Μια εξομολόγηση-σοκ: Ολυμπιονίκης παραδέχθηκε την απιστία του on air [βίντεο]

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες συνήθως αποτελούν το σκηνικό για θριάμβους και αθλητικά επιτεύγματα, όμως για τον Στούρλα Χολμ Λέγκρεϊντ, η κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο δίαθλο πέρασε σε δεύτερη μοίρα μπροστά στην ανάγκη του για μια δημόσια «εξομολόγηση».

Ο Νορβηγός αθλητής, εμφανώς φορτισμένος συναισθηματικά, επέλεξε τις πρώτες του δηλώσεις μετά την επιτυχία του για να αναφερθεί σε ένα προσωπικό του ατόπημα που τον βαραίνει. Αντί να σταθεί μόνο στη χαρά του πρώτου του ολυμπιακού μεταλλίου, ο Λέγκρεϊντ αποκάλυψε μπροστά στις κάμερες ότι απάτησε τη σύντροφό του, χαρακτηρίζοντας την πράξη του ως το μεγαλύτερο λάθος που έχει κάνει ποτέ.

Το βίντεο:

«Έκανα το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου» Με δάκρυα στα μάτια, ο αθλητής περιέγραψε μια εσωτερική σύγκρουση που τον ταλανίζει τους τελευταίους μήνες. Όπως εξήγησε, πριν από μισό χρόνο γνώρισε τη γυναίκα που θεωρεί «έρωτα της ζωής του», όμως πριν από τρεις μήνες υπέπεσε στο σφάλμα της απιστίας.

«Υπάρχει ένας άνθρωπος με τον οποίο θα ήθελα να μοιραστώ αυτή τη στιγμή, αλλά ίσως δεν με βλέπει καν σήμερα», δήλωσε με παράπονο, προσθέτοντας πως οι τελευταίες ημέρες ήταν οι δυσκολότερες της ζωής του. Παρά την ολυμπιακή επιτυχία, ο ίδιος παραδέχθηκε πως ο αθλητισμός έχει έρθει σε δεύτερη μοίρα, καθώς η σκέψη του βρίσκεται στη σύντροφό του και στη μετάνοια που νιώθει.

Η κίνηση αυτή του Λέγκρεϊντ έχει προκαλέσει αίσθηση, καθώς σπάνια ένας αθλητής επιλέγει μια τόσο δημόσια και «εκτεθειμένη» στιγμή για να διαχειριστεί προσωπικά ζητήματα τέτοιας φύσεως. Για τον Νορβηγό, το χάλκινο μετάλλιο φαίνεται πως ήταν απλώς η αφορμή για να ζητήσει μια δημόσια συγχώρεση.