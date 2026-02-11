newspaper
11.02.2026 | 17:45
Τηλεφώνημα για βόμβα σε κεντρικό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας
Τρόφιμα: Το κόστος, κεντρική ανησυχία το 2026 – Από το Λας Βέγκας μέχρι τη Γερμανία και από εκεί στην Ελλάδα
Οικονομία 11 Φεβρουαρίου 2026, 15:00

Τρόφιμα: Το κόστος, κεντρική ανησυχία το 2026 – Από το Λας Βέγκας μέχρι τη Γερμανία και από εκεί στην Ελλάδα

Το αυξανόμενο κόστος των τροφίμων αναδιαμορφώνει τις καταναλωτικές συνήθειες στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, με πολλούς να στρέφονται σε κουπόνια και σε γεύματα με περιορισμένο προϋπολογισμό

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΕπιμέλειαΧρυσάνθη Ρουμελιώτου
Vita.gr
Σε όλες τις ηπείρους, οι αγοραστές αισθάνονται την πίεση από τις τιμές των τροφίμων στα σούπερ μάρκετ.

Από τους πολύβουους διαδρόμους του Λας Βέγκας στις ΗΠΑ μέχρι τα παντοπωλεία της Γερμανίας, της Ρουμανίας της Ισπανίας και της Ελλάδας στην Ευρώπη, το κόστος των τροφίμων παραμένει κεντρική ανησυχία το 2026.

Παρά τις διαβεβαιώσεις από τις κεντρικές τράπεζες και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, οι καταναλωτές και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού προετοιμάζονται για περαιτέρω αυξήσεις τιμών, προσαρμόζουν τις συνήθειες τους και αναζητούν δημιουργικούς τρόπους για να αξιοποιήσουν έστω και λίγο περισσότερο κάθε δολάριο ή ευρώ.

Οι τιμές των τροφίμων ανεβαίνουν στην Ευρώπη

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύθηκε από την ING στις 10 Φεβρουαρίου 2026 και αναφέρθηκε από πολλά ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να αναμένουν αύξηση των τιμών των τροφίμων φέτος.

Αυτή η προσδοκία, σύμφωνα με το euronews.com, επιμένει ακόμη και όταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) προβλέπει ότι οι αυξήσεις στο κόστος των τροφίμων θα υποχωρήσουν, με τον πληθωρισμό τροφίμων στην ευρωζώνη να προβλέπεται να μειωθεί και να σταθεροποιηθεί ελαφρώς πάνω από 2% μέχρι τα τέλη του 2026.

Ωστόσο, το χάσμα μεταξύ των επίσημων προβλέψεων και των προσδοκιών των καταναλωτών για τα πορτοφόλια τους είναι εντυπωσιακό.

Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι οι τιμές των τροφίμων και των μη αλκοολούχων ποτών στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 3,3% το 2025, ξεπερνώντας τον συνολικό πληθωρισμό του 2,5%.

Η έρευνα της ING Consumer Research, στην οποία συμμετείχαν περίπου 1.000 άτομα σε καθεμία από τις έξι ευρωπαϊκές χώρες – Γερμανία, Ισπανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Πολωνία και Ρουμανία – διαπίστωσε ότι το 58% των ερωτηθέντων συμφώνησε με τη δήλωση: «Αναμένω ότι το επίπεδο τιμών των ειδών παντοπωλείου στη χώρα μου θα αυξηθεί ταχύτερα τους επόμενους 12 μήνες». Μόνο το 14% διαφώνησε.

Το κλίμα είναι ισχυρότερο στη Ρουμανία, όπου το 73% προβλέπει ταχύτερες αυξήσεις στις τιμές των ειδών παντοπωλείου, ακολουθούμενο από το Βέλγιο με 66% και την Ολλανδία με 64%. Στη Γερμανία, το 57% αναμένει επιτάχυνση των τιμών, ενώ στην Πολωνία, το ποσοστό είναι σχεδόν το μισό, στο 49%.

Η Ισπανία ξεχωρίζει ως εξαίρεση

Στην Ισπανία, μόνο το 39% των ερωτηθέντων αναμένει ότι οι τιμές των ειδών παντοπωλείου θα αυξηθούν ταχύτερα – ένα ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από τους γείτονές της. Γιατί αυτή η αισιοδοξία;

Όπως σημειώνει η έκθεση της ING, η οικονομία της Ισπανίας αναπτύχθηκε κατά 2,8% το 2025, πολύ πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης που είναι 1,5%. Οι χαμηλότερες τιμές ενέργειας και η μείωση του πληθωρισμού έχουν ενισχύσει την καταναλωτική εμπιστοσύνη και τις δαπάνες.

