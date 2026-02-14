Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Σημαντική είδηση:
14.02.2026 | 12:40
Εκτός λειτουργίας ο Οδοντωτός – Ποια δρομολόγια δεν θα πραγματοποιηθούν
Σημαντική είδηση:
14.02.2026 | 10:01
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό: Κλειστές είσοδοι στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο
HOTΕΛ ΕΛVIRA»: Νέο επεισόδιο απόψε στο MEGA
Media 14 Φεβρουαρίου 2026, 11:10

HOTΕΛ ΕΛVIRA»: Νέο επεισόδιο απόψε στο MEGA

Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς;

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η Ελβίρα μαθαίνει την αλήθεια για τον Χάρι στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς «HOTΕΛ ΕΛVIRA» σήμερα στις 17:20, στο MEGA.

Η αποκάλυψη του μυστικού του Χάρι διαλύει τις όποιες υποψίες της Ελβίρας.

Ο Θεμιστοκλής και ο Γιάννης προσπαθούν να βοηθήσουν τη Νούλη να «αποτοξινωθεί» από την τεχνολογία.

Η Raptor κάνει μια άκρως δελεαστική πρόταση στον Παντελή για την εξαγορά του ξενοδοχείου.

Επεισόδιο 26 – «Κρατάς μυστικό;» (Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026)

Ο Γιάννης ενημερώνεται για μια επιδότηση που αφορά τα «Smart Hotels» και βάζει σκοπό να μετατρέψει το ξενοδοχείο σε πρότυπο τεχνολογίας.

Η Νούλη ενθουσιάζεται με τις νέες εφαρμογές, φτάνοντας γρήγορα στα όρια του εθισμού, με αποτέλεσμα ο Γιάννης και ο Θεμιστοκλής να επιστρατεύσουν ανορθόδοξες μεθόδους «αποτοξίνωσης».

Παράλληλα, η Ελβίρα μαθαίνει την αληθινή ιστορία του Χάρι. Οι δυο τους έρχονται πιο κοντά από ποτέ και εξομολογούνται τον έρωτά τους, με την Ελβίρα να τον πιέζει να μιλήσει ανοιχτά στον πατέρα του.

Την ίδια στιγμή, η Raptor επανέρχεται με μια δελεαστική οικονομική προσφορά προς τον Παντελή, ενώ ο Φίλιππος και η Ντίνα, αμήχανοι μετά την ερωτική τους βραδιά, κάνουν τα πάντα για να αποφύγουν ο ένας τον άλλον.

YouTube thumbnail

Πρωταγωνιστούν:

Ελίζα Σκολίδη, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Άννα Κουρή, Γιώργος Σουξές, Γκαλ Ρομπίσα, Γιωργής Τσουρής, Ελπίδα Νικολάου, Δημήτρης Τσέλιος, Βαγγέλης Δαούσης, Λένα Γιάκα κ.α.

Ιδέα: Μιχάλης Χαραλαμπίδης, Πένυ Φυλακτάκη

Σενάριο: Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Delegate producers: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος  Βασιλειάδης

Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε

Ενδυματολόγος: Ελίνα Μαντζάκου

Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης

Εκτέλεση παραγωγής: FEELGOOD Productions

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA

#Hotελ

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ενέργεια
Ενεργειακές υποδομές: Στο στόχαστρο με κυβερνοεπιθέσεις και σαμποτάζ 

Ενεργειακές υποδομές: Στο στόχαστρο με κυβερνοεπιθέσεις και σαμποτάζ 

Markets
Μετοχές: Ποιες θα δώσουν τη μάχη για το «εισιτήριο» στον MSCI

Μετοχές: Ποιες θα δώσουν τη μάχη για το «εισιτήριο» στον MSCI

inWellness
inTown
Media
Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Μισό βήμα μπρος
Media 12.02.26

Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Μισό βήμα μπρος

Μια συνάντηση που γεννά προσδοκίες • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε θέμα casus belli, επανέλαβε την ελληνική θέση για τη μοναδική διαφορά των δύο χωρών και ζήτησε «να κάνουμε τη μοίρα, σύμμαχο»

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Ανοίγει παράθυρο σε πυρηνικά όπλα
Media 11.02.26

Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Ανοίγει παράθυρο σε πυρηνικά όπλα

Τουρκία - Συναγερμός από δηλώσεις Φιντάν • Στη σκιά της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν σήμερα, ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η γειτονική χώρα να αποκτήσει πυρηνικά όπλα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
SOS για τα δικαιώματα ατόμων με ψυχικές διαταραχές – Επιστολή σε υπ. Υγείας και Συνήγορο του Πολίτη
Χωρίς προστασία 14.02.26

