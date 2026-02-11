Σε όλες τις ηπείρους, οι αγοραστές αισθάνονται την πίεση από τις τιμές των τροφίμων στα σούπερ μάρκετ.

Από τους πολύβουους διαδρόμους του Λας Βέγκας στις ΗΠΑ μέχρι τα παντοπωλεία της Γερμανίας, της Ρουμανίας της Ισπανίας και της Ελλάδας στην Ευρώπη, το κόστος των τροφίμων παραμένει κεντρική ανησυχία το 2026.

Παρά τις διαβεβαιώσεις από τις κεντρικές τράπεζες και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, οι καταναλωτές και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού προετοιμάζονται για περαιτέρω αυξήσεις τιμών, προσαρμόζουν τις συνήθειες τους και αναζητούν δημιουργικούς τρόπους για να αξιοποιήσουν έστω και λίγο περισσότερο κάθε δολάριο ή ευρώ.

Οι τιμές των τροφίμων ανεβαίνουν στην Ευρώπη

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύθηκε από την ING στις 10 Φεβρουαρίου 2026 και αναφέρθηκε από πολλά ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να αναμένουν αύξηση των τιμών των τροφίμων φέτος.

Αυτή η προσδοκία, σύμφωνα με το euronews.com, επιμένει ακόμη και όταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) προβλέπει ότι οι αυξήσεις στο κόστος των τροφίμων θα υποχωρήσουν, με τον πληθωρισμό τροφίμων στην ευρωζώνη να προβλέπεται να μειωθεί και να σταθεροποιηθεί ελαφρώς πάνω από 2% μέχρι τα τέλη του 2026.

Ωστόσο, το χάσμα μεταξύ των επίσημων προβλέψεων και των προσδοκιών των καταναλωτών για τα πορτοφόλια τους είναι εντυπωσιακό.

Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι οι τιμές των τροφίμων και των μη αλκοολούχων ποτών στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 3,3% το 2025, ξεπερνώντας τον συνολικό πληθωρισμό του 2,5%.

Η έρευνα της ING Consumer Research, στην οποία συμμετείχαν περίπου 1.000 άτομα σε καθεμία από τις έξι ευρωπαϊκές χώρες – Γερμανία, Ισπανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Πολωνία και Ρουμανία – διαπίστωσε ότι το 58% των ερωτηθέντων συμφώνησε με τη δήλωση: «Αναμένω ότι το επίπεδο τιμών των ειδών παντοπωλείου στη χώρα μου θα αυξηθεί ταχύτερα τους επόμενους 12 μήνες». Μόνο το 14% διαφώνησε.

Το κλίμα είναι ισχυρότερο στη Ρουμανία, όπου το 73% προβλέπει ταχύτερες αυξήσεις στις τιμές των ειδών παντοπωλείου, ακολουθούμενο από το Βέλγιο με 66% και την Ολλανδία με 64%. Στη Γερμανία, το 57% αναμένει επιτάχυνση των τιμών, ενώ στην Πολωνία, το ποσοστό είναι σχεδόν το μισό, στο 49%.

Η Ισπανία ξεχωρίζει ως εξαίρεση

Στην Ισπανία, μόνο το 39% των ερωτηθέντων αναμένει ότι οι τιμές των ειδών παντοπωλείου θα αυξηθούν ταχύτερα – ένα ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από τους γείτονές της. Γιατί αυτή η αισιοδοξία;

Όπως σημειώνει η έκθεση της ING, η οικονομία της Ισπανίας αναπτύχθηκε κατά 2,8% το 2025, πολύ πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης που είναι 1,5%. Οι χαμηλότερες τιμές ενέργειας και η μείωση του πληθωρισμού έχουν ενισχύσει την καταναλωτική εμπιστοσύνη και τις δαπάνες.

Η δημιουργία θέσεων εργασίας είναι ισχυρή, με τις αγγελίες εργασίας να είναι 54% πάνω από τα επίπεδα πριν από την πανδημία στα τέλη του 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Indeed.

Ο ΟΟΣΑ προβλέπει ότι η Ισπανία θα συνεχίσει να ηγείται των πέντε μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης στην αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ, προβλέποντας 2,2% για το 2026. Αυτή η οικονομική ανθεκτικότητα αντικατοπτρίζεται στις προοπτικές των Ισπανών καταναλωτών: περισσότεροι από τους μισούς (52%) πιστεύουν ότι η αγοραστική τους δύναμη θα βελτιωθεί το 2026, ενώ μόνο το 18% είναι απαισιόδοξοι.

Γερμανία Βέλγιο οι πιο απαισιόδοξες χώρες

Συγκρίνετε αυτό με τη Γερμανία και το Βέλγιο, όπου βασιλεύει η απαισιοδοξία.

Στη Γερμανία, το 53% των ερωτηθέντων διαφώνησε με τη δήλωση ότι η αγοραστική τους δύναμη θα αυξηθεί το 2026, ακολουθούμενο από το Βέλγιο με 50%. Και στις έξι χώρες, το 39% εξέφρασε σκεπτικισμό σχετικά με τη βελτίωση της αγοραστικής τους δύναμης, σε σύγκριση με μόλις το 29% που ήταν αισιόδοξοι.

