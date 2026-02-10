Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026
Εκφοβισμός δημοσιογράφων και βουλευτών της αντιπολίτευσης, ποινικοποίηση της κριτικής. Ετσι λειτουργούν τα καθεστώτα. Οποιαδήποτε ομοιότητα με την κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι (;) συμπτωματική

Το πρώτο supermodel και η δίκη του αιώνα: Η άνοδος και η πτώση της Έβελιν Νέσμπιτ σε έναν κόσμο που δεν είχε φτιαχτεί για εκείνη
Στα 16 της χρόνια ήταν το πιο γνωστό πρόσωπο και η πιο ωραία γυναίκα στις ΗΠΑ. Προτού κλείσει τα 22 της, η Έβελιν Νέσμπιτ είχε μεταμορφωθεί στην «πέτρα του σκανδάλου» στη δίκη του αιώνα.

Φροίξος Φυντανίδης
«Η παιδική ομορφιά της την κατέστρεψε. Μπήκε τόσο αθώα στην αγκαλιά του Σατανά όπως ένα μωρό στην αγκαλιά των γονιών του». Με αυτά τα λόγια ο Τύπος προσπαθούσε να δώσει μια… εξήγηση στη δολοφονία του γνωστού αρχιτέκτονα της Νέας Υόρκης Στάνφορντ Γουάιτ από τον εκατομμυριούχο Χάρι Κένταλ Θόου. Και η εξήγηση αυτή απέκτησε ονοματεπώνυμο: Έβελιν Νέσμπιτ.

Η «πιο όμορφη γυναίκα» των ΗΠΑ και σύζυγος του Θόου μπορεί να μην είχε καμιά σχέση με το έγκλημα, ωστόσο δεν ήταν λίγοι αυτοί που την μεταμόρφωσαν σε «πέτρα του σκανδάλου» και ουσιαστικά την κατηγόρησαν για τη στιγερή δολοφονία.

Όταν τον Γενάρη του 1907 ο δράστης καθόταν στην καρέκλα του κατηγορούμενου, όλα τα μάτια ήταν στραμμένα στην πανέμορφη Έβελιν, αυτή που «πρώτα πουλήθηκε στον Γουάιτ και μετά πουλήθηκε για δεύτερη φορά στον Θόου», όπως έγραψε μια εφημερίδα της εποχής.

Το πρώτο supermodel του κόσμου

Η ιστορία της Έβελιν Νέσμπιτ έμοιαζε σαν να είχε φτιαχτεί στο μυαλό ενός συγγραφέα. Είχε όλα τα must κλισέ για να γίνει ταινία: η όμορφη κοπέλα, που σε μικρή ηλικία έχασε τον πατέρα της, που τους άφησε μόνο χρέη και καθόλου χρήματα. Και ξαφνικά γίνεται το αγαπημένο μοντέλο των ζωγράφων και των σκιτσογράφων – έγινε το (οικονομικό) στήριγμα της οικογένειά της. Και όλα αυτά ενώ ήταν ακόμα 15 ετών.

Η εξωτερική της εμφάνιση θα την μεταμορφώσει σε Gibson girl – η Έβελιν είχε όλα εκείνα τα στοιχεία που ήθελε στα μοντέλα του ο Τσαρλς Γκίμπσον: ομορφιά και αθωότητα.

Και αυτά τα στοιχεία θα την ανοίξουν και τις πύλες του Μπρόντγουεϊ προτού καν ενηλικωθεί, ενώ οι άνδρες θα κάνουν ουρά για να τη φλερτάρουν.

Ο σχεδόν 30 χρόνια μεγαλύτερός της Στάνφορντ Γουάιτ θα είναι αυτός που θα αναλάβει τον ρόλο του «προστάτη» της. Θα κερδίσει την εύνοια της μητέρας της, θα την βάλει στα μεγάλα σαλόνια και θα της δείξει έναν κόσμο γεμάτο πολυτέλεια.

