Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
08.02.2026 | 11:45
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή σε κεντρικές οδικές αρτηρίες και Μετρό – Αναλυτικά οι τροποποιήσεις
Το Αμάρτημα της Μητρός μου: Για τον πόνο, την αλήθεια και τη συγχώρεση
inTickets 08 Φεβρουαρίου 2026, 08:40

Το Αμάρτημα της Μητρός μου: Για τον πόνο, την αλήθεια και τη συγχώρεση

Το έργο του Γεώργιου Βιζυηνού, Το Αμάρτημα της Μητρός μου, έρχεται από τις 7 Μαρτίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Γιατί οι γυναίκες ταλαιπωρούνται περισσότερο από ημικρανίες;

Γιατί οι γυναίκες ταλαιπωρούνται περισσότερο από ημικρανίες;

Το αυτοβιογραφικό αυτό έργο του Βιζυηνού Το Αμάρτημα της Μητρός μου δημιουργεί κατάνυξη στους θεατές από την πρώτη έως και την τελευταία του λέξη.

Το Αμάρτημα της Μητρός μου είναι έργο σπάνιας ευαισθησίας και ευφυΐας.

Αφορά το πώς βίωσε την απόρριψη από την μητέρα του ο ίδιος ο Βιζυηνός σε μικρή ηλικία μέσα στην εκκλησία, όταν για να σωθεί η 10χρονη ασθενής αδελφή του, ακούει την μητέρα του να παρακαλεί την Παναγία να πάρει εκείνον.

Η αντίληψη του Βιζυηνού για τον λυτρωτικό ρόλο της τέχνης πηγάζει κατ’ ευθείαν από το Αρχαίο Δράμα, όπου τους δραματουργούς δεν τους ενδιέφερε ούτε η πρωτοτυπία ούτε ο εντυπωσιασμός των θεατών, αλλά η αναζήτηση των αιτιών που προκάλεσαν τον πόνο ή τον θάνατο στους ήρωές τους: δηλαδή την αλήθεια, που διώχνει την αμφιβολία και τον φόβο.

Με αυτή την παιδεία ο Βιζυηνός αφήνει Το Αμάρτημα της Μητρός μου ως παρακαταθήκη στην αιωνιότητα. Μας κάνει να καταλάβουμε την σημασία της αγάπης μέσα από την συγχώρεση.

Ο τρόπος ερμηνείας του λόγου από τους ηθοποιούς αναδεικνύει όλη την γκάμα των αισθημάτων, των ιδεών και των εικόνων που υποβόσκουν στο κείμενο, ώστε το κοινό κάθε παιδείας και ηλικίας να απολαμβάνει κάθε στιγμή της παράστασης.

Πληροφορίες

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ, ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Δήμος Αβδελιώδης
ΕΡΜΗΝΕΥΟΥΝ:  Θεμιστοκλής Καρποδίνης  Μαίρη Βιδάλη

ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΦΙΣΑΣ: Αριστείδης Πατσόγλου
ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Βαγγέλης Γιαννάκης
ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ: Στεφανία Βλάχου
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Γιώργος Ζαφειρόπουλος
GRAPHIC DESIGN:  Tasos Grønn

ΠΟΥ: Σκηνή Ωμέγα, Δημοτικό θέατρο Πειραιά, Λεωφ. Ηρ. Πολυτεχνείου 32, Πειραιάς
ΠΡΕΜΙΕΡΑ: 7 Μαρτίου
ΠΟΤΕ: Έως τις 5 Απριλίου

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

Τρόφιμα – ποτά
Γιαούρτι – φέτα: Τα δύο προϊόντα που απογειώνουν την ελληνική γαλακτοβιομηχανία

Γιαούρτι – φέτα: Τα δύο προϊόντα που απογειώνουν την ελληνική γαλακτοβιομηχανία

Πετρέλαιο
Τραμπ: Με ExxonMobil και Chevron ξαναγράφει τον χάρτη πετρελαίου και αερίου – Τα deals στην Ελλάδα

Τραμπ: Με ExxonMobil και Chevron ξαναγράφει τον χάρτη πετρελαίου και αερίου – Τα deals στην Ελλάδα

Πως μας επηρεαζει το burnout;
Αλλαγές 08.02.26

Πως μας επηρεαζει το burnout;

Μελέτες δείχνουν ότι το burnout μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματά μας και παίρνουμε αποφάσεις.

