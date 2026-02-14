HOTΕΛ ΕΛVIRA»: Νέο επεισόδιο απόψε στο MEGA

Η Ελβίρα μαθαίνει την αλήθεια για τον Χάρι στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς «HOTΕΛ ΕΛVIRA» σήμερα στις 17:20, στο MEGA.

Η αποκάλυψη του μυστικού του Χάρι διαλύει τις όποιες υποψίες της Ελβίρας.

Ο Θεμιστοκλής και ο Γιάννης προσπαθούν να βοηθήσουν τη Νούλη να «αποτοξινωθεί» από την τεχνολογία.

Η Raptor κάνει μια άκρως δελεαστική πρόταση στον Παντελή για την εξαγορά του ξενοδοχείου.

Επεισόδιο 26 – «Κρατάς μυστικό;» (Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026)

Ο Γιάννης ενημερώνεται για μια επιδότηση που αφορά τα «Smart Hotels» και βάζει σκοπό να μετατρέψει το ξενοδοχείο σε πρότυπο τεχνολογίας.

Η Νούλη ενθουσιάζεται με τις νέες εφαρμογές, φτάνοντας γρήγορα στα όρια του εθισμού, με αποτέλεσμα ο Γιάννης και ο Θεμιστοκλής να επιστρατεύσουν ανορθόδοξες μεθόδους «αποτοξίνωσης».

Παράλληλα, η Ελβίρα μαθαίνει την αληθινή ιστορία του Χάρι. Οι δυο τους έρχονται πιο κοντά από ποτέ και εξομολογούνται τον έρωτά τους, με την Ελβίρα να τον πιέζει να μιλήσει ανοιχτά στον πατέρα του.

Την ίδια στιγμή, η Raptor επανέρχεται με μια δελεαστική οικονομική προσφορά προς τον Παντελή, ενώ ο Φίλιππος και η Ντίνα, αμήχανοι μετά την ερωτική τους βραδιά, κάνουν τα πάντα για να αποφύγουν ο ένας τον άλλον.

Πρωταγωνιστούν:

Ελίζα Σκολίδη, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Άννα Κουρή, Γιώργος Σουξές, Γκαλ Ρομπίσα, Γιωργής Τσουρής, Ελπίδα Νικολάου, Δημήτρης Τσέλιος, Βαγγέλης Δαούσης, Λένα Γιάκα κ.α.

Ιδέα: Μιχάλης Χαραλαμπίδης, Πένυ Φυλακτάκη

Σενάριο: Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Delegate producers: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Βασιλειάδης

Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε

Ενδυματολόγος: Ελίνα Μαντζάκου

Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης

Εκτέλεση παραγωγής: FEELGOOD Productions

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA

#Hotελ