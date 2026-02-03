Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026
Stream
Υπάρχει το σωστό timing στον έρωτα;
Πρόβλημα 03 Φεβρουαρίου 2026, 06:01

Υπάρχει το σωστό timing στον έρωτα;

Τι κάνουμε όταν ανακαλύπτουμε τον έρωτα, αλλά η στιγμή δεν είναι σωστή;

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Σχέση: Σε τι βοηθά η επιρροή που έχει πάνω σου;

Σχέση: Σε τι βοηθά η επιρροή που έχει πάνω σου;

Spotlight

Το να συναντάτε τον έρωτα στη λάθος στιγμή είναι μια από τις πιο σκληρές εμπειρίες που μπορεί να ζήσει κανείς. Ακόμη κι αν αυτό το άτομο φαίνεται να ταιριάζει σε όλα όσα αναζητάτε, νιώθετε σαν ολόκληρο το σύμπαν να συνωμοτεί για να σας κρατήσει μακριά. Ίσως προσπαθείτε ξανά και ξανά να κάνετε τη σχέση να λειτουργήσει, όμως οι συνθήκες πάντα σας «εμποδίζουν».

Σε μια άλλη ζωή, θα μπορούσατε να είχατε ζήσει μια μακρά και ευτυχισμένη ιστορία. Αντί γι’ αυτό, αναγκάζεστε να αφήσετε αυτό το άτομο πριν η σύνδεσή σας προλάβει να εξελιχθεί πραγματικά. Η εμπειρία αυτή μπορεί να γεννήσει έντονη απογοήτευση και βαθύ πόνο, ενώ το να την επεξεργαστείτε και να προχωρήσετε δεν είναι καθόλου εύκολο. Όταν εξωτερικοί ή εσωτερικοί παράγοντες σας κρατούν χωριστά, πώς μπορεί κανείς να το διαχειριστεί;

Ξεκαθαρίστε τις προτεραιότητές σας

Το πρώτο βήμα είναι να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας για να αξιολογήσετε τις προτεραιότητές σας. Μπορεί να βοηθήσει να γράψετε τις σκέψεις σας και να σκεφτείτε τι αναζητάτε σε μια σχέση, τι περιμένετε από τον άλλον και ποιες ανάγκες ή στόχοι προηγούνται για εσάς.

Αυτό περιλαμβάνει το να κοιτάξετε την πορεία που οραματίζεστε για τη ζωή σας στο μέλλον. Όταν αποκτήσετε μια πιο καθαρή εικόνα του τι θέλετε, μπορείτε να συζητήσετε με το άλλο άτομο για τους δικούς του στόχους και να εξετάσετε αν υπάρχει πιθανότητα να συμβαδίσετε μακροπρόθεσμα.

Μιλήστε ανοιχτά

Αν βρίσκεστε σε μια τέτοια κατάσταση, ένα από τα σημαντικότερα βήματα είναι να μιλήσετε ανοιχτά και ειλικρινά γι’ αυτό. Για να μπορέσετε να πάρετε μια απόφαση που σας εξυπηρετεί πραγματικά, είναι απαραίτητο να συζητήσετε με το άλλο άτομο τους λόγους για τους οποίους ίσως δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να προχωρήσετε σε μια σχέση.

Η ξεκάθαρη επικοινωνία βοηθά και τους δύο να κατανοήσετε τι συμβαίνει, να δείτε αν υπάρχει κοινό έδαφος και να αποφασίσετε πώς θα προχωρήσετε από εδώ και πέρα.

Να είστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας

Η επιτυχία οποιασδήποτε σχέσης ξεκινά από την ειλικρίνεια απέναντι στον ίδιο σας τον εαυτό: τι θέλετε πραγματικά και σε ποιο σημείο της ζωής σας βρίσκεστε; Συχνά, οι προσδοκίες για το πού «θα έπρεπε» να είστε μπορεί να σας εμποδίσουν να δείτε καθαρά τις πραγματικές σας ανάγκες — και κάποιες φορές να σας οδηγήσουν σε σχέσεις που δεν σας ταιριάζουν.