Άλλωστε ο Γουάιτ, παντρεμένος και με παιδί, ζούσε μέσα στην πολυτέλεια. Ένας από τους πιο γνωστούς αρχιτέκτονες της Νέας Υόρκης, με ρετιρέ στο κέντρο της πόλης, δικό του τραπέζι στα πιο ακριβά εστιατόρια και στενούς φίλους τους A-listers της εποχής.

Ωστόσο, ο Γουάιτ ήθελε άλλα πράγματα από την Έβελιν Νέσμπιτ – και ένα βράδυ που η μητέρα της ήταν εκτός πόλης, τη νάρκωσε και τη βίασε. «Ξύπνησα γυμνή στο κρεβάτι και είδα αίμα στο σεντόνι. Δίπλα μου ήταν ο Στάνφορντ κι εκείνος γυμνός» θα πει μετά από αρκετά χρόνια.

Παρά τη φρικτή πράξη, ο Γουάιτ θα συνεχίσει να είναι ο εραστής – προστάτης της Έβελιν, η οποία έβλεπε την καριέρα της να εκτοξεύεται. Και μαζί να μεγαλώνει η λίστα των ανδρών που την ήθελαν δική τους.

Ο γάμος και η δολοφονία

Το 1905 και σε ηλικία 21 ετών θα παντρευτεί τον  Χάρι Κένταλ Θόου. Επιχειρηματίας, κληρονόμος μιας περιουσίας εκατομμυρίων και με θέματα ψυχικής υγείας.

Η πανέμορφη γυναίκα είπε το «ναι» θεωρώντας ότι θα βρει την ηρεμία της. Αλλά τα πράγματα μόνο έτσι δεν έγιναν. Ο Θόου πίστευε ότι ο Γουάιτ τον υπονόμευε, ενώ η παλιά σχέση του με την σύζυγό του, θεωρούσε ότι είχε καταστρέψει την Έβελιν.

Στις 25 Ιουνίου του 1906, κι ενώ στο θέατρο του Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν παιζόταν το έργο Mam’zelle Champagne, ο Θόου θα πλησιάσει τον Γουάιτ και θα τον πυροβολήσει δύο φορές στο πρόσωπο και μια στην πλάτη, μπροστά στους εκατοντάδες εμβρόντητους θεατές.

Έξι μήνες μετά που ξεκίνησε η «δίκη του αιώνα», ο κόσμος ασχολούνταν περισσότερο με την Έβελιν Νέσμπιτ και λιγότερο με τον δράστη.

Ο γάμος της είχε ουσιαστικά τελειώσει, μαζί με την επιτυχημένη της καριέρα. Ο Τύπος της εποχής την είχε «σταυρώσει», διέλυσε την αθωότητά της και την παρουσίασε σαν μια γυναίκα που έκανε τα πάντα για το χρήμα και την επιτυχία. Την έκαναν να δείχνει υπεύθυνη για τον βιασμό και τις κακοποιήσεις που είχε δεχθεί. Ο «κιτρινισμός» μόλις είχε κάνει την εμφάνισή του.

Ο Θόου θα γλιτώσει τη φυλακή -χάρη και στην επιρροή της πλούσιας οικογένειάς του- και θα μπει σε ψυχιατρική κλινική. Όσο για την Έβελιν Νέσμπιτ; Θα περάσει την υπόλοιπη ζωή της στον χώρο του θεάματος, αλλά τα φώτα είχαν πλέον σβήσει.

Θα αφήσει την τελευταία της πνοή στη Σάντα Μόνικα στις 17 Ιανουαρίου 1967, σε ηλικία 82 ετών.