SOS για τα δικαιώματα ατόμων με ψυχικές διαταραχές – Επιστολή σε υπ. Υγείας και Συνήγορο του Πολίτη

Σύλλογοι επαγγελματικών και ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας αντιδρούν στην υποβάθμιση των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές που «παραμένει χωρίς θεσμική θωράκιση»

Σύνταξη
Αναστάσης Παπαληγούρας: Με την ελληνική σημαία το φέρετρο – Παρών Σαμαράς, Καραμανλής στο τελευταίο αντίο
Θλίψη 14.02.26

Με την ελληνική σημαία το φέρετρο του Αναστάση Παπαληγούρα - Παρών Σαμαράς, Καραμανλής στο τελευταίο αντίο

Η εξόδιος ακολουθία τελείται παρουσία τριών πρώην πρωθυπουργών, του Αντώνη Σαμαρά, του Κώστα Καραμανλή και του Παναγιώτη Πικραμμένου, όπως και πλήθος ακόμη νυν και πρώην υπουργών και προσωπικοτήτων από τον χώρο της ΝΔ

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: Η άγνωστη χαμένη ευκαιρία να αποφευχθεί η τραγωδία στη «Βιολάντα» και η ύποπτη αυτοψία από την Πολεοδομία
Ελλάδα 14.02.26

Αποκάλυψη in: Η άγνωστη χαμένη ευκαιρία να αποφευχθεί η τραγωδία στη «Βιολάντα» και η ύποπτη αυτοψία από την Πολεοδομία

Νέα δεδομένα στην φονική έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου στα Τρίκαλα. Υπήρχε «κρυμμένος» έλεγχος …τελευταίας στιγμής για να εντοπισθεί το προπάνιο. Το έγγραφο με το «παιγνίδι» των ημερομηνιών.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Ρούμπιο από διάσκεψη Μονάχου: Μαζί με την ΕΕ για ένα νέο Δυτικό αιώνα αλλά και επίθεση σε ΟΗΕ, μετανάστες
Διάσκεψη στο Μόναχο 14.02.26

Μαζί με την ΕΕ για ένα «νέο Δυτικό αιώνα» αλλά και επίθεση σε ΟΗΕ, μετανάστες και «παρηκμασμένες αξίες» από Ρούμπιο

Η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου φαίνεται πως καθησύχασε τους Ευρωπαίους ηγέτες μιας και ο αμερικανός ΥΠΕΞ είπε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να είναι μαζί με την ΕΕ - Ωστόσο δεν έλειψαν τα ανησυχητικά μηνύματα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Το μήνυμα της Λίντσεϊ Βον πριν τα επόμενα χειρουργεία: «Η αγάπη του κόσμου μου δίνει δύναμη» (vid)
Άλλα Αθλήματα 14.02.26

Το μήνυμα της Λίντσεϊ Βον πριν τα επόμενα χειρουργεία: «Η αγάπη του κόσμου μου δίνει δύναμη» (vid)

Η Λίντσεϊ Βον ενημέρωσε από το κρεβάτι του νοσοκομείου πως θα χρειαστεί να κάνει ακόμη δύο χειρουργεία και παράλληλα ευχαρίστησε όλο τον κόσμο για την αγάπη που λαμβάνει, παίρνοντας έτσι δύναμη για τη δύσκολη συνέχεια.

Σύνταξη
Καπανδρίτι: Κατασχέθηκαν 4,8 τόνοι ληγμένου κρέατος
Στο Καπανδρίτι 14.02.26

Κατασχέθηκαν 4,8 τόνοι ληγμένου κρέατος λίγο πριν διατεθούν στην αγορά για την Τσικνοπέμπτη

Η ποσότητα εντοπίστηκε σε εγκατάσταση ψυκτικής αποθήκευσης, καθώς διαπιστώθηκε ότι το κρέας διατηρούνταν καθ’ υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου διατηρησιμότητας,

Σύνταξη
Ακίνητα – φαντάσματα: Τα άδεια σπίτια κλειδί για την προσιτή στέγη στην Ευρώπη
Οικονομία 14.02.26

Ακίνητα – φαντάσματα: Τα άδεια σπίτια κλειδί για την προσιτή στέγη στην Ευρώπη

Καθώς η ειδική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη στεγαστική κρίση ετοιμάζεται να ψηφίσει την έκθεσή της, το διακύβευμα είναι σαφές: μεταρρύθμιση ή απλή διαχείριση της υφιστάμενης κατάστασης;

Γεωργία Κανδρή
Εκτακτο δελτίο καιρού: Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και αφρικανική σκόνη
Ελλάδα 14.02.26