Η δημιουργία θέσεων εργασίας είναι ισχυρή, με τις αγγελίες εργασίας να είναι 54% πάνω από τα επίπεδα πριν από την πανδημία στα τέλη του 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Indeed.

Ο ΟΟΣΑ προβλέπει ότι η Ισπανία θα συνεχίσει να ηγείται των πέντε μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης στην αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ, προβλέποντας 2,2% για το 2026. Αυτή η οικονομική ανθεκτικότητα αντικατοπτρίζεται στις προοπτικές των Ισπανών καταναλωτών: περισσότεροι από τους μισούς (52%) πιστεύουν ότι η αγοραστική τους δύναμη θα βελτιωθεί το 2026, ενώ μόνο το 18% είναι απαισιόδοξοι.

Γερμανία Βέλγιο οι πιο απαισιόδοξες χώρες

Συγκρίνετε αυτό με τη Γερμανία και το Βέλγιο, όπου βασιλεύει η απαισιοδοξία.

Στη Γερμανία, το 53% των ερωτηθέντων διαφώνησε με τη δήλωση ότι η αγοραστική τους δύναμη θα αυξηθεί το 2026, ακολουθούμενο από το Βέλγιο με 50%. Και στις έξι χώρες, το 39% εξέφρασε σκεπτικισμό σχετικά με τη βελτίωση της αγοραστικής τους δύναμης, σε σύγκριση με μόλις το 29% που ήταν αισιόδοξοι.

Ο οικονομολόγος της ING, Thijs Geijer, συνόψισε το κλίμα: «Ακόμα και με την ανάκαμψη των πραγματικών μισθών σε μεγάλο βαθμό, οι καταναλωτές παραμένουν απαισιόδοξοι για την αγοραστική τους δύναμη ενόψει του 2026». Ο Geijer επεσήμανε επίσης ότι «πολλοί καταναλωτές είναι ψυχικά προετοιμασμένοι ή προετοιμάζονται για ακόμη υψηλότερο πληθωρισμό», υποδηλώνοντας ότι θα χρειαστεί μια διαρκής περίοδος σταθερότητας των τιμών για να μεταβληθούν οι προσδοκίες.

Γιατί έχουν σημασία αυτές οι αντιλήψεις; Για πολλά ευρωπαϊκά νοικοκυριά, τα τρόφιμα και τα μη αλκοολούχα ποτά αποτελούν σημαντικό μέρος των μηνιαίων δαπανών. Η σχέση μεταξύ του πληθωρισμού των τροφίμων και του μεριδίου του στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς είναι σαφής: καθώς οι τιμές αυξάνονται, αυξάνεται και η πίεση, ειδικά σε χώρες όπως η Ρουμανία, όπου ο πληθωρισμός των τροφίμων έφτασε το 6,8% το 2025 και τα νοικοκυριά αφιέρωσαν το 23,1% των προϋπολογισμών τους σε τρόφιμα και ποτά. Αυτό το μοτίβο αντικατοπτρίζεται σε αρκετές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων, ενισχύοντας τον αντίκτυπο κάθε αύξησης τιμών.

Στην Ελλάδα η ακρίβεια πιέζει ασφυκτικά το εισόδημα

Η ελληνική αγορά σούπερ μάρκετ έκλεισε το 2025 με ρεκόρ τζίρου που ξεπέρασε τα 16 δισ. ευρώ (αύξηση +7,1% σε σχέση με το 2024). Το ανησυχητικό στοιχείο πίσω από αυτό το νούμερο είναι ότι η αύξηση δεν προέρχεται κυρίως από το ότι αγοράζουμε περισσότερα προϊόντα, αλλά από το ότι πληρώνουμε ακριβότερα τα ίδια προϊόντα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και ερευνών αγοράς (όπως του ΙΕΛΚΑ και της NielsenIQ) για τον Δεκέμβριο του 2025 και τον Ιανουάριο του 2026:

Ο γενικός πληθωρισμός κυμαίνεται κοντά στο 2,6%, ωστόσο, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα παραμένει πιο επίμονος.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται σε:

  • Φρέσκα κρέατα (+14,4%)
  • Είδη πρωινού και ροφήματα (+8,3%)
  • Σοκολατοειδή και σνακ (+6,8%)
  • Φρέσκα ψάρια (+5,9%)

Στον αντίποδα, υπάρχουν κατηγορίες που δείχνουν μειώσεις, όπως τα απορρυπαντικά (-4,1%) και τα γαλακτοκομικά (-2,1%), ως αποτέλεσμα της ομαλοποίησης του κόστους ενέργειας και των πρώτων υλών διεθνώς.