MSCI: Αμετάβλητος ο δείκτης – Οκτώ ελληνικές μετοχές παραμένουν

MSCI: Αμετάβλητος ο δείκτης – Οκτώ ελληνικές μετοχές παραμένουν

Ραντεβού μετά το χωρισμό: How soon is too soon…;

Ραντεβού μετά το χωρισμό: How soon is too soon…;

Ευρωπαϊκή Ένωση: Το μυστικό όπλο για να αποκλείσει τις κινεζικές εταιρείες

Ευρωπαϊκή Ένωση: Το μυστικό όπλο για να αποκλείσει τις κινεζικές εταιρείες

Από τη Μόδα στο Δίκαιο – Το μοντέλο που έγινε δικηγόρος για να συμβουλεύει τους πρώην συνάδελφους του
Αλλαγή πλεύσης 10.02.26

Από τη Μόδα στο Δίκαιο - Το μοντέλο που έγινε δικηγόρος για να συμβουλεύει τους πρώην συνάδελφους του

Ο 32χρονος Bilel Ben Ahmed, πρώην μοντέλο, άφησε τις πασαρέλες για να γίνει δικηγόρος στο Λουξεμβούργο. Ωστόσο, ο Γάλλος δεν είχε καμία πρόθεση να κόψει τους δεσμούς με το προηγούμενο επάγγελμά του: τώρα χρησιμοποιεί τις νομικές του γνώσεις για να συμβουλεύει τους πρώην συναδέλφους του.

Έφη Αλεβίζου
«Αν δεν έγραφα για αυτόν, φοβάμαι ότι θα γινόμουν σαν αυτόν» – Ο σεναριογράφος του Taxi Driver πενήντα χρόνια μετά
Πρώιμος incel 10.02.26

«Αν δεν έγραφα για αυτόν, φοβάμαι ότι θα γινόμουν σαν αυτόν» - Ο σεναριογράφος του Taxi Driver πενήντα χρόνια μετά

Ο σεναριογράφος της κλασικής πλέον ταινίας Taxi Driver, Πολ Σρέιντερ, μιλάει για την έμπνευση και την κληρονομιά του εμπρηστικού εφιάλτη του Μάρτιν Σκορσέζε στη Νέα Υόρκη.

Έφη Αλεβίζου
Η πτώση του οίκου των Γλύξμπουργκ: Βιασμοί, Έπσταϊν, και ο σαμάνος που επέστρεψε από τους νεκρούς κλυδωνίζουν τη Νορβηγία
Στέμμα 09.02.26

Η πτώση του οίκου των Γλύξμπουργκ: Βιασμοί, Έπσταϊν, και ο σαμάνος που επέστρεψε από τους νεκρούς κλυδωνίζουν τη Νορβηγία

Ο Οίκος των Γλύξμπουργκ κυβερνά τη Νορβηγία από το 1905. Ωστόσο, μετά τα απανωτά σκάνδαλα, το μέλλον της μοναρχίας στη χώρα αμφισβητείται καθολικά

Λουκάς Καρνής
Ο τελευταίος δεσμός με το Watergate – Απολύθηκε από την εφημερίδα Washington Post μετά από 60 χρόνια ρεπορτάζ
Βετεράνος 09.02.26

Ο τελευταίος δεσμός με το Watergate - Απολύθηκε από την εφημερίδα Washington Post μετά από 60 χρόνια ρεπορτάζ

Ο Martin Weil είναι ένας από τους εκατοντάδες που απολύθηκαν από την εφημερίδα The Washington Post. Εργάστηκε εκεί, στον τομέα των τοπικών ειδήσεων από το 1965, κι έγινε μάρτυρας της ανόδου της εφημερίδας και τώρα της συρρίκνωσής της.

Έφη Αλεβίζου
Ιδού γιατί η Twiggy εξακολουθεί να είναι το απόλυτο supermodel της Βρετανίας στα 76 της
Icon 09.02.26

Ιδού γιατί η Twiggy εξακολουθεί να είναι το απόλυτο supermodel της Βρετανίας στα 76 της

Δεν έχει νόημα να πούμε «η Twiggy επέστρεψε», γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έφυγε ποτέ. Η νέα καμπάνια της Burberry μας θύμισε κάτι που η Βρετανία γνωρίζει από πάντα: ότι η Dame Lesley Lawson, με το κούρεμα που έφερε στη μόδα τα φράντζα και το σώμα που έφερε στη μόδα τις δίαιτες, παραμένει το πιο αγαπητό και διαχρονικό supermodel.

