Η μαγική ζωή της Toni Basil – Δίδαξε τον Έλβις, γοήτευσε τον Μπόουι και απέκρουσε το «καμάκι» του Μπινγκ Κρόσμπι

Η γνώση των περισσότερων από εμάς για την Αμερικανίδα τραγουδίστρια, χορεύτρια και σκηνοθέτρια, Toni Basil (Τόνι Μπασίλ), αρχίζει και τελειώνει με το σούπερ χιτ της Mickey, που θυμίζει τραγούδι μαζορέτας. Ωστόσο, αυτό είναι μόνο η κορυφή ενός πολύ βαθιού παγόβουνου.

Όταν το Mickey έφτασε στην κορυφή των αμερικανικών charts πριν από 43 χρόνια, το 1982, η Toni Basil είχε ήδη περάσει τέσσερις δεκαετίες στη βιομηχανία του θεάματος. Όσο πιο βαθιά ψάχνει κανείς, τόσο περισσότερα μέρη ανακαλύπτει από τα οποία η Basil πέρασε.

Όταν ο Έλβις Πρίσλεϊ τραγουδάει «See the girl with the red dress on» στην ταινία του Viva Las Vegas του 1964 και δείχνει προς την πίστα, η κοπέλα με το κόκκινο φόρεμα που χορεύει είναι η Basil. Όταν ο Πίτερ Φόντα και ο Ντένις Χόπερ παίρνουν LSD στο τέλος της ταινίας Ξένοιαστος Καβαλάρης, με δύο εργαζόμενες στον τομέα του σεξ, μία από αυτές είναι η Basil.

Όταν η ομάδα χορού The Lockers παρουσιάζει τις προ-hip-hop κινήσεις street dance στο Soul Train το 1976, είναι έξι άντρες και η Basil. Όταν κυκλοφόρησε το Mickey, είχε ήδη συνεργαστεί με όλους, από τον Ντέιβιντ Μπόουι μέχρι την Τίνα Τάρνερ και τους Talking Heads, και θα ακολουθούσαν και άλλοι.

«Ο χορός είναι το ναρκωτικό της επιλογής μου»

Η Toni Basil έχει ζήσει τα πάντα σε τόσα πολλά μέρη, για τόσο καιρό, και κατά τη διάρκεια της δίωρης συνομιλίας της με τον Steve Rose του Guardian κάνει με τρομερή ευκολία σχόλια όπως «… έτσι πήγα να δω τους Devo με τον Ίγκι Ποπ και τον Ντιν Στόκγουελ» ή «… εγώ και ο Μπόουι μόλις είχαμε έρθει από δείπνο με τον Μπομπ Γκέλντοφ, την Πόλα Γέιτς και τον Φρέντι Μέρκιουρι» ή «έρχομαι από το πάρτι για τα 80α γενέθλια της Μπέτι Μίντλερ, τι γλέντι!».

«Τώρα είναι 82 ετών, αλλά στο Zoom, από το στούντιο χορού της στο Λος Άντζελες, δεν φαίνεται πολύ μεγαλύτερη από ό,τι στο βίντεο για το Mickey – και εκεί φαινόταν σαν έφηβη, παρόλο που ήταν 38 ετών τότε» σχολιάζει ο Steve Rose.

Η μνήμη της είναι επίσης εξαιρετικά οξεία και τα επίπεδα ενέργειας της είναι τόσο υψηλά όσο πάντα, καθώς μοιράζεται την πλούσια ιστορία της ζωής της με θεαματική έκφραση. Αν έχει κάποιο μυστικό για την αιώνια νεότητα, αυτό είναι ότι έχει χορέψει όλη της τη ζωή και συνεχίζει να το κάνει, όπως λέει. «Ο χορός είναι το ναρκωτικό της επιλογής μου. Σε ανεβάζει και σου δίνει μια αίσθηση κοινότητας».

Ο πατέρας της ήταν μαέστρος ορχήστρας, πρώτα στο Σικάγο και μετά στο ξενοδοχείο Sahara στο Λας Βέγκας. «Στεκόμουν στο πλάι της σκηνής από το 1947 έως το 1957 και έβλεπα μια παράσταση κάθε Σαββατοκύριακο. Όλους, από τη Ζοζεφίν Μπέικερ έως τον Νατ Κινγκ Κοουλ, τον Φρανκ Σινάτρα και τη Τζούντι Γκάρλαντ»

«Κατά τύχη…»

Η σύντομη ποπ καριέρα της Basil, εξηγεί, οφείλεται στην πραγματικότητα στο Μάντσεστερ και στο BBC. Υπέγραψε συμβόλαιο με μια βρετανική δισκογραφική εταιρεία το 1979 για να ηχογραφήσει το άλμπουμ της Word of Mouth, το οποίο περιλάμβανε μια επανεκτέλεση του Kitty, ενός κομματιού από το άλμπουμ της ξεχασμένης βρετανικής μπάντας Racey.