Το ελαιόλαδο παραμένει ο «μεγάλος ασθενής» του οικογενειακού προϋπολογισμού.

Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού

Ενώ οι Ευρωπαίοι ανησυχούν για το τι θα ακολουθήσει, οι Αμερικανοί ήδη αισθάνονται την πίεση.

Στο Λας Βέγκας, οι αγοραστές δήλωσαν στο KTNV Channel 13 ότι οι υψηλές τιμές των τροφίμων επιβάλλουν δύσκολες επιλογές. Ένας από αυτούς, για παράδειγμα, αναγκάστηκε να μειώσει τις έκτακτες δαπάνες, όπως οι βραδινές εξόδους. «Κάτι τέτοιο συμβαίνει πολύ σπάνια», παραδέχτηκε, δείχνοντας πώς οι αυξανόμενοι λογαριασμοί των παντοπωλείων εκτοπίζουν άλλες απολαύσεις.

Ένας άλλος αγοραστής ανέφερε ότι η σύζυγός του ξοδεύει περισσότερα σε είδη παντοπωλείου από ό,τι πριν από ένα χρόνο, ενώ ένας ακόμη, παρατήρησε: «Βλέπω ότι το κρέας είναι υψηλό για τους ανθρώπους, και τα καθημερινά πράγματα που χρειάζονται, ψωμί και τέτοια πράγματα, είναι υψηλά».

Καθώς οι τιμές αυξάνονται, οι αγοραστές δεν αγοράζουν απλώς λιγότερα – ψωνίζουν πιο έξυπνα.

Η Kristin McGrath, ανώτερη συντάκτρια στο The Krazy Coupon Lady, περιέγραψε μια σεισμική μετατόπιση στην κουλτούρα των κουπονιών. «Οι άνθρωποι στρέφονται πραγματικά στα κουπόνια για να εξοικονομήσουν χρήματα στα πράγματα που χρειάζονται και όχι μόνο στα πράγματα που θέλουν», δήλωσε στο KTNV. Αυτό που κάποτε ήταν χόμπι – μερικές φορές ακόμη και «ολυμπιακό άθλημα» – έχει γίνει αναγκαιότητα. «Τα κουπόνια σαν ένα ακραίο χόμπι αποθήκευσης… [έχουν μετατραπεί] σε αναγκαιότητα – μια τακτική επιβίωσης για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν υψηλότερες τιμές», εξήγησε η McGrath. Το μήνυμα είναι σαφές: το 2026, κάθε μικρό κομμάτι βοηθάει.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ύψωσαν τείχος στις τραπεζικές πιέσεις οι Coca Cola, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ύψωσαν τείχος στις τραπεζικές πιέσεις οι Coca Cola, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Ενοίκια: Ράλι στις τιμές και στεγαστική ασφυξία για τους νέους – Η ελληνική αγορά στο μικροσκόπιο του Reuters
Αβάσταχτο κόστος 11.02.26

Ράλι στις τιμές ενοικίων και στεγαστική ασφυξία για τους νέους - Η ελληνική αγορά στο μικροσκόπιο του Reuters

Καθώς τα ενοίκια αυξάνονται με ταχύτερους ρυθμούς από τα εισοδήματα, τα νοικοκυριά περιορίζουν δαπάνες και καταφεύγουν σε μεγαλύτερο δανεισμό

Σύνταξη
Τσικνοπέμπτη: Πώς επηρεάζουν το παραδοσιακό τραπέζι οι ανατιμήσεις στο κρέας
Προτιμήσεις καταναλωτών 11.02.26

Πώς επηρεάζουν το τραπέζι της Τσικνοπέμπτης οι ανατιμήσεις στο κρέας - Πού κινούνται μοσχάρι και αρνί