Έφη Αλεβίζου
Κέρδος έναντι της Τέχνης – Ο Κόπολα παρέμεινε οραματιστής, οι Λούκας και Σπίλμπεργκ «εξαπατήθηκαν»
Το σκοτεινό Χόλιγουντ 08.02.26

Κέρδος έναντι της Τέχνης – Ο Κόπολα παρέμεινε οραματιστής, οι Λούκας και Σπίλμπεργκ «εξαπατήθηκαν»

Αγωνιζόμενος για τον δημιουργικό έλεγχο, ο δημιουργός του Star Wars, Τζορζ Λούκας, έδειξε κατά λάθος στα στούντιο πώς να χτίσουν αυτοκρατορίες που δίνουν προτεραιότητα στο κέρδος έναντι της τέχνης –αυτό, τουλάχιστον υποστηρίζει ένα νέο βιβλίο βάζοντας στην αφήγησή του τον ρόλο του Σπίλμπεργκ και του Λούκας.

Έφη Αλεβίζου
Η αγάπη του Καρόλου Ντίκενς για τη Μαίρη Χόγκαρθ, την αδελφή της συζύγου του
Σαν σαπουνόπερα 07.02.26

Η αγάπη του Καρόλου Ντίκενς για τη Μαίρη Χόγκαρθ, την αδελφή της συζύγου του

Μια έκθεση στο μουσείο του κλασικού συγγραφέα Καρόλου Ντίκενς, στο Λονδίνο, επικεντρώνεται στις γυναίκες της ζωής και του έργου του -και τις τρεις αδερφές που συνέβαλλαν στη διαμόρφωση αυτών.

Έφη Αλεβίζου
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η ιστορία πίσω από τον σχεδιασμό των εντυπωσιακών στολών της Αϊτής
Συν μερικές ακόμα στολές 07.02.26

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η ιστορία πίσω από τον σχεδιασμό των εντυπωσιακών στολών της Αϊτής

Τα ρούχα έχουν σχεδιαστεί από την Ιταλο-Αϊτινή σχεδιάστρια Stella Jean, η οποία σχεδίασε επίσης τις στολές της ομάδας για τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024.

Έφη Αλεβίζου
Το μάθημα των Αζτέκων: Πώς η εξουσία του φόβου και του εξαναγκασμού οδηγεί στην κατάρρευση
Culture Live 07.02.26

Το μάθημα των Αζτέκων: Πώς η εξουσία του φόβου και του εξαναγκασμού οδηγεί στην κατάρρευση

Η ιστορία της πτώσης των Αζτέκων αποκαλύπτει πώς μια αυτοκρατορία με στρατιωτική ισχύ και πλούτο κατέρρευσε επειδή κυβέρνησε μέσω φόβου, αφήνοντας συμμάχους να γίνουν εχθροί την κρίσιμη στιγμή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Τροία δεν ήταν πόλη πολέμου: Πώς άντεξε αιώνες πριν καεί ολοσχερώς μέσα σε ένα βράδυ
Εποχή του Χαλκού 06.02.26

Η Τροία δεν ήταν πόλη πολέμου: Πώς άντεξε αιώνες πριν καεί ολοσχερώς μέσα σε ένα βράδυ

Πολύ πριν ο Όμηρος καθιερώσει την εικόνα της φλεγόμενης Τροίας, η πόλη λειτουργούσε ως σταθερός κόμβος συνεργασίας και εμπορίου. Ανάλυση του Στέφαν Μπλουμ δείχνει γιατί η ειρήνη, όχι ο πόλεμος, εξηγεί τη μακρά της αντοχή.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Το σεξουαλικό σκάνδαλο που διέλυσε την καριέρα του Τζέρεμι Θορπ και «σφράγισε» την πρωθυπουργία της Θάτσερ
«Η δίκη του αιώνα» 05.02.26

