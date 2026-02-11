Καταδίκη Αυστραλής συγγραφέα για ερωτικό μυθιστόρημα που κρίθηκε ως υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων

Μια Αυστραλή συγγραφέας καταδικάστηκε για τη δημιουργία υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, έπειτα από απόφαση δικαστηρίου της Νέας Νότιας Ουαλίας, που έκρινε ότι το μυθιστόρημά της «σεξουαλικοποιεί παιδιά», παρά τους ισχυρισμούς της ίδιας ότι οι χαρακτήρες είναι ενήλικες.

Το δικαστήριο εξέτασε ερωτικό μυθιστόρημα με έντονη ηλικιακή ανισορροπία, στο οποίο περιγράφεται σχέση ανάμεσα στην 18χρονη Λούσι και τον 45χρονο καλύτερο φίλο του πατέρα της, τον Άρθουρ. Η αφήγηση, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, περιλαμβάνει αναφορές σε επιθυμίες που ξεκινούν όταν η πρωταγωνίστρια ήταν παιδί, αλλά και σκηνές όπου η ίδια υιοθετεί ρόλους και συμπεριφορές νηπίου.

Ηλικία 18, αλλά εικόνα παιδιού

Η συγγραφέας Λόρεν Μαστρόζα, 34 ετών και στέλεχος μάρκετινγκ σε χριστιανική φιλανθρωπική οργάνωση, βρέθηκε στο εδώλιο μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε το βιβλίο στο διαδίκτυο. Στην υπεράσπισή της υποστήριξε ότι η Λούσι παρουσιάζεται ρητά ως ενήλικη.

Η δικαστής Μπρι Τσίσολμ, ωστόσο, απέρριψε το επιχείρημα, σημειώνοντας ότι οι αναφορές στην ηλικία των 18 ετών δεν αρκούν για να αναιρέσουν τη συνολική απεικόνιση του χαρακτήρα ως παιδιού. Όπως τόνισε, η παιδική γλώσσα, τα ρούχα και η συμπεριφορά της ηρωίδας κυριαρχούν ακριβώς στις σκηνές σεξουαλικού περιεχομένου, οδηγώντας τον αναγνώστη σε μια «αδιαμφισβήτητα προσβλητική» εικόνα.

Εξώφυλλο, περιεχόμενο και ποινικές ευθύνες

Η Τσίσολμ διάβασε ολόκληρο το έργο, το οποίο κυκλοφόρησε με το ψευδώνυμο Τόρι Γουντς, και στάθηκε ακόμη και στο εξώφυλλο: παστέλ ροζ χρώμα και τίτλος γραμμένος με παιδικά τουβλάκια. Κατά την κρίση της, όλα αυτά ενισχύουν τη σύνδεση του χαρακτήρα με ανήλικη ηλικία, αφήνοντας —όπως είπε— την εντύπωση ενός ενήλικου άνδρα που εμπλέκεται σε σεξουαλική πράξη με μικρό παιδί.

Η Μαστρόζα είχε διαθέσει το βιβλίο σε προ-κυκλοφορία σε 21 αναγνώστες τον Μάρτιο του περασμένου έτους, πριν κατατεθεί καταγγελία στην αστυνομία. Το BBC επέλεξε να μην κατονομάσει το έργο.

Τελικά, κρίθηκε ένοχη για τρεις κατηγορίες: δημιουργία, κατοχή και διανομή υλικού παιδικής κακοποίησης. Η υπόθεση θα επανέλθει στο δικαστήριο στις 28 Απριλίου για την επιμέτρηση της ποινής. Μετά την απαγγελία των κατηγοριών, η BaptistCare ανακοίνωσε ότι η συγγραφέας τέθηκε σε διαθεσιμότητα από τη θέση της, εν αναμονή εσωτερικής έρευνας.

*Με πληροφορίες από: BBC