Τιμοτέ Σαλαμέ, το φαινόμενο: Αναδρομικό αφιέρωμα στο φαβορί των Όσκαρ από την Αμερικανική Ταινιοθήκη
Μικρός πρίγκιπας 08.02.26

Τιμοτέ Σαλαμέ, το φαινόμενο: Αναδρομικό αφιέρωμα στο φαβορί των Όσκαρ από την Αμερικανική Ταινιοθήκη

Σε μια κίνηση που υπογραμμίζει το καλλιτεχνικό εκτόπισμα ενός ηθοποιού που μόλις έκλεισε τα τριάντα, η Αμερικανική Ταινιοθήκη διοργανώνει ένα μεγαλοπρεπές αναδρομικό αφιέρωμα στον Τιμοτέ Σαλαμέ

Σύνταξη
Η αγάπη του Καρόλου Ντίκενς για τη Μαίρη Χόγκαρθ, την αδελφή της συζύγου του
Σαν σαπουνόπερα 07.02.26

Η αγάπη του Καρόλου Ντίκενς για τη Μαίρη Χόγκαρθ, την αδελφή της συζύγου του

Μια έκθεση στο μουσείο του κλασικού συγγραφέα Καρόλου Ντίκενς, στο Λονδίνο, επικεντρώνεται στις γυναίκες της ζωής και του έργου του -και τις τρεις αδερφές που συνέβαλλαν στη διαμόρφωση αυτών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λούβρο: Οι ζημιές στο στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας μετά τη ληστεία – «Μάχη» Cartier και Van Cleef για την αποκατάσταση
Σύμβολο ισχύος 07.02.26

Λούβρο: Οι ζημιές στο στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας μετά τη ληστεία – «Μάχη» Cartier και Van Cleef για την αποκατάσταση

Περισσότερες από 100 ημέρες μετά τη ληστεία στην Αίθουσα του Απόλλωνα, το Λούβρο έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες που αποκαλύπτουν τις σοβαρές ζημιές στο στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, πριν ξεκινήσει η αποκατάστασή του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η ιστορία πίσω από τον σχεδιασμό των εντυπωσιακών στολών της Αϊτής
Συν μερικές ακόμα στολές 07.02.26

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η ιστορία πίσω από τον σχεδιασμό των εντυπωσιακών στολών της Αϊτής

Τα ρούχα έχουν σχεδιαστεί από την Ιταλο-Αϊτινή σχεδιάστρια Stella Jean, η οποία σχεδίασε επίσης τις στολές της ομάδας για τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Melania»: 99% από το κοινό, 8% από τους κριτικούς – H Versant διαψεύδει χειραγώγηση με bots στο Rotten Tomatoes
Culture Live 07.02.26

«Melania»: 99% από το κοινό, 8% από τους κριτικούς – H Versant διαψεύδει χειραγώγηση με bots στο Rotten Tomatoes

Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει το τεράστιο χάσμα βαθμολογιών για το ντοκιμαντέρ «Melania» στο Rotten Tomatoes, με τη μητρική εταιρεία της πλατφόρμας να διαψεύδει κατηγορηματικά κατηγορίες περί bots και πολιτικής παρέμβασης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το μάθημα των Αζτέκων: Πώς η εξουσία του φόβου και του εξαναγκασμού οδηγεί στην κατάρρευση
Culture Live 07.02.26

