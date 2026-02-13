«Βιβλική» καταστροφή στη Μαδαγασκάρη: Ο κυκλώνας Gezani άφησε πίσω 40 νεκρούς – Κατευθύνεται προς τη Μοζαμβίκη

Ο τροπικός κυκλώνας Gezani άφησε πίσω του ένα βαρύ ανθρώπινο και υλικό αποτύπωμα, πλήττοντας αρχικά τη Μαδαγασκάρη και προκαλώντας ανησυχία για την επόμενη πορεία του προς τη Μοζαμβίκη.

Με τουλάχιστον 40 επιβεβαιωμένους νεκρούς, εκατοντάδες τραυματίες και δεκάδες χιλιάδες κατεστραμμένα σπίτια, ο Gezani συγκαταλέγεται ήδη στους πιο καταστροφικούς κυκλώνες της φετινής περιόδου στον Ινδικός Ωκεανός.

Ανθρώπινες απώλειες και εκτεταμένες καταστροφές

Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Μαδαγασκάρη, ενώ έξι παραμένουν αγνοούμενοι και 427 έχουν τραυματιστεί.

Περισσότερα από 269.000 άτομα επλήγησαν άμεσα από το πέρασμα του κυκλώνα, με πάνω από 16.000 να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Χιλιάδες οικογένειες φιλοξενούνται σε προσωρινά καταφύγια ή σε συγγενικά και φιλικά σπίτια, την ώρα που οι βασικές υποδομές έχουν υποστεί σοβαρά πλήγματα.

Ο απολογισμός των ζημιών είναι τεράστιος: σχεδόν 19.000 κατοικίες καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ άλλες 37.000 υπέστησαν σοβαρές βλάβες. Παράλληλα, περισσότερα από 14.000 σπίτια πλημμύρισαν, καθιστώντας αδύνατη τη διαμονή των κατοίκων τους.

Η Τοαμασίνα στο επίκεντρο της καταστροφής

Ιδιαίτερα σκληρό ήταν το χτύπημα στη Τοαμασίνα, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.

Tuamasin, Atsinanana, Madagascar – February 10 2026 – Hurricane Gezani brings rain and strong wind near the coast pic.twitter.com/aP6Mz6iXUv — Disaster Update (@DisasterUpdate2) February 13, 2026

Εκεί, οι ριπές ανέμου έφτασαν έως και τα 250 χιλιόμετρα την ώρα, αφήνοντας πίσω τους μια πόλη χωρίς νερό και με ελάχιστη ηλεκτροδότηση. Σύμφωνα με ανθρωπιστικές οργανώσεις, η Τοαμασίνα λειτουργεί με μόλις το 5% της κανονικής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ η υδροδότηση έχει διακοπεί σχεδόν πλήρως.

Σοκαριστικές είναι και οι λεπτομέρειες που αποκαλύπτονται όσο περνούν οι ημέρες.

Ανάμεσα στα θύματα περιλαμβάνονται 12 άνθρωποι που πνίγηκαν εγκλωβισμένοι μέσα σε ένα κοντέινερ, γεγονός που υπογραμμίζει το μέγεθος του αιφνιδιασμού και της σφοδρότητας του φαινομένου.

Cyclone Gezani has made landfall in #Madagascar, leaving behind death and destruction. We are mobilising emergency aid via the #EUCivilProtection Mechanism by sending water purification modules and shelter supplies from France, Germany and Luxembourg. 🇲🇬🤝🇫🇷🇩🇪🇱🇺🇪🇺 pic.twitter.com/1Oi6ObQB2x — EU Civil Protection & Humanitarian Aid 🇪🇺 (@eu_echo) February 13, 2026

Υποδομές σε κατάρρευση και δυσκολίες στην παροχή βοήθειας

Οι ζημιές στο οδικό δίκτυο και στις γέφυρες δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των σωστικών συνεργείων.

Δέντρα ξεριζωμένα, μεταλλικές στέγες σκορπισμένες στους δρόμους και πλημμυρισμένες περιοχές έχουν αποκόψει ολόκληρες κοινότητες, κυρίως στην αγροτική ενδοχώρα.

Όπως αναφέρουν μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων, υπάρχουν περιοχές που παραμένουν απροσπέλαστες, με την κατάσταση εκτός των μεγάλων πόλεων να χαρακτηρίζεται «αποκαλυπτική».

Μπροστά στην έκταση της καταστροφής, η διεθνής κοινότητα άρχισε να κινητοποιείται.

Η Κίνα ανακοίνωσε οικονομική βοήθεια ύψους 100 εκατομμυρίων γιουάν, ενώ η Γαλλία απέστειλε είδη πρώτης ανάγκης, διασώστες και πυροσβέστες από τη Ρεϊνιόν.

Παράλληλα, οργανισμοί του ΟΗΕ, όπως το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα, προσπαθούν να διασφαλίσουν τη διανομή τροφίμων και βασικών αγαθών, αν και οι κατεστραμμένες αποθήκες και υποδομές δυσχεραίνουν το έργο τους.

#Cyclone #Gezani is approaching dangerously close to Mozambique, contrary to previous forecast. A graze by the eyewall, or full on landfall appears likely. Gezani has re-intensified over the Channel, and is a Category 2/3 storm. If landfall occurs, it could be destructive! pic.twitter.com/Z74BIPM0PK — EyewallWX (@eyewallwx) February 13, 2026

Η απειλή μετατοπίζεται προς τη Μοζαμβίκη

Την ίδια ώρα, η ανησυχία μεταφέρεται δυτικότερα.

Στη λιμενική πόλη Ινχαμπάνε της Μοζαμβίκης, οι κάτοικοι προετοιμάζονται πυρετωδώς για την άφιξη του Gezani.

Σάκοι με άμμο έχουν τοποθετηθεί στις στέγες για να αποτραπεί η αποκόλλησή τους από τους ισχυρούς ανέμους, ενώ τα παράθυρα έχουν φραχτεί με φύλλα κυματοειδούς σιδήρου. Οι αρχές έχουν περιορίσει τη ναυσιπλοΐα και οι ψαράδες παραμένουν στα σπίτια τους.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Μοζαμβίκης εκτιμά ότι ο κυκλώνας θα περάσει κοντά από την Ινχαμπάνε πριν επιστρέψει στον θαλάσσιο δίαυλο της περιοχής.

Αν και τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν ότι είναι απίθανο να κινηθεί προς την ενδοχώρα, ο φόβος παραμένει έντονος.