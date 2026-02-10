magazin
Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026
Έχω παιδιά: Βρεθήκαμε στα γυρίσματα της κωμικής σειράς
Backstage 10 Φεβρουαρίου 2026, 11:48

Έχω παιδιά: Βρεθήκαμε στα γυρίσματα της κωμικής σειράς

Η κωμική σειρά Έχω παιδιά επέστρεψε με τη 2η σεζόν, αποτυπώνοντας τις προκλήσεις, τις μικρές νίκες και τις γλυκές «ήττες» της καθημερινής ζωής. Κάθε Κυριακή, στις 21.00, στο MEGA.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η δεύτερη σεζόν του «Έχω παιδιά», της σειράς του MEGA που χάρισε μια φρέσκια ματιά στην οικογενειακή κωμωδία, επέστρεψε στη μικρή οθόνη.

Η οικογένεια Πολίτη γύρισε να θυμίσει σε όσους έχουν παιδιά, στους φίλους τους, αλλά και στα ίδια τα παιδιά, πως κάθε αναποδιά της διπλανής πόρτας έχει την κωμική της πλευρά.

Σε σενάριο Λάμπρου Φισφή και σκηνοθεσία Διονύση Φερεντίνου, ο νέος κύκλος επεισοδίων αποτυπώνει τις προκλήσεις, τις μικρές νίκες και τις γλυκές «ήττες» της καθημερινής ζωής.

Βρεθήκαμε στα γυρίσματα της κωμικής σειράς, από το «αρχηγείο» της οικογένειας στο Παγκράτι μέχρι τα γραφεία του Urbanic, και πήραμε μια γεύση από τις νέες περιπέτειες των ηρώων.

Γιατί το «Έχω παιδιά» δεν είναι απλώς μια σειρά· είναι η κωμική «ρωγμή» που χρειαζόμασταν για να δούμε την καθημερινότητα με άλλο μάτι.

Πρωταγωνιστούν: Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης

Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα
Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης
Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης

Σενάριο: Λάμπρος Φισφής
Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος
Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου
Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα
Σκηνογράφος: Τζoβάνι Τζανετής
Executive producers: Παναγιώτης Παπαχατζής-Κώστας Σάκκαρης
Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.E.
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025 – 2026

ΕΧΩ ΠΑΙΔΙΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΠΛΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 21:00

#ExwPaidia

Economy
Vita.gr
Business
inWellness
inTown