Το μάθημα των Αζτέκων: Πώς η εξουσία του φόβου και του εξαναγκασμού οδηγεί στην κατάρρευση

Η ιστορία της πτώσης των Αζτέκων αποκαλύπτει πώς μια αυτοκρατορία με στρατιωτική ισχύ και πλούτο κατέρρευσε επειδή κυβέρνησε μέσω φόβου, αφήνοντας συμμάχους να γίνουν εχθροί την κρίσιμη στιγμή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Όπλα στους τάφους, μνήμη στο χώμα: Τι μας λένε τα αγγλοσαξονικά σπαθιά στις παιδικές ταφές του Μεσαίωνα
Ανακάλυψη 06.02.26

Όπλα στους τάφους, μνήμη στο χώμα: Τι μας λένε τα αγγλοσαξονικά σπαθιά στις παιδικές ταφές του Μεσαίωνα

Τέσσερα πρώιμα αγγλοσαξονικά σπαθιά και οι τάφοι δύο παιδιών, θαμμένων με όπλα και σύμβολα εξουσίας, αποκαλύπτουν ότι στον πρώιμο Μεσαίωνα τα όπλα δεν όριζαν μόνο τη μάχη, αλλά τη μνήμη, τη γενεαλογία και τις ανεκπλήρωτες ζωές που χαράσσονταν στο τοπίο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι διπλωματικές απαντήσεις είναι passé, γι’αυτό και ο Μαρκ Ράφαλο λέει στον Κέβιν Ο’Λίρι να «το βουλώσει»
«Γαμ@ την ICE» 06.02.26

Οι διπλωματικές απαντήσεις είναι passé, γι’αυτό και ο Μαρκ Ράφαλο λέει στον Κέβιν Ο’Λίρι να «το βουλώσει»

Ο Κέβιν Ο'Λίρι επιτέθηκε στην Μπίλι Άιλις, η οποία εκτόξευσε πυρά εναντίος της δολοφονικής δράσης της ICE ενόσω βρισκόταν στη σκηνή των Grammy και, ο Μαρκ Ράφαλο του έδωσε μια πληρωμένη απάντηση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μιχαήλ Άγγελος: Χαμένο σκίτσο πωλήθηκε σε δημοπρασία του Christie’s για 27 εκατομμύρια δολάρια – Πώς βρέθηκε
Τιμή ρεκόρ 06.02.26

Μιχαήλ Άγγελος: Χαμένο σκίτσο πωλήθηκε σε δημοπρασία του Christie’s για 27 εκατομμύρια δολάρια – Πώς βρέθηκε

Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Christie’s, ο Μιχαήλ Άγγελος δημιούργησε το σκίτσο γύρω στο 1511-12, λίγο πριν ξεκινήσει το δεύτερο μισό της τεράστιας τοιχογραφίας στην Καπέλα Σιξτίνα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Μαράια Κάρεϊ θα τραγουδάει στα ιταλικά, όσο η ICE «παρελαύνει» στην τελετή έναρξης
«ICE OUT» 06.02.26

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Μαράια Κάρεϊ θα τραγουδάει στα ιταλικά, όσο η ICE «παρελαύνει» στην τελετή έναρξης

Αναβρασμός στην Ιταλία ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων - Διαδηλωτές/ριες ζητούν οι πράκτορες της ICE, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα για «λόγους προστασίας» να φύγουν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Τροία δεν ήταν πόλη πολέμου: Πώς άντεξε αιώνες πριν καεί ολοσχερώς μέσα σε ένα βράδυ
Εποχή του Χαλκού 06.02.26

Η Τροία δεν ήταν πόλη πολέμου: Πώς άντεξε αιώνες πριν καεί ολοσχερώς μέσα σε ένα βράδυ

