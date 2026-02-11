Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026
«HOTΕΛ ΕΛVIRA»: Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο στις 14 Φλεβάρη στο MEGA
Media 11 Φεβρουαρίου 2026, 14:38

«HOTΕΛ ΕΛVIRA»: Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο στις 14 Φλεβάρη στο MEGA

Η αποκάλυψη του μυστικού του Χάρι διαλύει τις όποιες υποψίες της Ελβίρας.

Σύνταξη
Η Ελβίρα μαθαίνει την αλήθεια για τον Χάρι στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς «HOTΕΛ ΕΛVIRA» το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στις 17:20, στο MEGA.

Ο Θεμιστοκλής και ο Γιάννης προσπαθούν να βοηθήσουν τη Νούλη να «αποτοξινωθεί» από την τεχνολογία.

Η Raptor κάνει μια άκρως δελεαστική πρόταση στον Παντελή για την εξαγορά του ξενοδοχείου.

Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς

Επεισόδιο 26 – «Κρατάς μυστικό;» (Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026)

Ο Γιάννης ενημερώνεται για μια επιδότηση που αφορά τα «Smart Hotels» και βάζει σκοπό να μετατρέψει το ξενοδοχείο σε πρότυπο τεχνολογίας.

Η Νούλη ενθουσιάζεται με τις νέες εφαρμογές, φτάνοντας γρήγορα στα όρια του εθισμού, με αποτέλεσμα ο Γιάννης και ο Θεμιστοκλής να επιστρατεύσουν ανορθόδοξες μεθόδους «αποτοξίνωσης».

Παράλληλα, η Ελβίρα μαθαίνει την αληθινή ιστορία του Χάρι. Οι δυο τους έρχονται πιο κοντά από ποτέ και εξομολογούνται τον έρωτά τους, με την Ελβίρα να τον πιέζει να μιλήσει ανοιχτά στον πατέρα του.

Την ίδια στιγμή, η Raptor επανέρχεται με μια δελεαστική οικονομική προσφορά προς τον Παντελή, ενώ ο Φίλιππος και η Ντίνα, αμήχανοι μετά την ερωτική τους βραδιά, κάνουν τα πάντα για να αποφύγουν ο ένας τον άλλον.

YouTube thumbnail

Πρωταγωνιστούν

Ελίζα Σκολίδη, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Άννα Κουρή, Γιώργος Σουξές, Γκαλ Ρομπίσα, Γιωργής Τσουρής, Ελπίδα Νικολάου, Δημήτρης Τσέλιος, Βαγγέλης Δαούσης, Λένα Γιάκα κ.α.

Ιδέα: Μιχάλης Χαραλαμπίδης, Πένυ Φυλακτάκη

Σενάριο: Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Delegate producers: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος  Βασιλειάδης

Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε

Ενδυματολόγος: Ελίνα Μαντζάκου

Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης

Εκτέλεση παραγωγής: FEELGOOD Productions

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA

Economy
Νόμος Κατσέλη: Βλέπει κινδύνους για την ποιότητα του ενεργητικού των ελληνικών τραπεζών στην απόφαση του Αρείου Πάγου

Νόμος Κατσέλη: Βλέπει κινδύνους για την ποιότητα του ενεργητικού των ελληνικών τραπεζών στην απόφαση του Αρείου Πάγου

Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Ανοίγει παράθυρο σε πυρηνικά όπλα
Media 11.02.26

Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Ανοίγει παράθυρο σε πυρηνικά όπλα

Τουρκία - Συναγερμός από δηλώσεις Φιντάν • Στη σκιά της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν σήμερα, ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η γειτονική χώρα να αποκτήσει πυρηνικά όπλα

Σύνταξη
Συνέδριο ALL THINGS RADIO 2026: Το κορυφαίο θεσμικό γεγονός της ελληνικής ραδιοφωνικής και audio αγοράς
Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφώνου 10.02.26

Συνέδριο ALL THINGS RADIO 2026: Το κορυφαίο θεσμικό γεγονός της ελληνικής ραδιοφωνικής και audio αγοράς

Διακεκριμένοι διεθνείς ομιλητές και κορυφαία στελέχη της ελληνικής αγοράς συναντιούνται για να συζητήσουν όλα όσα διαμορφώνουν την επόμενη ημέρα του ραδιοφώνου και του audio στο ολοήμερο συνέδριο του ALL THINGS RADIO στο πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026.

