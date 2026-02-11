Σκύλος «έκλεψε» την παράσταση σε αγώνα σκι στο Μιλάνο [βίντεο]
Ένα απρόοπτο και διασκεδαστικό περιστατικό διέκοψε τη ροή του Παγκοσμίου Κυπέλλου Σκι στην Ιταλία (περιοχή Μπόρμιο/Μιλάνο), όταν ένας τετράποδος εισβολέας αποφάσισε να δοκιμάσει τις ικανότητές του στο χιόνι.
Ένας σκύλος ξέφυγε από την προσοχή των ιδιοκτητών του και εισέβαλε στην πίστα ελεύθερης κατάβασης, τρέχοντας ανάμεσα στις πόρτες και αποφεύγοντας με ελιγμούς τους υπεύθυνους ασφαλείας που προσπαθούσαν να τον απομακρύνουν.
Το περιστατικό προκάλεσε γέλια σε θεατές και σχολιαστές, με τον σκύλο να διανύει μεγάλη απόσταση στην κατηφόρα πριν τελικά κουραστεί και αποχωρήσει, έχοντας όμως προλάβει να γίνει ο αδιαφιλονίκητος πρωταγωνιστής της ημέρας.