Πολύ πριν ο Όμηρος καθιερώσει την εικόνα της φλεγόμενης Τροίας, η πόλη λειτουργούσε ως σταθερός κόμβος συνεργασίας και εμπορίου. Ανάλυση του Στέφαν Μπλουμ δείχνει γιατί η ειρήνη, όχι ο πόλεμος, εξηγεί τη μακρά της αντοχή.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι ΗΠΑ κάνουν ένα ακόμη βήμα προς τη δυστοπία – Πολιτεία απαγορεύρει στους φυλακισμένους την πρόσβαση σε βιβλία
Λογοκρισία; 05.02.26

Οι ΗΠΑ κάνουν ένα ακόμη βήμα προς τη δυστοπία – Πολιτεία απαγορεύρει στους φυλακισμένους την πρόσβαση σε βιβλία

Το Αρκάνσας, πολιτεία των ΗΠΑ, προσπαθεί να περάσει ένα μέτρο απαγόρευσης της αποστολής βιβλίων στους κρατουμένους/ες, με πρόσχημα την «πάταξη της εισόδου ναρκωτικών».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οφείλουμε ο ένας στον άλλον αξιοπρέπεια: Η Τζένιφερ Εσπόζιτο έχασε το σπίτι της για να γυρίσει την ταινία Fresh Kills
Όλα για την τέχνη 05.02.26

Οφείλουμε ο ένας στον άλλον αξιοπρέπεια: Η Τζένιφερ Εσπόζιτο έχασε το σπίτι της για να γυρίσει την ταινία Fresh Kills

Η γνωστή ηθοποιός Τζένιφερ Εσπόζιτο, με ένα βίντεο στα social media, αποκάλυψε ότι το πριν από μερικά χρόνια υποθήκευσε το σπίτι της για να γυρίσει το φιλμ Fresh Kills. Και τώρα πρέπει να το εγκαταλείψει.

Σύνταξη
Ο Άλεξ Χόνολντ πληρώθηκε λιγότερο από 1 εκατομμύριο δολάρια για το «Skyscraper Live» – Μήπως είναι λίγα;
Παραδόξως, λειτουργεί 05.02.26

Ο Άλεξ Χόνολντ πληρώθηκε λιγότερο από 1 εκατομμύριο δολάρια για το «Skyscraper Live» – Μήπως είναι λίγα;

«Τα χρήματα που πήρα είναι λιγότερα από όσα ήλπιζε ο ατζέντης μου», είπε ο Άλεξ Χόνολντ σε πρόσφατη συνέντευξή του στους New York Times. «Αλλά θα το έκανα και δωρεάν», πρόσθεσε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αντιπολιτευτικά πυρά για ακρίβεια και χρέη – «Δεν θα είναι βόλτα στο δάσος για τον Μητσοτάκη οι εκλογές»
Πολιτική Γραμματεία 08.02.26

Αντιπολιτευτικά πυρά για ακρίβεια και χρέη – «Δεν θα είναι βόλτα στο δάσος για τον Μητσοτάκη οι εκλογές»

Εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, εξαπέλυσαν πυρά στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος - Αναφορά έγινε και στο «υπό διαμόρφωση πολιτικό σκηνικό», τι ειπώθηκε για την υπόθεση Παναγόπουλου

Σύνταξη
Χαμάς: Ηγετικό στέλεχος λέει ότι η παλαιστινιακή οργάνωση δεν θα παραδώσει τα όπλα της
«Αντίσταση στην κατοχή» 08.02.26

Ηγετικό στέλεχος της Χαμάς λέει ότι η παλαιστινιακή οργάνωση δεν θα παραδώσει τα όπλα της

«Η ποινικοποίηση της αντίστασης και των όπλων της και αυτών που την πραγματοποιούν είναι κάτι που δεν πρέπει να δεχθούμε», δήλωσε ο Χάλεντ Μεσάαλ από τη Χαμάς

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Θρύλε θυμήσου…
On Field 08.02.26