Εκτακτο δελτίο καιρού: Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και αφρικανική σκόνη

Πέρα από τις καταιγίδες και τις βροχές, αναμένεται έντονη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη ανατολική Ελλάδα και κυρίως στις νότιες και κεντρικές περιοχές της

Σύνταξη
Κρήτη: Ακρωτηριάστηκε στο πόδι η γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό στο Ηράκλειο
Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ 14.02.26

Ακρωτηριάστηκε στο πόδι η γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό στο Ηράκλειο

Η άτυχη γυναίκα διέσχιζε δρόμο στο Ηράκλειο όταν την παρέσυρε το φορτηγό - Διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε ακρωτηριασμό κάτω άκρου

Σύνταξη
Παίκτης της Λεβερκούζεν αποθέωσε τον Μεντιλίμπαρ πριν το ματς με τον Ολυμπιακό (vid)
Champions League 14.02.26

Παίκτης της Λεβερκούζεν αποθέωσε τον Μεντιλίμπαρ πριν το ματς με τον Ολυμπιακό (vid)

Λίγο πριν το Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν για τα πλέι-οφ του Champions League, ο Ισπανός μέσος της γερμανικής ομάδας, Αλέις Γκαρσία, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ...

Σύνταξη
Ιράν: Οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για παρατεταμένη στρατιωτική εκστρατεία
Και οι συνομιλίες συνεχίζονται... 14.02.26

Αποκάλυψη Reuters: Οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για παρατεταμένη στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν

Ο δεύτερος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στη Γενεύη - Ο Τραμπ αυξάνει την πίεση στέλνοντας δεύτερο αεροπλανοφόρο και απειλώντας ανοιχτά την Τεχεράνη

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Κακοκαιρία: Σαρώνει σε Ηλεία και Μεσσηνία – Πλημμύρες και διαρκείς κατολισθήσεις βράχων – Απειλούνται σπίτια
Ασταμάτητη βροχή 14.02.26 Upd: 12:45

Σαρώνει η κακοκαιρία σε Ηλεία και Μεσσηνία - Πλημμύρες και διαρκείς κατολισθήσεις βράχων - Απειλούνται σπίτια

Επί ποδός το Κατάκολο, εκκενώθηκαν 10 σπίτια λόγω ασταθούς μεγάλου βράχου - «Αν ξεφύγει θα κυλήσει ως τη θάλασσα» λέει ο πρόεδρος της κοινότητας - Υπερχείλιση χειμάρρων από την κακοκαιρία στη Μεσσηνία

Σύνταξη
Άρης: Η 5η θέση και η Ευρώπη περνάει από τον Βόλο – Πάει για βασικός ο Κουαμέ
Ποδόσφαιρο 14.02.26

Άρης: Η 5η θέση και η Ευρώπη περνάει από τον Βόλο – Πάει για βασικός ο Κουαμέ

Ο Κουαμέ αναμένεται να ξεκινήσει στην ενδεκάδα αντί του Μορόν στο σημερινό (14/2, 20.00) εκτός έδρας παιχνίδι που δίνει ο Άρης με την ομάδα της Μαγνησίας, ενώ ο Χιμένεθ αναμένεται να κάνει και άλλες αλλαγές.

Σύνταξη
Τα πυρηνικά όπλα επιστρέφουν – Και έρχονται με «διάθεση εκδίκησης», μετά τη λήξη της συμφωνίας START
Νέα επικίνδυνη εποχή 14.02.26

Τα πυρηνικά όπλα επιστρέφουν – Και έρχονται με «διάθεση εκδίκησης», μετά τη λήξη της συμφωνίας START

Έως και 40 χώρες έχουν την τεχνική ικανότητα, και σε ορισμένες περιπτώσεις το απαραίτητο υλικό, για να κατασκευάσουν πυρηνικά όπλα. Η λήξη της συμφωνίας New START δεν προμηνύει τίποτα καλό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Μια ερωτική επιστολή προς όλους τους καλούς άντρες που γνωρίζω» – Η πρώτη ρομαντική κωμωδία του Αφγανιστάν
Σαρμπαντού Σαντάτ 14.02.26

«Μια ερωτική επιστολή προς όλους τους καλούς άντρες που γνωρίζω» - Η πρώτη ρομαντική κωμωδία του Αφγανιστάν

Η ταινία No Good Men, που ανοίγει το φεστιβάλ κινηματογράφου του Βερολίνου, συνδυάζει τρυφερότητα και εξέγερση, αποτυπώνοντας τον έρωτα, το χιούμορ και τη γυναικεία δράση στην Καμπούλ την παραμονή της επιστροφής των Ταλιμπάν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
