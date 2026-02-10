Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
10.02.2026 | 15:49
– Προσοχή – Νέα ανάκληση παρτίδων προϊόντων βρεφικού γάλακτος
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Βαλάντης Φράγκος μάς μιλά για την «Χαμένη Άνοιξη», την παράσταση «έκπληξη» της σεζόν
Plus 10 Φεβρουαρίου 2026, 10:01

Ο Βαλάντης Φράγκος μάς μιλά για την «Χαμένη Άνοιξη», την παράσταση «έκπληξη» της σεζόν

Η παράσταση, που συζητήθηκε έντονα για τη δραματουργική της πυκνότητα και τη σπάνια ισορροπία ανάμεσα στη συλλογική μνήμη και το προσωπικό τραύμα, μεταφέρεται από τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου στο Θέατρο ΔΙΠΥΛΟΝ

Πάνος Καισσαράτος
ΚείμενοΠάνος Καισσαράτος
A
A
Vita.gr
Υδατάνθρακες: Ποιοι «θολώνουν» και ποιοι τονώνουν τον εγκέφαλο;

Υδατάνθρακες: Ποιοι «θολώνουν» και ποιοι τονώνουν τον εγκέφαλο;

Spotlight

Μετά από έναν εξαιρετικά επιτυχημένο κύκλο παραστάσεων στο Θέατρο ΠΟΡΕΙΑ, η «Χαμένη Άνοιξη» του Στρατή Τσίρκα επιστρέφει για να επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για μία από τις πιο ουσιαστικές και βαθιά πολιτικές θεατρικές προτάσεις της φετινής σεζόν.

Το εμβληματικό τελευταίο μυθιστόρημα του Τσίρκα μεταφέρεται για πρώτη φορά στη σκηνή, σε θεατρική διασκευή του Άρη Λάσκου και σκηνοθεσία του Βαλάντη Φράγκου.

Η παράσταση, που συζητήθηκε έντονα για τη δραματουργική της πυκνότητα και τη σπάνια ισορροπία ανάμεσα στη συλλογική μνήμη και το προσωπικό τραύμα, μεταφέρεται από τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου στο Θέατρο ΔΙΠΥΛΟΝ, όπου θα παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.

Ο Βαλάντης Φράγκος μιλά στο in και μας ξεναγεί στην παράσταση «έκπληξη» της σεζόν 

Η «Χαμένη Άνοιξη» είναι ένα βαθιά πολιτικό μυθιστόρημα, όπου τελικά πρωταγωνιστεί η ίδια η Ιστορία. Πώς μεταφράζεται σκηνικά αυτός ο «απρόσωπος» πρωταγωνιστής;

Με απασχόλησε πολύ το πώς μπορεί να υπάρξει στη σκηνή κάτι που δεν έχει πρόσωπο. Επέλεξα να δουλέψω την Ιστορία σαν μια δύναμη που κινεί τους ανθρώπους χωρίς να φαίνεται. Σκηνοθετικά αυτό μεταφράζεται σε ένα διαρκές αίσθημα πίεσης: στις μετακινήσεις των σωμάτων, στις απότομες αλλαγές ρυθμού, στις σιωπές που γίνονται σχεδόν εκκωφαντικές. Ήθελα ο θεατής να νιώθει ότι οι χαρακτήρες παλεύουν να κρατήσουν τον έλεγχο της ζωής τους, ενώ κάτι μεγαλύτερο τούς διαφεύγει.

Τι σας προσέλκυσε περισσότερο στο έργο του Τσίρκα: το πολιτικό του σχόλιο ή το υπαρξιακό τραύμα των προσώπων;

Με συγκίνησε το πώς ο Τσίρκας δεν τα διαχωρίζει ποτέ. Η πολιτική στο έργο του δεν είναι θεωρία — είναι πληγή. Με τράβηξε αυτή η αίσθηση διάψευσης, η κόπωση των ανθρώπων που πίστεψαν σε κάτι και βλέπουν τις βεβαιότητές τους να καταρρέουν. Εκεί βρήκα τον πυρήνα της παράστασης.

Επιλέγετε μια καταιγιστική, σχεδόν κινηματογραφική ροή. Πώς δουλέψατε τον ρυθμό ώστε το ντοκουμέντο και η μυθοπλασία να συνυπάρχουν χωρίς να γίνονται διδακτικά;

Δούλεψα τον ρυθμό σαν μοντάζ. Με ενδιέφερε να δημιουργηθεί μια αίσθηση επείγοντος, σαν τα γεγονότα να τρέχουν πιο γρήγορα από την ικανότητα των ανθρώπων να τα κατανοήσουν. Το ιστορικό υλικό δεν μπήκε για να εξηγεί αλλά για να φορτίζει συναισθηματικά τη δράση. Προσπαθήσαμε να αφήνουμε τον θεατή να βιώνει την πληροφορία, όχι να τη δέχεται ως μάθημα.