Θρύλε θυμήσου…

Το πιο βαρύ σύνθημα, η πιο μαύρη μέρα, 45 χρόνια μετά το μαρτύριο για τους στενούς ανθρώπους των 21 αδικοχαμένων παιδιών συνεχίζεται

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Επική τούμπα της Cardi B όταν πήγε να κάνει lap dance σε ρομπότ και αυτό έπεσε πάνω της
Βίντεο 08.02.26

Επική τούμπα της Cardi B όταν πήγε να κάνει lap dance σε ρομπότ και αυτό έπεσε πάνω της

Η Cardi B χάρισε άθελά της ένα viral στιγμιότυπο στους δρόμους του Σαν Φρανσίσκο, όταν επιχείρησε να κάνει lap dance σε ένα ρομπότ, με το μηχάνημα να χάνει την ισορροπία του και να πέφτει πάνω της

Σύνταξη
Σοκαριστικές στιγμές στη Βραζιλία: Ποδοσφαιριστής «σωριάστηκε» στο χορτάρι και έκανε σπασμούς! (vid)
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Σοκαριστικές στιγμές στη Βραζιλία: Ποδοσφαιριστής «σωριάστηκε» στο χορτάρι και έκανε σπασμούς! (vid)

Τρομακτικές εικόνες στη Βραζιλία, με τον Αλεξάντρε της Σαμπάιο Κορέα να σωριάζεται στο έδαφος και να κάνει σπασμούς – Έφυγε με ασθενοφόρο από το γήπεδο.

Σύνταξη
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή σε κεντρικές οδικές αρτηρίες και Μετρό – Αναλυτικά οι τροποποιήσεις
Υπομονή 08.02.26

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή σε κεντρικές οδικές αρτηρίες και Μετρό - Αναλυτικά οι τροποποιήσεις

Δείτε πότε και σε ποια σημεία των λεωφόρων Κηφισίας και Βουλιαγμένης θα εφαρμοστούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή - Πώς θα διαμορφωθούν τα δρομολόγια του Μετρό

Σύνταξη
Γιαννάκος: Επίσκεψη στα τραυματισμένα παιδιά από το ναυάγιο στη Χίο – «Μπράβο» στους υγειονομικούς
Η ενημέρωση 08.02.26

Επίσκεψη Γιαννάκου στα τραυματισμένα παιδιά από το ναυάγιο στη Χίο - «Μπράβο» στους υγειονομικούς

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος ενημέρωσε για την κατάσταση των τραυματισμένων παιδιών - Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία κινητοποιήθηκαν άμεσα για την περίθαλψη των τραυματιών

Σύνταξη
Ο τρόμος πίσω από τα πονταρίσματα
Τένις 08.02.26

Ο τρόμος πίσω από τα πονταρίσματα

Η υπόθεση του Nικολάς Σάντσεθ Ιθκιέρδο αποκαλύπτει πώς τα παράνομα στοιχήματα μετατρέπουν τα χαμηλότερα επίπεδα του επαγγελματικού τένις σε ζώνες υψηλού κινδύνου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ιράν: «Αδιαπραγμάτευτο» το ζήτημα των πυραύλων, λέει η Τεχεράνη – Χωρίς ορατό αποτέλεσμα οι συνομιλίες με ΗΠΑ
Πιέζει η Ουάσινγκτον 08.02.26

«Αδιαπραγμάτευτο» το ζήτημα των πυραύλων, λέει η Τεχεράνη - Χωρίς ορατό αποτέλεσμα οι συνομιλίες με ΗΠΑ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι το ζήτημα των πυραύλων έχει να κάνει με την άμυνα της χώρας - Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά εταιρειών που συναλλάσσονται με την Τεχεράνη

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μητσοτάκης: Προσπάθεια αλλαγής ατζέντας με τη συνταγματική αναθεώρηση – Ζητά «συνεννόηση χωρίς δογματισμούς»
Κυριακάτικη ανάρτηση 08.02.26

