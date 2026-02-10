Το πρώτο supermodel και η δίκη του αιώνα: Η άνοδος και η πτώση της Έβελιν Νέσμπιτ σε έναν κόσμο που δεν είχε φτιαχτεί για εκείνη

«Η παιδική ομορφιά της την κατέστρεψε. Μπήκε τόσο αθώα στην αγκαλιά του Σατανά όπως ένα μωρό στην αγκαλιά των γονιών του». Με αυτά τα λόγια ο Τύπος προσπαθούσε να δώσει μια… εξήγηση στη δολοφονία του γνωστού αρχιτέκτονα της Νέας Υόρκης Στάνφορντ Γουάιτ από τον εκατομμυριούχο Χάρι Κένταλ Θόου. Και η εξήγηση αυτή απέκτησε ονοματεπώνυμο: Έβελιν Νέσμπιτ.

Η «πιο όμορφη γυναίκα» των ΗΠΑ και σύζυγος του Θόου μπορεί να μην είχε καμιά σχέση με το έγκλημα, ωστόσο δεν ήταν λίγοι αυτοί που την μεταμόρφωσαν σε «πέτρα του σκανδάλου» και ουσιαστικά την κατηγόρησαν για τη στιγερή δολοφονία.

Όταν τον Γενάρη του 1907 ο δράστης καθόταν στην καρέκλα του κατηγορούμενου, όλα τα μάτια ήταν στραμμένα στην πανέμορφη Έβελιν, αυτή που «πρώτα πουλήθηκε στον Γουάιτ και μετά πουλήθηκε για δεύτερη φορά στον Θόου», όπως έγραψε μια εφημερίδα της εποχής.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 林黛妮 (@dainilin_vintageorfashion)

Το πρώτο supermodel του κόσμου

Η ιστορία της Έβελιν Νέσμπιτ έμοιαζε σαν να είχε φτιαχτεί στο μυαλό ενός συγγραφέα. Είχε όλα τα must κλισέ για να γίνει ταινία: η όμορφη κοπέλα, που σε μικρή ηλικία έχασε τον πατέρα της, που τους άφησε μόνο χρέη και καθόλου χρήματα. Και ξαφνικά γίνεται το αγαπημένο μοντέλο των ζωγράφων και των σκιτσογράφων – έγινε το (οικονομικό) στήριγμα της οικογένειά της. Και όλα αυτά ενώ ήταν ακόμα 15 ετών.

Η εξωτερική της εμφάνιση θα την μεταμορφώσει σε Gibson girl – η Έβελιν είχε όλα εκείνα τα στοιχεία που ήθελε στα μοντέλα του ο Τσαρλς Γκίμπσον: ομορφιά και αθωότητα.

Και αυτά τα στοιχεία θα την ανοίξουν και τις πύλες του Μπρόντγουεϊ προτού καν ενηλικωθεί, ενώ οι άνδρες θα κάνουν ουρά για να τη φλερτάρουν.

Ο σχεδόν 30 χρόνια μεγαλύτερός της Στάνφορντ Γουάιτ θα είναι αυτός που θα αναλάβει τον ρόλο του «προστάτη» της. Θα κερδίσει την εύνοια της μητέρας της, θα την βάλει στα μεγάλα σαλόνια και θα της δείξει έναν κόσμο γεμάτο πολυτέλεια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Livonia Parks and Recreation (@livoniarec)

Άλλωστε ο Γουάιτ, παντρεμένος και με παιδί, ζούσε μέσα στην πολυτέλεια. Ένας από τους πιο γνωστούς αρχιτέκτονες της Νέας Υόρκης, με ρετιρέ στο κέντρο της πόλης, δικό του τραπέζι στα πιο ακριβά εστιατόρια και στενούς φίλους τους A-listers της εποχής.

Ωστόσο, ο Γουάιτ ήθελε άλλα πράγματα από την Έβελιν Νέσμπιτ – και ένα βράδυ που η μητέρα της ήταν εκτός πόλης, τη νάρκωσε και τη βίασε. «Ξύπνησα γυμνή στο κρεβάτι και είδα αίμα στο σεντόνι. Δίπλα μου ήταν ο Στάνφορντ κι εκείνος γυμνός» θα πει μετά από αρκετά χρόνια.

Παρά τη φρικτή πράξη, ο Γουάιτ θα συνεχίσει να είναι ο εραστής – προστάτης της Έβελιν, η οποία έβλεπε την καριέρα της να εκτοξεύεται. Και μαζί να μεγαλώνει η λίστα των ανδρών που την ήθελαν δική τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Trish Whitsell (@trishwhitsell)

Ο γάμος και η δολοφονία

Το 1905 και σε ηλικία 21 ετών θα παντρευτεί τον Χάρι Κένταλ Θόου. Επιχειρηματίας, κληρονόμος μιας περιουσίας εκατομμυρίων και με θέματα ψυχικής υγείας.

Η πανέμορφη γυναίκα είπε το «ναι» θεωρώντας ότι θα βρει την ηρεμία της. Αλλά τα πράγματα μόνο έτσι δεν έγιναν. Ο Θόου πίστευε ότι ο Γουάιτ τον υπονόμευε, ενώ η παλιά σχέση του με την σύζυγό του, θεωρούσε ότι είχε καταστρέψει την Έβελιν.

Στις 25 Ιουνίου του 1906, κι ενώ στο θέατρο του Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν παιζόταν το έργο Mam’zelle Champagne, ο Θόου θα πλησιάσει τον Γουάιτ και θα τον πυροβολήσει δύο φορές στο πρόσωπο και μια στην πλάτη, μπροστά στους εκατοντάδες εμβρόντητους θεατές.

Έξι μήνες μετά που ξεκίνησε η «δίκη του αιώνα», ο κόσμος ασχολούνταν περισσότερο με την Έβελιν Νέσμπιτ και λιγότερο με τον δράστη.

Ο γάμος της είχε ουσιαστικά τελειώσει, μαζί με την επιτυχημένη της καριέρα. Ο Τύπος της εποχής την είχε «σταυρώσει», διέλυσε την αθωότητά της και την παρουσίασε σαν μια γυναίκα που έκανε τα πάντα για το χρήμα και την επιτυχία. Την έκαναν να δείχνει υπεύθυνη για τον βιασμό και τις κακοποιήσεις που είχε δεχθεί. Ο «κιτρινισμός» μόλις είχε κάνει την εμφάνισή του.

Ο Θόου θα γλιτώσει τη φυλακή -χάρη και στην επιρροή της πλούσιας οικογένειάς του- και θα μπει σε ψυχιατρική κλινική. Όσο για την Έβελιν Νέσμπιτ; Θα περάσει την υπόλοιπη ζωή της στον χώρο του θεάματος, αλλά τα φώτα είχαν πλέον σβήσει.

Θα αφήσει την τελευταία της πνοή στη Σάντα Μόνικα στις 17 Ιανουαρίου 1967, σε ηλικία 82 ετών.