Η Basil του έδωσε μια αλλαγή φύλου, μια νέα wave synth μεταμόρφωση και εκείνο το αξέχαστο τραγούδι των μαζορετών – «Έπρεπε να ικετεύσω τη δισκογραφική μου εταιρεία να με αφήσει να το ηχογραφήσω», θυμάται.

«Νόμιζαν ότι ήταν μια φοβερή ιδέα, δεν ήξεραν τι ήταν οι μαζορέτες». Έκανε μικρά βίντεο για μερικά από τα τραγούδια, τραγουδώντας και χορεύοντας. «Αυτό ήταν ένα χρόνο πριν από το MTV», εξηγεί. Κατά τύχη, δύο παραγωγοί του BBC, ο Κεν Στίβενσον και ο Άλαν Γουάλς, τους είδαν να παίζουν σε ένα δισκοπωλείο στο Μάντσεστερ, «και είδαν στους τίτλους ότι εγώ είχα κάνει τη χορογραφία και τη σκηνοθεσία».

Πανκ, new wave και το hip-hop

Την προσκάλεσαν να κάνει ένα ειδικό πρόγραμμα δύο μερών για το BBC, με περισσότερα τραγούδια και χορούς και μικρά κωμικά σκετς. Το πρόγραμμα μοιάζει με μια χαμένη χρονοκάψουλα του κιτς των 80s: κάπου ανάμεσα στο πανκ, το new wave και το hip-hop.

Πολύχρωμο, παιχνιδιάρικο, διακριτικά ανατρεπτικό, σχεδόν σαν ένα παιδικό καρτούν με υπερβολική καφεΐνη. Αυτό ήταν που έκανε το Mickey να γίνει επιτυχία – πρώτα στο Ηνωμένο Βασίλειο (τον Μάρτιο), μετά στην Αυστραλία (Νο 1 τον Ιούλιο) και, μετά από ένα νέο αμερικανικό δισκογραφικό συμβόλαιο και ένα νέο βίντεο (η Basil φορούσε την αυθεντική στολή της μαζορέτας του λυκείου), Νο 1 στις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο. «Χρειάστηκε η Βρετανία, η χώρα του Boy George και των Beatles, για να πει: «Κοιτάξτε αυτό. Ας το βάλουμε στην τηλεόραση», λέει. «Στις ΗΠΑ, ήταν σαν “τι στο καλό περνάει από το μυαλό της;”».

Η εφηβική της ζωή περιλάμβανε καθημερινά μαθήματα μπαλέτου και υποκριτικής, ακολουθούμενα από go-go χορό στα κλαμπ κάθε βράδυ

«Ήμουν εξαιρετικά κακομαθημένη»

Η Basil είχε πραγματικά τη showbiz στο ιταλοαμερικανικό αίμα της. «Ποτέ δεν μου πέρασε από το μυαλό ότι θα έκανα κάτι άλλο», λέει. «Η οικογένεια της μητέρας μου ήταν αστέρια του βαριετέ, κάτι σαν ακροβάτες κωμικοί».

Ήταν το μοναδικό τους παιδί. «Με θεωρούσαν το κέντρο του κόσμου. Ήμουν εξαιρετικά κακομαθημένη. Και ήμουν πραγματικά καλή χορεύτρια. Είδαν το ταλέντο μου και με ενθάρρυναν να το αξιοποιήσω».

Η εφηβική της ζωή περιλάμβανε καθημερινά μαθήματα μπαλέτου και υποκριτικής, ακολουθούμενα από go-go χορό στα κλαμπ κάθε βράδυ.

Δασκάλα του Έλβις

Τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν: η νεανική εξέγερση των αρχών της δεκαετίας του 1960 έκανε τους παλαιότερους καλλιτέχνες να φαίνονται ξεπερασμένοι και συντηρητικοί. Η Basil ήταν μία από τις λίγες χορεύτριες που ήξεραν πραγματικά τι άρεσε στα παιδιά, οπότε σύντομα βρήκε δουλειά ως χορογράφος. «Είναι πάντα υπέροχο να είσαι νέος» συμπληρώνει.

Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη, η Basil δεν ήταν ιδιαίτερα ταραγμένη όταν βρέθηκε να αντικαθιστά την Ann-Margret και να διδάσκει χορευτικά βήματα στον Έλβις Πρίσλεϊ, ενώ ήταν μόλις 20 ετών.

«Εκτιμούσα το γεγονός ότι ήταν ο Πρίσλεϊ, αλλά όχι με τον τρόπο μιας τρελής θαυμάστριας». Ή όταν βρισκόταν στα παρασκήνια κατά τη διάρκεια της συναυλίας του 1964 T.A.M.I Show, για την οποία είχε επίσης αναλάβει τη χορογραφία. «Ήμασταν στο green room με τους Rolling Stones και τον Σμόκι Ρόμπινσον και βλέπαμε τον Τζέιμς Μπράουν, και οι Stones συνειδητοποίησαν: “Ωχ, σκατά, πρέπει να τον ακολουθήσουμε;”».

Στα τέλη της δεκαετίας του ’60, η κατάσταση είχε αλλάξει ξανά και η Basil ήταν πλέον μέλος της αντικουλτούρας. Ο τότε φίλος της ήταν ο ηθοποιός Ντιν Στόκγουελ, ο οποίος την έφερε σε επαφή με τον Ντένις Χόπερ, τον Τζακ Νίκολσον, τον Πίτερ Φόντα και καλλιτέχνες όπως ο Γουάλας Μπέρμαν και ο Μπρους Κόνερ

«Πολύ κύριοι»

Το ίδιο συνέβη και στην Rat Pack ταινία Robin and the Seven Hoods, όπου έπαιξε μια χορεύτρια. «Ξεκίνησα στην πίσω σειρά και την επόμενη μέρα ήμουν στη μεσαία σειρά. Την τρίτη μέρα, ήμουν μπροστά και στο κέντρο».

Η Basil εμφανίζεται ακόμη και σε ένα διαφημιστικό βίντεο για την ταινία, όπου συνομιλεί στο πλατό με τον Σινάτρα, τον Ντιν Μάρτιν και την παρέα τους. «Ήταν πολύ κύριοι» λέει. «Μόνο ο Μπινγκ Κρόσμπι μου έκανε καμάκι, αλλά δεν νομίζω ότι με ενδιέφερε και πολύ».

Αυτό φαίνεται να είναι ένα άλλο πράγμα που δεν την ενόχλησε: «Υπήρχαν σκηνοθέτες που μου έκαναν καμάκι, αλλά ποτέ δεν ήταν καμάκι που, αν δεν ανταποκρινόμουν, δεν έπαιρνα τη δουλειά».

Στα τέλη της δεκαετίας του ’60, η κατάσταση είχε αλλάξει ξανά και η Basil ήταν πλέον μέλος της αντικουλτούρας. Ο τότε φίλος της ήταν ο ηθοποιός Ντιν Στόκγουελ, ο οποίος την έφερε σε επαφή με τον Ντένις Χόπερ, τον Τζακ Νίκολσον, τον Πίτερ Φόντα και καλλιτέχνες όπως ο Γουάλας Μπέρμαν και ο Μπρους Κόνερ.

Όσον αφορά τα ναρκωτικά που σχετίζονται με αυτή τη σκηνή, η Basil δεν τα προτίμησε ποτέ. «Το μαύρο με έκανε παρανοϊκή, σε σημείο που το περνούσα στους άλλους και δεν το κάπνιζα», λέει

«Κοκαΐνη; Όχι ευχαριστώ!»

Η καλλιτεχνική ταινία του Μπρους Κόνερ Breakaway του 1966 περιλαμβάνει τη Basil να χορεύει και να τραγουδάει το ομώνυμο τραγούδι, το οποίο έγινε ένα περιζήτητο κομμάτι της northern soul – το Mickey δεν ήταν η πρώτη της απόπειρα.

Έτσι κατέληξε να συμμετάσχει στον Ξένοιαστο Καβαλάρη, καθώς και σε άλλα κλασικά της αντικουλτούρας, όπως το Head των Monkees, το Five Easy Pieces (με τον Νίκολσον) και το περιβόητα ασταθές The Last Movie του Χόπερ.

Ο Χόπερ ήταν συνήθως η κυρίαρχη παρουσία σε αυτή την παρέα, όπως φαίνεται. Η έντασή του γέμιζε το δωμάτιο, λέει. «Είτε μισούσε κάτι είτε το αγαπούσε, δεν υπήρχε ενδιάμεση κατάσταση, κάτι που ήταν αρκετά διασκεδαστικό, αλλά μπορούσε να τρελαθεί σαν μανιακός».

Όσον αφορά τα ναρκωτικά που σχετίζονται με αυτή τη σκηνή, η Basil δεν τα προτίμησε ποτέ. «Το μαύρο με έκανε παρανοϊκή, σε σημείο που το περνούσα στους άλλους και δεν το κάπνιζα», λέει. «Και κάποια στιγμή κατάφερα να βρω κοκαΐνη, η οποία ήταν φανταστική. Έκανα μια ταινία σε μια εβδομάδα υπό την επήρεια κοκαΐνης! Αλλά μου προκάλεσε εξανθήματα. Εγώ με την ματαιοδοξία μου; Όχι, ευχαριστώ!».

Ο χορός του δρόμου είναι μια μορφή τέχνης

Όταν αυτή η σκηνή ξεφούσκωσε στις αρχές της δεκαετίας του ’70, η Basil είχε ήδη περάσει στο επόμενο πράγμα. Ο χορός είχε προχωρήσει από το go-go, οπότε ρώτησε μια φίλη της: «Βρες μου τον καλύτερο χορευτή και πες του να μου τηλεφωνήσει. Χρειάζομαι μερικά μαθήματα».

Ο καλύτερος χορευτής αποδείχθηκε ένα παιδί που λεγόταν Λαμόντ Πίτερσον, ο οποίος την έβαλε στην σκηνή των μαύρων κλαμπ στο νότιο Λος Άντζελες, και ο Ντον «Campbellock» Κάμπελ, ο οποίος εφηύρε ένα νέο στυλ χορού που έγινε γνωστό ως «locking».

«Ήταν ο πιο εντυπωσιακός χορός που είχα δει από την εποχή του Τζέιμς Μπράουν», λέει η Basil. «Έκανε πολλά με τα χέρια, περιστροφή καρπού, άκρη, πέντε, χτύπημα… Υπήρχε κάτι σαν επικοινωνία. Ο χορευτής μπορούσε να συνομιλήσει με το κοινό».

Υπήρχαν επίσης αθλητικά άλματα, γονατίσματα ή σπαγκάτο, ακόμη και τούμπες. Ήταν ένα ατομικό στυλ που βασιζόταν στα κλαμπ, αλλά, αντλώντας από το ταλέντο της στο βαριετέ, η Basil σχημάτισε μια θεατρική ομάδα με τον Κάμπελ και τέσσερις άλλους χορευτές που ονομάζονταν The Lockers.

Ήταν ακόμα πριν από την εποχή του χιπ χοπ, στα μέσα της δεκαετίας του ’70, αλλά προανήγγειλε τα μετέπειτα στυλ του street dance – όπως το body popping, το «waacking» και το breakdancing.

Οι Lockers περιόδευσαν με όλους, από τον Σινάτρα μέχρι τους Funkadelic. «Αλλάξαμε την εικόνα του χορού», λέει. «Δείξαμε στο κοινό ότι ο χορός του δρόμου ήταν μια μορφή τέχνης».

Η εργατική ηθική των υπέροχων ανθρώπων

Η Basil έχτισε επίσης μια καριέρα ως χορογράφος. Ο Μπόουι την προσκάλεσε στο Λονδίνο ξαφνικά το 1973 για να χορογραφήσει την επερχόμενη περιοδεία του Diamond Dogs. Το όραμά του για αυτό ήταν περισσότερο σαν ροκ όπερα: πολύπλοκα κινούμενα σκηνικά, αλλαγές κοστουμιών, θεατρικός φωτισμός, χορευτικά νούμερα.

Ήταν έντονο, 13 ώρες πρόβες την ημέρα. «Υπήρχε πολλή δουλειά με τον Μπόουι». Θαύμαζε την αντοχή του. «Ο Ντέιβιντ μπορούσε να κάνει τα πάντα. Ως ηθοποιός, ως χορευτής…. Εννοώ, ο τύπος δεν φαινόταν καν κανονικός, έμοιαζε με έναν παράξενο εξωγήινο θεό. Πάντα πίστευα ότι θα έπρεπε να ήταν ο Τζέιμς Μποντ».