Στην παράσταση οι ηθοποιοί εναλλάσσονται σε πολλαπλούς ρόλους, δημιουργώντας μια αίσθηση συλλογικού σώματος. Πρόκειται για αισθητική επιλογή ή πολιτική δήλωση;

Ξεκίνησε ως αισθητική ανάγκη αλλά γρήγορα έγινε και πολιτική θέση. Με ενδιέφερε να δείξω ότι οι ταυτότητες δεν είναι σταθερές και ότι η Ιστορία δεν ανήκει σε μεμονωμένους ήρωες. Οι ηθοποιοί λειτουργούν σαν ένα συλλογικό σώμα μνήμης. Προσωπικά με αφορά πολύ αυτή η ιδέα ότι οι ιστορίες των ανθρώπων μπλέκονται συνεχώς μεταξύ τους.

Η Αθήνα του ’65 λειτουργεί σχεδόν σαν σκηνικό πρόσωπο. Πώς επιχειρήσατε να ανασυνθέσετε αυτή την πόλη χωρίς νοσταλγία ή μουσειακή αναπαράσταση;

Προσπάθησα να αποφύγω την παγίδα της «όμορφης εποχής». Με ενδιέφερε η Αθήνα ως πόλη σε ένταση, σε μετάβαση, με μια ανησυχία που αιωρείται. Χρησιμοποιήσαμε θραύσματα εικόνων και ήχων, σαν μνήμη που επιστρέφει αποσπασματικά. Δεν ήθελα ο θεατής να κοιτάζει το παρελθόν από απόσταση, αλλά να αισθάνεται ότι βρίσκεται μέσα του.

Το έργο μιλά για μια εποχή πριν από τη δικτατορία, αλλά η ατμόσφαιρα μοιάζει ανησυχητικά σύγχρονη. Θεωρείτε ότι η παράσταση συνομιλεί ευθέως με το σήμερα;

Δεν επιδίωξα μια ευθεία αντιστοίχιση, αλλά όσο δουλεύαμε το έργο ένιωθα όλο και πιο έντονα ότι αυτή η αίσθηση πολιτικής και κοινωνικής αστάθειας είναι οικεία. Με ενδιαφέρει το θέατρο που δημιουργεί καθρέφτες, όχι που δίνει απαντήσεις. Αν ο θεατής αναγνωρίσει κάτι από το σήμερα, αυτό είναι ήδη ένας διάλογος.

Πώς δουλέψατε με τους ηθοποιούς την ισορροπία ανάμεσα στο προσωπικό βίωμα και στη συλλογική Ιστορία, ώστε να μη χαθεί η ανθρώπινη κλίμακα;

Ξεκινήσαμε από πολύ προσωπικές διαδρομές. Προσπαθήσαμε να βρούμε πού συναντά κάθε ηθοποιός το αίσθημα της απώλειας, της πίστης, της προδοσίας. Όταν αυτά αποκτούν αλήθεια, τότε η Ιστορία αποκτά σώμα. Για μένα η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν να παραμείνουν οι χαρακτήρες ευάλωτοι μέσα στο ιστορικό βάρος.

Τι σημαίνει για εσάς «πολιτικό θέατρο» σήμερα;

Το πολιτικό θέατρο, όπως το αντιλαμβάνομαι, δεν είναι διδακτικό ούτε καταγγελτικό με απλοϊκό τρόπο. Είναι ένα θέατρο που ανοίγει ρωγμές, που επιτρέπει την αμφιβολία και που καλεί τον θεατή να σκεφτεί τη δική του θέση μέσα στον κόσμο. Με αφορά περισσότερο η ενεργοποίηση της σκέψης παρά η επιβεβαίωση απόψεων.

Αν η «Χαμένη Άνοιξη» είναι ένα πολιτικό θρίλερ για το παρελθόν που μας κοιτάζει στο παρόν, ποια ερώτηση θα θέλατε να πάρει μαζί του ο θεατής φεύγοντας από την αίθουσα;

Ίσως το πόσο εύθραυστες είναι οι εποχές που μοιάζουν γεμάτες ελπίδα. Και κυρίως, τι σημαίνει προσωπική ευθύνη μέσα σε ιστορικές καμπές. Με απασχολεί πολύ η σκέψη ότι η Ιστορία δεν είναι κάτι μακρινό — συμβαίνει πάντα δίπλα μας, και κάπως μας αφορά όλους.

