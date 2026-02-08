newspaper
Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026
Ο τροπικός κυκλώνας Μίτσελ φτάνει στην Αυστραλία με ριπές ανέμου έως 195 χιλιόμετρα την ώρα
Κόσμος 08 Φεβρουαρίου 2026, 03:22

Ο τροπικός κυκλώνας Μίτσελ φτάνει στην Αυστραλία με ριπές ανέμου έως 195 χιλιόμετρα την ώρα

Με την δύναμη του κυκλώνα Μίτσελ να είναι ήδη ορατή στις υποδομές της χώρας, η Αυστραλία ετοιμάζεται για το χτύπημα, όταν ο κυκλώνας προσγειωθεί

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο τροπικός κυκλώνας Μίτσελ πλησιάζει απειλητικά την Αυστραλία με ανέμους ταχύτητας περίπου 140 χλμ/ώρα και καταστροφικές ριπές ανέμου που φτάνουν τα 195 χλμ/ώρα, με τον πολύ καταστροφικό πυρήνα του να αγγίζει την ακτή της Πιλμπάρα πριν από την αναμενόμενη προσγείωσή του μεταξύ Όνσλοου και Έξμουθ αργότερα την Κυριακή ή νωρίς τη Δευτέρα, όπως ενημερώνουν μετεωρολογικές ιστοσελίδες της Αυστραλίας.

Η πρόγνωση επισημαίνει πολύ καταστροφικούς ανέμους μεταξύ Ντάμπιερ και Μάρντι νωρίς την Κυριακή, με καταστροφικές ριπές ανέμου που εκτείνονται νότια προς το Έξμουθ, μαζί με ισχυρές βροχές, πλημμύρες και ασυνήθιστα υψηλές παλίρροιες που θα επηρεάσουν μέρος της δυτικής Αυστραλίας.

Η προσέγγιση του κυκλώνα προκάλεσε σημαντικούς ανέμους αυτό το Σαββατοκύριακο. Οι αυτόματοι μετεωρολογικοί σταθμοί έδειξαν ότι στο νησί Λετζέντρε καταγράφηκαν ήδη ριπές ανέμου 163 χλμ/ώρα το Σάββατο το βράδυ, καθώς το μάτι του κυκλώνα Μίτσελ άγγιξε το παράκτιο νησί.

Από τις 6:10 π.μ. τοπική ώρα της Κυριακής, άλλα εκτεθειμένα νησιά έχουν επίσης επηρεαστεί σημαντικά: το αεροδρόμιο του νησιού Μπάροου ανέφερε ριπές ανέμου 111 χλμ/ώρα και στο νησί Βαράνους έφτασαν τα 135 χλμ/ώρα νωρίς την Κυριακή, λίγο μετά τις 6 π.μ. τοπική ώρα.

H δυτική Αυστραλία θα δοκιμαστεί

Η αργή πορεία του κυκλώνα προς τα δυτικά-νοτιοδυτικά σημαίνει ότι οι θυελλώδεις άνεμοι και οι καταρρακτώδεις βροχές θα συνεχιστούν κατά μήκος της ακτής Πιλμπάρα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί ότι ενδέχεται να σημειωθούν πολύ καταστροφικές ριπές ανέμου με ταχύτητα έως 195 χλμ/ώρα μεταξύ Ντάμπιερ και Μάρντι, ενώ καταστροφικές ριπές ανέμου με ταχύτητα έως 160 χλμ/ώρα θα επεκταθούν προς το Όνσλοου και το Έξμουθ αργότερα την Κυριακή.

Οι καταστροφικοί άνεμοι ενδέχεται επίσης να εξαπλωθούν προς το εσωτερικό της χώρας.

YouTube thumbnail

Επιθέσεις σε χωριά στη Νιγηρία – Τρεις νεκροί και περισσότεροι από 50 απαχθέντες
Κόσμος 08.02.26

Επιθέσεις σε χωριά στη Νιγηρία – Τρεις νεκροί και περισσότεροι από 50 απαχθέντες

Νέες επιθέσεις σε χωριά στη Νιγηρία, χωρίς να είναι ακόμα σαφές αν οι δράστες είναι μέλη συμμοριών (μπάντιτς) ή μέλη τζιχαντιντιστικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στα βόρεια της χώρας

Σύνταξη
Πέντε συλλήψεις στο Μιλάνο – Πυροτεχνήματα εναντίον δακρυγόνων, γκλομπ και κανονιού νερού [βίντεο]
Κόσμος 08.02.26

Πέντε συλλήψεις στο Μιλάνο - Πυροτεχνήματα εναντίον δακρυγόνων, γκλομπ και κανονιού νερού

Σε πέντε συλλήψεις διαδηλωτών προχώρησε η αστυνομία στο Μιλάνο, η οποία χρησιμοποίησε κανόνια νερού, δακρυγόνα και γκλομπ, την ώρα που μερίδα διαδηλωτών τους έριχνε πυροτεχνήματα και βεγγαλικά.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιταλία: Το Κάπρι επιβάλλει κανόνες στα γκρουπ των τουριστών από το επόμενο καλοκαίρι
Υπερτουρισμός 08.02.26