Οι τιμές σε μοσχαρίσιο κρέας και αμνοερίφια είναι οι πιο τσιμπημένες, οπότε οι καταναλωτές στρέφονται σε χοιρινό και κοτόπουλο για την Τσικνοπέμπτη

Σύνταξη
Οικονομική ασφυξία: Το μετέωρο βήμα του συνταξιούχου με απώλειες 3,5 δισ. ευρώ φέτος
Οικονομία 11.02.26

Οικονομική ασφυξία: Το μετέωρο βήμα του συνταξιούχου με απώλειες 3,5 δισ. ευρώ φέτος

Η κυβέρνηση από τη μια αυξάνει κατά ένα μικρό ποσοστό τις συντάξεις και από την άλλη εισπράττει υπερδιπλάσια από φόρους και «εισφορές» που έχουν θεσπίσει μνημονιακοί νόμοι οι οποίοι ισχύουν έως σήμερα

Ηλίας Γεωργάκης
Πρωταθλήτρια στη στεγαστική ανασφάλεια η Ελλάδα – Υποψήφιος «ξεσπιτόγατος» ο 1 στους 3 ενοικιαστές
Έρευνα Εurofound 11.02.26

Πρωταθλήτρια στη στεγαστική ανασφάλεια η Ελλάδα – Υποψήφιος «ξεσπιτόγατος» ο 1 στους 3 ενοικιαστές

Η νέα έρευνα του ιδρύματος Eurofound για τις συνθήκες ζωής και εργασίας στην ΕΕ, αποτυπώνει τη διεύρυνση των ανισοτήτων. Θλιβερή πρωτιά στης Ελλάδας στη στεγαστική ανασφάλεια.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αγορά εργασίας: Ο κόσμος γύρισε… ανάποδα – Οι άνεργοι πληρώνουν για να προσληφθούν
Οικονομία 10.02.26

Ο κόσμος γύρισε… ανάποδα - Οι άνεργοι πληρώνουν για να προσληφθούν

Είναι πραγματικά «τρελό» θα μπορούσε να πει κανείς αυτό που συμβαίνει στην αγορά εργασίας σήμερα. Οι πρόσφατες αναφορές δείχνουν μια πλήρη αντιστροφή των όρων: οι υποψήφιοι είναι τόσο απελπισμένοι από το «ghosting» και τα «φίλτρα» της Τεχνητής Νοημοσύνης, που πλέον πληρώνουν οι ίδιοι για να βρουν δουλειά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πώς η Γροιλανδία μπορεί να γίνει η αφορμή για να πάψει η Ευρώπη να εξαρτάται από τις ΗΠΑ και την Κίνα
Διεθνής Οικονομία 10.02.26

Πώς η Γροιλανδία μπορεί να γίνει η αφορμή για να πάψει η Ευρώπη να εξαρτάται από τις ΗΠΑ και την Κίνα

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες την Πέμπτη για μια σύνοδο κορυφής, όπου θα συζητήσουν μέτρα για την ενίσχυση της οικονομίας της ΕΕ και την καλύτερη ικανότητά της να αντισταθεί στις ΗΠΑ

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τα 4 σημεία – κλειδιά για την απασχόληση των συνταξιούχων
Αύξηση της συμμετοχής 10.02.26

Τα 4 σημεία – κλειδιά για την απασχόληση των συνταξιούχων

260.000 είναι οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι που έχουν δηλώσει ότι συνεχίζουν να απασχολούνται παρά το γεγονός ότι συνταξιοδοτήθηκαν - Με το νέο καθεστώς δεν κόβεται καμία σύνταξη

Ηλίας Γεωργάκης
Ισραήλ: Οι φυλακές «ξεκινούν τις προετοιμασίες για την επιβολή της θανατικής ποινής» σε Παλαιστινίους
«Το πράσινο μίλι» 11.02.26

Οι ισραηλινές φυλακές «ξεκινούν τις προετοιμασίες για την επιβολή της θανατικής ποινής» σε Παλαιστινίους

Η Κνεσέτ του Ισραήλ ψήφισε πέρσι ένα νομοσχέδιο το οποίο θέτει τα θεμέλια για την επιβολή θανατικής ποινής σε Παλαιστίνιους κρατούμενους

Σύνταξη
Γιατί η Ντρου Μπάριμορ και ο Ορλάντο Μπλουμ φωνάζουν «΄Ωπα» και σπάνε πιάτα μεσοπέλαγα;
Μύρισε Αιγαίο 11.02.26

Γιατί η Ντρου Μπάριμορ και ο Ορλάντο Μπλουμ φωνάζουν «΄Ωπα» και σπάνε πιάτα μεσοπέλαγα;

Με φόντο το κατάστρωμα ενός πολυτελούς κρουαζιερόπλοιου, η Ντρου Μπάριμορ σπάει πιάτα και φωνάζει «Ώπα», αφήνοντας άφωνο τον Ορλάντο Μπλουμ στο νέο, άκρως… ελληνικό σποτ της MSC Cruises.

