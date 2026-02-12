Dailypost: «Όταν ο Μάριος Ηλιόπουλος πανηγύριζε με την κούπα του Ολυμπιακού το 2012»

Μια μεγάλη αποκάλυψη έκανε η ιστοσελίδα «Dailypost» με πρωταγωνιστή τον Μάριο Ηλιόπουλο.

Συγκεκριμένα, η ιστορία γυρίζει πίσω στο 2012 όταν ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΚ είχε βρεθεί στο Ακάνθους της Παραλιακής για να διασκεδάσει και κάποιοι θαμώνες τον απαθανάτισαν σε πανηγυρικές στιγμές.

Για την ακρίβεια όπως φαίνεται και στη χαρακτηριστική εικόνα, ο Ηλιόπουλος κρατούσε στα χέρια του την κούπα του πρωταθλητή που είχε κατακτήσει ο Ολυμπιακός με προπονητή τον Ερνέστο Βαλβέρδε.

Ο αυτόπτης μάρτυρας που απαθανάτισε την σκηνή τόνισε: «Μα ξέχασε τα τραγούδια στις φιέστες και τα «η Θάλασσα του Πειραιά από όλες είναι πιο γλυκιά; Ξέχασε πόσο χαρούμενος ήταν και πόσες πόζες έκανε με την κούπα του Ολυμπιακού; Τι έχει πάθει τον τελευταίο καιρό; Αυτά τα δυο χρόνια που είναι ΑΕΚ έχει περάσει δύσκολα. Ίσως φταίει αυτό….».