Σύνταξη
Οι ημιτελικοί τoυ Κυπέλλου Ελλάδας Betsson παίζουν στην Betsson με Ενισχυμένες Αποδόσεις και Σούπερ Προσφορά*
Τα Νέα της Αγοράς 11.02.26

Οι ημιτελικοί τoυ Κυπέλλου Ελλάδας Betsson παίζουν στην Betsson με Ενισχυμένες Αποδόσεις και Σούπερ Προσφορά*

Οι ημιτελικοί του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson μπαίνουν στην τελική τους ευθεία, με δύο μεγάλες αναμετρήσεις που κρίνουν το εισιτήριο για τον τελικό

Σύνταξη
Αυτοψία στο Ρέμα της Πικροδάφνης από το Δήμο Παλαιού Φαλήρου και την Περιφέρεια Αττικής
Πολιτική προστασία 11.02.26

Αυτοψία στο Ρέμα της Πικροδάφνης από το Δήμο Παλαιού Φαλήρου και την Περιφέρεια Αττικής

Στο ρέμα της Πικροδάφνης βρέθηκαν αυτοδιοικητικοί πρώτου και δεύτερου βαθμού, με σκοπό να εντοπιστούν ζητήματα που αφορούν την προστασία της περιοχής.

Σύνταξη
Ρωσία: Μετά την επίσκεψη Βανς, το Κρεμλίνο λέει ότι θα αναπτύξει τις σχέσεις με Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν
Δηλώσεις Πεσκόφ 11.02.26

Μετά την επίσκεψη Βανς, το Κρεμλίνο λέει ότι θα αναπτύξει τις σχέσεις με Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν

Η Ρωσία σχεδιάζει να ζητήσει διευκρινίσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τους νέους περιορισμούς των ΗΠΑ στις πετρελαϊκές επιχειρήσεις της Βενεζουέλας

Σύνταξη
Αρχεία Έπσταϊν: Το Συμβούλιο της Ευρώπης ήρε τη διπλωματική ασυλία του πρώην γενικού γραμματέα του, Γιάγκλαντ
Νέα εξέλιξη 11.02.26

Το Συμβούλιο της Ευρώπης ήρε τη διπλωματική ασυλία του πρώην γενικού γραμματέα του λόγω των αρχείων Έπσταϊν

Ο Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ, πρώην πρωθυπουργός και πρώην υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας, έχει χρηματίσει πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής του Νόμπελ Ειρήνης.

Σύνταξη
Η ανθεκτικότητα στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών
Το ζητούμενο 11.02.26

Η ανθεκτικότητα στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει φέτος μια στρατηγική για την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα των παράκτιων κοινοτήτων, με βάση το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τους Ωκεανούς που εγκρίθηκε το 2025.

Σύνταξη
Δύο χρόνια Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό: Μια αιωνιότητα και μια μέρα
On Field 11.02.26

Μια αιωνιότητα και μια μέρα

Στις 11 Φλεβάρη του ΄24 ο Ολυμπιακός ανακοινώνει την πρόσληψη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και όσα ακολούθησαν φαντάζουν σαν μια αιωνιότητα που θα μείνει χαραγμένη στην «ερυθρόλευκη» ιστορία.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ιράν: Μήνυμα Πεζεσκιάν για πυρηνικό πρόγραμμα: «Η Τεχεράνη δεν θα υποχωρήσει στις υπερβολικές απαιτήσεις»
Κόσμος 11.02.26

Μήνυμα Πεζεσκιάν για πυρηνικό πρόγραμμα: «Η Τεχεράνη δεν θα υποχωρήσει στις υπερβολικές απαιτήσεις»

«Δεν επιδιώκουμε να αποκτήσουμε πυρηνικό όπλο. Το έχουμε δηλώσει επανειλημμένως και είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε επαλήθευση», δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν με αφορμή την 47η επέτειο της Ισλαμικής Επανάστασης

Σύνταξη
«Η ελπίδα θέλει σκληρή δουλειά» – Η επίδειξη SS26 του Marc Jacobs καταπιάστηκε με το θέμα της θλίψης
Καιροί 11.02.26

«Η ελπίδα θέλει σκληρή δουλειά» - Η επίδειξη SS26 του Marc Jacobs καταπιάστηκε με το θέμα της θλίψης

Η Αμερική βρίσκεται σε κατάσταση πένθους και απογοήτευσης – και η επίδειξη SS26 του Marc Jacobs τη Δευτέρα (9 Φεβρουαρίου) στην έναρξη της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης συνάντησε τους ανθρώπους εκεί όπου ακριβώς βρίσκονται.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ενοίκια: Ράλι στις τιμές και στεγαστική ασφυξία για τους νέους – Η ελληνική αγορά στο μικροσκόπιο του Reuters
Αβάσταχτο κόστος 11.02.26

Ράλι στις τιμές ενοικίων και στεγαστική ασφυξία για τους νέους - Η ελληνική αγορά στο μικροσκόπιο του Reuters

Καθώς τα ενοίκια αυξάνονται με ταχύτερους ρυθμούς από τα εισοδήματα, τα νοικοκυριά περιορίζουν δαπάνες και καταφεύγουν σε μεγαλύτερο δανεισμό

Σύνταξη
