Υπάρχει το σωστό timing στον έρωτα;

Το να συναντάτε τον έρωτα στη λάθος στιγμή είναι μια από τις πιο σκληρές εμπειρίες που μπορεί να ζήσει κανείς. Ακόμη κι αν αυτό το άτομο φαίνεται να ταιριάζει σε όλα όσα αναζητάτε, νιώθετε σαν ολόκληρο το σύμπαν να συνωμοτεί για να σας κρατήσει μακριά. Ίσως προσπαθείτε ξανά και ξανά να κάνετε τη σχέση να λειτουργήσει, όμως οι συνθήκες πάντα σας «εμποδίζουν».

Σε μια άλλη ζωή, θα μπορούσατε να είχατε ζήσει μια μακρά και ευτυχισμένη ιστορία. Αντί γι’ αυτό, αναγκάζεστε να αφήσετε αυτό το άτομο πριν η σύνδεσή σας προλάβει να εξελιχθεί πραγματικά. Η εμπειρία αυτή μπορεί να γεννήσει έντονη απογοήτευση και βαθύ πόνο, ενώ το να την επεξεργαστείτε και να προχωρήσετε δεν είναι καθόλου εύκολο. Όταν εξωτερικοί ή εσωτερικοί παράγοντες σας κρατούν χωριστά, πώς μπορεί κανείς να το διαχειριστεί;

Ξεκαθαρίστε τις προτεραιότητές σας

Το πρώτο βήμα είναι να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας για να αξιολογήσετε τις προτεραιότητές σας. Μπορεί να βοηθήσει να γράψετε τις σκέψεις σας και να σκεφτείτε τι αναζητάτε σε μια σχέση, τι περιμένετε από τον άλλον και ποιες ανάγκες ή στόχοι προηγούνται για εσάς.

Αυτό περιλαμβάνει το να κοιτάξετε την πορεία που οραματίζεστε για τη ζωή σας στο μέλλον. Όταν αποκτήσετε μια πιο καθαρή εικόνα του τι θέλετε, μπορείτε να συζητήσετε με το άλλο άτομο για τους δικούς του στόχους και να εξετάσετε αν υπάρχει πιθανότητα να συμβαδίσετε μακροπρόθεσμα.

Μιλήστε ανοιχτά

Αν βρίσκεστε σε μια τέτοια κατάσταση, ένα από τα σημαντικότερα βήματα είναι να μιλήσετε ανοιχτά και ειλικρινά γι’ αυτό. Για να μπορέσετε να πάρετε μια απόφαση που σας εξυπηρετεί πραγματικά, είναι απαραίτητο να συζητήσετε με το άλλο άτομο τους λόγους για τους οποίους ίσως δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να προχωρήσετε σε μια σχέση.

Η ξεκάθαρη επικοινωνία βοηθά και τους δύο να κατανοήσετε τι συμβαίνει, να δείτε αν υπάρχει κοινό έδαφος και να αποφασίσετε πώς θα προχωρήσετε από εδώ και πέρα.

Να είστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας

Η επιτυχία οποιασδήποτε σχέσης ξεκινά από την ειλικρίνεια απέναντι στον ίδιο σας τον εαυτό: τι θέλετε πραγματικά και σε ποιο σημείο της ζωής σας βρίσκεστε; Συχνά, οι προσδοκίες για το πού «θα έπρεπε» να είστε μπορεί να σας εμποδίσουν να δείτε καθαρά τις πραγματικές σας ανάγκες — και κάποιες φορές να σας οδηγήσουν σε σχέσεις που δεν σας ταιριάζουν.

Πολλοί άνθρωποι βιάζονται να μπουν σε δεσμεύσεις επειδή νιώθουν ότι ο χρόνος τους πιέζει ή επειδή φοβούνται τη μοναξιά. Όμως τέτοιες αποφάσεις σπάνια βασίζονται σε αυτό που θέλουν βαθιά μέσα τους.

Αφιερώστε χρόνο για να σκεφτείτε τι είναι σημαντικό για εσάς. Η σαφήνεια γύρω από τις επιθυμίες και τις προτεραιότητές σας μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα γιατί μια συγκεκριμένη σχέση ίσως δεν λειτούργησε. Μπορεί επίσης να σας απαλλάξει από την πίεση να κρατήσετε κάτι που, τελικά, δεν είναι πραγματικά σωστό για εσάς.

* Πηγή: Vita