Πολλοί άνθρωποι βιάζονται να μπουν σε δεσμεύσεις επειδή νιώθουν ότι ο χρόνος τους πιέζει ή επειδή φοβούνται τη μοναξιά. Όμως τέτοιες αποφάσεις σπάνια βασίζονται σε αυτό που θέλουν βαθιά μέσα τους.

Αφιερώστε χρόνο για να σκεφτείτε τι είναι σημαντικό για εσάς. Η σαφήνεια γύρω από τις επιθυμίες και τις προτεραιότητές σας μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα γιατί μια συγκεκριμένη σχέση ίσως δεν λειτούργησε. Μπορεί επίσης να σας απαλλάξει από την πίεση να κρατήσετε κάτι που, τελικά, δεν είναι πραγματικά σωστό για εσάς.

* Πηγή: Vita

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ομόλογα
CAT Bonds: Ολο και πιο δημοφιλή μεταξύ των επενδυτών – Το «μυστικό» της διαφοροποίησης

CAT Bonds: Ολο και πιο δημοφιλή μεταξύ των επενδυτών – Το «μυστικό» της διαφοροποίησης

inStream - Ροή Ειδήσεων
Από την Ινδία ως της Αυστραλία: Πώς τα νέα αρχεία Έπσταϊν προκάλεσαν μια θύελλα πολύ πέρα από τις ΗΠΑ
Το Κουτί της Πανδώρας 03.02.26

Από την Ινδία ως της Αυστραλία: Πώς τα νέα αρχεία Έπσταϊν προκάλεσαν μια θύελλα πολύ πέρα από τις ΗΠΑ

Τα πιο πρόσφατα αρχεία περιλαμβάνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μηνύματα μεταξύ του Έπσταϊν και ισχυρών ανδρών στην Ινδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία και τη Σλοβακία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μαζί και μόνοι στη δουλειά: Πώς η εργασιακή μοναξιά είναι ο «σιωπηλός δολοφόνος» της παραγωγικότητας
Διεθνείς έρευνες 03.02.26

Μαζί και μόνοι στη δουλειά: Πώς η εργασιακή μοναξιά είναι ο «σιωπηλός δολοφόνος» της παραγωγικότητας

«Η μοναξιά καταστρέφει τους χώρους εργασίας και σκοτώνει την παραγωγικότητα» λένε διεθνείς αναλύσεις. Στην Ελλάδα πάντως οι εργαζόμενοι νιώθουν κυρίως άγχος, θυμό και κούραση, παρά μοναξιά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κυρ. Μητσοτάκης: Τα μηνύματα πίσω απ’ το (τηλεοπτικό) μήνυμα για τη συνταγματική αναθεώρηση
Πολιτική Γραμματεία 03.02.26

Κυρ. Μητσοτάκης: Τα μηνύματα πίσω απ’ το (τηλεοπτικό) μήνυμα για τη συνταγματική αναθεώρηση

Στην ύστατη προσπάθειά του για φυγή προς τα μπρος χρησιμοποιεί ως μέσο τη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος ο Κυρ. Μητσοτάκης. «Μητσοτάκης ή χάος», πιέσεις στο ΠΑΣΟΚ, προσπάθεια επαναφοράς του κυβερνητικού αφηγήματος για το 2015 και νεοφιλελεύθερος «εκσυγχρονισμός» πίσω από τις ανακοινώσεις.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ουρές στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και ανύπαρκτη ανακουφιστική φροντίδα στους ογκολογικούς ασθενείς
Συνέδριο Ασθενών 03.02.26

Ουρές στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και ανύπαρκτη ανακουφιστική φροντίδα στους ογκολογικούς ασθενείς

Σε 10 ημέρες τα φάρμακα του ΕΟΠΥΥ στα ιδιωτικά φαρμακεία – Χρειάζεται επέκταση της νοσηλείας στο σπίτι και καλύτερη διαχείριση του πόνο

