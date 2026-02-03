Τόφας – ΑΕΚ 90-93: Στο χέρι της η πρώτη θέση στον όμιλο

Δεν σταματάει πουθενά η ΑΕΚ! Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 11 πόντους οκτώ λεπτά πριν το τέλος του ματς (65-54, 32′), η Ένωση πήρε σπουδαία νίκη με 93-90 στην έδρα της Τόφας στην παράταση (77-77 κ.α.) για την τρίτη αγωνιστική της δεύτερης φάσης του BCL. Μόνη πρώτη με 3Χ3 η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα που έχει στο χέρι της την πρώτη θέση στον όμιλο.

Κορυφαίος για τους «κιτρινόμαυρους», που έφτασαν τις εννιά σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, ήταν ο Γκρέι με 23 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Μπάρτλεϊ είχε 21 πόντους με 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Για τους Τούρκους ξεχώρισε ο τρομερός Άλεξ Πέρεζ με 17 πόντους 6 ριμπάουντ και άλλες τόσες ασίστ.

Μετά το αρχικό 11-11 (5′) η ΑΕΚ πήρε μία διαφορά στην πρώτη περίοδο (20-27, 10′), αλλά δεν κατάφερε να την κρατήσει. Η Τόφας προηγήθηκε με 35-30 στο 14′ και έφτασε ακόμη και στο +8 με 43-35 στο 18′. Με Μπάρτλεϊ, Μπράουν και Φλιώνη όμως η Ένωση μάζεψε τη διαφορά και πήγε στο ημίχρονο με το σκορ στο 44-42.

Μάλιστα ο Νάναλι της έδωσε προβάδισμα με +4 (45-49, 23′) στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, αλλά η Τόφας πήρε ξανά το πάνω χέρι με 54-51 στο 26′ και 58-54 στο τέλος του δεκαλέπτου. Τα πράγματα έγιναν πολύ δύσκολα στο πρώτο δίλεπτο της τελευταίας περιόδου όταν οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με +11 (65-54, 32′).

Με ένα γρήγορο 9-0 η ΑΕΚ μείωσε στο καλάθι (65-63, 34′) άμεσα και πήρε το προβάδισμα με +2 (71-73, 36′) χάρη σε τρίποντο του Χαραλαμπόπουλου. Ο Μπλάζεβιτς έκανε το 77-75 στα 63 δευτερόλεπτα από το τέλος, ο Γκρέι ισοφάρισε σε 77-77 στα 47 δευτερόλεπτα για το τέλος, με τον Χαραλαμπόπουλο να αστοχεί από κοντά στη λήξη για να δώσει τη νίκη στην Ένωση.

Το ματς πήγε στην παράταση όπου ο Δικέφαλος ξεκίνησε με τρία σερί τρίποντα από Λεκαβίτσιους (Χ2), Χαραλαμπόπουλο για το 83-86 στο 42′. Έκτοτε η Τόφας δεν επέστρεψε ποτέ, παρότι μείωσε στο καλάθι (89-91, 45′) με λάθος του Λεκαβίτσιους. Η ΑΕΚ δεν άντεξε και πήρε τη σπουδαία νίκη με 93-90.

Τα δεκάλεπτα: 20-27, 44-42, 58-54, 77-77, 90-93 (παρ.)