«Εμφύλιος» ΑΕΚ – Καρδίτσα στο BCL, με Μπεσίκτας στο Eurocup ο Πανιώνιος

Δράση στο Basketball Champions League με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει έναν ελληνικό «εμφύλιο», αφού η Καρδίτσα θα φιλοξενήσει την ΑΕΚ στο «Γιάννης Μπουρούσης» (19:30) για την 4η αγωνιστική της φάσης των ομίλων των «16» της διοργάνωσης.

Οι Θεσσαλοί βρίσκονται στην τελευταία θέση με τρεις ήττες σε ισάριθμες αναμετρήσεις και θα παίξουν τα… ρέστα τους απέναντι στην Ένωση για να παραμείνουν στη διεκδίκηση της πρόκρισης. Την ώρα που το σύνολο του Ντράγκαν Σάκοτα έχει το 3/3 και θέλει να καθαρίσει την υπόθεση της πρωτιάς.

Από μία σίγουρη απουσία για κάθε ομάδα, με τον Έλις να είναι εκτός για την Καρδίτσα λόγω τραυματισμού, ενώ για την ΑΕΚ ο Αρσενόπουλος είναι άρρωστος και προτιμήθηκε να μην αγωνιστεί. Τέλος, για τους «κιτρινόμαυρους» αμφίβολος είναι ο Κατσίβελης.

Κλείνει τις υποχρεώσεις του ο Πανιώνιος

Από την πλευρά του, ο Πανιώνιος, θα ολοκληρώσει το φετινό του ταξίδι στο EuroCup εντός έδρας με αντίπαλο την ισχυρή Μπεσίκτας. Οι «κυανέρυθροι» μπορεί να μην είχαν την απόδοση που θα ήθελαν, όμως έζησαν μια ιστορική σεζόν επιστρέφοντας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ύστερα από 11 χρόνια.

Οι φίλοι της ομάδας αναμένεται να δώσουν δυναμικό παρών στις κερκίδες του ΔΑΚ Γλυφάδας «Μάκης Λιούγκας» για να χειροκροτήσουν τους παίκτες του Ιστορικού, αλλά και για να τους δώσουν ώθηση ενόψει της συνέχειας, στη μάχη για την παραμονή στην Stoiximan GBL.