Σουδάν: Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ναυάγιο σκάφους στον Νείλο
Είκοσι ένας άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τη βύθιση πλοιαρίου στο Νείλο στο Σουδάν
Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ναυάγιο που σημειώθηκε χθες, Τετάρτη, το βράδυ ενός σκάφους στον Νείλο, στο βόρειο Σουδάν, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.
Η πολιτεία του Νείλου ανέφερε σήμερα σε μια ανακοίνωση ότι ανασύρθηκαν 21 πτώματα, χωρίς να διευκρινίζει την αιτία του δυστυχήματος. Οι έρευνες συνεχίζονται για την ανεύρεση των αγνοουμένων, πρόσθεσε.
Έξι άνθρωποι διασώθηκαν
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επιβάτες διέσχιζαν τον ποταμό ανάμεσα στα χωριά Ταΐμπα αλ-Καουάντ και Ντέιμ αλ-Καράι, κοντά στην πόλη Σέντι, σε απόσταση περίπου 200 χιλιομέτρων βόρεια της σουδανικής πρωτεύουσας Χαρτούμ.
Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο, το σκάφος μετέφερε 30 ανθρώπους. Σύμφωνα με το δίκτυο Σουδανών γιατρών, έξι άνθρωποι διασώθηκαν.
«Αυτή η τρομερή ανθρωπιστική τραγωδία ρίχνει για άλλη μια φορά φως στην ευαλωτότητα των μεταφορών μέσω ποταμών και την απουσία στοιχειωδών μέτρων ασφαλείας», ανέφερε το δίκτυο στη σελίδα του στο Facebook.
Καλεί τις αρχές να «λάβουν άμεσα μέτρα προκειμένου (…) να αποφευχθεί η επανάληψη τέτοιων καταστροφών».
Πολλοί Σουδανοί εξαρτώνται από μικρά σκάφη τα οποία οδηγούν ιδιώτες προκειμένου να μετακινούνται στον ποταμό, ενώ οι υποδομές της χώρας έχουν καταρρεύσει λόγω του πολέμου που διαρκεί πάνω από τρία χρόνια.
Τον Ιούλιο του 2024, περίπου 20 άνθρωποι που επιχειρούσαν να διαφύγουν από τις μάχες έχασαν τη ζωή τους σε ναυάγιο του σκάφους που τους μετέφερε στον Νείλο, στην πολιτεία Σενάρ (νοτιοανατολικά).
Ο πόλεμος, στον οποίο αντιπαρατίθενται από τον Απρίλιο του 2023 ο τακτικός στρατός με τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης, έχει προκαλέσει το κλείσιμο δρόμων και έχει οδηγήσει σε μεγάλη χειροτέρευση των δημοσίων υπηρεσιών.