Σύνταξη
Οι επικές αντιδράσεις του οπαδού της Γιουνάιτεντ που περιμένει να κουρευτεί, στο 1-1 με την Γουέστ Χαμ (vids)
Ποδόσφαιρο 11.02.26

Παράταση πήρε το... περιβόητο κούρεμα του οπαδού της Γιουνάιτεντ - Πώς αντέδρασε στην ισοπαλία (vid)

Περισσότεροι από 300.000 φίλαθλοι παρακολούθησαν ζωντανά τον Φρανκ Ίλετ να μένει… σύξυλος στην ισοπαλία της Γιουνάιτεντ με την Γουέστ Χαμ που «έσβησε το όνειρο για το κούρεμα που τόσο... λαχταράει!

Σύνταξη
Καναδάς: Ερωτήματα για το μακελειό στο σχολείο του Ταμπλ Ριτζ – Οι πρώτες πληροφορίες για τον δράστη
Ψάχνουν τα «γιατί» 11.02.26

Καναδάς: Ερωτήματα για το μακελειό στο σχολείο του Ταμπλ Ριτζ – Οι πρώτες πληροφορίες για τον δράστη

Η ένοπλη επίθεση, σύμφωνα με καναδικό ΜΜΕ έγινε από τρανς έφηβο. Ο θείος του επιβεβαίωσε την ταυτότητά του. Οι αρχές αποφεύγουν να επιβεβαιώσουν ονόματα και ηλικίες θυμάτων, καθώς η έρευνα συνεχίζεται

Σύνταξη
Αρβανίτης: Όταν το κυβερνητικό θράσος γίνεται απειλή – Ερώτηση στην Κομισιόν για τον εκφοβισμό σε δημοσιογράφους
Πολιτική Γραμματεία 11.02.26

Αρβανίτης: Όταν το κυβερνητικό θράσος γίνεται απειλή – Ερώτηση στην Κομισιόν για τον εκφοβισμό σε δημοσιογράφους

«Όταν η κυβέρνηση στοχοποιεί τον δημοσιογράφο αντί να δίνει καθαρές απαντήσεις για 15 νεκρούς, το πρόβλημα δεν είναι η ερώτηση, αλλά η αντίληψή της περί λογοδοσίας», τονίζει ο Κώστας Αρβανίτης

Σύνταξη
Χαλάνδρι: «Λες και είμαστε αγροτικές φυλακές» – Νέες καταγγελίες για την καθηγήτρια που έσβηνε απουσίες σε μαθητές
Ελλάδα 11.02.26

Χαλάνδρι: «Λες και είμαστε αγροτικές φυλακές» – Νέες καταγγελίες για την καθηγήτρια που έσβηνε απουσίες σε μαθητές

Με απόφαση του υπουργείου Παιδείας η καθηγήτρια απομακρύνεται από το ΕΠΑΛ στο Χαλάνδρι - Έβαζε τους μαθητές να κάνουν διάφορες εργασίες στο σχολείο για να τους σβήνει απουσίες

Σύνταξη
Άρης: Εκτός και με τον Βόλο ο Γαλανόπουλος
Ποδόσφαιρο 11.02.26

Άρης: Εκτός και με τον Βόλο ο Γαλανόπουλος

Ο Κώστας Γαλανόπουλος εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από τον τραυματισμό του και έτσι ο Χιμένεθ δεν μπορεί να τον υπολογίζει για το σαββατιάτικο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο.