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Η δοκιμασία της δημοκρατίας στις ΗΠΑ – Οι ενδιάμεσες εκλογές, ο Τραμπ και η στρατηγική του χάους
Τοξικό κλίμα 03.02.26

Η δοκιμασία της δημοκρατίας στις ΗΠΑ – Οι ενδιάμεσες εκλογές, ο Τραμπ και η στρατηγική του χάους

Φοβούμενος ένα εχθρικό Κογκρέσο και νέα παραπομπή του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «τεντώνει» τα όρια εξουσίας, «ναρκοθετώντας» το δρόμο προς τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η κυβέρνηση Σάντσεθ νομιμοποιεί 500.000 μετανάστες – Για λόγους αξιοπρέπειας, δικαιοσύνης και ασφαλιστικού
Κόντρα στο ρεύμα 03.02.26

Η κυβέρνηση Σάντσεθ νομιμοποιεί 500.000 μετανάστες – Για λόγους αξιοπρέπειας, δικαιοσύνης και ασφαλιστικού

Με ζέση υπερασπίστηκε ο Πέδρο Σάντσεθ το σχέδιο της κυβέρνησής του. Πέρα από λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης, η Ισπανία θα ωφεληθεί: νόμιμοι εργαζόμενοι σημαίνει έσοδα και υγιές ασφαλιστικό σύστημα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον θα καταθέσουν για την υπόθεση Έπσταϊν στο Κογκρέσο αφότου προσπάθησαν να το αποφύγουν
Κόσμος 03.02.26

Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον θα καταθέσουν για την υπόθεση Έπσταϊν στο Κογκρέσο αφότου προσπάθησαν να το αποφύγουν

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον και η πρώην ΥΠΕΞ Χίλαρι Κλίντον θα καταθέσουν στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων για την υπόθεση Έπσταϊν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βενεζουέλα: Η αντιπολιτευόμενη Ματσάδο δηλώνει έτοιμη να συναντηθεί με τη Ροδρίγκες ενόψει «μετάβασης»
Ενόψει «μετάβασης» 03.02.26

Η Ματσάδο έτοιμη να συναντηθεί με τη «μαφία» της κυβέρνησης

Ετοιμη δηλώνει η Ματσάδο να συναντηθεί «αν είναι απαραίτητο» με την Ντέλσι Ροδρίγκες ενόψει της «μετάβασης» στη Βενεζουέλα, παρότι θεωρεί «μαφία» τη μεταβατική κυβέρνηση της χώρας.

Σύνταξη
Η Ρωσία στόχευσε ενεργειακές υποδομές σε όλη την Ουκρανία εντείνοντας την πίεση
Χειμώνας 03.02.26

Η Ρωσία στόχευσε ενεργειακές υποδομές σε όλη την Ουκρανία εντείνοντας την πίεση

Με τις πληροφορίες από εξειδικευμένες ουκρανικές και ρωσικές πηγές να βγαίνουν στην επιφάνεια, φαίνεται πως το μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων είχε ως στόχο ενεργειακές υποδομές σε όλη την Ουκρανία

Σύνταξη
Ουκρανία: Μαζικές ρωσικές επιδρομές με πυραύλους και drones στο Κίεβο και άλλες περιοχές
Ουκρανία 03.02.26

Η Ρωσία σφυροκοπά το Κίεβο και άλλες περιοχές

Οι ρωσικές δυνάμεις επιτίθενται με πυραύλους και drones κατά του Κιέβου, του Χαρκόβου και άλλων περιοχών της Ουκρανίας, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για ζημιές σε κτίρια.

Σύνταξη
Σουδάν: Πόλεμος drones μεταξύ των εμπολέμων στο δυτικό και νότιο τμήμα της χώρας
Τρία χρόνια πολέμου 03.02.26

Πόλεμος drones μεταξύ των εμπολέμων στο Σουδάν

Πλήγματα με drones ανταλλάσσουν στο δυτικό και το νότιο τμήμα της χώρας οι αντιμαχόμενες πλευρές του εμφυλίου πολέμου στο Σουδάν, ο οποίος διαρκεί σχεδόν τρία χρόνια.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ θα αφαιρέσουν τους δασμούς 25% για αγορές ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία
Διεθνής Οικονομία 03.02.26

Οι ΗΠΑ θα αφαιρέσουν τους δασμούς 25% για αγορές ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι ΗΠΑ θα αντικαταστήσουν την Ρωσία ως κύριος προμηθευτής πετρελαίου και η Ινδία θα αγοράσει αμερικανικά προϊόντα συνολικής αξίας μισού τρις δολαρίων σε πέντε χρόνια.