Μητσοτάκης: Προσπάθεια αλλαγής ατζέντας με τη συνταγματική αναθεώρηση – Ζητά «συνεννόηση χωρίς δογματισμούς»

Η έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση - που αποτελεί μέρος της προσπάθειας της κυβέρνησης να αλλάξει την ατζέντα - βρίσκεται στην κορυφή της κυριακάτικης ανάρτησης του πρωθυπουργού - Μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης μιλά ευθέως για άρση μονιμότητας στο δημόσιο - Τι λέει για την τραγωδία στη Χίο

Σύνταξη
Στροφή Αριστερά από τον Τσίπρα – Yπομονή για το νέο κόμμα, οργανωτική φόρμα αναζητούν στελέχη κομμάτων
Πολιτική Γραμματεία 08.02.26

Στροφή Αριστερά από τον Τσίπρα – Yπομονή για το νέο κόμμα, οργανωτική φόρμα αναζητούν στελέχη κομμάτων

Ανασυγκρότηση της κυβερνώσας Αριστερής προοδευτικής παράταξης, ο δύσκολος δρόμος που επιλέγει ο πρώην πρωθυπουργός, τα στελέχη άλλων κομμάτων που ψάχνουν τρόπο μετάβασης στο κόμμα Τσίπρα

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Η Σαρλίζ Θερόν, ο Νέλσον Μαντέλα κι η εμφάνιση-έκπληξη στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026
Μια υπενθύμιση 08.02.26

Η Σαρλίζ Θερόν, ο Νέλσον Μαντέλα κι η εμφάνιση-έκπληξη στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026

Η 50χρονη ηθοποιός Σαρλίζ Θερόν, γεννημένη στη Νότια Αφρική, εμφανίστηκε με την επίσημη ιδιότητά της ως πρέσβειρα ειρήνης των Ηνωμένων Εθνών για να μεταφέρει ένα μήνυμα ελπίδας εμπνευσμένο από τον Νέλσον Μαντέλα στο πλήθος στο Στάδιο Σαν Σίρο την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Άφαντη παραμένει η 16χρονη Λόρα έναν μήνα μετά την εξαφάνισή της – Πού κινούνται οι έρευνες
Πυκνώνει το μυστήριο 08.02.26

Άφαντη παραμένει η 16χρονη Λόρα έναν μήνα μετά την εξαφάνισή της - Πού κινούνται οι έρευνες

Οι ελληνικές Αρχές συνεργάζονται με τις γερμανικές για τον εντοπισμό της ανήλικης, ενώ η οικογένεια εκφράζει έντονη ανησυχία ότι η Λόρα βρίσκεται σε κίνδυνο

Σύνταξη
Κορόνα: «Παλεύουμε με τον Μπενίτεθ να κάνουμε έναν καλύτερο Παναθηναϊκό – Στόχος το Κύπελλο και το Champions League»
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Κορόνα: «Παλεύουμε με τον Μπενίτεθ να κάνουμε έναν καλύτερο Παναθηναϊκό – Στόχος το Κύπελλο και το Champions League»

Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα μίλησε για το πρότζεκτ του Παναθηναϊκού, τονίζοντας ότι μαζί με τον Ράφα Μπενίτεθ προσπαθούν να κάνουν καλύτερους τους Πράσινους.

Σύνταξη
Oι Green Day καλούν τους πράκτορες της ICE να παραιτηθούν «απ’ αυτή τη γ@μ@@@νη δουλειά» – Οι μπηχτές για τα αρχεία Έπσταϊν
«American Idot» 08.02.26

Oι Green Day καλούν τους πράκτορες της ICE να παραιτηθούν «απ’ αυτή τη γ@μ@@@νη δουλειά» – Οι μπηχτές για τα αρχεία Έπσταϊν