Ο οικονομολόγος της ING, Thijs Geijer, συνόψισε το κλίμα: «Ακόμα και με την ανάκαμψη των πραγματικών μισθών σε μεγάλο βαθμό, οι καταναλωτές παραμένουν απαισιόδοξοι για την αγοραστική τους δύναμη ενόψει του 2026». Ο Geijer επεσήμανε επίσης ότι «πολλοί καταναλωτές είναι ψυχικά προετοιμασμένοι ή προετοιμάζονται για ακόμη υψηλότερο πληθωρισμό», υποδηλώνοντας ότι θα χρειαστεί μια διαρκής περίοδος σταθερότητας των τιμών για να μεταβληθούν οι προσδοκίες.

Γιατί έχουν σημασία αυτές οι αντιλήψεις; Για πολλά ευρωπαϊκά νοικοκυριά, τα τρόφιμα και τα μη αλκοολούχα ποτά αποτελούν σημαντικό μέρος των μηνιαίων δαπανών. Η σχέση μεταξύ του πληθωρισμού των τροφίμων και του μεριδίου του στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς είναι σαφής: καθώς οι τιμές αυξάνονται, αυξάνεται και η πίεση, ειδικά σε χώρες όπως η Ρουμανία, όπου ο πληθωρισμός των τροφίμων έφτασε το 6,8% το 2025 και τα νοικοκυριά αφιέρωσαν το 23,1% των προϋπολογισμών τους σε τρόφιμα και ποτά. Αυτό το μοτίβο αντικατοπτρίζεται σε αρκετές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων, ενισχύοντας τον αντίκτυπο κάθε αύξησης τιμών.

Στην Ελλάδα η ακρίβεια πιέζει ασφυκτικά το εισόδημα

Η ελληνική αγορά σούπερ μάρκετ έκλεισε το 2025 με ρεκόρ τζίρου που ξεπέρασε τα 16 δισ. ευρώ (αύξηση +7,1% σε σχέση με το 2024). Το ανησυχητικό στοιχείο πίσω από αυτό το νούμερο είναι ότι η αύξηση δεν προέρχεται κυρίως από το ότι αγοράζουμε περισσότερα προϊόντα, αλλά από το ότι πληρώνουμε ακριβότερα τα ίδια προϊόντα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και ερευνών αγοράς (όπως του ΙΕΛΚΑ και της NielsenIQ) για τον Δεκέμβριο του 2025 και τον Ιανουάριο του 2026:

Ο γενικός πληθωρισμός κυμαίνεται κοντά στο 2,6%, ωστόσο, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα παραμένει πιο επίμονος.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται σε:

Φρέσκα κρέατα (+14,4%)

Είδη πρωινού και ροφήματα (+8,3%)

Σοκολατοειδή και σνακ (+6,8%)

Φρέσκα ψάρια (+5,9%)

Στον αντίποδα, υπάρχουν κατηγορίες που δείχνουν μειώσεις, όπως τα απορρυπαντικά (-4,1%) και τα γαλακτοκομικά (-2,1%), ως αποτέλεσμα της ομαλοποίησης του κόστους ενέργειας και των πρώτων υλών διεθνώς.

Το ελαιόλαδο παραμένει ο «μεγάλος ασθενής» του οικογενειακού προϋπολογισμού.

Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού

Ενώ οι Ευρωπαίοι ανησυχούν για το τι θα ακολουθήσει, οι Αμερικανοί ήδη αισθάνονται την πίεση.

Στο Λας Βέγκας, οι αγοραστές δήλωσαν στο KTNV Channel 13 ότι οι υψηλές τιμές των τροφίμων επιβάλλουν δύσκολες επιλογές. Ένας από αυτούς, για παράδειγμα, αναγκάστηκε να μειώσει τις έκτακτες δαπάνες, όπως οι βραδινές εξόδους. «Κάτι τέτοιο συμβαίνει πολύ σπάνια», παραδέχτηκε, δείχνοντας πώς οι αυξανόμενοι λογαριασμοί των παντοπωλείων εκτοπίζουν άλλες απολαύσεις.

Ένας άλλος αγοραστής ανέφερε ότι η σύζυγός του ξοδεύει περισσότερα σε είδη παντοπωλείου από ό,τι πριν από ένα χρόνο, ενώ ένας ακόμη, παρατήρησε: «Βλέπω ότι το κρέας είναι υψηλό για τους ανθρώπους, και τα καθημερινά πράγματα που χρειάζονται, ψωμί και τέτοια πράγματα, είναι υψηλά».

Καθώς οι τιμές αυξάνονται, οι αγοραστές δεν αγοράζουν απλώς λιγότερα – ψωνίζουν πιο έξυπνα.

Η Kristin McGrath, ανώτερη συντάκτρια στο The Krazy Coupon Lady, περιέγραψε μια σεισμική μετατόπιση στην κουλτούρα των κουπονιών. «Οι άνθρωποι στρέφονται πραγματικά στα κουπόνια για να εξοικονομήσουν χρήματα στα πράγματα που χρειάζονται και όχι μόνο στα πράγματα που θέλουν», δήλωσε στο KTNV. Αυτό που κάποτε ήταν χόμπι – μερικές φορές ακόμη και «ολυμπιακό άθλημα» – έχει γίνει αναγκαιότητα. «Τα κουπόνια σαν ένα ακραίο χόμπι αποθήκευσης… [έχουν μετατραπεί] σε αναγκαιότητα – μια τακτική επιβίωσης για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν υψηλότερες τιμές», εξήγησε η McGrath. Το μήνυμα είναι σαφές: το 2026, κάθε μικρό κομμάτι βοηθάει.