Σύνταξη
Συμφωνία ΗΠΑ – Ινδίας για δασμούς – Η Ουάσιγκτον αντικαθιστά ως κυριότερος προμηθευτής τη Μόσχα
18% 03.02.26

Συμφωνία ΗΠΑ – Ινδίας για δασμούς – Η Ουάσιγκτον αντικαθιστά ως κυριότερος προμηθευτής τη Μόσχα

Η Ινδία μετά την Ευρωπαϊκή Ένωση προέβη σε εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που οι δασμοί θα υποχωρήσουν κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο ελληνικός λαός θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή
Πολιτική Γραμματεία 03.02.26

ΠΑΣΟΚ: Ο ελληνικός λαός θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή

Άμεση η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη. «Επιχείρησε να πείσει τους κεντρώους ψηφοφόρους χωρίς όμως μεταρρυθμιστικό αφήγημα, χωρίς λύσεις για τα προβλήματα της καθημερινότητας (...)», το σχόλιο της Χαριλάου Τρικούπη.

Σύνταξη
Παναγιώτης Δουδωνής: Οι προσωπικές φιλοδοξίες κάνουν κακό, στόχος ένα ΠΑΣΟΚ ενωμένο και νικηφόρο
Πολιτική Γραμματεία 03.02.26

Παναγιώτης Δουδωνής: Οι προσωπικές φιλοδοξίες κάνουν κακό, στόχος ένα ΠΑΣΟΚ ενωμένο και νικηφόρο

Σε προσωπικές φιλοδοξίες και όχι ουσιαστική πολιτική διαφωνία απέδωσε την εσωκομματική αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ ο βουλευτής Επικρατείας Παναγιώτης Δουδωνής απευθύνοντας προς πάσα κατεύθυνση μήνυμα ενότητας και ζητώντας σκληρή δουλειά από όλους για τον κοινό στόχο. Εξέφρασε δε τεκμηριωμένη θέση για τη συνταγματική αναθεώρηση εξηγώντας τη στάση που θα κρατήσει το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Με κάμερες στη στολή οι πράκτορες των ICE και CBP στη Μινεάπολη σε μια απόπειρα λογοδοσίας
Κρίστι Νοεμ 03.02.26

Με κάμερες στη στολή οι πράκτορες των ICE και CBP στη Μινεάπολη σε μια απόπειρα λογοδοσίας

Μετά από απανωτές δολοφονίες διαδηλωτών που ξεσήκωσαν την παγκόσμια κοινή γνώμη, οι πράκτορες της ICE στη Μινεάπολη των ΗΠΑ θα φορούν κάμερες σώματος, με απόφαση Τραμπ, λέει η ΥΠΕΣ Νόεμ.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Τέσσερις στους δέκα αναζητούν «καινούργιο κόμμα» – Δεν αρκεί το αίτημα για δικαιοσύνη και κάθαρση
Δημοσκόπηση 02.02.26

Τέσσερις στους δέκα αναζητούν «καινούργιο κόμμα» - Δεν αρκεί το αίτημα για δικαιοσύνη και κάθαρση

Τοπίο στην ομίχλη το πολιτικό σκηνικό σε νέα δημοσκόπηση με το 41% να δηλώνει «πολύ πιθανό» και «αρκετά πιθανό» να υποστηρίξει ένα «καινούργιο κόμμα». Το 76% λέει ότι χρειάζεται πρόγραμμα διακυβέρνησης και δεν είναι αρκετό το αίτημα για δικαιοσύνη και κάθαρση.

Σύνταξη