«Όταν όλο αυτό τελειώσει — και θα τελειώσει κάποια στιγμή — η Κρίστι Νόεμ, ο Στίβεν Μίλερ, ο Τζ. Ντ. Βανς, ο Ντόναλντ Τραμπ, θα σας πετάξουν σαν κακή συνήθεια», είπε ο κιθαρίστας των Green Day σε συναυλία , στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Super Bowl

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Mεγάλες προσδοκίες για εμβόλιο ενάντια στον προχωρημένο καρκίνο πνεύμονα λέει ο διευθυντής του Ογκολογικού του Αγίου Σάββα
Υγεία 08.02.26

Mεγάλες προσδοκίες για εμβόλιο ενάντια στον προχωρημένο καρκίνο πνεύμονα λέει ο διευθυντής του Ογκολογικού του Αγίου Σάββα

Η μελέτη για τον προχωρημένο καρκίνο πνεύμα έχει ξεκινήσει εδώ και 9 μήνες στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2028. Το θεραπευτικό αυτό εμβόλιο, μπορεί να ενισχύσει τη δράση της ανοσοθεραπείας

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις (8/2): Πού θα δείτε τα ντέρμπι της Super League και τα ματς Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού στο μπασκετ
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Οι αθλητικές μεταδόσεις (8/2): Πού θα δείτε τα ντέρμπι της Super League και τα ματς Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού στο μπασκετ

Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (8/2), τα ντέρμπι της Super League και τα ματς Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού στο μπασκετ

Σύνταξη
Όταν ο Έπσταϊν κυνηγούσε τη μακροζωία: Χρηματοδότηση ερευνών και καινοτόμες γενετικές εξετάσεις
Κόσμος 08.02.26

Όταν ο Έπσταϊν κυνηγούσε τη μακροζωία: Χρηματοδότηση ερευνών και καινοτόμες γενετικές εξετάσεις

Ο Έπσταϊν πλήρωσε για καινοτόμες γενετικές εξετάσεις σε μια προφανή προσπάθεια να διερευνήσει τη δυνατότητα παράτασης της ζωής, όπως αποκαλύπτουν νέα email

Σύνταξη
Επεισόδια στο ΑΠΘ: «Ίσως ήρθε η ώρα για ελεγχόμενη πρόσβασης στους χώρους μας», λένε οι πρυτανικές αρχές
Ελλάδα 08.02.26

Επεισόδια στο ΑΠΘ: «Ίσως ήρθε η ώρα για ελεγχόμενη πρόσβασης στους χώρους μας», λένε οι πρυτανικές αρχές

Το Υπουργείο Παιδείας ζήτησε εξηγήσεις από τις πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ οι οποίες σε ανακοίνωσή τους, κάνουν λόγο για δράση εξτρεμιστικών στοιχείων ενώ διαψεύδουν ότι δόθηκε άδεια για διεξαγωγή πάρτι

Σύνταξη
Έβρος: Δύο νεκροί μετανάστες στο Διδυμότειχο
Τι συνέβη 08.02.26

Τραγωδία - Δύο νεκροί μετανάστες στο Διδυμότειχο

Οι πρώτες πληροφορίες για την τραγωδία με τους νεκρούς μετανάστες- Τον ποταμό φαίνεται ότι επιχείρησαν να περάσουν οι δύο άτυχοι άνδρες που βρέθηκαν παγωμένοι σε παρέβρια περιοχή

Σύνταξη
Έτοιμος να κλείσει ραντεβού για κούρεμα: Ο οπαδός της Γιουνάιτεντ είναι μία νίκη μακριά και «σπάει» τη σιωπή του!
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Έτοιμος να κλείσει ραντεβού για κούρεμα: Ο οπαδός της Γιουνάιτεντ είναι μία νίκη μακριά και «σπάει» τη σιωπή του!

Ο φίλαθλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Φρανκ Ίλετ, χρειάζεται μόλις μια νίκη για να κλείσει ραντεβού για κούρεμα 500 μέρες μετά την τελευταία φορά.

Σύνταξη