Ιταλία: Το Κάπρι επιβάλλει κανόνες στα γκρουπ των τουριστών από το επόμενο καλοκαίρι

Το πιο διάσημο νησί στην Ιταλία έχει περίπου 13.000 μόνιμους κατοίκους, όμως το καλοκαίρι προσελκύει πλήθη επισκεπτών, ο αριθμός των οποίων υπολογίζεται σε 50.000 την ημέρα

Σύνταξη
Ο Νετανιάχου θα συναντηθεί με τον Τραμπ την Τετάρτη στην Ουάσινγκτον – Συνομιλίες για το Ιράν
Κόσμος 07.02.26

Ο Νετανιάχου θα συναντηθεί με τον Τραμπ την Τετάρτη στην Ουάσινγκτον – Συνομιλίες για το Ιράν

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει πει πως η χώρα του δεν θα δίσταζε να αντιδράσει, αν δεχόταν επίθεση από το Ιράν ως αντίποινα για αμερικανικά πλήγματα, απειλώντας με «μια απάντηση ισχύος πρωτοφανούς» για την Τεχεράνη

Σύνταξη
Μπραντ Άρνολντ: O τραγουδιστής των 3 Doors Down πέθανε «μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο»
«Γενναιοδωρία» 07.02.26

Μπραντ Άρνολντ: O τραγουδιστής των 3 Doors Down πέθανε «μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο»

Ο Άρνολντ Μπραντ ανακοίνωσε τον Μάιο του 2025 σε ένα βίντεο ότι διαγνώστηκε με νεφροκυτταρικό καρκίνωμα - γεγονός που ανάγκασε τους 3 Doors Down να ακυρώσουν την καλοκαιρινή τους περιοδεία.

Σύνταξη
Πρώτη συνεδρίαση ηγετών για το «Συμβούλιο Ειρήνης» στις 19 Φεβρουαρίου – Ο Όρμπαν δήλωσε πως θα συμμετάσχει
ΗΠΑ 07.02.26

Πρώτη συνεδρίαση ηγετών για το «Συμβούλιο Ειρήνης» στις 19 Φεβρουαρίου – Ο Όρμπαν δήλωσε πως θα συμμετάσχει

Πολλοί ηγέτες δέχθηκαν πρόσκληση να ενταχθούν στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ, μεταξύ των οποίων ο Όρμπαν, ο οποίος την αποδέχθηκε, με τους περισσότερους Ευρωπαίους ηγέτες να αρνούνται

Σύνταξη
Ουκρανία: Έρχεται το τέλος του πολέμου; Η αμερικανική διαρροή για εκλογές και το νέο «τελεσίγραφο» Τραμπ
Απλές συμπτώσεις; 07.02.26

Έρχεται το τέλος του πολέμου; Η αμερικανική διαρροή για εκλογές στην Ουκρανία και το νέο «τελεσίγραφο» Τραμπ

Χρονοδιάγραμμα μετάβασης της εξουσίας και άμεσης ειρήνευσης στην Ουκρανία; Η διαρροή για τον Μάη και η δήλωση για τον Ιούνη που μοιάζουν να συνδέονται.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Μιλάνο: Σοβαρά επεισόδια με αφορμή τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες – Συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομίας
Κόσμος 07.02.26

Μιλάνο: Σοβαρά επεισόδια με αφορμή τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες – Συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομίας

Σοβαρά επεισόδια έχουν ξεσπάσει στην Ιταλία, σε μικρή απόσταση από το Ολυμπιακό Χωριό στο Μιλάνο, καθώς αστυνομικοί συγκρούονται με διαδηλωτές

Σύνταξη
Γροιλανδία: Η κρίση δεν έχει τελειώσει – Θετικές οι συνομιλίες, αλλά το αποτέλεσμα αβέβαιο
Συνέντευξη Τύπου 07.02.26

Γροιλανδία: Η κρίση δεν έχει τελειώσει – Θετικές οι συνομιλίες, αλλά το αποτέλεσμα αβέβαιο

Είναι θετικό το γεγονός ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ συνεχίζονται, δεν βρίσκονται όμως ακόμα στο σημείο όπου θα ήθελε η Γροιλανδία και έτσι είναι πολύ νωρίς για να προβλέψει κανείς πού θα οδηγήσουν, δήλωσε η Γροιλανδή ΥΠΕΞ

Σύνταξη
Ιταλία: «Σαμποτάζ» στους σιδηροδρόμους εν όψει της έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων
Κόσμος 07.02.26

«Σαμποτάζ» στους σιδηροδρόμους εν όψει της έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων βλέπουν οι ιταλικές αρχές

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι στην Μπολόνια βρέθηκαν κομμένα ηλεκτρικά καλώδια που χρησιμεύουν για την παρακολούθηση της ταχύτητας των τρένων, ενώ ένας υποτυπώδης αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός ανακαλύφθηκε δίπλα σε σιδηρογραμμές σε κοντινή τοποθεσία.

Σύνταξη