Το σεξουαλικό σκάνδαλο που διέλυσε την καριέρα του Τζέρεμι Θορπ και «σφράγισε» την πρωθυπουργία της Θάτσερ

Ένα θαμμένο για χρόνια σεξουαλικό σκάνδαλο, μια παράνομη σχέση, μια αποτυχημένη συνωμοσία και ένας νεκρός σκύλος οδήγησαν τον ηγέτη των Βρετανών Φιλελευθέρων στη «δίκη του αιώνα» και στην πολιτική του πτώση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο άνθρωπος που οραματίστηκε τη νύχτα και όρισε τη διασκέδαση για τέσσερις δεκαετίες: Ο «θρύλος» Λάκης Ραπτάκης δεν μένει πια εδώ
Stories 05.02.26

Ο άνθρωπος που οραματίστηκε τη νύχτα και όρισε τη διασκέδαση για τέσσερις δεκαετίες: Ο «θρύλος» Λάκης Ραπτάκης δεν μένει πια εδώ

Για περισσότερα από 40 χρόνια συνέδεσε το όνομά του με τη διασκέδαση, τους διάσημους, τα μαγαζιά που έγραψαν ιστορία. Ο Λάκης Ραπτάκης, ο θρύλος της νυχτερινής ζωής της Ελλάδας, «έφυγε» από τη ζωή.

Φροίξος Φυντανίδης
«Δυσάρεστος μ@λ@κ@ς, μοιχός επικών διαστάσεων» – Brexit, μια νεκρή έγκυος και η μεταθανάτια αποκαθήλωση του Τζον Λε Καρέ
Όλο ανατροπές 05.02.26

«Δυσάρεστος μ@λ@κ@ς, μοιχός επικών διαστάσεων» – Brexit, μια νεκρή έγκυος και η μεταθανάτια αποκαθήλωση του Τζον Λε Καρέ

Πίσω από την αίγλη των μεγάλων τηλεοπτικών παραγωγών και το κύρος ενός παγκόσμιου λογοτεχνικού φαινομένου, κρύβεται η σκιά ενός ανθρώπου που μετέτρεψε την προδοσία σε προσωπική τέχνη γράφει ο βιογράφος του Άνταμ Σίσμαν

Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1: Γλίτωσαν την ήττα στο 90+6′ οι «κόκκινοι διάβολοι»
Ποδόσφαιρο 11.02.26

Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1: Γλίτωσαν την ήττα στο 90+6′ οι «κόκκινοι διάβολοι»

Με γκολ του Σέσκο στο 90'+6' η Γιουνάιτεντ απέφυγε την ήττα κόντρα στη Γουέστ Χαμ (1-1) όμως και κρατήθηκε στην 4η της βαθμολογίας, μετά το 2-2 της Τσέλσι με τη Λιντς.

Σύνταξη
Τσέλσι – Λιντς 2-2: Ισοπαλία σοκ για τους «μπλε» (2-2) – Μία ακόμη ήττα για την Τότεναμ (1-2)
Ποδόσφαιρο 11.02.26

Τσέλσι – Λιντς 2-2: Ισοπαλία σοκ για τους «μπλε» (2-2) – Μία ακόμη ήττα για την Τότεναμ (1-2)

Η Τσέλσι ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0 ως το 66′, όμως η Λιντς έκανε μεγάλη επιστροφή στο Στάμφορντ Μπριτζ αποσπώντας 2-2, για την 26η αγωνιστική της Premier League. Έχασαν έδαφος για την 4άδα οι μπλε.