Υπόθεση έργου:

Καλοκαίρι του 1965. Ο Ανδρέας επιστρέφει στην Αθήνα ύστερα από 18 χρόνια εξορίας στην Τασκένδη. Μέσα σε είκοσι μέρες —από τις 4 έως τις 23 Ιουλίου— θα βρεθεί στο επίκεντρο μιας χώρας που βράζει. Το Παλάτι μηχανορραφεί, η Βουλή κλονίζεται, το Σύνταγμα παρακάμπτεται, το παρακράτος δυναμώνει, ο Πρωθυπουργός παραιτείται, οι συνειδήσεις δοκιμάζονται, ενώ στις 21 Ιουλίου δολοφονείται ο Σωτήρης Πέτρουλας στην οδό Σταδίου: όλα πυκνώνουν σ’ ένα τοπίο όπου το προσωπικό όραμα και το συλλογικό δράμα συγκρούονται. Ανάμεσα στη Φλώρα, την ξένης καταγωγής γυναίκα που αρνείται την πολιτική, και τη Ματθίλδη, τη νεαρή αγωνίστρια, ο Ανδρέας παλεύει να ορίσει τη θέση του μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία.

Όπως σημείωσε ο Mario Vitti, «από ένα σημείο και μετά, τα πρόσωπα μετατίθενται στο παρασκήνιο και πρωταγωνίστρια, πλέον, γίνεται η Ιστορία».

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
Μεταγραφή: Άρης Λάσκος
Σκηνοθεσία: Βαλάντης Φράγκος
Σκηνικά: Ζωή Μολυβδά Φαμέλλη
Κοστούμια*: Αλέγια Παπαγεωργίου
Φωτισμοί: Ιωάννα Αθανασίου – Τάσος Παλαιορούτας
Mουσική: Γιώργος Δούσος
Κίνηση: Ανθή Θεοφιλίδη
Βίντεο: Αspalax
Βοηθός Σκηνοθέτη: Ελένη Ανδρικοπούλου
Φωτογραφίες promo: Μαρίζα Καψαμπέλη
Φωτογραφίες παράστασης: Ελίνα Γιουνανλή
Επικοινωνία & Γραφείο Τύπου: Μαρία Τσολάκη
Διαφήμιση-Social Media: RENEGADE MEDIA, Βασίλης Ζαρκαδούλας
Παραγωγή: Τεχνηχώρος

ΔΙΑΝΟΜΗ: Ελένη Ζαραφίδου, Άρης Λάσκος, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Τζίνη Παπαδοπούλου, Δημήτρης Πασσάς, Συμεών Τσακίρης

*Ευχαριστούμε το θέατρο ΠΟΡΕΙΑ για την παραχώρηση μέρους των κοστουμιών της παράστασης.

– Η παράσταση επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού.

INFO
ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΠΥΛΟΝ – Μαύρη αίθουσα
Σαμουήλ Καλογήρου 2, Αθήνα 105 53

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ
Δευτέρα & Τρίτη στις 20:30
Τετάρτη στις 20:00

Διάρκεια:
2 ώρες και 40 λεπτά (με επιπλέον διάλειμμα 10 λεπτών)

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ:
Από 18 ευρώ

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://tickets.in.gr/gr-el/tickets/theater/xameni-anoiksi-tou-strati-tsirka/

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Στις 16 Φεβρουαρίου στην Αθήνα η Chevron για τις συμβάσεις παραχώρησης

Υδρογονάνθρακες: Στις 16 Φεβρουαρίου στην Αθήνα η Chevron για τις συμβάσεις παραχώρησης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Υδατάνθρακες: Ποιοι «θολώνουν» και ποιοι τονώνουν τον εγκέφαλο;

Υδατάνθρακες: Ποιοι «θολώνουν» και ποιοι τονώνουν τον εγκέφαλο;

Business
Metlen: Εμπιστοσύνη από την Fitch για 7 λόγους

Metlen: Εμπιστοσύνη από την Fitch για 7 λόγους

inWellness
inTown
Plus
Πως μας επηρεαζει το burnout;
Αλλαγές 08.02.26

Πως μας επηρεαζει το burnout;