Αυτό είναι που συνδέει όλους τους πιο εντυπωσιακούς ανθρώπους με τους οποίους έχει συνεργαστεί, λέει η Basil: «Η εργασιακή τους ηθική είναι απλά εμμονική: προπαραγωγή, προγραμματισμός, πρόβες».

Τα τακούνια της Τίνα Τέρνερ

Η Τίνα Τέρνερ ήταν μια άλλη τέτοια περίπτωση. Προσέγγισε την Basil στα τέλη της δεκαετίας του ’70, όταν προσπαθούσε να ξεκινήσει σόλο καριέρα. Ήταν μια ευάλωτη περίοδος για εκείνη, αφού ουσιαστικά κρυβόταν από τότε που είχε τερματίσει τον περιβόητο βίαιο γάμο της με τον Άικ λίγα χρόνια νωρίτερα.

Μετά τις ενεργητικές της κινήσεις με τις Ikettes, η Τέρνερ αναζητούσε κάτι πιο κομψό, λέει η Basil. Αλλά σίγουρα ήξερε τι ήθελε.

Στην πρώτη τους πρόβα, η Basil κάθισε ήρεμη, έτοιμη να γράψει τα σχόλιά της. «Παρακολούθησα το όλο θέαμα και συνειδητοποίησα ότι δεν έβαλα ποτέ το μολύβι στο χαρτί. Ήταν απλά συγκλονιστικό να βρίσκομαι στον ίδιο χώρο μαζί της, να τραγουδάει και να χορεύει με την μπάντα. Ήταν εκπληκτικό. Και τα έκανε όλα πάνω στα τακούνια, και μετά, μόλις τελείωνε, δεν μπορούσε σχεδόν να περπατήσει με τα τακούνια. Αλλά δεν θα το καταλάβαινες αυτό ποτέ».

Η Basil συνεργάστηκε με την Τέρνερ μέχρι την τελευταία της περιοδεία για τα 50 χρόνια καριέρας της, το 2009. «Ήταν μια κομψή βασίλισσα, και όμως ήταν στο καμαρίνι των κοριτσιών, φτιάχνοντας τις περούκες τους, τακτοποιώντας τα μαλλιά τους».

Ο θρυλικός «σπαστικός» χορός του Ντέιβιντ Μπερν

Τα βίντεο της Toni Basil πριν από το MTV τράβηξαν επίσης την προσοχή του Ντέιβιντ Μπερν, των Talking Heads, ο οποίος της ζήτησε να σκηνοθετήσει ένα προωθητικό βίντεο για το τραγούδι τους Crosseyed and Painless – στο οποίο εμφανίζονταν οι φίλοι της, χορευτές του δρόμου, και κανένας από τα μέλη του συγκροτήματος – και, ένα χρόνο αργότερα, το κλασικό τους Once in a Lifetime, για το οποίο η ίδια και ο Μπερν έψαξαν ταινίες με ανθρώπους σε trance και θρησκευτική έκσταση, προκειμένου να δημιουργήσουν τον ιδιόμορφο, σπασμωδικό χορευτικό του στυλ.

«Στην πραγματικότητα, ήταν πολύ διστακτικός σχετικά με αυτό», θυμάται. Πριν από αυτό, «δεν νομίζω ότι είχε χορέψει ποτέ».

Η φιλία με τη Σάρον Τέιτ

Η Basil συνέχισε να χορογραφεί άλλες παραστάσεις, ειδικά για τη Μίντλερ, καθώς και ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές, από το American Graffiti και το Sesame Street έως το Legally Blonde, μέχρι και το Once Upon a Time … in Hollywood του Κουέντιν Ταραντίνο, για το οποίο δίδαξε στη Μάργκοτ Ρόμπι και τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο τις χορευτικές κινήσεις της δεκαετίας του ’60.

«Ήταν η θεά του go-go», είπε ο Ταραντίνο. «Γνωρίζει την εποχή τέλεια». Ίσως καλύτερα από ό,τι συνειδητοποιούσε κι ο ίδιος, αφού η ταινία του Ταραντίνο αναφερόταν στη δολοφονία της Σάρον Τέιτ και των φίλων της από την οικογένεια Μάνσον το 1969. «Ήξερα τη Σάρον και τον Ρόμαν Πολάνσκι, τον σύζυγό της, συνηθίζαμε να βγαίνουμε μαζί» λέει η Basil.

«Έβγαινα με τον Τζέι Σέμπρινγκ!». Ο Σέμπρινγκ, ο διάσημος κομμωτής, ήταν φίλος και πρώην σύντροφος της Τέιτ και δολοφονήθηκε μαζί της εκείνο το βράδυ. Η Basil είχε σχέση μαζί του χρόνια πριν. «Αυτός και ο Τζιν Σακόβε ήταν οι δύο ετεροφυλόφιλοι κομμωτές στο Χόλιγουντ. Οι ετεροφυλόφιλοι κομμωτές κάνουν σεξ όσο και οι ετεροφυλόφιλοι χορευτές».

Η ερωτική σύνδεση

Η Basil δεν παντρεύτηκε ποτέ, αλλά φαίνεται ότι είχε αρκετές σχέσεις με διασημότητες όλα αυτά τα χρόνια, κυρίως με τους συνεργάτες της. «Δούλεψα μαζί τους σε όλα αυτά». Παραμένει αινιγματική όσον αφορά τις λεπτομέρειες. «Δούλεψα με τον Μπόουι σε όλα αυτά. Δούλεψα με τον Τζέρι Κασάλε [των Devo, ο οποίος συνέβαλε με κομμάτια στο άλμπουμ Word of Mouth της Basil] σε όλη αυτή την περίοδο. Δούλεψα με τον Μπερν σε όλη αυτή την περίοδο. Οι σχέσεις μας παρέμειναν πάντα, ό,τι και να συνέβαινε, δημιουργικές».

Λέει ότι αυτές οι σχέσεις ήταν καθαρά καλλιτεχνικές; «Όχι». Ωστόσο, δεν επιθυμεί να μπει σε λεπτομέρειες. «Είστε η Guardian και δεν μιλάω για τη σεξουαλική μου ζωή!» λέει ειρωνικά στον Steve Rose και προσθέτει: «Είναι εξαιρετικά ερωτικό όταν είναι δημιουργικό και σεξουαλικό. Θεέ μου, δεν υπάρχει τίποτα πιο εντυπωσιακό. Και αν η δουλειά σου είναι επίσης εντυπωσιακή, δεν σε πειράζει να χάσεις το σεξ, αλλά δεν θέλεις να χάσεις τη δημιουργική σύνδεση».

«Πρέπει να αλλάζεις»

Τώρα ζει μόνη της σε «ένα υπέροχο σπίτι στο Λος Άντζελες» με τις πέντε γάτες της και το στούντιο χορού της δίπλα. Εξακολουθεί να διδάσκει μαθητές, να κρίνει διαγωνισμούς street dance σε όλο τον κόσμο και θεωρείται θρύλος στον τομέα της.

Και εξακολουθεί να ακούει το Mickey να αντηχεί στην κουλτούρα: σε ταινίες (πιο πρόσφατα στο Die My Love) και σε τραγούδια όπως αυτά των Run DMC (It’s Tricky), της Γκουέν Στεφάνι (Hollaback Girl), της Taylor Swift (Shake It Off), της Charli xcx (Speed Drive) και, πιο πρόσφατα, στο hit single της τραγουδίστριας των Blackpink, Rosé, με τον Bruno Mars, Apt. «Είναι κάτι σαν ύμνος τώρα. Εδώ στην Αμερική, αν είσαι μικρή μαζορέτα, χορεύεις με αυτό».

Η δική της γεύση από τη φήμη της ποπ σταρ μπορεί να ήταν φευγαλέα – τα singles που ακολούθησαν το Mickey και το δεύτερο άλμπουμ της δεν κατάφεραν να μπουν στα charts – αλλά δεν φαίνεται να την ενοχλεί ιδιαίτερα: «Ποτέ δεν το θεώρησα κάτι περισσότερο από μια περίοδο της ζωής μου. Ήταν απλά μια διαδρομή με το τρένο. Μπορούσα να βγάζω τα προς το ζην, είχα υπέροχους, ταλαντούχους φίλους που έκαναν όλοι κάτι παρόμοιο, αλλά όπως και ο Μπόουι, όλοι εξελιχθήκαμε. Τα στυλ χορού αλλάζουν, η μουσική αλλάζει, οπότε αν θέλεις να συμβαδίσεις με τις τάσεις, πρέπει να αλλάζεις».

*Με στοιχεία από theguardian.com |Αρχική Φωτό: Η Toni Basil με τον Ντέιβιντ Μπόουι (YouTube)