Σύνταξη
Ο Νετανιάχου ταξιδεύει στις ΗΠΑ και η Τεχεράνη προειδοποιεί τον Τραμπ: «Μην τον αφήσεις να τα διαλύσει όλα»
Η «οπτική» του Ισραήλ 10.02.26

Ο Νετανιάχου ταξιδεύει στις ΗΠΑ και η Τεχεράνη προειδοποιεί τον Τραμπ: «Μην τον αφήσεις να τα διαλύσει όλα»

«Εμείς διαπραγματευόμαστε με την Αμερική. Σ' εκείνη εναπόκειται να αποφασίσει να ενεργήσει ανεξάρτητα από τις καταστροφικές επιρροές», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Διχασμός στους «πράσινους» συνδικαλιστές για τα μάτια του Παναγόπουλου
Σε θέση μάχης 10.02.26

Διχασμός στους «πράσινους» συνδικαλιστές για τα μάτια του Παναγόπουλου

Οι καταιγιστικές εξελίξεις με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, διχάζουν το ΠΑΣΟΚ. Σημαντικές αποφάσεις καλείται να πάρει το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη. Η ξεκάθαρη θέση του Δικτύου Συνδικαλιστικού του κόμματος εξόργισε την ΠΑΣΚΕ.

Σύνταξη
Μονακό: «Ηχηρά» ονόματα απειλούν με αποχώρηση
Μπάσκετ 10.02.26

Μονακό: «Ηχηρά» ονόματα απειλούν με αποχώρηση

Παίκτες όπως ο Τζέιμς, ο Μίροτιτς, ο Μπλοσομγκέιμ αλλά και ο Ντιαλό κάθε άλλο παρά σίγουροι θα πρέπει να θεωρούνται στη Μονακό, παρά το γεγονός ότι ο Πρίγκιπας Αλβέρτος προσπαθεί να βρει

Σύνταξη
Σε πανικό η κυβέρνηση εκφοβίζει με ποινικές διώξεις κατά δημοσιογράφων και πολιτικών αντιπάλων
Πολιτική Γραμματεία 10.02.26

Σε πανικό η κυβέρνηση εκφοβίζει με ποινικές διώξεις κατά δημοσιογράφων και πολιτικών αντιπάλων

Όχι μόνο επιμένει στην επιχείρηση εκφοβισμού, περί «νομικών συνεπειών» κατά δημοσιογράφου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης, αλλά φτάνει στο σημείο να μιλήσει για «κύκλωμα» σε «διάφορα Μέσα» με στόχο την «αποσταθεροποίηση». Ανάλογη επιχείρηση εκφοβισμού για ποινικές διώξεις και από Βορίδη κατά κεντρικών στελεχών της Νέας Αριστεράς.

Σύνταξη
Γαλλία: Η εφημερίδα Le Monde δημοσιεύει αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία της Ζιζέλ Πελικό
Κόσμος 10.02.26

Γαλλία: Η εφημερίδα Le Monde δημοσιεύει αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία της Ζιζέλ Πελικό

Η Ζιζέλ Πελικό έγραψε τα απομνημονεύματά της σχετικά με την συγκλονιστική δίκη και το σοκ που έζησε μαθαίνοντας πως ο σύζυγός της ωθούσε άτομα να την κακοποιούν σεξουαλικά.

Σύνταξη
Απασφάλισε ο παραγωγός του Melania με τους Γκρίνγουντ και Άντερσον: «Γελοίες» οι κατηγορίες ότι κλάπηκε η μουσική τους
«Barbara Rose» 10.02.26

Απασφάλισε ο παραγωγός του Melania με τους Γκρίνγουντ και Άντερσον: «Γελοίες» οι κατηγορίες ότι κλάπηκε η μουσική τους

O συνθέτης Τζόνι Γκρίνγουντ και ο σκηνοθέτης Πολ Τόμας Άντερσον κατήγγειλαν δημόσια τη χρήση μουσικής από το Phantom Thread στο Melania, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν είχαν ενημερωθεί ούτε δώσει τη συγκατάθεσή τους