Μελέτες δείχνουν ότι το burnout μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματά μας και παίρνουμε αποφάσεις.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τσουκαλάς: Στρατηγική επιλογή του ΠΑΣΟΚ η αμφίπλευρη κοινωνική και πολιτική διεύρυνση
Πολιτική Γραμματεία 10.02.26

Τσουκαλάς: Στρατηγική επιλογή του ΠΑΣΟΚ η αμφίπλευρη κοινωνική και πολιτική διεύρυνση

Στόχος είναι «να αγγίξει ξανά η παράταξη τα πραγματικά κοινωνικά, πολιτικά και εκλογικά της όρια και να μπορέσει να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Κικίλιας: «138 νέα οχήματα για το Λιμενικό, παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο ευχρηστίας και αξιοπιστίας»
Δείτε φωτογραφίες 10.02.26

Κικίλιας: «138 νέα οχήματα για το Λιμενικό, παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο ευχρηστίας και αξιοπιστίας»

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας είπε ότι η συγκεκριμένη παράδοση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του στόλου των χερσαίων επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος

Σύνταξη
The day after
On Field 10.02.26

The day after

Τα γενέθλια του Μέντι, η κουβέντα στον Ρέντη και η εικόνα της Κυριακής

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
«Σταχτοπούτα με κουμπιά για μάτια» – Η παραβίαση της συμφωνίας και το αίτημα για αφαίρεση της μουσικής στο Melania
Fizz 10.02.26

«Σταχτοπούτα με κουμπιά για μάτια» - Η παραβίαση της συμφωνίας και το αίτημα για αφαίρεση της μουσικής στο Melania

Ο σκηνοθέτης Πολ Τόμας Άντερσον και ο συνθέτης Τζόνι Γκρίνγουντ του δράματος Αόρατη Κλωστή, του 2017, ισχυρίζονται παραβίαση της συμφωνίας μετά την επαναχρησιμοποίηση της μουσικής στο ντοκιμαντέρ Melania, ενώ τάσσονται υπέρ μιας μηδενικής κριτικής του Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μητσοτάκης χωρίς Plan B στους κτηνοτρόφους – Επιμένει στην «οριστική εκρίζωση της ευλογιάς»
Συνάντηση στο Μαξίμου 10.02.26

Μητσοτάκης χωρίς Plan B στους κτηνοτρόφους - Επιμένει στην «οριστική εκρίζωση της ευλογιάς»

Κατά την είσοδο των κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου δεν έγιναν δηλώσεις - «Η συζήτηση για τον εμβολιασμό αυτή τη στιγμή μάλλον αποπροσανατολίζει», υποστήριξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Υπέρ της απαλλαγής όλων των κατηγορουμένων για την υπόθεση των Σπαρτιατών τάχθηκε ο εισαγγελέας
Ελλάδα 10.02.26

Υπέρ της απαλλαγής όλων των κατηγορουμένων για την υπόθεση των Σπαρτιατών τάχθηκε ο εισαγγελέας

Η εισαγγελική λειτουργός αξιολογώντας το σύνολο των στοιχείων της δικογραφίας εισηγήθηκε την πλήρη απαλλαγή όλων των τότε μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σπαρτιατών, δηλαδή των 11 πρώην βουλευτών που δικάζονται για εξαπάτηση του εκλογικού σώματος

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τετράποδα ρομπότ-σκύλοι στην υπηρεσία των Αρχών ενόψει Μουντιάλ (pics)
Ποδόσφαιρο 10.02.26

Τετράποδα ρομπότ-σκύλοι στην υπηρεσία των Αρχών ενόψει Μουντιάλ (pics)

Τα μέτρα ασφαλείας στο επικείμενο Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής θα είναι ισχυρότερα από κάθε άλλη διοργάνωση, με τις αρχές του Μοντερέι να έχουν στη διάθεσή τους μέχρι και «ρομπότ σκύλους».

Σύνταξη
Από την κιθάρα του Κερτ Κομπέιν στο χειρόγραφο σενάριο του Rocky – Η διάσημη συλλογή του Τζιμ Ίρσεϊ βγαίνει στο «σφυρί»
Pop ιστορία 10.02.26

Από την κιθάρα του Κερτ Κομπέιν στο χειρόγραφο σενάριο του Rocky – Η διάσημη συλλογή του Τζιμ Ίρσεϊ βγαίνει στο «σφυρί»

Λίγους μήνες μετά τον θάνατο του Τζιμ Ίρσεϊ, μέρος της διάσημης συλλογής του δισεκατομμυριούχου με κομμάτια της ιστορίας της pop κουλτούρας, βγαίνει στο «σφυρί».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο