Αν δεν κάνατε κράτηση σε κάποιο εστιατόριο, σας έχουμε – Τέσσερις αντιηρωικές ταινίες για να δείτε με τον Βαλεντίνο σας
14 Φεβρουαρίου 2026

Αν δεν κάνατε κράτηση σε κάποιο εστιατόριο, σας έχουμε – Τέσσερις αντιηρωικές ταινίες για να δείτε με τον Βαλεντίνο σας

Aν περιμένετε κλασικές ρομαντικές ταινίες, δεν είμαι ο άνθρωπος σας. Αν θέλετε να δείτε κινηματογράφο που παντρεύτει τη βία με τον έρωτα, είμαι. Δική σας η επιλογή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Έρωτας: Τι ψέμα λένε οι ρομαντικές ταινίες;

Έρωτας: Τι ψέμα λένε οι ρομαντικές ταινίες;

Spotlight

Λοιπόν, η λίστα με ταινίες που θα σας παρουσιάσουμε για τον φετινό Άγιο Βαλεντίνο, ξεφεύγει λιγάκι, δηλαδή όσο πατάει η γάτα  από τα όρια του κόκκινου τριαντάφυλλου και των ερωτευμένων που τρέχουν στα στενά του Παρισιού, όπως οι ήρωες στην «Amelie»  ή των δύο φαινομενικά διαφορετικών ανθρώπων που τελικά αγάπησαν ο ένας τον άλλον, όπως ακριβώς συνέβη στο «Pretty Woman».

Ο έρωτας δεν είναι μονάχα ένα πράγμα. Πολλές φορές είναι αυτοκαταστροφικός και απειλή για την κοινωνία. Και όχι, δεν υπερβάλλουμε. Αρκεί να αναλογιστείτε το δίδυμο Μπόνι και Κλάιντ, οι οποίοι αγαπούσαν βάναυσα ο ένας τον άλλον, αλλά πιο πολύ λάτρευαν το αίμα, τις ληστείες τραπεζών και την από κοινού ανδρεναλίνη.

Οπότε απομακρυνόμαστε από την καθαρότητα του κοινότυπου έρωτα (Amelie, δεν λέμε για εσένα) και σας παρουσιάζουμε τέσσερις ταινίες για προβληματικούς ανθρώπους που μοιράστηκαν αίμα, δάκρυα και ιδρώτα.

Και πριν βιαστείτε να κρίνετε, μην ξεχνάτε τα λόγια του Ντίνου Χριστιανόπουλου: «Η θάλασσα είναι σαν τον έρωτα: χίλιοι τη χαίρονται – ένας την πληρώνει».

Βουαλά λοιπόν, ακολουθούν κινηματογραφικά διαμάντια για να απολαύσετε, ενώ είστε αγκαλιά, γυμνοί ή και ντυμένοι με τον αγαπημένο σας και δεν έχετε διάθεση να δείτε σαπουνόπερες.

Σιντ και Νάνσυ (1986)

Ο Άγγλος σκηνοθέτης Άλεξ Κοξ δημιούργησε μια βιογραφική ταινία για τον Σιντ Βίσιους, τον μπασίστα των Sex Pistols, εστιάζοντας στη σχέση του με την groupie Νάνσυ Σπούνγζεν – η οποία αγαπούσε την ηρωίνη και τα σκισμένα καλσόν.

Στον ρόλο του Σιντ, ο Γκάρι Όλντμαν δίνει ίσως την καλύτερη ερμηνεία της καριέρας του, ενώ η Κλόε Γουέμπ, στον ρόλο της Νάνσυ, καταφέρνει να δώσει σάρκα και οστά σε μια προβληματική, κατεστραμμένη προσωπικότητα που καταφέρνει να σου ραγίσει την καρδιά – αν κατανοήσεις τον πόνο που κουβαλάει και δεις πίσω από τις φωνές και τους ομηρικούς καυγάδες.

