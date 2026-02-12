Dailypost: «Όταν ο Μάριος Ηλιόπουλος πανηγύριζε με την κούπα του Ολυμπιακού το 2012»
Δημοσίευμα του Dailypost αποκαλύπτει μια φωτογραφία από το 2012 με τον Μάριο Ηλιόπουλο να πανηγυρίζει με την κούπα του πρωταθλητή Ολυμπιακού.
- Κιμ Τζου Ε: Η πρώτη ηγέτιδα της Βόρειας Κορέας – Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επέλεξε την 13χρονη κόρη του ως διάδοχό
- Νοσοκομείο Κυπαρισσίας: ΕΔΕ για τον αιφνίδιο θάνατο του 3χρονου αγοριού
- Σάλος στις ΗΠΑ για τα αρχεία Έπσταϊν: Κατηγορίες κατά της Παμ Μπόντι για συγκάλυψη και πολιτική παρέμβαση
- Φυλλορροεί η κυβέρνηση Στάρμερ – Παραιτήθηκε και ο γενικός γραμματέας
Μια μεγάλη αποκάλυψη έκανε η ιστοσελίδα «Dailypost» με πρωταγωνιστή τον Μάριο Ηλιόπουλο.
Συγκεκριμένα, η ιστορία γυρίζει πίσω στο 2012 όταν ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΚ είχε βρεθεί στο Ακάνθους της Παραλιακής για να διασκεδάσει και κάποιοι θαμώνες τον απαθανάτισαν σε πανηγυρικές στιγμές.
Για την ακρίβεια όπως φαίνεται και στη χαρακτηριστική εικόνα, ο Ηλιόπουλος κρατούσε στα χέρια του την κούπα του πρωταθλητή που είχε κατακτήσει ο Ολυμπιακός με προπονητή τον Ερνέστο Βαλβέρδε.
Ο αυτόπτης μάρτυρας που απαθανάτισε την σκηνή τόνισε: «Μα ξέχασε τα τραγούδια στις φιέστες και τα «η Θάλασσα του Πειραιά από όλες είναι πιο γλυκιά; Ξέχασε πόσο χαρούμενος ήταν και πόσες πόζες έκανε με την κούπα του Ολυμπιακού; Τι έχει πάθει τον τελευταίο καιρό; Αυτά τα δυο χρόνια που είναι ΑΕΚ έχει περάσει δύσκολα. Ίσως φταίει αυτό….».
- Εθνική Ελλάδας: Τι «κυνηγάει» μέσω του Nations League και ενόψει προκριματικών του Euro 2028
- Ολυμπιακός: «Ερυθρόλευκη» Τσικνοπέμπτη στα εκπαιδευτήρια της Μητροπόλεως Πειραιά
- LIVE: Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας
- Αυτοί είναι οι «12» του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα στο ΣΕΦ
- Σε ποια θέση στην κατάταξη του τένις βρίσκεται η Σάκκαρη, μετά τη μεγάλη νίκη επί της Σβίατεκ
- Εθνική Ελλάδας: Κόντρα σε Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία στο Nations League
- Super League: Μόνο για «εκλεκτούς» διαιτητές οι διπλοί ορισμοί
- Dailypost: «Όταν ο Μάριος Ηλιόπουλος πανηγύριζε με την κούπα του Ολυμπιακού το 2012»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις