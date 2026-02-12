Υπάρχει «ο ένας»; Πόσες φορές ερωτεύεται ένας άνθρωπος στη ζωή του

Από το The Notebook έως τον Τιτανικό, σε πολλές κλασικές ρομαντικές ταινίες ο έρωτας είναι ένας, μοναδικός και καθοριστικός.

Ωστόσο, μια πρόσφατη μελέτη υποδηλώνει ότι στην πραγματική ζωή, ο «ένας» πιθανόν να πρέπει να επεκταθεί σε… «δύο».

Οι επιστήμονες από το Ινστιτούτο Kinsey ανακάλυψαν ότι οι περισσότεροι άνθρωποι βιώνουν τον παθιασμένο έρωτα τουλάχιστον δύο φορές στη ζωή τους.

Η μελέτη που ρωτάει ασυνήθιστες ερωτήσεις

Η έρευνα του Ινστιτούτου Kinsey συνέλεξε απαντήσεις από περισσότερους από 10.000 εργένηδες σχετικά με τις εμπειρίες τους στον παθιασμένο έρωτα.

Τα αποτελέσματα ήταν αποκαλυπτικά: σχεδόν το ένα τρίτο των συμμετεχόντων δήλωσε ότι είχε ερωτευτεί δύο φορές, ενώ ένα 11% παραδέχτηκε ότι είχε ερωτευτεί τέσσερις ή περισσότερες φορές.

Σε λιγότερο ευχάριστα νέα, το 14% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν είχε βιώσει ποτέ παθιασμένο έρωτα.

«Οι άνθρωποι μιλούν συνεχώς για τον έρωτα, αλλά αυτή είναι η πρώτη μελέτη που ρωτάει πραγματικά πόσες φορές συμβαίνει αυτό στη διάρκεια της ζωής», δήλωσε η Δρ. Amanda Gesselman, κύρια συγγραφέας της μελέτης.

«Για τους περισσότερους ανθρώπους, ο παθιασμένος έρωτας συμβαίνει μόνο λίγες φορές σε όλη τους τη ζωή».

Ο παθιασμένος έρωτας μέσα στην ιστορία

Από τα τραγούδια μέχρι τις τηλεοπτικές σειρές, ο παθιασμένος έρωτας έχει τεκμηριωθεί για αιώνες.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα, παρέμενε άγνωστο πόσες φορές οι άνθρωποι βιώνουν αυτό το έντονο συναίσθημα στην πραγματικότητα.

Οι ερευνητές εξήγησαν ότι: «Σχετικά λίγα είναι γνωστά για το πόσο συχνά οι άνθρωποι βιώνουν τον παθιασμένο έρωτα κατά τη διάρκεια της ζωής τους ή πώς αυτή η συχνότητα διαφέρει ανάλογα με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά».

Σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Interpersona, η κατανόηση αυτής της συχνότητας είναι σημαντική, καθώς ο παθιασμένος έρωτας συνδέεται με την ψυχική και σωματική ευεξία.

Πόσες φορές ερωτευόμαστε πραγματικά;

Στη μελέτη συμμετείχαν 10.036 ενήλικες ηλικίας 18 έως 99 ετών, οι οποίοι ερωτήθηκαν: «Πόσες φορές στη ζωή σας έχετε ερωτευτεί παθιασμένα;».

Τα αποτελέσματα κατέγραψαν τα εξής ποσοστά:

Ποτέ: 14,2%

Μία φορά: 27,8%

Δύο φορές: 30,3%

Τρεις φορές: 16,8%

Τέσσερις ή περισσότερες φορές: 10,9%

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία συμμετέχοντες ανέφεραν ελαφρώς περισσότερες εμπειρίες παθιασμένου έρωτα από τους νεότερους, κάτι που υποδηλώνει ότι η ηλικία παίζει ρόλο στη συχνότητα των ερωτικών εμπειριών.

Ο μύθος της αδελφής ψυχής

Τα ευρήματα της μελέτης καταρρίπτουν την κοινή πεποίθηση ότι κάθε άνθρωπος έχει μία μοναδική «αδελφή ψυχή».

Αντίθετα, οι άνθρωποι βρίσκουν πολλούς συντρόφους για να αγαπήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους.

«Το γεγονός ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες είχαν βιώσει παθιασμένο έρωτα κατά μέσο όρο δύο φορές υποδηλώνει ότι ο παθιασμένος έρωτας είναι συνηθισμένος – στο ότι βιώνεται τουλάχιστον μία φορά από τους περισσότερους ανθρώπους – αλλά συμβαίνει σπάνια σε ατομική βάση», εξηγούν οι ερευνητές.

«Αυτό υπογραμμίζει την επεισοδιακή και μερικές φορές αόριστη φύση του παθιασμένου έρωτα».

Παράγοντες που επηρεάζουν τις ρομαντικές σχέσεις

Η μελέτη αυτή έρχεται λίγο μετά άλλες έρευνες που εξέτασαν τους λόγους για τους οποίους κάποια άτομα παραμένουν εργένηδες.

Ειδικοί από το Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης διαπίστωσαν ότι άτομα με υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης, εκείνα που ζουν με τους γονείς τους ή οι άνδρες είναι πιο πιθανό να παραμείνουν ανύπαντρα.

«Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι τόσο κοινωνικοδημογραφικοί παράγοντες, όπως η εκπαίδευση, όσο και ψυχολογικά χαρακτηριστικά, όπως η τρέχουσα ευημερία, βοηθούν στην πρόβλεψη του ποιος θα συνάψει ρομαντική σχέση και ποιος όχι», δήλωσε ο συν-συγγραφέας Michael Krämer.

Ο έρωτας δεν είναι μονοδιάστατος

Η νέα μελέτη προσφέρει μια ρεαλιστική ματιά στον παθιασμένο έρωτα: δεν είναι ένα μοναδικό γεγονός που συμβαίνει μία φορά στη ζωή, αλλά μια εμπειρία που μπορεί να επαναληφθεί, αν και όχι απαραίτητα συχνά.

Οι περισσότεροι άνθρωποι ερωτεύονται δύο φορές, με κάποιους να ζουν περισσότερες εμπειρίες και άλλους καμία.

Αυτό αλλάζει την αντίληψη που μας έχουν δώσει οι ταινίες και η λογοτεχνία: ο έρωτας μπορεί να είναι πολυδιάστατος, επεισοδιακός και απρόβλεπτος.

Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος προς την αγάπη.