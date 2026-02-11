Η εντατικοποίηση των ακραίων καιρικών φαινομένων αναγκάζει πολλούς πολίτες στην Ευρώπη να αναλάβουν δράση.

Μια νέα έρευνα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) διαπίστωσε ότι το 40% των πολιτών έχει υιοθετήσει πλέον μια πολιτική που καλύπτει τους κλιματικούς κινδύνους

Οι χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά ασφαλισμένων νοικοκυριών είναι η Σλοβενία (66%), η Ουγγαρία (58%), η Τσεχική Δημοκρατία (53%) και η Γαλλία (51%).

Στο άλλο άκρο του φάσματος βρίσκονται η Σουηδία (18%), η Ελλάδα (23%), η Κροατία (25%) και η Βουλγαρία (27%), σύμφωνα με το euronews.

Η καταστροφή που προκάλεσε ο κυκλώνας Χάρι στη Σικελία, όπου κατέρρευσαν τέσσερα χιλιόμετρα λόφου, αναγκάζοντας την εκκένωση περισσότερων από 1.500 ανθρώπων, καθώς και οι πλημμύρες που προκάλεσε η καταιγίδα Μάρτα στην Πορτογαλία και την Ισπανία, έχουν αναζωπυρώσει τη συζήτηση σχετικά με τα μέτρα πρόληψης των κλιματικών καταστροφών.

Δεν υπάρχουν μέτρα προστασίας από πλημμύρες στα περισσότερα ακίνητα της Ευρώπης

Ενώ οι Ευρωπαίοι λαμβάνουν μέτρα για να ασφαλιστούν οικονομικά, το ίδιο δεν μπορεί να ειπωθεί για τα μέτρα φυσικής προστασίας των ακινήτων τους από τις πλημμύρες.

Σύμφωνα με τον ΕΟΠ, το 87% των νοικοκυριών δεν έχει λάβει μέτρα προστασίας από τις πλημμύρες, όπως βελτιωμένα συστήματα αποχέτευσης ή φράγματα πλημμύρας.

Στη νότια Ευρώπη — πιθανώς την πιο επικίνδυνη περιοχή του ηπείρου — το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 89%, με ακόμη υψηλότερα ποσοστά ακινήτων χωρίς προστασία στην Ιταλία (90%) και την Ισπανία (93%), χώρες που έχουν επανειλημμένα πληγεί από ακραία καιρικά φαινόμενα τις τελευταίες δεκαετίες.

Άγχος για τις πλημμύρες: Πού είναι το υψηλότερο;

Εκτός από την προσωπική ετοιμότητα, τα επίπεδα ανησυχίας είναι υψηλά, ιδίως στη νότια και κεντρική Ευρώπη.

Οι Έλληνες είναι οι πιο ανήσυχοι στην ΕΕ για τις σοβαρές πλημμύρες (94%), ακολουθούμενοι από τους Πορτογάλους (91%) και τους Βούλγαρους (90%).

Ίσως εκπληκτικά, το 17,5% των Ισπανών κατοίκων δηλώνουν ότι δεν ανησυχούν καθόλου για τους κινδύνους πλημμύρας, ενώ το 14% των Ιταλών δηλώνουν το ίδιο.

Στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, η χαμηλή εμπιστοσύνη για τα προληπτικά μέτρα που λαμβάνουν οι αρχές αυξάνει την ανησυχία.

Στην ΕΕ, το 76% δηλώνει ότι δεν έχει δει κανένα σύστημα μετριασμού των πλημμυρών κοντά στο σπίτι του, όπως για παράδειγμα αναχώματα ή δεξαμενές συγκράτησης βρόχινου νερού.

Η αντίληψη είναι σημαντικά υψηλότερη όσον αφορά τις προειδοποιήσεις ή τις ειδοποιήσεις για ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως μηνύματα κειμένου, τηλεφωνικές κλήσεις ή κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης, με μόνο το 43% των πολιτών της ΕΕ να δηλώνουν ότι δεν τις έχουν παρατηρήσει στην περιοχή τους.

Η Πολωνία (93%) έχει το υψηλότερο ποσοστό ] προειδοποιήσεων από το κοινό, ακολουθούμενη από την Πορτογαλία (90%), τη Ρουμανία και το Λουξεμβούργο (86% αντίστοιχα) και την Ελλάδα (85%).