Ο τροπικός κυκλώνας Μίτσελ φτάνει στην Αυστραλία με ριπές ανέμου έως 195 χιλιόμετρα την ώρα

Ο τροπικός κυκλώνας Μίτσελ πλησιάζει απειλητικά την Αυστραλία με ανέμους ταχύτητας περίπου 140 χλμ/ώρα και καταστροφικές ριπές ανέμου που φτάνουν τα 195 χλμ/ώρα, με τον πολύ καταστροφικό πυρήνα του να αγγίζει την ακτή της Πιλμπάρα πριν από την αναμενόμενη προσγείωσή του μεταξύ Όνσλοου και Έξμουθ αργότερα την Κυριακή ή νωρίς τη Δευτέρα, όπως ενημερώνουν μετεωρολογικές ιστοσελίδες της Αυστραλίας.

Severe Tropical Cyclone Mitchell (21U) is to the northwest of Dampier and moving southwest. Current: 3:08 am AWST Sunday 8 February 2026 Latest track map: https://t.co/7MUFKbQx4I pic.twitter.com/LICWXRLkYI — Bureau of Meteorology, Australia (@BOM_au) February 7, 2026

Η πρόγνωση επισημαίνει πολύ καταστροφικούς ανέμους μεταξύ Ντάμπιερ και Μάρντι νωρίς την Κυριακή, με καταστροφικές ριπές ανέμου που εκτείνονται νότια προς το Έξμουθ, μαζί με ισχυρές βροχές, πλημμύρες και ασυνήθιστα υψηλές παλίρροιες που θα επηρεάσουν μέρος της δυτικής Αυστραλίας.

Severe Tropical Cyclone Mitchell 🌀 has brought wind gusts of 163km/h so far to northwestern WA, and is expected to make landfall near Exmouth late on Sunday night, before tracking south. Full story: https://t.co/Ywb2DdvWNt pic.twitter.com/QIkb0dOmPX — Weatherzone (@weatherzone) February 8, 2026

Η προσέγγιση του κυκλώνα προκάλεσε σημαντικούς ανέμους αυτό το Σαββατοκύριακο. Οι αυτόματοι μετεωρολογικοί σταθμοί έδειξαν ότι στο νησί Λετζέντρε καταγράφηκαν ήδη ριπές ανέμου 163 χλμ/ώρα το Σάββατο το βράδυ, καθώς το μάτι του κυκλώνα Μίτσελ άγγιξε το παράκτιο νησί.

Από τις 6:10 π.μ. τοπική ώρα της Κυριακής, άλλα εκτεθειμένα νησιά έχουν επίσης επηρεαστεί σημαντικά: το αεροδρόμιο του νησιού Μπάροου ανέφερε ριπές ανέμου 111 χλμ/ώρα και στο νησί Βαράνους έφτασαν τα 135 χλμ/ώρα νωρίς την Κυριακή, λίγο μετά τις 6 π.μ. τοπική ώρα.

H δυτική Αυστραλία θα δοκιμαστεί

Η αργή πορεία του κυκλώνα προς τα δυτικά-νοτιοδυτικά σημαίνει ότι οι θυελλώδεις άνεμοι και οι καταρρακτώδεις βροχές θα συνεχιστούν κατά μήκος της ακτής Πιλμπάρα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί ότι ενδέχεται να σημειωθούν πολύ καταστροφικές ριπές ανέμου με ταχύτητα έως 195 χλμ/ώρα μεταξύ Ντάμπιερ και Μάρντι, ενώ καταστροφικές ριπές ανέμου με ταχύτητα έως 160 χλμ/ώρα θα επεκταθούν προς το Όνσλοου και το Έξμουθ αργότερα την Κυριακή.

Οι καταστροφικοί άνεμοι ενδέχεται επίσης να εξαπλωθούν προς το εσωτερικό της χώρας.