Σύνταξη
Κατάρ: Σε θέση επιφυλακής οι ΗΠΑ – Τοποθέτησαν πυραύλους σε κινητούς εκτοξευτές
Δορυφορικές εικόνες 10.02.26

Σε θέση επιφυλακής οι ΗΠΑ - Τοποθέτησαν πυραύλους σε κινητούς εκτοξευτές

Πύραυλοι Patriot έχουν τοποθετηθεί σε κινητές πλατφόρμες και όχι σε ημιμόνιμες εγκαταστάσεις εκτόξευσης, στη βάση Αλ-Ουντέιντ του Κατάρ, μεταδίδει το Reuters. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό.

Σύνταξη
Μετανάστευση: Σύγκρουση δύο κόσμων στην Ευρώπη – Οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή
Λεπτές ισορροπίες 10.02.26

Σύγκρουση δύο διαφορετικών κόσμων στην Ευρώπη - Οι Βρυξέλλες, η Ισπανία και η Ελλάδα

Η Ισπανία έβαλα «φωτιά» στην Ευρώπη με την απόφαση να προχωρήσει σε μια ιστορική αμνηστία για περίπου μισό εκατομμύριο μετανάστες. Η κίνηση της κυβέρνησης του Πέδρο Σάντσεθ αντιμετωπίστηκε με αποδοκιμασία στις Βρυξέλλες ενώ στην Αθήνα η μετανάστευση δοκιμάζει τις αντοχές της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ν. Ανδρουλάκης: Δεν είναι κομματικό μας καθήκον, αλλά εθνικό να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία
Πολιτική Γραμματεία 10.02.26

Ν. Ανδρουλάκης: Δεν είναι κομματικό μας καθήκον, αλλά εθνικό να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία

Στην αναποτελεσματικότητα και την αποτυχία της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες, αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης και υπογράμμισε ότι η πολιτική αλλαγή μπορεί να γίνει πράξη μόνο από το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Βουλγαρία: Έξι μυστηριώδεις θάνατοι στα βουνά ζητούν απαντήσεις – Δολοφονίες ή αυτοκτονίες;
Βουλγαρικό «Tween Peaks» 10.02.26

Βουλγαρία: Έξι μυστηριώδεις θάνατοι στα βουνά ζητούν απαντήσεις – Δολοφονίες ή αυτοκτονίες;

Οι θάνατοι των έξι ανδρών σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες φαίνεται ότι συνδέονται. Όλοι έφεραν σφαίρες στο κεφάλι. Αλλά όσο οι αρχές καθυστερούν να διελευκάνουν την υπόθεση, οι θεωρίες φουντώνουν.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η απόφαση για τους «Σπαρτιάτες» εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τη δημοκρατία
Επικαιρότητα 10.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η απόφαση για τους «Σπαρτιάτες» εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τη δημοκρατία

«Πρόκειται για μια απόφαση που εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους, πρόκειται για μια απόφαση ντροπιαστική για τους θεσμούς και τη Δημοκρατία», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
LIVE: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 10.02.26

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 26η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Έξι ονόματα που προστατεύτηκαν από τη δημοσίευση της λίστας Έπσταϊν, πλέον κατονομάστηκαν – Θεωρούνται ύποπτοι
Κόσμος 10.02.26

Έξι ονόματα που προστατεύτηκαν από τη δημοσίευση της λίστας Έπσταϊν, πλέον κατονομάστηκαν – Θεωρούνται ύποπτοι

Το υπουργείο Δικαιοσύνης αποκάλυψε τις ταυτότητες έξι ανδρών που επισημάνθηκαν από τον Ρεπουμπλικανό βουλευτή Τόμας Μέισι και τον Δημοκρατικό βουλευτή Ρο Χάνα ως πιθανοί συνωμότες του Έπσταϊν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