Οι δύο χαρακτήρες, δημιουργίουν μια σχέση που βασίζεται στα ζωώδη ένστικτα του ανθρώπου και ουσιαστικά, είναι μαζί στη ζωή, αλλά περισσότερο στο θάνατο.

Αν θέλετε να δείτε λοιπόν μια ταινία πέρα από τα γλυκανάλατα χολιγουντιανά πρότυπα, η «Σιντ και Νάνσυ» είναι η ιδανική επιλογή.

Ερωτική Επιθυμία (2000)

Δύο γείτονες, ένας παντρεμένος άντρας και μια γυναίκα που έχει επίσης δεθεί με τα δεσμά του γάμου, απατούν τους αγαπημένους τους και αυτοί το ανακαλύπτουν και τους πληρώνουν με το ίδιο νόμισμα.

Γνωστή πλοκή, σωστά; Ε λοιπόν, υπάρχει και εναλλακτική προσέγγιση στην απιστία. Ο Γουόνγκ Καρ Γουάι από το Χονγκ Κονγκ αρνείται να δημιουργήσει μια συμβατική ιστορία εκδίκησης.

Οπότε τι κάνει; Φιλοτεχνεί μια νέα ιδέα. Τι θα γινόταν αν οι δύο άνθρωποι που βιώνουν τον πόνο του να σε προδίδουν, επιδίδονται σε μια φανταστική έρευνα, αναπαριστώντας πώς μπορεί να συναντήθηκαν οι σύντροφοί τους;

Μπόνι και Κλάιντ (1967)

Σίγουρα θα έχετε ακούσει την ιστορία τους: οι δύο ερωτευμένοι νέοι, Μπόνι και Κλάιντ, αγαπούν ο ένας τη σάρκα του άλλου και μαζί λατρεύουν σαν θεό το αίμα και τις ληστείες.

Η ταινία «Μπόνι και Κλάιντ» σε σκηνοθεσία Άρθουρ Πεν, βασίζεται στην ιστορία τους και όταν κυκλοφόρησε, τη δεκαετία του ’60, συζητήθηκε για πολλούς λόγους: από τη μια για τη βιαιότητα της, από την άλλη για την απεικόνιση του εγκλήματος, όπως ακριβώς είναι.

Πολλές φορές ο κινηματογράφος επιλέγει αντιήρωες που έχουν απομακρυνθεί από κάθε ανθρώπινο συναίσθημα. Εδώ όμως έχουμε δύο ελκυστικούς ανθρώπους που επιδίδονται στον έρωτα – το είδος του ρομαντισμού που είναι ταυτόσημος με τη βία.

«Είναι νέοι. Είναι ερωτευμένοι. Και σκοτώνουν ανθρώπους», ανέφερε το προωθητικό υλικό της ταινίας και πιστέψτε μας, δεν είναι καθόλου παραπλανητικό αυτό το μήνυμα.

Αρκεί να δείτε τα βλέμματα που ανταλλάσουν ενώ οι σφαίρες πέφτουν βροχή.

Δεσμώτης του Ιλίγγου (1958)

Μόνο ο Άλφρεντ Χίτσκοκ θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα ψυχολογικό θρίλερ βασισμένο στο αστυνομικό μυθιστόρημα των Μπουαλώ-Ναρσεζάκ με τίτλο «D’entre les morts», το οποίο ξετυλίγει μια σκοτεινή ιστορία με πινελιές έρωτα, φετιχισμού και πάθους.

Όλα ξεκινούν στην ιστορία του Χίτσκοκ, όταν ένας μεσήλικας ντετέκτιβ που υποδύεται ο Τζέιμς Στιούαρτ ερωτεύεται την καταθλιπτική γυναίκα που έχει προσληφθεί να παρακολουθεί – την οποία υποδύεται η Κιμ Νόβακ.

Το αποτέλεσμα; Δύο άνθρωποι που κάνουν τραμπάλα με τον κίνδυνο, το χάος, την παραφροσύνη και τις πεταλούδες.

*Με πληροφορίες από: Variety | Φωτογραφία: IMDb