Σύνταξη
Κατασκοπεία: Όσα αποκάλυψε στη μαραθώνια απολογία του ο σμήναρχος – Στο μικροσκόπιο δύο απόστρατοι αξιωματικοί
Ελλάδα 11.02.26

Κατασκοπεία: Όσα αποκάλυψε στη μαραθώνια απολογία του ο σμήναρχος – Στο μικροσκόπιο δύο απόστρατοι αξιωματικοί

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση κατασκοπείας μετά τη σύλληψη του 54χρονου σμήναρχου ο οποίος προφυλακίστηκε χθες μετά την απολογία του

Σύνταξη
Live: Λεβαδειακός – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 11.02.26

Live: Λεβαδειακός – ΟΦΗ

LIVE: Λεβαδειακός – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – ΟΦΗ για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Βλάβη στον Οδοντωτό με 77 επιβάτες – Ακινητοποιήθηκε και η εφεδρική αμαξοστοιχία – Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής
Ελλάδα 11.02.26

Βλάβη στον Οδοντωτό με 77 επιβάτες – Ακινητοποιήθηκε και η εφεδρική αμαξοστοιχία – Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού, με τη συμμετοχή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Πολιτικής Προστασίας, καθώς και συνεργείων της ΕΜΟΔΕ.

Σύνταξη
Βενιζέλος: Η κυβέρνηση χρησιμοποίησε, ωμά, το άρθρο 86 για να προστατέψει υπουργούς για υποκλοπές, Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ
Interviews 11.02.26

Βενιζέλος: Η κυβέρνηση χρησιμοποίησε, ωμά, το άρθρο 86 για να προστατέψει υπουργούς για υποκλοπές, Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ

«Το Σύνταγμα ταπεινώνεται» τονίζει ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Με λόγο αιχμηρό και ενάργεια μιλά για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, τα ελληνοτουρκικά, αναλύει την πρωτόγνωρη και επικίνδυνη συγκυρία και κρίνει αυστηρά τους πρωταγωνιστές της πολιτικής σκηνής.

Σύνταξη
Η Άγκυρα και εμείς
Ζωτική ανάγκη 11.02.26

Η Άγκυρα και εμείς

Είναι ανάγκη από την πλευρά μας, με σταθερότητα βέβαια και με αυστηρότητα, να εφαρμοσθεί μια ενεργότερη πολιτική ανοιχτού διαλόγου με την Τουρκία

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Η Γουέστ Χαμ σκοράρει και ο οπαδός της Γιουνάιτεντ που περιμένει να… κουρευτεί, μένει… κόκκαλο (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 11.02.26

Η Γουέστ Χαμ σκοράρει και ο οπαδός της Γιουνάιτεντ που περιμένει να… κουρευτεί, μένει… κόκκαλο (vids, pics)

Περισσότεροι από 300.000 θεατές είδαν σε ζωντανή μετάδοση τον Φρανκ Ίλετ να μένει... παγωτό, τη στιγμή που η Γουέστ Χαμ τελείωνε το όνειρο της... ανακούφισης, με το πιο πολυαναμενόμενο κούρεμα στην ιστορία του ποδοσφαίρου!

Σύνταξη
Η Amazon MGM λέει πως η πτώση 67% του Melania είναι στην πραγματικότητα θετικό σημάδι
Culture Live 11.02.26

Η Amazon MGM λέει πως η πτώση 67% του Melania είναι στην πραγματικότητα θετικό σημάδι

«Ο Τζόνι Γκρίνγουντ και ο Πολ Τόμας Άντερσον ζήτησαν την άμεση αφαίρεση του κομματιού από το ντοκιμαντέρ», ανέφεραν ο σκηνοθέτης και ο συνθέτης για τη χρήση μουσικής από το Phantom Thread στο Melania

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τι περιμένει η Τουρκία από την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα και τη συνάντηση με τον Ερντογάν
Διπλωματία 11.02.26

Τι περιμένει η Τουρκία από την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα και τη συνάντηση με τον Ερντογάν

Η καθηγήτρια Ayşe Küçük γράφει στο τουρκικό κρατικό πρακτορείο Ανατολού για την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Τουρκία και τις δυσκολίες στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τι λέει ο Δήμος Βριλησσίων για την ανατροπή απορριμματοφόρου του Δήμου στην περιφερειακή Αιγάλεω
Ατύχημα 11.02.26

Τι λέει ο Δήμος Βριλησσίων για την ανατροπή απορριμματοφόρου του Δήμου στην περιφερειακή Αιγάλεω

«Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από τους θεράποντες ιατρούς, ο οδηγός μας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου», αναφέρει ο Δήμος Βριλησσίων σε σχέση με την ανατροπή απορριμματοφόρου του Δήμου.

Σύνταξη
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

