Συνεχίζεται το ράλι στα ενοίκια – Οι δέκα πιο ακριβές περιοχές

«Φωτιά» έχουν πάρει τα ενοίκια στην Αττική, καθώς όπως μπορεί να διαπιστώσει κάποιος εάν κάνει μια αναζήτηση στις αγγελίες, σπάνια θα βρει διαμέρισμα να μείνει με μίσθωμα κάτω από 700 ευρώ τον μήνα για μόλις 70 τετραγωνικά. Μάλιστα, υπάρχουν και περιπτώσεις με ενοίκιο που ξεπερνά τα 1.100 ευρώ.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της διαΝΕΟσις για τη στεγαστική κρίση οι ενοικιαστές αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη πίεση, καθώς ξοδεύουν πολύ μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους για στέγαση (6 στα 10 νοικοκυριά που νοικιάζουν ξοδεύουν πάνω από 40%) σε σχέση με τους ιδιοκτήτες, ακόμη και σε σχέση με εκείνους που εξοφλούν κάποιο στεγαστικό δάνειο.

Η κατάσταση στα ενοίκια παραμένει δύσκολη , ωστόσο οι τιμές δεν έχουν πιάσει ακόμα το ιστορικό υψηλό του 2011. Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) υπογραμμίζει ότι το πρόβλημα στέγασης επιδεινώνεται, καθώς αυξάνονται οι τιμές, οι φόροι και τα λειτουργικά κόστη.

Πού κυμαίνονται τα ενοίκια

Σύμφωνα με στοιχεία του Spitogatos στις top 5 πιο ακριβές περιοχές της Αττικής για ενοικίαση κατοικίας που περιλαμβάνει και περιοχές των Βορείων Προαστίων με τη Βουλιαγμένη να διατηρεί τα πρωτεία της και εδώ με ΜΖΤ στα 20,4 ευρώ/τ.μ.

Ακολουθούν οι περιοχές: Κολωνάκι-Λυκαβηττός, Βούλα, Φιλοθέη, Παλαιό Ψυχικό και Γλυφάδα.

Οι πιο οικονομικές περιοχές της Αττικής για ενοικίαση κατοικίας για το 2025 είναι η Σταμάτα και ο Άγιος Στέφανος στα Βόρεια Προάστια, το Πέραμα στα προάστια του Πειραιά και το Καματερό και οι Αχαρνές στα δυτικά.

Τι προτιμούν οι ενοικιαστές

Οι ενοικιαστές αναζητούν ανακαινισμένες κατοικίες που συνδυάζουν την υψηλή ενεργειακή απόδοση με σύγχρονο σχεδιασμό και την αισθητική ανανέωση, για λόγους βιωσιμότητας και λειτουργικότητας, σε διαφορετικές περιοχές.

Η ανακαίνιση είναι ζητούμενο για το 82% των ενοικιαστών, ενώ ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στα κουφώματα, με το 69% να προτιμά κουφώματα αλουμινίου και το 25% νέας τεχνολογίας (PVC κ.λπ.).

Στη θέρμανση, το 75% ζητά φυσικό αέριο, ενώ το ενδιαφέρον για Smart Home αυτοματισμούς παραμένει σχετικά περιορισμένο (19% επιθυμητό, 81% αδιάφορο). Τέλος, η πρόσβαση σε μέσα μαζικής μεταφοράς παραμένει βασική προτεραιότητα για το 94% των ενοικιαστών.

Επίσης, στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, το 88% των ενοικιαστών στη Θεσσαλονίκη ζητά διαμπερή και φωτεινά σπίτια, ενώ ποσοστό 62% δίνει έμφαση σε θέα ή εξωτερικό χώρο και στην εγγύτητα σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Η ήσυχη περιοχή φαίνεται να αποτελεί προτεραιότητα μόνο για το 25% των ενοικιαστών.

Η ύπαρξη αποθήκης απασχολεί περιορισμένο ποσοστό ενδιαφερόμενων ενοικιαστών (12%), ενώ στην επίπλωση υπάρχει ποικιλία στις επιλογές: το 50% ζητά ακίνητο χωρίς επίπλωση, το 12% επιπλωμένο, ενώ το 38% δηλώνει αδιάφορο για το αν το ακίνητο είναι ή όχι επιπλωμένο. Η θέρμανση με φυσικό αέριο είναι καθολικά ζητούμενο στη Θεσσαλονίκη σε ποσοστό 100%.

Πηγή: OT