε ακόμα και στο +8 για το 65-57.

Σε εκείνο το σημείο, η Ένωση θέλησε να «καθαρίσει» το παιχνίδι, έτρεξαν ένα επιμέρους σκορ 21-6 και πήραν εν τέλει τη νίκη με 83-74.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τηγάνης, Μαρτινάκος, Σπυρόπουλος

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-15, 37-41, 54-59, 83-74